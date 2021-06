Ravivihje: Toto75 Bjerke 13.6.2021

Oslo Grand Prix huipentaa Bjerken Toto75-kierroksen.

Maailman ykköskylmäverinen Odd Herakles (T75-3) on tukeva kivijalka päivän Toto75-riveihin. Alustavasti kiinnostavia pelikohteita ovat ainakin Zelov (T75-1), Hat Trick (T75-2) ja Bubble Effe (T75-4).

Peliaika sulkeutuu neljännen lähdön starttiin kello 16.

Todennäköisyysarviot

Toto75-1

2 Ian B.R.* (NO) 20 %

11 Jet Voice* (NO) 18 %

12 Kick Off Classic* (NO) 15 %

9 Pantani* (NO) 10 %

14 The Last Ticket* (NO) 10 %

15 Zelov* (NO) 9 %

3 C Nu Gilbak* (DK) 4 %

5 Fougueux* (FR) 3 %

8 Eddie Arctous* (NO) 3 %

4 Likeawalkinthepark* (NO) 2 %

13 Custom Colt* (NO) 2 %

1 Barbarian Division* (NO) 1 %

6 Free Million* (NO) 1 %

7 Soros Kronos* 1 %

10 Fox Dragon* (DE) 1 %

Toto75-2

9 Staro on the Rocks* (SE) 33 %

3 Macro Star* (SE) 26 %

8 Hat Trick* (SE) 15 %

2 Dan Mølgård* (DK) 10 %

6 Delicious Ice* 5 %

5 Almond Paste* 4 %

1 Le Rapide* (NO) 3 %

4 Glazier's Support* (NO) 2 %

7 Orlando G.M.* (NO) 2 %

Toto75-3

10 Odd Herakles* (NO) 78 %

3 Ulsrud Tea* (NO) 8 %

9 Lome Brage* (NO) 5 %

6 Kleppe Fanden* (NO) 3 %

4 G. Jerken* (NO) 2 %

2 Søndre Jerkeld* (NO) 1 %

5 Ådne Odin* (NO) 1 %

7 Philip Ess* (NO) 1 %

1 Føynland Kongen* (NO) 0,5 %

8 Valle Mattis* (NO) 0,5 %

Toto75-4

9 Bubble Effe* (IT) 25 %

2 Synergy* (US) 22 %

7 Elegant Ima* 20 %

6 Custom Cheval* (NO) 12 %

5 Hennessy Am* (SE) 12 %

3 Stonefire U.S.* (US) 5 %

8 High Flyer* (NO) 3 %

4 Jodie B.R.* (NO) 1 %

Toto75-5

10 Sofies Case* (NO) 50 %

1 Comtessa Du Chagny* (MT) 12 %

7 Rexine* (NO) 10 %

11 Ilenna Bonanza* (NO) 7 %

5 My Cool Mama* (NO) 5 %

2 N.Y. Embrasse Moi* (NO) 5 %

9 Encore un Sisu* 5 %

6 Graceland E.P.* (NO) 3 %

3 D.H.H.Caviar Hall* 1 %

8 Zandra Invalley* (NO) 1 %

4 Janne Frecel* (NO) 0,5 %

12 F.X. Fragola* (NO) 0,5 %

Toto75-6

3 Red Bar* (NO) 30 %

1 Zaffiro Jet* (IT) 25 %

4 Marvellous Tooma* 18 %

5 Lucky Queen Soa* (NO) 10 %

8 Calina* (NO) 6 %

6 Golden Dream M.E.* (NO) 5 %

2 Another Creation* (NO) 3 %

9 Royal Baby* (NO) 2 %

7 Lady Ann* (NO) 1 %

Toto75-7

5 Hickothepooh* (NO) 22 %

1 Bill's Man* (US) 20 %

3 Floris Baldwin* (NL) 18 %

8 Guzz Mearas* (SE) 10 %

6 Dragster* (SE) 9 %

10 Vitruvio* (IT) 7 %

2 Ferrari B.R.* (NO) 6 %

7 Ble du Gers* (FR) 4 %

9 Viking Va Bene* (NO) 2 %

4 Rushmore Face* 2 %