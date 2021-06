Juhannuspäivän rivit rakennellaan keulahevosten varaan.

Rättvikin tasokkaan Grand Slam 75 -kierroksen luottohevosina starttaavat tiukasti keulaan pyrkivät Sjöli Basse (75-2), J.J.Stitch (75-4) ja Hell Bent For Am (75-5).

Vähemmälle pelille jääneitä nostoja kupongille ovat mm. Dozen Of Oysters (75-1), Global Confession (75-3), From The Mine (75-6) sekä Clandestine ja Clockwork (75-7).

Peliaika päättyy tänään klo 16.00.