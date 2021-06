Ravivihje: Toto86 Solvalla 16.6.2021

Helluva Am pitää miljonäärit takanaan avauskohteessa?

Toto86 tekee hetkellisen paluun Solvallaan, joka tarjoileekin keskiviikkoiltaan huippu-urheilua.

Vihjesysteemit rakennetaan tänään kahden idean päälle, joista koko matkan johtoa tavoitteleva Helluva Am (86-1) noussee lähtönsä suosikiksi, mutta Zap Di Girifalco (86-6) jäänee peleissä kovimman vastustajan varjoon.

Rivin eniten pelattu Admiral As (86-3) on pienemmän systeemin kolmas varma, mutta isommassa systeemissä se saa kaverikseen vähän pelatun Ostercin.

Muita alipelattuja hakuja ovat mm. Comes With Age (86-2), Eye On The Hill (86-4) ja Chiru (86-8).

Toto86-peliaika päättyy klo 20.20.