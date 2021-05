Ravivihje: Toto75 Solvalla 29.5.2021

Miljoonan kruunun ykköspalkinnolla kisattava Harper Hanoverin lähtö on hienotasoinen koitos. Lähdön ykkösmerkki on vähemmän yllättäen 8 Who's Who, jonka avauskisat sujuivat mainioissa merkeissä oriin otettua kaksi tyylikästä kirivoittoa takaa. Paralympiatravet-finaalissa sillä satsattiin Ecurie D:n sisäpuolelta kovasti alkuun, mutta keulapaikalle tuli liian kova hinta, eikä Pasi Aikion suojatti jaksanut enää lopussa kamppailla kärkisijoista. Tässä Örjan Kihlströmin ajokki voi menestyä monenlaisella taktiikalla, muttei voittoon kiertäminen silti mikään läpihuutojuttu ole.



Paalulta keulat luultavasti katsova 2 Boston Wise L. on mielenkiintoisin tapaus. Muutama viikko sitten tauolta palannut ori otti keulapaikalta hallitun voiton ja tähtäin on ollut tähän kisaan jo pidemmän aikaa. Vaikka normaalisti tehtävä on 4-vuotiaalle vaativa, on Timo Nurmoksella kyseisen lähdön vaatimuksista sen verran hyvä kuva, ettei Per Lennartssonin ajokin riittävyyttä ole syytä epäillä. Vetolapuilla varustettava ori voi viedä kisaa pitkään.



Kolmantena hevosena lapulle nostetaan jatkuvasti kovissa lähdöissä juossut belgialaisvieras 9 Jerry Mom. Enghienissä ori punnersi Elitloppet-suosikkeihin lukeutuvan Vivid Wise Asin takana asiallisesti neljänneksi ja esitti pari viikkoa sitten Pariisissa myöhään sisältä tilaa saatuaan erittäin terävän pätkän yltäen voittomatsiin asti. Juoksun onnistuessa Pierre Vercruyssen ajokki voi olla kirikierroksella muille paha torjuttava.



Yritetään selvittää tasokas lähtö em. triolla, vaikka toki muitakin mahdollisia löytyy. 7 Born Unicornin saumat ovat välipaalun kaksikosta paremmat. Åbyn kuolemanpaikkavoitto toi paikan hopeafinaaliin, mutta Daniel Redén päätyi valitsemaan silti tämän kisan sitkeän ruunan viikonlopun startiksi.



Pelkkiä voittoja Johan Untersteinerin käsistä ottanut 1 Maestro Crowe saa nyt lopullisen tulikasteensa. Voittaakseen ruunan pitäisi päästä hakemaan keulapaikka aikaisin haltuunsa, eikä se aikaisempien kokemusten perusteella välttämättä onnistu, sillä ensi metrit ovat useimmiten sujuneet erittäin verkkaisesti. Kaikkien kenkien riisuminen voi vaikuttaa kumpaankin suuntiin.



Pisimmän takamatkan hevosista enemmän merkkejä rastaaville harkitsemisen arvoinen on myös kovaluokkainen 13 Vitruvio, vaikkei italialaisen vire ole ollut ainakaan vielä sillä tasolla kuin parina edellisenä kesänä. Vuosi sitten ori voitti Kymi GP:n ja edellisenä suvena Oslo GP:n.



Juoksunkulku: Boston Wise L. kiihdyttää paalulta keulapaikalle, eikä välttämättä ole kiinnostunut muiden vetoavusta myöhemminkään. Ehkä Maestro Crowen selkä saattaisi kelvata, mikäli tämä pääsisi riittävän nopeasti liikkeelle. Takaakin tehdään ratkaisuja aikaisessa vaiheessa ja ainakin toisella radalla paikat saattavat vaihtua useastikin.



Pelijakauma: Boston Wise L. (11%) ja Jerry Mom (7%) ovat aliarvostettuja. Maestro Crowe (18%) on kerännyt liikaa kannatusta.



Ranking: A) 8, 2, 9 B) 7, 1, 13, 10, 6, 3, 15, 14 C) 12, 11, 4