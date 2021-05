Ravivihje: Toto64 Boden 27.5.2021 – 126 877 euroa ekstraa

Suomalaisedustusta on Bodenin Toto64-kierroksella harvinaisen vähän, mutta tuskin tänäänkään jäädään ilman härmäläishevosen voittoa. Siitä yrittää pitää huolen erityisesti avauskohteen 2 Thank The Maker. Marko Lähteenmäen ja kumppaneiden omistama ruuna on aloittanut kautensa täydellisesti voittamalla molemmat Bodenin starttinsa. Toissa kerralla se kiri toisesta ulkoa ykköseksi ja viimeksi todella raskaissa olosuhteissa jyräsi pitkällä 1200 metrin kirillä vakuuttavasti voittoon.

Kolmanteen starttiin tauolta 4-vuotias petrannee entisestään, lähtöpaikka on paras mahdollinen ja lahjakkuudelta riisutaan myös ensimmäistä kertaa kengät pois. Lähes puolet uransa starteista voittanut Thank The Maker juoksee vielä kykyihinsä nähden täysin väärissä sarjoissa ja tässä porukassa ruuna on haavereitta liki voittoa.

4 Love Of Mine on tehnyt mainiot juoksut molemmissa starteissaan taukonsa jälkeen. Bodenin maililla se tsemppasi johtavan rinnalta toiseksi ja viimeksi Umåkerissa voitti keulasta leikittelevän kevyesti. Toki vastassa ei ole ollut Thank The Makerin tasoisia hevosia, mutta hiirenvärinen tamma voi vetää keulasta yllättävänkin pitkään. Sandra Erikssonin ajokki otetaankin isompaan systeemiin Thank The Makerin kaveriksi.

5 Soleil d'Inverne kiri viimeksi Bodenissa tämänkertaista helpommassa lähdössä johtavan takaa terävästi ykköseksi. Ruuna juoksi ilman takakenkiä, kuten ennakkoinfon mukaan tänäänkin. Kyseisellä balanssilla 5-vuotias on juossut kolmesti. Yksi startti meni pilalle laukan myötä, kaksi muuta se on voittanut. 1 Eloy d'Avignere oli Umåkerissa parempi kuin aikoihin tsempatessaan stayermatkalla oikeinkin rehdisti kuolemanpaikalta neljänneksi, eikä hävinnyt paljoakaan kakkossijaa.

7 Olindos teki Umåkerissa sijoitustaan paremman 900 metrin kirin kolmatta ilman selkää häviten päänmitan Eloy d'Avignerelle. Tänään ruunalta raapaistaan pitkästä aikaa kengät pois ja jenkkikärryt lyödään perään. Se on juossut kerran aikaisemmin jenkeillä ja tuosta startista on peräisin ennätysnumerot 14,3ake. 10 Cardigan W.F. on laukannut kahdessa viime startissaan menestystään loppumatkasta.

Juoksunkulku: Love Of Mine leiskauttaa keulaan, josta myös ajetaan. 3 Ranch Steady Go tai Soleil d'Inverne saa asemat johtavan takaa. Thank The Makerilla todennäköisesti ajetaan varhain johtavan rinnalle mikäli vauhti rauhoittuu.

Pelijakauma: Thank The Makerin (56%) ja Love Of Minen (15%) prosentit saisivat olla hieman lähempänä toisiaan.