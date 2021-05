Ravivihje: Toto65 Solvalla 28.5.2021

Toto65-1 Toto65-kohteet käynnistyvät tasokkaalla ja tasaisella tammalähdöllä. Kauden viisi ensimmäistä starttiaan voittanut norjalaistamma 6 Sofies Case koki viimeksi Solvallassa tappion, kun se sai toisesta ulkoa myöhään kiritilat eikä ehtinyt pirteästä lopetuksesta huolimatta neljättä sijaa korkeammalle. Sitä edellisen Solvallan startin Frode Hamren treenattava voitti hallitusti keulasta. Kenties korean taulun vuoksi Sofies Case on pelattu yllättävänkin selväksi suosikiksi. Hieman ulkona olevalta lähtöpaikalta juoksusta ei välttämättä tule ihan yksinkertaista, ja jos Ulf Ohlsson mielii keulaan, niin hintalappukin voi olla todella kova. 1 Miss Silver kiri viime viikon Åbyn startissaan terävästi loppua kolmannesta sisältä ja alitti ensimmäistä kertaa urallaan 1.12-rajan. Huippupaikalta nopea lähtijä juoksee joko keulassa tai ainakin sen välittömässä läheisyydessä. 9 Make More Cider on tienannut osallistujista vähiten rahaa, mutta kyvyiltään katkonaisesti starttailemaan päässyt 7-vuotias on lähdön kärkipäätä. Molemmissa starteissa Björn Goopin treenistä juoksut ovat menneet hieman vaikeiksi, kun tamma on joutunut taivaltamaan suurimman osan matkasta toisella ilman vetoapua. Nyt tiedossa on selkäreissu ja jenkkikärryt laitetaan ensimmäistä kertaa perään. Ysirata ei välttämättä ole tällä kertaa huono paikka, sillä lähtö suorastaan huokuu sitä, että ainakin avauspuolikkaasta voi tulla rapsakkaasti ylivauhtinen. 4 Frequency Am joutui taipumaan suosikkina Lindesbergin kevyessä lähdössä toiseksi, mutta esityksessä oli paljon hyvää. Hienolta näyttänyt tamma teki kuolemanpaikalta urhean esityksen ja taisi maalisuoralla yksin jäädessään jäädä hieman odottelemaan ja yksi vastustaja tuli juuri maalilinjalla ohi. Tulos 12,5aly on kovaa valuuttaa Linsbergin radalle. 5 Fragolini Am päätti Bergsåkerissa pitkän kuivan kautensa voittamalla kevyen lähdön keulajuoksun päätteeksi täysin pystyyn. Nyt tamma kokee mielenkiintoisen kuskinvahvistuksen, kun valmentajan jälkeen ohjat ottaa Mats E Djuse. 8 Eye On The Hill teki 3-vuotiskauden voittostarteissaan ison vaikutuksen. Nyt kanadalaistamma on saanut pari starttia alle talvitauon jälkeen, kengät otetaan pois ensimmäistä kertaa ainakin Ruotsin uralla ja jenkkikärryt lyödään perään. Paremmalta lähtöpaikalta Peter Untersteinerin suojatti olisi rankingissa huomattavasti korkeammalla. 2 Feerie De Fael on viime kesän tavoin saapunut kilpailemaan Ruotsiin Jörgen Westholmin Ranskan filiaalista. Tamma osoitti viime vierailullaan riittävyytensä 75-lähtöjä myöten, mutta toki 30 starttia ja vain yksi voitto aiheuttaa aina kysymysmerkkejä lopullisesta taistelutahdosta. Lähdössä ei ole mukana yhtään varsinaista statistia. Jotain tasosta kertoo, että viime viikolla tuloksen 11,8aly pinkonut ja Miss Silverinkin taakseen jättänyt 10 Divane Godiva on jäänyt vähiten pelatuksi. Juoksunkulku: Raju alkurynnistys, kun monesta luukusta lähdetään urku auki. Ainakin numerot 1,4,5 ja 6 osallistuvat kiihdytykseen. Veikataan, että Miss Silver saa pidettyä keulat ja siitä voidaan hyvinkin myös ajaa. IS-pelisuositus - Toto65-1 Pieni: 6, 1, 9, 4 Suuri: 6, 1, 9, 4, 5, 8, 2

Toto65-2 Toisen kohteen 3-vuotiaiden tammojen lähtö on 125 000 kruunun ykköspalkinnosta huolimatta varsin tasoton koitos. Seitsemästä hevosesta vain kaksi on urallaan voittanut. Mattias Djuse marssittaa lähtöön kolme valmennettaavansa. Niistä parhaimmalta saumalta vaikuttaa jo 2-vuotiaana täydellä matkalla 1.15-alkuisen tuloksen polkenut 3 Al's Starlicious. Se laukkasi viimeksi Solvallassa huomattavasti tämänkertaista kovatasoisemmassa lähdössä menestystään loppusuoran alussa. Tuohon paloi myös iso tukku rahaa, sillä Margaretas Unghästserie-lähdössä ykköspalkinto oli 300 000 kruunua. Nyt olisi tuhannen taalan paikka ottaa uran avausvoitto, mutta laukkaa ei epävarman tamman kärsi tässäkään ottaa. 6 Västerbo Garonne harasi toissa kerralla Solvallassa keulasta hyvin lupaavaa Aranka Facea vastaan ja ennen sitäkin tamma teki varsin mallikelpoisia suorituksia. Claes Sjöströmin ajokkia voisi muuten pitää suosikkina, mutta viime Solvallan startti toi isosti kysymysmerkkejä, sillä se oli koko matkan haluttoman oloinen jääden selvästi viimeiseksi. 1 Visual Alert teki Solvallan debyyttikisassaan vähintään kelvollisen juoksun johtavan rinnalle kierrettyään. Viime sunnuntain Lindesbergin startissa tamma esitti hyvän lopetuksen kirimällä toiseksi. Uransa kolmanteen starttiin Magnus A Djusen ajokki parantaa edelleen ja siitä huokuu luokkahevosen leima, toisin kuin monesta muusta. 4 M.T. Ravishing on Västerbo Garonnen ohella ainoa voittoon yltänyt hevonen. Joakim Lövgrenin laatutallista tuleva aloittelija on pilannut pari viime starttiaan laukkoihin. Jos tamma vain malttaa ravata, niin se nähdään kärkitaistossa. Kohde pyritään selvittämään tällä nelikolla, vaikka kaikkienkaan rastaaminen ei olisi väärin hivenen arvoituksellisessa lähdössä. Juoksunkulku: Vaikeasti arvioitava, niin kokemattomat hevoset ovat kyseessä. Veikataan, että Visual Alert tai 2 Mirella Zaz juoksee keulassa. Pelijakauma: Al's Starlicious (43%) on epävarmuuteensa nähden liian iso suosikki. Visual Art (8%) saisi olla huomattavasti enemmän pelattu. IS-pelisuositus - Toto65-2 Pieni: 3, 6, 1, 4 Suuri: 3, 6, 1, 4

Toto65-3 4 Marre's Dreamboy näytti viime kaudella kykyjään muun muassa pinkoen upean 3-vuotisajan 10,6aly, oli lyhyen matkan E3-finaalissa kuudes ja oli hilkulla myös selvitä Kriterium-finaaliin. Voittosumma saattaisi olla pienillä tuureilla paljon isompikin. Kautensa ori aloitti Rommessa voittaen kevyen porukan helposti pitkän kirin päätteeksi. Viimeksi saman radan 75-lähdössä Jörgen Westholmin suojatti joutui toki hieman revittelemään avauskierroksella päästäkseen johtavan rinnalle, mutta taipui silti luvattoman pahoin hännille. Kaikki ei ilmeisestikään ollut kunnossa, sillä Marre's Dreamboy palaa tänään noin kahdeksan viikon huililta. Jos 4-vuotias on normaali, niin sen kuuluu olla tässä porukassa lähellä voittoa. 3 Appasso on noussut elämänsä vireeseen. Toissa kerran Eskilstunan startissa 4-vuotias meni uudet ennätysnumeronsa 11,2aly häviten voitonkin vain äärimmäisen niukasti. Vapun Örebron Klass II-koitoksessa ori jäi ainakin jonkin verran voimia tallella pussiin johtavan taakse. Carl Philip Lindblomin ajokki voi nopeana lähtijänä päästä keulaan. Kolmantena merkkinä lapulle 1 Matamoros, joka oli hyvä varsinkin toissa kerralla Solvallassa. Ruuna sai keulassa ankaraa prässiä ja kierros paineltiin täydellä matkalla 11,6-kyytiä. Tuohon nähden 5-vuotias kesti varsin mallikkaasti, vaikka viidenneksi taipuikin. Loistopaikalta tiedossa on myös loistoreissu ja alustava viiden prosentin kannatus tuntuu vähäiseltä. Lähdön suomalaistoivo 6 Galileo Journey on varmasti kyvyiltään lähimpänä Marre's Dreamboyta. Katja Melkon treenattava ei ollut kuitenkaan viimeksi Solvallassa terävimmillään ja liikaa peliä keränneenä jää säästösyistä varahevoseksi. Hyvät kirit viime starteissa esittäneet 7 Harvard Student & 8 Vanja ovat perusmerkkejä mikäli lähtöön yhtään enempää laittaa tavaraa. Juoksunkulku: Matamoros tai Appasso juoksee keulassa. Alun jälkeen matkavauhti voi mennä 2640 metrin matkalla rauhalliseksi. Pelijakauma: Marre's Dreamboy (22%) jää alipelattuna pienemmän systeemin ideavarmaksi. Matamoros (5%) on muista ehdottomasti kiinnostavin merkki. Galileo Journey (21%) on kerännyt liikaa peliä. IS-pelisuositus - Toto65-3 Pieni: 4 Suuri: 4, 3, 1

Toto65-4 Kierroksen todennäköisin voittaja löytyy neljännestä kohteesta. Alessandro Gocciadoron laatutallista tuleva 2 Balla You S.M. oli loistava viime Solvallan juoksussaan. Tammalla kierrettiin kolmannesta ulkoa kierros ennen maalia johtavan rinnalle, josta 4-vuotias marssi hienolla tyylillä ykköseksi. Tulos 11,5aly on todella kovaa valuuttaa tähän lähtöön ja Mika Forssin ajokille taisi jäädä varaakin. Alle 200 000 kruunun voittosummalla kilpaileva Balla You S.M. tuntuukin kilpailevan vielä täysin väärissä sarjoissa. Varmaksi. Reima Kuislan kasvattama 9 Love Eagle on neljässä startissaan hävinnyt vain kerran ja Katja Melkon treenattava onkin tehnyt niin ison vaikutuksen, että siinä voi hyvinkin olla ainesta Suomessa syntyneiden 4-vuotiaiden tammojen isoimpiin lähtöihin. Nyt lahjakkuus mitataan tosissaan, sillä vastus on kovempi kuin aiemmin. 11 Keira De Veluwe esitteli 3-vuotiaana lahjakkaita otteita ja pienillä tuureilla voittosumma voisi olla paljon isompikin. Timo Nurmoksen treenattava on voinut kehittyä entisestään pitkän taukonsa aikana. 8 Muzzle The Yakker aloitti 4-vuotiskautensa Solvallan voitolla, mutta ravi meni varsinkin loppumatkasta melkoiseksi sekameteliksi ja siitä esityksestä pitää parantaa mikäli meinaa ainakaan suosikkia lyödä. Taukoa on takana jälleen pari kuukautta. 1 Larissa Band on voittanut urallaan vasta kerran, mutta tuossa maaliskuisessa Örebron kisassa tamma jätti selityksettä taakseen erään kovan hevosen, Love Eaglen. Pelkästään tuohon peilaten alustava kahden prosentin kannatus on liian vähän. Juoksunkulku: Tulinen kiihdytys, jossa Larissa Band pitänee aluksi keulat. Siitä ei kuitenkaan välttämättä ajeta, vaikka Åke Lindblom aktiivisesti tykkääkin ajaa. Balla You S.M. kiertää vauhdin rauhoittuessa johtavan rinnalle. Pelijakauma: Ei isompia. Bella You S.M.:n (61%) prosenteissa tosin ei ainakaan enää nousun varaa ole. Larissa Band (2%) on liian unohdettu. IS-pelisuositus - Toto65-4 Pieni: 2 Suuri: 2

Toto65-5 Iltapäivän suurimmat setelit ovat jaossa 250 000 kruunun ykköspalkinnolla ajettavassa 3-vuotiaiden oriiden ja ruunien lähdössä. 7 Borups Victorya ei ole suotta povattu tämän vuoden Kriterium-voittajaksi. Robert Berghin treenattavalla on kaikki maailmanluokan hevosen elkeet. Näyttävän oriin ravi käy helposti ja on hyvin eteenpäin vievää. Kultajyviä jättäneen Googoo Gaagaan poika teki kauden kolmessa ensimmäisessä startissaan todella ison vaikutuksen voittamalla murskatyyliin. Umåkerissa tuli hieman yllättäväkin tappio keulasta, eikä Borups Victorylla tainnut olla ihan paras päivänsä, mutta kova hevonen oli vastassakin, Incase Of Fire. Nyt se ei ole mukana ja Örjan Kihlströmin kyytiinsä saava Borups Victory on lähellä koko matkan johtoa. Varmaksi, vaikka hyviä on vastassakin. Jo mainittu Incase Of Fire aiheutti myös 9 Carl Halbakille tappion maaliskuisessa startissaan. Seuraavassa Solvallan kisassa ruuna saattoi hyvinkin laukata maalisuoralla voittonsa 200 000 kruunun ykköspalkinnolla ajetussa lähdössä. Mattias Djusen treenattava sai nopean hyvityksen voittamalla helposti muutama viikko sitten Margaretas Unghästserie-lähdön ja tilipussi karttui 300 000 kruunulla. Carl Halbak onkin lähdön eniten tienannein hevonen ja suosikin ykköshaastaja. Kuudettä peräkkäistä kaksarisijaansa metsästävä 8 Donizetti oli mainio viimeksikin Halmstadissa kiriessään neljännestä ulkoa lujaa kakkoseksi Felix Orlandon jälkeen. Viimeiset 700 metriä kulkivat 10,8-vauhtia ja paras vauhti Donizettilla oli maalin kohdalla. Jerry Riordanin treenattavalla on edessään takuulla hieno tulevaisuus, mutta tässä tehtävässä se on kurjan paikan vuoksi vain hyvä haastaja. Kevin Oscarssonilla ei liene muuta vaihtoehtoa kuin pakittaa hännille ja toivoa parasta. 2 Dozen Of Oystersissa voi olla kolmen juoksemansa startin perusteella aineksia ikäluokkalähtöihinkin. Nyt ruuna mitataan tosissaan. 3 Idomenio Sisu ei ole kymmenen startin jälkeen vielä totosijoilta erehtynyt ja putki saattaa jatkua, sillä Petri Salmelan treenattava voi päästä juoksemaan Borups Victoryn perässä toisessa sisällä. Mahdollinen jättiyllättäjä voisi olla 4 Glen, joka viimeksi Solvallassa kehitti varsin kiukkuisen loppuvedon. Juoksunkulku: Borups Victory leiskauttaa keulaan. Dozens Of Oyster tai Idomenio Sisu saa asemat suosikin takaa. Matkavauhti voi olla yllättävänkin rauhallista. Pelijakauma: Ei isompaa huomauttamista. Borups Victory (52%) on syystäkin iso suosikki. IS-pelisuositus - Toto65-5 Pieni: 7 Suuri: 7

Toto65-6 Päätöskohteen Lilla Harpers-lähdön ykkösvihjeen saa 3 Shejk. Ori oli toissa kerralla Solvallassa pitkän tauon jälkeen turhankin virtavana, vei avauskierroksen 12,1-vauhdilla, mutta jaksoi silti pitää lopulta helpon oloisesti ykköseksi. Tuloksen 14,0ake arvoa nostaa se, että kyseessä oli 4-vuotiaan uran toinen kilpailu. Viime Solvallan startissa Shejk laukkasi kovasta kiristä viimeisellä takasuoralla ja erheeseen saattoi hyvinkin palaa voitto. Örjan Kihlströmin ajokki päässee keulaan ja jos se vain pysyy stayermatkalla rauhallisena, niin takamatkan moninkertaisesti enemmän tienanneet saavat pistellä tosissaan mikäli meinaavat Shejkin ohittaa. Suomalaisomisteiselta 12 Love No Painilta löytyy oikeanlaisen juoksun jälkeen hurja kiripätkä ja se tulee ohittamaan monta. Tamma kokee mielenkiintoisen kuskinvahvistuksen, kun kyytiin hyppää tänään Magnus A Djuse. Katja Melkon treenattava on yksi koko Elitloppet-viikonlopun isoimpia suomalaistoivoja. 11 Västerbo ImTheMan on pitkien matkojen erikoismies, joka voitti viime kaudella 75-lähdönkin 3140 metrin matkalla. Ruuna voitti hallitusti kauden kaksi ensimmäistä kisaansa Mantorpissa. Örebron kivikovassa suurkilpailussa sille jäi alun laukan jälkeen lopulta hieman jossiteltavaakin. 10 Faster Than You teki mainion juoksun jo Solvallassa ja viime viikon Danneron startin ruuna voittikin johtavan rinnalta pystyyn. Tehtävä on nyt huomattavasti vaativampi, mutta Robert Berghin treenattava on perushevosia. 9 Will I Am sai toki viimeksi Solvallassa tulla vetävissä selissäkin, mutta ori leiskautti niin näyttävällä tyylillä kärkeen, ettei ole täysin ulkona nytkään. 1 Pewdiepie kerää jatkuvasti paljon peliä ja on ainakin siihen nähden ollut pieni pettymys. Tänään ruunalta riisutaan ensimmäistä kertaa kengät pois ja loistopaikalta tiedossa on väkisinkin namureissu. Lapulle vielä pari täysin pelaamattomaksi jäänyttä ”pommihakua”. Norjan vieras 6 So Superb voitti viimeksi Jarlsbergissa helposti johtavan rinnalta ja teki mainioita esityksiä myös ennen sitä. 4 Bucefalo Gielle tappeli Jägersrossa hyvin johtavan rinnalta toiseksi. Italiaanolta riisutaan ensimmäistä kertaa kengät pois ainakin Ruotsin uralla. 2 Longines on yllättäenkin pelattu kolmossuosikiksi, vaikka paljon pitää esityksistä parantaa mikäli meinaa tämän lähdön voittaa. Juoksunkulku: Shejk etenee nopeasti keulaan. Takamatkan kovanaamoista ainakin Västerbo ImTheManilla ja Faster Than Youlla voidaan ajaa matkalla johtavan rinnalle. Pelijakauma: Will I Am (3%) on turhan unohdettu. Samoin So Superb (1%) & Bucefalo Gielle (1%). Longines (13%) on liikaa pelattu. IS-pelisuositus - Toto65-6 Pieni: 3, 12, 11, 10, 9 Suuri: 3, 12, 11, 10, 9, 1, 6, 4

IS-pelisuositus Pieni

Toto65-1: 6, 1, 9, 4

Toto65-2: 3, 6, 1, 4

Toto65-3: 4

Toto65-4: 2

Toto65-5: 7

Toto65-6: 3, 12, 11, 10, 9

Hinta: 8,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-05-28&track=Sv&race=2&pool=T65&selections=[6,1,9,4],[3,6,1,4],[4],[2],[7],[3,12,11,10,9]&stake=0,1&price=8



Suuri

Toto65-1: 6, 1, 9, 4, 5, 8, 2

Toto65-2: 3, 6, 1, 4

Toto65-3: 4, 3, 1

Toto65-4: 2

Toto65-5: 7

Toto65-6: 3, 12, 11, 10, 9, 1, 6, 4

Hinta: 67,20 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-05-28&track=Sv&race=2&pool=T65&selections=[6,1,9,4,5,8,2],[3,6,1,4],[4,3,1],[2],[7],[3,12,11,10,9,1,6,4]&stake=0,1&price=67,2

