Ravivihje: Toto86 Bergsåker ja Jägersro 26.5.2021

Toto86-1 Jägersrossa ajettavassa avauskohteessa erottuu muutama hevonen, joista kuitenkin tasoaan selkeästi tänä vuonna nostanut 4 Racing Ribb omaa selvästi parhaan voittosauman. Harvakseltaan kilpaileva ruuna ei ole tehnyt kauden viidessä startissaan vielä huonoa esitystä. Solvallan pronssifinaalissa se ylsi kärjessä ravanneiden Sweetmanin ja Oxidizerin takana kolmanneksi ja nitisti viimeksi kuolemanpaikaltakin Västerbo Lexingtonin hallittuun tyyliin. Tässä Adrian Kolgjinilla on aktiivisella taktiikalla mahdollisuudet kärkipaikan hakemiseen ja viime suoritusten perusteella Racing Ribb ei taida olla siitä tämän porukan lyötävissä. Varma.

Parin kilpailun perusteella vaikuttaa siltä, että myös 6 Can Lane on löytämässä talven kurkkuoperaation jälkeen myös uuden vaihteen. Åbyssä se jäi juuri suosikin taakse vaille tilaa lopussa ja kiri Tingsrydissä parijonosta varmaan voittoon. Ykköshaastaja nyt.

3 Payet D.E. on myös huomioitava aikaisin, mikäli lähtöön laittaa useampia merkkejä. Viimeksi sen otteissa ei tosin pitkällä kirillä ollut parasta puristusta, mutta Vaggerydin juoksu kuolemanpaikalta oli parempi. Kärkiporukasta nytkin korkealle.

1 Infinitus sai viimeksi juosta Payetin takana 2. ulkona ja ohitti tämän vaivatta loppusuoralla. Tasainen avaaja saattaa kuitenkin jäädä tällä kertaa hankalampiin asemiin ja alustava peliosuus tuntuu turhan korkealta.

Tauolta tuleva 2 Fabio de Pervenche päässee sujuvasti sisäradalle ja voi kärjen läheltä yltää totomatsiin, jos vire on heti kohdallaan. C-ryhmään rankatutkaan eivät ole ihan täysiä statisteja, mutta ilman ylivauhtia kärkeen nouseminen lienee liikaa vaadittu.

Juoksunkulku: Fabio de Pervenche ja Payet D.E. pystyvät avaamaan hyvin, mutta molempien kohdalla on hieman kysymyksiä ilmassa, joten niin ikään riuskasti liikkeelle pääsevä Racing Ribb etenee luultavimmin kärkeen. Myös Can Lane ja 7 Toddler lähtevät ripeästi, mutta ensin mainittu tuskin onnistuu ohittamaan suosikkia ja jälkimmäisellä keulasta luovutaan joka tapauksessa täydellä matkalla.

Pelijakauma: Racing Ribb (45%) on ansaitusti selkeä suosikki. Infinitus (17%) on liikaa pelattu, Payet D.E. (6%) aliarvostettu.

Ranking: A) 4 B) 6, 3, 1, 2 C) 5, 10, 8, 9, 7 IS-pelisuositus - Toto86-1 Pieni: 4 Suuri: 4

Toto86-2 Bergsåkerin ensimmäinen kohde haiskahtaa vahvasti kolmen hevosen kaupalta. Kantaa yhdenkään puolesta ei kuitenkaan uskalla ottaa, joten lapuille rastitaan tylsästi koko trio.

3 Coin Perdu on ykkösmerkki, vaikka toissa kerran tapaan kärkeen ei luultavasti nyt olekaan asiaa. Örebron stayerkisassa ori nousi kaukaa takaa selässä kirikaistalle jo aikaisessa vaihteessa ja latoi loppua kohti kiihtyvällä vauhdilla hyvin perille. Kirikierros kulki 11,9-tahdissa. Avauskierroksella Erik Adielsson luultavasti katselee selkiä tässäkin, jonka jälkeen kirilenkillä 7-vuotias pystyy jo ratkaisemaan itse töitä tekemälläkin.

Paalulta keulaan tällä kertaa pääsevä 1 Zinco Jet ei silti ole helppo noukittava, vaikka takamatkalta päästäänkin nopeasti sen tuntumaan. Parissa viime startissa Petri Salmelan suojatille on jäänyt kosolti paukkuja talteenkin, sillä kiriväylät ovat avautuneet liian myöhään. Jos miljonäärit kyttäilevät liikaa toisiaan, voi Ulf Ohlssonin ajokki pystyä lisäämään kärjessä kaasua riittävästi kirikierroksella.

7 Esprit Sisu ei yltänyt Örebron kultadivisioonassa takaa totosijoille, mutta kulki lopun 09-vauhtia jättäen aivan hyvän vaikutelman. Bergsåkerissa se ei saanut takaa täyttä mahdollisuutta. Vastus on nyt sopivampi ja kengittä ensimmäistä kertaa kisaava ruuna pystyisi juoksuradan hyödyntäessään voittomatsiin. Se ei ole ollut voltissa aina helpoin tapaus, mutta pystyy kyllä avaamaan suht reippaasti, mikäli palaset loksahtavat paikalleen startissa.

Voiton luiskahtaminen edellä mainitun trion ulkopuolelle tuntuu vähän kaukaa haetulta. Bodenissa takaa voittoon noussut 4 Eder Bob jäi viimeksi 3. sisälle pussiin. 8 Yes Mickey on ollut Ruotsissa pettymys, mutta viime startti toi valoa hieman tunnelin päähän, sillä toista rataa ravanneelle ruunalle jäi paukkujakin talteen. 6 Mr Golden Quick on tullut viime starteissa lopun takaa ihan asiallisesti, mutta parhaiden vuosien lennokkuus otteista on silti puuttunut.

Juoksunkulku: Zinco Jet lähtee vetämään porukkaa, eikä ole kiinnostunut luovuttamaan paikkaansa vapaaehtoisesti takaa tuleville. Esprit Sisulla on saumat päästä juoksuradan avulla parhaiten liikkeelle 20 metrin hevosista ja sitä myöten lähimmäs kärkihevosta. Myös Coin Perdu avaa asiallisesti ja voi kirikierroksella ottaa paikan toisen radan veturina.

Pelijakauma: Aika lailla oikein pelattu lähtö, Coin Perdu (42%) voi tosin nousta hieman liian selväksi suosikiksi.

Ranking: A) 3, 1, 7 B) 4, 8, 6, 9 C) 2, 5 IS-pelisuositus - Toto86-2 Pieni: 3, 1, 7 Suuri: 3, 1, 7

Toto86-3 2 Zlatan Knick ”keulaan ja kukat” on monen arvio Jägersron pikamatkalla, mutta aivan niin yksinkertainen asia ei Christoffer Erikssonin nopealle ruunalle ehkä ole. Huhtikuun alussa se otti mielipaikaltaan hallitun voiton, mutta seuraavalla kerralla paikka oli turhan ulkona ja suoritus takaa muutenkin vaisu. Viimeksi taas virtaa oli kärjessä liikaakin ja loppu oli jo liikaa. Lyhyempi starttiväli on nyt selvä etu. Yhtä vaille kaikki voitot ovat tulleet johtopaikalta, mutta parhaiten ruuna on avannut hieman ulompaa. Keulaan yltäminen ei ole mitenkään kirkossa kuulutettu ja siihen peilaten viittäkymmentä hipova peliprosentti on liikaa.

Kaksi vastustajaa on jäänyt käsittämättömän unohdetuiksi ja ne nostetaan suosikin kavereiksi lapulle. 6 Cash Valley on ottanut muutaman kerran Zlatan Knickiltä keulat ulkopuolelta aivan heittämällä, joten miksei Jens Simoni yrittäisi samaa nytkin, varsinkin kun ruunan vire on erinomaisella mallilla. Asetelmat viime starteissa ovat olleet jotakuinkin mahdottomat, mutta esimerkiksi viimeksi loppusuora takaa kulki kuitenkin 07-vauhtia.

Pahasti aliarvostettu on myös 1 Arnie Express, jolta löytyy myös lähtönopeutta. Starttiin viimeksi voltista laukannut ruuna palasi huhtikuun lopussa muutaman kuukauden tauolta ihan positiivisella otteella, mutta kauempaa sisältä ei ollut kovavauhtisessa lopetuksessa mitään saumaa korkeammalle. Kärjestä tai sen tuntumasta voitto ei tulisi yllätyksenä.

Leveämpikään rastitus ei tietysti olisi huono ratkaisu suosikkiin liittyvien riskien takia, mutta pelillistä etua ei B-ryhmän aloittavassa kolmikossa alustavan jakauman perusteella ole juurikaan tarjolla. 4 Grandfather Bill teki Åbyssä vahvan loppuvedon 2. ulkoa ja olisi vastaavana hyvällä juoksulla tässä tietysti mahdollinen. Viimeksi eväät ja halut loppuivat liian pitkällä kirillä ja starttiväli on nyt pidempi.

5 Quite Specialin toissa kerran voitossa oli hyvästä kiristä huolimatta kosolti onneakin, sillä edellä ollut kaksikko kolaroi keskenään ja laukkasi päätössatasella. Kunto on hyvällä mallilla ja ylivauhtisessa kisassa ruuna voisi olla merkittävä tekijä. 3 Victory Lee lähti viimeksi laukalla ja tuli sitä ennen sisällä kaikki tallella maaliin.

Juoksunkulku: Zlatan Knick avaa reippaasti, mutta jos Cash Valley pääsee keskiratojen hevosten ohi heti auton irrottua, on sillä hyvät mahdollisuudet leikata kurviin mentäessä kärkeen saakka. Arnie Express on onnistunut keulapaikan puolustamisessa Färjestadin hieman hankalalta ykkösradaltakin, mutta todennäköisempää lienee paikan löytyminen kärjen tuntumasta nyt.

Pelijakauma: Zlatan Knick (49%) on liian tanakka suosikki, myös Grandfather Bill (15%) ja Quite Special (16%) ovat keränneet turhan paljon kannatusta. Cash Valley (3%) ja Arnie Express (3%) maistuvat kovasti.

Ranking: A) 2, 6, 1 B) 4, 5, 3, 7, 9 C) - IS-pelisuositus - Toto86-3 Pieni: 2, 6, 1 Suuri: 2, 6, 1

Toto86-4 Lahjakas 4 Albacete on vähemmän yllättäen selvä pelipohja kokeneemmista vastustajista huolimatta neljänteen kohteeseen, sillä 3-vuotiaan suunta on kehityskäyrällä vahvasti ylöspäin. Toissa kerralla se ei uhannut johtavan takaa tilaa saatuaan keulahevosta, mutta onnistui viimeksi ohittamaan keulan 09-lopetuksessa. Sen perusteella vauhti luultavasti riittää mailillekin. Uran ensimmäinen autolähtö on pieni kysymys, mutta suurempi lienee reissu kauas kotitallilta. Uran avaus Eskilstunassa sujui selvästi kehnommin, mistä se nyt sitten johtuikaan. Korkeilla prosenteilla ei varmaksi.

Vastustajista kiinnostavin on 2 Nomo, sillä ruunalla on suotuisalta kakkosradalta hyvät mahdollisuudet keulaan. Viime kerralla Nicklas Westerholm rummutti sillä voimalla kärkeen päätöskierroksen alussa ja odottelee nyt kevyemmällä balanssilla kilpailevalta suojatiltaan parempaakin suoritusta.

Hevosina lähdön parhaimmistoon ehdottomasti kuuluvat 10 Kissinger Boko ja 8 Winstone Tabac tuskin näyttelevät alkumatkalla kovin suurta roolia ja sen myötä hyväkin loppuveto voi tietysti tarkoittaa vain merkintää tipsivihkoon tuleviin startteihin. Toisaalta ärhäkkä kiihdytys muiden osalta voi tietää porukan harvenemistakin, jolloin asemat voisivatkin löytyä yllättävän mukavasti. Kissinger Boko aloitti tauolta helpolla keulavoitolla, viime kesänä vakuuttavaan vauhtiin päässyt Winstone Tabac on myös käynyt jo pari kertaa radalla ennen tätä paluukisaa.

Isompaan yllätykseen edellytyksiä omaa ainakin kolme hevosta. 12 Jojo Keeperin debyytti Robert Berghiltä meni maaliskuussa aivan penkin alle ja viimeksi otteet pienen paussin jälkeen olivat vielä nihkeät. Tähän luvassa lienee tuntuva parannus!

11 Ninepoints Coolmanissa olisi edellytyksiä kivuta hieman sarjoissaan, mutta kaikilta osin 5-vuotias ei tunnu vielä käsittävän kilpailemisen ideaa. Valmentajan paluu rattaille voi olla positiivinen asia. 6 Sara K.M.E. otti viimeksi uran avausvoittonsa erittäin letkeällä lopetuksella, eikä sen perusteella täysosuma luultavasti jää ainoaksi.

Juoksunkulku: Nomo on osoittanut hyvää lähtönopeutta ja on suosikki ainakin ensimmäiseksi keulahevoseksi. Albaceten startti auton takaa on tietysti kysymysmerkki, mutta viime kisan perusteella vauhtia löytyy hyvin ja ravilla suosikki pääsee luultavasti kärkiporukkaan heti mukaan. Sara K.M.E. pystyy avaamaan mukavasti ulompaa aloittavista.

Pelijakauma: Albacete (47%) on ylipelattu, samoin myös Kissinger Boko (18%). Edullisia ovat Nomo (9%), Sara K.M.E. (2%), Ninepoints Coolman (2%) ja Jojo Keeper (2%).

Ranking: A) 4, 2, 10, 8 B) 12, 11, 6, 5, 3 C) 1, 9, 7 IS-pelisuositus - Toto86-4 Pieni: 4, 2, 10, 8, 12, 11, 6 Suuri: 4, 2, 10, 8, 12, 11, 6

Toto86-5 Erinomaisesti alkukaudella mennyt 1 Lady Beluga on hyvältä paikalta Diamantstoet-karsinnan suuri suosikki. Taulun ainoa tappio tuli juuri vastaavassa kisassa huhtikuussa, jolloin Joakim Lövgrenin suojatti ei pystynyt uhkaamaan johtavan takaa edellä juossutta Domingoaa. Sen jälkeen kausi on jatkunut taas kahdella hallitulla voitolla, viimeksi tamma oli keulasta täysin suvereeni mm. Quite Specialia vastaan. Takakenkien riisuminen voi tuoda otteisiin vielä lisää terävyyttä.

Edellä olevilla perusteilla voisi helposti päätyä suosikin jättämiseen varmaksi, mutta yksi iso mutta sen voiton yllä kuitenkin on. 6 Garca nimittäin onnistunee luultavasti juoksuradan turvin ohittamaan Lady Belugan kiihdytyksessä ja sen jälkeen tiedossa voi olla tälle pulmia. Garcan puristus ei ole viime starteissa riittänyt aivan päätyyn asti, mutta maaliskuun alussa se olisi tilaa saadessaan ollut hyvinkin lähellä 75-voittoa. Kovien lähtöjen rutiinista on näissä karkeloissa usein hyötyä.

Jos suosikki ei pääsee heiluttamaan tahtipuikkoa keulapaikalle, avaa se mahdollisuuksia myös muille. 5 Begum Kronos teki Drottningpokal-karsinnassa takaa hyvän juoksun, mutta finaalitrio oli jo päässyt hieman karkuun ennen kiriväylien avautumista. Luokaltaan Peter Untersteinerin 4-vuotias on paalun ja ehkä koko kisan parhaita.

Isompaan systeemiin otetaan vielä neljä muutakin potentiaalista. 4 Eight Hourilta löytyy parhaana päivänään monenlaisia avuja menestymiseen, mutta viime suoritus kirissä voittajan takana oli hieman puhditon. 2 Joyo puolestaan osoitti huhtikuussa vahvaa virettä voittamalla ensin keulasta yllättäjänä ja paikaten seuraavalla kerralla alun pummaamisen vielä reippaalla 11-vauhtisella loppuvedolla. Ei mahdoton tässäkään.

Adrian Kolgjinilta aloittava 7 Jacky Bros ruotsalaiseen volttiin kääntämätön kortti, mutta kenkien riisumisen perusteella treenit ovat luultavasti muuten sujuneet plusmerkkisesti. 8 Tour Eiffelille paikka suosikin takana ei välttämättä tarkoita maukasta reissua, mutta Peter Ingvesin ajokki pystyy töihinkin. Kunto on viime starttien perusteella hyvällä tolalla.

Takamatkan hevosten tehtävä tuntuu lähtökohtaisesti aika vaikealta, sillä ne eivät vaikuta erityisiltä kiertäjiltä. Kärkeen yltääkseen vaaditaan siis solahtamista heti jollain konstilla hyviin asemiin.

Juoksunkulku: Lady Beluga pystyy avaamaan kohtalaisen hyvin, mutta Garcalle vastaaminen ei silti luultavasti onnistu. Tämän jälkeen johtopaikka on tuskin sen paremmin suosikille kuin muillekaan tarjolla. Jacky Bros tai Tour Eiffel johtavan rinnalle?

Pelijakauma: Lady Beluga (54%) jatkaa liikaa luotettujen suosikkien sarjaa. Erityisesti Garca (9%), Begum Kronos (6%) ja Joyo (3%) ansaitsisivat osansa sen peliosuudesta.

Ranking: A) 1, 6, 5 B) 4, 2, 7, 8 C) 12, 9, 3, 11, 14, 15, 13, 10 IS-pelisuositus - Toto86-5 Pieni: 1, 6, 5 Suuri: 1, 6, 5, 4, 2, 7, 8

Toto86-6 Kierroksen suurimmaksi suosikiksi on kipuamassa tammojen mailille otollisista asemista Bergsåkerissa kiihdyttävä 2 Global At Work. Sen kausi onkin alkanut erinomaisesti ja kuukausi sitten 5-vuotias latasi takasuoralla kärkeen ja varmaan voittoon. Viime kerralla vastus on tuntuvasti kovempi ja Daniel Wäjerstenin valmennettava sai tyytyä sisältä kolmossijaan ja uuteen ennätykseen Swaggerin sooloiltua voittoon keulasta. Tällä kertaa lähtönopeus riittänee taas johtopaikan hankkimiseen, jolloin voitto on tietysti ulottuvilla.

Hevosina ulkopuolelta suosikin haastamiseen voisi löytyä eväitä 3 Cristal Medallioniolta ja tallikaveri 11 Bowling El Marilta, mutta niiden sijaan isompaan systeemiin nostetaan mukaan ainoastaan nappireissua kärkkyvä 1 Kattis Palema. Kyseessä ei ole aivan kehno tapaus ja pitkältä tauolta esitys keulasta oli viimeksi lopun taipuminenkin huomioiden varsin hyvä. Matkavauhti oli vain yksinkertaisesti liian kova. Jenkkikärryt peräänsä saava 6-vuotias voisi ilman lappuja rauhoittua suosikin kantaan ja tarjota lopussa tilojen avautuessa matsin!

Cristal Medallionin suoritus toissa kerralla Uumajassa oli mainio kolmella kilometrillä, sillä alkumatkalla paikat vaihtuivat useaan otteeseen ennen kuin 4-vuotias pääsi lopulta kärkeen. Nyt Nicklas Westerholmin täytyy suunnitella taktiikka toisella tavalla. Bowling El Mar on ollut kahdessa viime startissa erittäin hyvä ja ohittanee tässäkin monet, mikäli juoksussa pidettäisiin turhan reipasta tahtia.

4 Made By Vitsand ei noussut viimeksi pitkällä matkalla hänniltä, mutta nappasi sitä ennen Global At Workin takana kakkossijan tätä toki mitenkään uhkaamatta. 7 La Cerise meni viimeksi takaa ihan rennolla otteella, vaikkei ohituksiin pystynytkään.

Juoksunkulku: Global At Workilta on hankala ottaa ulkopuolelta keulaa ja Daniel Wäjersten luovinee suosikin Kattis Paleman ohi kärkeen heti kiihdytyksessä. Cristal Medallion voi edetä toisen radan vetäjäksi, mikäli vauhti tasaantuu alun jälkeen.

Pelijakauma: Global At Work (58%) on aavistuksen liian paljon luotettu. Kattis Palema (4%) on edullinen.

Ranking: A) 2 B) 3, 11, 1, 4, 7, 10, 8 C) 5, 9, 12 IS-pelisuositus - Toto86-6 Pieni: 2 Suuri: 2, 1

Toto86-7 Erittäin kansainvälisessä Klass I -lähdössä ideavarmaksi nousee kehnosta paikasta huolimatta 12 Newport Beach. Vakuuttavat voitot viime kesän Ruotsin-visiiteillään Halmstadissa ja Åbyn finaalikierroksella tehnyt saksalaisori ei ollut parhaimmillaan syyskuun alussa ja jäi sittemmin tauolle. Maaliskuun kokeen jälkeen Josef Franzlin 6-vuotias palasi tositoimiin Hampurissa kaksi viikkoa sitten ja vastasi keulasta reippaassa lopetuksessa varmaan voittoon. Startti kropassa, vetolaput varustuksessa ja paremmalla kuskilla vire lienee nyt jo huomattavasti parempi, eikä Ruotsiin tulla pelkästään terveisiä tuomaan. Viime vuoden rahakkaista voitoista huolimatta Newport Beach on sarjoissa vielä edullisesti sisällä, ja jos kuski ei jää liian pitkäksi aikaa takajoukkoihin, voittosauma on hyvä.

Lähdön alustavaksi suosikiksi on pelattu 5 Hindy Heikant, eikä se hyvät suoritukset alla ja keulapaikka tähtäimessä tietysti erityisen väärin olekaan. Viimeksi se vastaili Wolvegassa isorahaisemmille hevosille johtopaikalta, mutta mikäli tempoa tulee matkalla enemmän, voi tamman yrityshalu joutua nyt lopussa kovemmalle koetukselle. Newport Beach tuntuu sitä voimakkaammalta hevoselta.

Jos useampia merkkejä lähtöön uhraa, ovat 6 Happy Few ja 8 Yuvaraj aikaisin huomioitavia. Ensin mainittu voitti toissa kerralla todella pitkällä kirillä takaa ja väänsi viimeksikin sitkeästi johtavan rinnalta. Yuvaraj kadotti ravinsa kengittä taustalla loppukaarteessa, mutta aiemmat juoksut 75-tasolla olivat hyviä.

Myös 4 Even Steven on esiintynyt kevään starteissa edukseen. Åbyn kakkonen tuli johtavan rinnalta Mirakel Hålerydin takana, Skivessä se paikkasi alkulaukkansa nousemalla neljänneksi. Alustava pelikannatus on kuitenkin turhan korkealla.

Johtavan rinnalle viimeksi kiertynyt ja voittoon vääntänyt 11 Zacapa Grim sekä kärkiporukkaan heti pyrkivä 2 Cutty Shark tulevat tasaisessa lähdössä seuraavina rankingissa. Jörgen Sjunnessonin kyytiinsä saava tanskalainen työntyi Lundenin kovavauhtisessa kisassa johtavan takaa lopussa kärkirintamaan.

Juoksunkulku: Hindy Heikant voi olla keskeltä ripein, vaikka sisäpuoleltakin lähdetään hyvin. Yuvaraj'lla on myös edellytyksiä sotkea kärkikuvioita heti alussa, jos kuski niin haluaa. Vauhdin tasaantuessa Zacapa Grim ja Newport Beach voivat tulla eteenpäin.

Pelijakauma: Newport Beach (18%) tuntuu aliarvostetulta, Hindy Heikant (34%) taas liikaa luotetulta kuten Even Stevenkin (19%). Happy Few (5%) ja Yuvaraj (5%) ansaitsisivat enemmän peliä.

Ranking: A) 12, 5 B) 6, 8, 4, 11, 2, 10, 3, 9 C) 1, 7 IS-pelisuositus - Toto86-7 Pieni: 12 Suuri: 12

Toto86-8 13 Gooner on kierroksen päättävän 2640 metrin paras hevonen ja kolmosrivistäkin normaalisti tiukka voitontavoittelija. Pääsiäisenä hyvin lähtölaukkansa paikannut ruuna ei ollut viime kerralla 75-kisassa aivan parhaimmillaan ja joutui tyytymään johtavan takaa nelossijaan. Jos vire pieneltä huililta on kohdallaan, voi 5-vuotias kivuta ykköseksi saakka.

Pelillistä ideaa löytyy enemmän 8 Young Kingista, joka aloittaa Per Linderothin käsistä. Vapaalta radalta parhaat juoksunsa tehnyt ruuna suunnannee tauosta ja ulkoradasta huolimatta heti eteenpäin ja ainakin keulaan selvitessään se voisi olla Goonerillekin paha lyötävä. 6-vuotias on mennyt pidemmillä starttiväleillä ennenkin mukavasti ja matka sopii.

Eturivin hevosista keulaan mielii edellisen tavoin myös 2 Arizona Dream, ja vaikka se ei hevosena olekaan edellä mainittujen tasoinen, ei sitä johtopaikalta olisi syytä aliarvioida. Uumajan 75-kisassa pussiin jäänyt ruuna piti toissa kerralla kärjessä reipasta tahtia yllä ja oli lopulta ylivoimainen. Kuten Young King, sekään ei ole alussa nopeimpia, mutta voi pysyä silti tämän etupuolella, jolloin tie keulaan olisi auki. Tämä kolmikko lapuille.

Peliä on kerännyt myös jonkin verran 10 Barry Wadd, eikä sen voitto järkyttävän suuri yllätys tietysti olisikaan. Hagmyrenissä voimalla kärkeen puolivälissä kisaa edennyt ruuna tosin voi hieman kehnoissa selissä jäädä nyt alussa entistä taaemmas.

1 Huddlestone viime kisat ovat tuhraantuneet laukkoihin jo alkumatkalla, mutta ravilla pysyessään ruunalla olisi edellytykset suotuisaan juoksuun, eikä kärkipään sijoituskaan tulisi siinä tapauksessa aivan puun takaa. Ohjastajanvaihdos voi auttaa ravilla matkaan?

Jos matkavauhti auttaa, voisi 12 Vulcano O.P. nousta takaa lopussa myös hyvään sijoitukseen. Suoritus viime lauantain 75-lähdössä oli takana kohtalainen ja lyhyt starttiväli on luultavasti vain plussaa. Myös Mats E. Djusen vahvistama 9 Special Major on ollut viime starteissaan kelvollinen.

Juoksunkulku: Huddlestone ottaa ravatessaan ensimmäiset keulat, mutta pitkällä matkalla selkä kelvannee? Arizona Dream ja Young King ovat eturivin hevosista halukkaita kärkeen, mutta ensin mainittua ei pysty alkumetreillä kunnolla päästämään ja jälkimmäinen käynnistyy muuten vain tasaisesti. Nopeampi keulaan kuitenkin lopulta edennee. Goonerilla tehdään ratkaisuja matkavauhdin mukaan.

Pelijakauma: Young King (10%) on liian vähän huomioitu. Arizona Dream (30%) on vielä selvästi yliarvostettu, mutta peli käynee päivän mittaan enenevissä määrin Goonerin (35%) suuntaan.

Ranking: A) 13, 8, 2 B) 10, 1, 12, 9, 4, 11 C) 7, 3, 5, 6 IS-pelisuositus - Toto86-8 Pieni: 13, 8, 2 Suuri: 13, 8, 2

IS-pelisuositus Pieni

Toto86-1: 4

Toto86-2: 3, 1, 7

Toto86-3: 2, 6, 1

Toto86-4: 4, 2, 10, 8, 12, 11, 6

Toto86-5: 1, 6, 5

Toto86-6: 2

Toto86-7: 12

Toto86-8: 13, 8, 2

Hinta: 17,01 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-05-26&track=Xp&race=1&pool=T86&selections=[4],[3,1,7],[2,6,1],[4,2,10,8,12,11,6],[1,6,5],[2],[12],[13,8,2]&stake=0,05&price=28,35



Suuri

Toto86-1: 4

Toto86-2: 3, 1, 7

Toto86-3: 2, 6, 1

Toto86-4: 4, 2, 10, 8, 12, 11, 6

Toto86-5: 1, 6, 5, 4, 2, 7, 8

Toto86-6: 2, 1

Toto86-7: 12

Toto86-8: 13, 8, 2

Hinta: 79,38 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-05-26&track=Xp&race=1&pool=T86&selections=[4],[3,1,7],[2,6,1],[4,2,10,8,12,11,6],[1,6,5,4,2,7,8],[2,1],[12],[13,8,2]&stake=0,05&price=132,3

PieniToto86-1: 4Toto86-2: 3, 1, 7Toto86-3: 2, 6, 1Toto86-4: 4, 2, 10, 8, 12, 11, 6Toto86-5: 1, 6, 5Toto86-6: 2Toto86-7: 12Toto86-8: 13, 8, 2Hinta: 17,01 €Tästä kupongille:SuuriToto86-1: 4Toto86-2: 3, 1, 7Toto86-3: 2, 6, 1Toto86-4: 4, 2, 10, 8, 12, 11, 6Toto86-5: 1, 6, 5, 4, 2, 7, 8Toto86-6: 2, 1Toto86-7: 12Toto86-8: 13, 8, 2Hinta: 79,38 €Tästä kupongille: