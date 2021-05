Ravivihje: Toto75 Solvalla 30.5.2021

Toisessa Elitloppet-karsinnassa asetetaan panokset 3 Seismic Waven onnistumisen puolesta. Timo Nurmoksen suojatti osoitti Solvallassa kuuluvansa huipputason lähtöihin, vaikka tilipussi on kilpakumppaneihin nähden vielä varsin ohkainen. Ruuna kellotteli kaukaa viidennestä ulkoa kirilenkin 08,7-kyytiä, joista viimeiset 900 metriä kolmatta pitkin, ja nousi loppumetreillä aivan keulavoittaja Heavy Soundin tuntumaan. Ruuna juoksee vasta kolmannen kilpailunsa tälle kaudelle, joten vire ei ole ainakaan laskemaan päin. Huippupaikalta nopea kiihdyttäjä voi päästä keulapaikalle, mutta pystyy voittoihin muualtakin. Lyödään maltillisella kannatuksella rohkeasti varmaksi.

Vastusta ei sovi missään nimessä väheksyä. 6 Ecurie D. ei ole esittänyt parastaan tämän kauden kilpailuissa ja lähtee suurena arvoituksena karsintalähtöön. Taustavoimien ennakkokommentit huokuvat positiivisuutta huippuoriin harjoitusotteisiin, mutta näin kovassa lähdössä kaiken täytyy olla voittoa metsästäessä aivan sataprosenttisesti kohdallaan. Hyvänä päivänä mikä vain on tietysti mahdollista. 5 Gareth Boko onnistui hankkimaan Elitloppet-lipun viimeisellä mahdollisella hetkellä. Takarivistä startannut ori kiersi Gävlessä viimeiset 600 metriä kolmatta pitkin 07,3-kyytiä ja voitti lopulta jopa helponnäköisesti. Hevonen on elämänsä kunnossa ja valmis menestymään juoksun onnistuessa.

8 Very Kronos olisi ollut sisemmiltä paikoilta huippuvaarallinen, mutta ulkorata jättää sen pitkälti matkavauhdin armoille. Tuurien käydessä Erik Adielssonin ajokki nousee kamppailemaan vähintään finaalipaikoista, mutta voitto on näistä asemista tiukassa.

Elitloppet-voittoa puolustava 1 Cokstile oli Charlottenlundin kakkoskisassa huippuhyvä kakkonen johtavan rinnalta. Vire terävöityy edelleen startti alla, mutta vastuskin on nyt selvästi kovempaa luokkaa. 4 Gelati Cut kiri Åbyn Paralympiatravetissa open-stretchiä pitkin lujaa neljänneksi ja osoitti riittävyytensä huipputason kisoissa. Lyhyt matka on pieni kysymysmerkki, vaikka hevonen tosi reippaasti kiihtyykin. 2 Heavy Soundin kauden ainoa epäonnistuminen sattui Seinäjoki Raceen, mutta muuten Daniel Redénin suojatti on tehnyt upeaa jälkeä. Solvallassa se sai rauhoittaa välipuolikkaalla sopivasti vauhtia ja piti lopussa kaukaa takaa kirineen Seismic Waven takanaan. Finaalipaikka tuntuu näin kovassa lähdössä realistimmalta tavoitteelta. 7 Click Bait on sekin kovan luokan menijä, mutta finaalipaikka olisi huippusuoritus vaikealta lähtöpaikalta.

Juoksunkulku: Tasainen kiihdytys, jossa ainakin Cokstile, Heavy Sound ja Seismic Wave lataavat alkuun. Seismic Wave on niukka keulasuosikki.

Pelijakauma: Seismic Wave (21%) on alipelattu suosikki. Very Kronos (15%) on kerännyt liikaa kannatusta.