Racing Brodda antaa kirivoimiensa puhua.

IS-vihjesysteemien läpivarmoina toimivat upealla esityksellä uransa avannut Global Concept (T64-2) sekä Ruotsin tammahuippuihin lukeutuva Racing Brodda (T64-5).

Varmojen lisäksi maistuvia merkkejä kierrokselle ovat etenkin Get Ready On Tour (T64-6) ja Comes With Age (T64-1).

Toto64-pelin jättöaika päättyy poikkeuksellisesti lähdön kuusi starttiin. Alkamisaika on vanha tuttu eli noin klo 20.30.