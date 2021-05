Tabasco C.D. dominoi keulapaikalta.

Ruotsin Toto64-viikko käynnistyy Halmstadin raviradalta ja illan pääpelissä on jaossa tuhdisti ekstrarahaa.

Vihjesysteemien varma Tabasco C.D.(T64-1) on huippuasemista lähellä koko matkan johtoa.

Maistuvia yllätysideoita illan kierrokselle ovat One Two Sea (T64-2), Jimmy Arthur (T64-3) ja Wolf of Wallstreet ja B.B.S.Solarsystem (T64-6).

Peliaika sulkeutuu neljännen lähdön starttiin kello 20.30.