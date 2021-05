Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Axevalla 25.5.2021 – 84 299 euroa ekstraa

Toto64-1 Toto64-kohteet käynnistyvät lämminveritammojen mailin voltilla. 5 Del Ray Pellinin sijoitukset ovat laskeneet pykälä pykälältä viime starteissa, mutta tamma on ollut yhtä kuin hyvä kuin Färjestadin komeassa voittokisassaan. Årjängissa se tsemppasi urhoollisesti kuolemanpaikalta ja Åbyn hyvätasoisessa lähdössä nousi aivan joukon hänniltä hienosti totoon. Viime perjantain Åmålin välistartissa reilun kuukauden huililta palannut 5-vuotias lopetti terävästi neljännestä ulkoa. Hölkkävauhtisessa kisassa oli vain hankala nousta neljättä sijaa korkeammalle. Kannattaa huomioida, että joissain käsiohjelmatiedoissa kuskiksi tuohon starttiin on merkattu virheellisesti Victor Rosleff, vaikka oikeasti puikoissa oli valmentaja Maria Törnqvist. Lyhyemmällä starttivälillä Del Ray Pellini lienee nyt entistä terävämpi, kuski vahvistuu merkittävästi Carl Johan Jepsonin muodossa, lähtö on sopivan näköinen ja matka sopii loistavasti. Se on juossut maililla kolme kertaa voittaen näistä kahdesti. Tappiostartissa kyseessä oli tammojen Sprintterimestaruuden karsinta, ja siinä neljänneksi sijoittunut Del Ray Pellini polki tuloksen 11,4aly. Edes takamatkan huomattavasti enemmän tienanneet eivät ole urallaan rikkoneet 1.12-rajaa. Aamupäivän prosenteissa Del Ray Pellini ei ole edes suosikki, jota sen kuuluisi olla tässä porukassa selvästikin, ja tamma jääkin varsin maistuvana tapauksena systeemien ensimmäiseksi läpivarmaksi. 4 Bitcoin on päässyt starttailemaan todella katkonaisesti ja se ei ole muutenkaaan vakuuttanut kauden kummassakaan kisassa. Pitää kuitenkin muistaa, että voitokkaalla tammalla on luokka olemassa ja Flemming Jensenin treenattaviin kuuluu käytännössä aina suhtautua vakavasti. Varsinkin, kun tanskalaislegenda tekee täsmäiskuja Ruotsin puolelle. Viime kesänä jopa Diamantstoet-finaalin voittanut 8 Argbiggan voi hyvinkin olla luokaltaan lähdön paras hevonen, mutta kruunumiljonääri ei ole tällä kaudella näyttänyt parasta osaamistaan. Ei tamma kuitenkaan ihan niin huono ole ollut kuin tulosrivistö antaa ymmärtää. Viimeksikin Axevallassa se avasi voltista avauspuolikkaan 1.12-kyytejä ja lopussa taisi tulla henkinenkin väsy toiselta ilman vetoapua. Lähdön suosikiksi pelattu 9 I'm A Believer kiri Vaggerydissa ihan kelvollisesti totoon neljännestä ulkoa. Toissa kerran Färjestadin startin voi unohtaa, sillä tamma alkoi painaa raivoisasti ohjille toisella ilman vetoapua ja simahti odotetusti jo hyvissä ajoin. 1 Alibi pilasi viimeksi Mantorpissa itselleen harvinaiseen laukkaan, mutta sitä edeltävissä kymmenessä startissa tamma nakutti kahdeksan kertaa totoon. Tuohon nähden aamupäivän neljän prosentin kannatus on liian vähän. Juoksunkulku: Alibi tai Del Ray Pellini juoksee keulassa. Pelijakauma: Del Ray Pellinin (27%) prosenteissa olisi runsaasti nousun varaa. I'm A Believer (28%) tuntuu liian paljon pelatulta. Alibi (4%) on loistopaikaltaan jäänyt turhan vähälle huomiolle. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 5 Suuri: 5

Toto64-2 10 Diggers Fromheaven palasi pari viikkoa sitten Axevallassa hyvässä vireessä radoille neljän kuukauden tauolta. Ruunalla annettiin keskipitkällä matkalla keulat pois 1500 metriä ennen maalia ja kovavauhtisella loppusuoralla se kiri niukasti ykköseksi. Startin alle saatuaan 4-vuotias petrannee entisestään ja saa kyytiinsä nuorten ohjastajien lähtöön kovan tekijän eli Kevin Oscarssonin. Kuskiin tosin taitaa olla reagoitu nyt liikaakin, sillä yli 60 prosentin kannatus tuntuu Diggers Fromheavenin näyttöihin nähden todella isolta lukemalta. Ainakin ennätystä pitänee petrata huomattavasti. 3 Gloriana aloitti Axevallassa hyvinkin lupaavalla esityksellä Thomas Dahlborgin treenistä. Tamma otti mailin voltissa pahan lähtöaukan ja jäi kuvien ulkopuolellekin, mutta ehti mallikkaan kirin päätteeksi vielä totoon. Viimeisen kierroksen 4-vuotias kiskoi 14,4-kyytiä ja sen on täytynyt tulla laukan jälkeen loppumatka vieläkin kovempaa. Uran ensimmäiselle kaksarisijoitukselle olisi nyt vastuksen puolesta kaikki edellytykset ja erityisplussaa tulee myös kuski Victor Rosleffista. Aamupäivän kahden prosentin kannatus on niin naurettavan vähäinen lukema Glorianalle, että se jää pienemmän systeemin ideavarmaksi! Dahlborgin toinen hevonen 1 Teton Farfetch on tehnyt hyviä juoksuja viime starteissaan ja hakee jo viidettä peräkkäistä totosijoitusta. Viimeksi Mantorpissa ruuna lopetti neljännestä ulkoa 12,8-vauhtia viimeiset 700 metriä kivuten toiseksi. Samanlaisena uran avausvoitto voisi hyvinkin tulla tänään. 8 Center Teemer on palannut hyvässä iskussa radoille pitkän taukonsa jälkeen. Örebrossa se jyräili pitkällä kirillä vahvasti perille, eikä hävinnyt voittoakaan paljoa. Viime viikon Eskilstunan hyvätasoisessa lähdössä ruuna oli johtavan takaa neljäs noteeraten tähän lähtöön huipputuloksen 14,3ake. Jos aikavertailua harrastetaan, niin jättisuosikki Diggers Fromheavenin ennätys on 16,2ke. 6 Juni Rapid on tehnyt mallikelpoiset esitykset parissa viime startissaan ja tammalla on ollut huonoa tuuriakin, että se on joutunut tyytymään kakkossijoihin. Vastaan ovat sattuneet ylikylän hevoset, toissa kerralla Manstone Two U. ja viimeksi J.J. Stitch. Molemmat olisivat isoja suosikkeja tähän lähtöön. Juni Rapidin lisäksi myös tänään ajava kuski hakee vielä uransa avausvoittoa. Voittajan luulisi löytyvän edellä mainitusta viisikosta. Lapulle vielä kolme täysin pelaamattomaksi jäänyttä hevosta. 2 Oskar Run jäi Lindesbergissa ainakin jonkin verran voimia tallella pussiin, mutta sai kuitenkin kakkosrahat pelastettua itselleen. 4 Teanie piti toissa kerralla Axevallassa suuremmin vakuuttamatta keulasta niukasti ykköseksi. Diggers Fromheavenin ohella ruuna on lähdön osallistujista ainoa tällä kaudella voittoon yltänyt hevonen, ja ykkössijoja pitää aina arvostaa. 11 Black Alex on pilannut kauden molemmat starttinsa laukkaan, mutta ravia polkiessaan ruuna pystyisi kykyjensä puolesta pärjäämään tässä lähdössä. Juoksunkulku: Teton Farfetch tai Gloriana juoksee keulassa. Diggers Fromheavenilla ajettaneen aktiivisesti kohti kärkeä. Kokemattomien ohjastajien lähdössä voi jälleen kerran tapahtua hyvinkin yllättäviä asioita. Pelijakauma: Diggers Fromheaven (66%) tuntuu rapsakkaasti liian paljon luotetulta. Gloriana (2%) on jättimaistuva merkki. Samoin Center Teemer (4%). Oskar Run (0,5%) on jostain syystä jäänyt täysin pelaamattomaksi. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 3 Suuri: 10, 3, 1, 8, 6, 2, 4, 11

Toto64-3 6 Handsome Brad teki Axevallasssa suoraan pitkältä tauolta loistoesityksen, kun se kiri hitaasta matkavauhdista huolimatta neljännestä ulkoa vahvasti toiseksi Heavy Soundin jälkeen. Suoritus oli niin vakuuttava, että ori pelattiin suosikiksi Solvallan kultadivisioona-finaaliin. Siinä 8-vuotias joutui toki tekemään pitkän kirin ilman selkää, mutta loistokkuus puuttui ja Handsome Brad jäi viidenneksi. Halmstadissa ori joutui revittelemään avauspuolikkaan 06,9-kyytiä keulapaikan puolustaakseen, sai sen jälkeen rauhoittaa tuntuvasti vauhtia, mutta oli yllättävän ajoissa lyöty ja väsyi hännille. Kahdeksas sija on Handsome Bradin uran huonoin sijoitus. Illan vastustajien edellistä kärrylähdön voittoa pitää hakea yli vuoden takaa, ja normaalissa tapauksessa tämän lähdön pitäisikin olla suupala Carl Johan Jepsonin ajokille, mutta täyttä luottoa ori ei nyt saa parin vaisumman startin jälkeen. Juoksunkulkuunkin liittyy omat epävarmuutensa, sillä välttämättä Handsome Brad ei edes pääse keulaan. Suursuosikille otetaankin yksi varmistus. Kovaluokkainen 1 Shocking Superman näytti toissa kerralla Axevallassa erittäin huonolta ennen lähtöä, mutta skarppasi starttiin ja teki vahvan juoksun kuolemanpaikalta häviten vain perässään loistoreissun saaneelle Lucifer Lanelle. Jägersrossa ori otti lyhyen laukan sadan metrin juoksun jälkeen, otti hirmuspurtilla muut kiinni ja käänsi välittömästi reissuun, mutta laukkasi uudestaan kärjen rinnalta 800 metriä ennen maalia. Shocking Superman on nyt juossut kolme starttia Robert Berghin treenistä ja ennemmin tai myöhemmin palaset tulevat loksahtamaan kohdalleen. Jos se päivä on tänään, niin Handsome Bradkin joutuu koville. Berghin toinen hevonen 2 Island Life on ollut toinen puolessa kauden kahdeksassa startissaan ja juossut tänä vuonna noin 290 000 kruunun tienesteillä lähes yhtä paljon rahaa kuin muut yhteensä. Parissa viime kisassa ruuna ei ole ole ollut terävimmillään. Viimeksikin Axevallassa 10-vuotias sai tulla niin hyvissä selissä, että voittoakin tarjottiin. Island Life lähtee ripeästi matkaan ja onkin mielenkiintoista nähdä mitä tapahtuu, jos se onnistuu torjumaan kiihdytyksessä Handsome Bradin. Keulapaikka ei välttämättä ole suosikille tarjolla. Peräti 40 kertaa urallaan voittanut 5 Star Advisor Joli on mennyt viime aikoina hyvin montessa, eikä 12-vuotias konkari ole todennäköisesti viimeistä sanaansa sanonut kärrylähdöissäkään. Juoksunkulku: Handsome Brad on todennäköisin keulahevonen, mutta mitenkään varmaan se ei ole. Island Life lähtee hyvin matkaan ja se voidaan hyvinkin ”uhrata” tallin ykköstykin Shocking Supermanin puolesta. Mikäli Handsome Brad pääsee keulaan, niin Bergh tulee pitämään Shocking Supermanilla vauhdin tasaisen reippaana. Pelijakauma: Handsome Bradin (70%) ja Shocking Supermanin (17%) välinen prosenttiero on aivan liian iso. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 6, 1 Suuri: 6, 1

Toto64-4 4 Excellent Diamond on ollut hyvä jokaisessa uransa neljässä startissaan. Erityisen vakuuttava ori oli viimeksi Solvallassa, jossa hieman hitaissa olosuhteissa lopetti johtavan rinnalta päätöspuolikkaan 11,7-vauhtia ja taisteli hienoa juoksupäätä osoittaen ykköseksi. 4-vuotias juoksi ensimmäistä kertaa ilman kenkiä ja tuolla balanssilla se jatkaa tänäänkin. Excellent Diamondissa olisi normaalissa tapauksessa iso suosikki, mutta vastassa on näin matalaan sarjaan muutama yllättävänkin hyvä vastustaja. Viiden kuukauden tauolta palaava 7 Rossi Garline on kenties lähdön mielenkiintoisin seurattava. Ruuna vaikutti 3-vuotiaana siltä, että kunhan vain ravi alkaa stemmata paremmin, niin kykyjä lienee pitkällekin. Se tekee nyt debyyttinsä Flemming Jensenilta, jonka tallissa on hyvinkin voinut löytyä apu ongelmiin. Jensen tuskin lähtee turistireissulle Axevallaan, vaan Rossi Garline lienee heti valmis menestymään. 6 Luringen La Ma palasi Axevallassa mainiossa vireessä tauolta, kun sillä jouduttiin keulapaikan puolustakseen avaamaan keskipitkällä matkalla avauspuolikas 11,1-vauhtia. Selässä liftaillut suomalaislupaus Love Eagle meni loppusuoralla menojaan, mutta Luringen La Ma jätti muut kauas taakseen. Startti alla André Eklundhin suojatti lienee nyt vieläkin paremmin. 11 Nikita Vrijthout teki Färjestadissa loistoesityksen, kun se haastoi kuolemanpaikalta loppuun asti kovaa Grand Canyon Sisua. Tulos 12,4aly on hurja noteeraus tähän lähtöön. Viime viikon Axevallan startissa tamma oli kolmossijasta huolimatta vain tasapaksu. On huomioitava, että tuo startti ajettiin normaaleilla kärryillä. Färjestadissa oli jenkit, jotka laitetaan ennakkoinfon mukaan tänään perään. 9 Mario Andretti otti viime syksynä kolmen voiton putken ja niissä starteissa ruuna väläytteli oikean luokkahevosen otteita. Talvitauon jälkeen Färjestadissa se jäi umpipussiin ja viimeksi Mantorpissa kaikki meni täysin pieleen jo lähtöhetkestä alkaen. Parin heikomman sijotuksen myötä Mikael J Anderssonin suojatti on jäänyt aivan liian vähälle huomiolle kahden prosentin kannatuksellaan. Pienempi systeemi yritetään selvittää edellä mainitulla viisikolla. 2 Dats Pepito kiri Axevallassa kelpo tyylillä voittoon johtavan takaa. Viime Färjestadin startin jälkeen ruuna on nyt kysymysmerkki. Se toki joutui avaamaan ylikovaa keulaan päästäkseen, mutta romahti maalisuoralla silti turhain pahoin tullen kävellen maaliin. 3 Czarina Adamas on ollut taukonsa jälkeen kuin uudesti syntynyt. Halmstadissa se piti keulasta vuorenvarmaan tyyliin uransa avausvoittoon. Kalmarissa tamma tuli hieman hankalan juoksunkulun jälkeen hyvin kolmanneksi kovan kärkiparin takana ja noteerasi täydelle matkalle mainion tuloksen 14,7ake. Nopea lähtijä juoksee keulassa tai ainakin sen välittömässä läheisyydessä. 5 Classic Sparkle kiri viimeksi Axevallassa kolmannesta ulkoa pontevasti kärkirintamaan. Huhtikuun lopun Axevallan startissa ruuna ei hävinnyt keulasta paljoakaan Dats Pepitolle, joka on nyt viisi kertaa enemmän pelattu. 1 Boldper oli lauantain Jägersron välistartissa vielä loppukurvissa toivottoman kaukana kärjestä, mutta ehti terävällä loppuriuhtaisulla jopa selvään voittoon. Toki vastus oli huomattavasti kevyempi kuin nyt, mutta italiaano ei ole samanlaisena täysin ulkona nytkään. Juoksunkulku: Czarina Adamas lienee alussa vikkelin ja ei tulisi yllätyksenä, mikäli Bo Örberg keulasta myös ajaisi. Matkavauhti pysynee reippaana läpi kisan juoksipa keulassa mikä hyvänsä. Pelijakauma: Rossi Garline (9%) ja Mario Andretti (3%) ovat kohteen parhaat merkit. Dats Pepito (15%) on liikaa pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 4, 7, 6, 11, 9 Suuri: 4, 7, 6, 11, 9, 2, 3, 5, 1

Toto64-5 Päivän Duo-avauksessa juostaan illan toinen mailin voltti. Ykkösvihjeen saa paalulta 3 Flash Gordon Sisu, joka on parantanut kovasti otteitaan Tom Horpestadille siirryttyään. Färjestadissa ruuna voitti keulapaikalta täysin pystyyn ja uusiin ennätysnumeroihin 12,9aly näytti jäävän vielä varaakin. Solvallan vauhtijuoksussa se näytti olevan johtavan takana viimeisellä takasuoralla jo vaikeuksissa, mutta tuli kuitenkin hyvin perille ollen lopulta kolmas tasokkaassa porukassa. Varsinkin keulaan päästessään 6-vuotias olisi paha lyötävä. 7 Dornoch Am palasi Axevallassa upeassa vireessä yli vuoden tauolta, kun se voitti keulajuoksun jälkeen murskaavaan tyyliin. Viime Kalmarin kisa oli hieman outo, sillä johtavan takana matkannut ruuna näytti olevan vielä loppukurvissa täysissä voimissaan, mutta tulikin lopulta vain tasaisesti maaliin. Toki Christoffer Erikssonin treenattava oli matkalla niin paineissaan, että saattoi tukehtua pitelemiseenkin. Peruskapasiteeltiltaan Dornoch Am lienee lähdön paras hevonen. 9 Climber virui Solvallassa pitkään sisäradalla pussissa lopettaen tilat löydettyään lujaa maaliin. Nyt kuski vahvistuu merkittävästi, sillä ohjat ottaa Carl Johan Jepson. Luokkaansa ori näytti muun muassa viime kesänä pääsemällä lyhyen matkan E3-finaaliin. 1 Höwings Zora voitti viime kaudella 14 startistaan vain kerran, mutta sillä ajettiin kovia lähtöjäkin ja huono 3-vuotias tamma ei mene tulosta 14,2ake. Oskar Kylin Blomin laatutallin edustaja juoksee ensimmäistä kertaa maililla, ja juuri pikamatka sopinee tamman ominaisuuksille parhaiten. Yli puolen vuoden tauosta huolimatta Höwings Zora on lapputavaraa. Viidentenä lapulle 4 Woudstra, joka ei ole ollut parhaimmillaan talvitauon jälkeen, mutta parantanee saatuaan pari starttia kroppaansa. Ruuna lähtee voltista hyvin liikkeelle ja voi päästä keulaan, joka on etenkin mailin volteissa hyvin usein voittopaikka. Juoksunkulku: Höwings Zora on alussa nopein. Tauon takia keulat voivat olla tarjolla Flash Gordon Sisulle tai Woudstralle. Pelijakauma: Höwings Zora (5%) voisi olla tuplatenkin enemmän pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 3, 7, 9, 1, 4 Suuri: 3, 7, 9, 1, 4

Toto64-6 Päätöskohteen selväksi suosikiksi nousee 2 Hooper Des Chasses, joka runnoi Solvallassa viidennestä ulkoa pitkällä kirillä kovan kärkiparin jälkeen rehdisti kolmanneksi. Päätöskierros sujui 12,9-kyytiä. Viimeksi Gävlessä kaikki lähti menemään pieleen heti starttihetkestä lähtien, kun se juuttui avauskierroksen ajaksi kolmannelle. Jatkossa toisessa ulkona juossut ruuna ei missään vaiheessa kokonaan luovuttanut rankasta reissusta huolimatta. Hooper Des Chasses sijoittui viidenneksi ja tuo oli ensimmäinen kerta, kun 4-vuotias jäi urallaan ehjällä juoksulla totosijojen ulkopuolelle. Vastus on nyt varsin sopivan näköinen ja André Eklund päässee hakemaan ajokillaan keulapaikan avauskierroksen aikana haltuunsa. Varsinkin siitä Hooper Des Chasses olisi lähellä kauden viidettä voittoaan. Varma. 11 Zanardi Grif on voittanut Italiassa lähes joka neljännen starttinsa ja totosijaprosentti on päälle 50. Orissa onkin luokkahevosen leima, mutta on luonnollisesti täysin arvoitus ensimmäiseen starttiinsa Ruotsissa. Niin monta kertaa on nähty, että kaikki on mahdollista. 5 Air Space teki toissa kerralla Åbyn 86-lähdössä kenties elämänsä juoksun paikatessaan ensimmäisen kurvin pahan laukkansa nousemalla mainiosti toiseksi. Toki tuuriakin oli matkassa, kun se pääsi etenemään niin sujuvasti sisärataa pitkin, mutta suoritus ansaitsee kaikki kehut. Viimeksi Örebron Klass II-karsinnassa ruuna kiri takajoukoista kelvollisesti kuudenneksi. Åbyssa ajettiin jenkkikärryillä, Örebrossa ei ja ilmeisesti myös tänään jatketaan normaaleilla kärryillä. 8 Symphonic Joker on lähdön osallistujista Hooper Des Chassesin ohella ainoa tällä kaudella voittoon yltänyt hevonen. Tuo tapahtui toissa kerralla Örebrossa, jossa ruuna voitti keulasta ylivoimaisesti. Viimeksi Solvallan hyvätasoisessa 86-lähdössä Mikael J Anderssonin ajokki jäi takajoukoista hännille, mutta meni kuitenkin tähän lähtöön hyvän tuloksen 14,0ake. Jos enemmänkin revittää, niin 10 Isania ei kannata unohtaa. Tamma on ollut kaukana parhaastaan ja uralla on vain yksi voitto, mutta viime kaudella se pärjäsi ihan kovissakin porukoissa ja ennakkoinfon ainakin Ruotsin uralla kaikki kengät riisutaan ensimmäistä kertaa pois. Juoksunkulku: Monbaleno pitää sisäradalta keulat. 7 Svempa Laday ja Symphonic Joker voivat nopeina lähtijöinä värittää kiihdytystä. Alun reippailun jälkeen Hooper Des Chassesilla ajetaan eteenpäin ja tuulenhalkojan tehtävät lienevät sille tarjolla. Pelijakauma: Ei isompia. Hooper Des Chasses (46%) on oikein pelattu. Isan (0,8%) ei saisi olla täysin pelaamaton. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 2 Suuri: 2

Illan pääravit ajetaan Ruotsin puolella Axevallassa, jonka Toto64-peliä maustaa päävoittoluokan kesken jaettava noin 85 000 euron lisäraha.Ravien ehdottomasti seuratuin hevonen on kotiradan tähti(T64-3). Kymi GP:ssakin parina viime vuotena juossut ori ei ole ihan jokaviikkoinen näky normaaleissa iltaraveissa. Viimeksi se on juossut ns. tavallisessa lähdössä marraskuussa 2018. Tuon jälkeen 8-vuotiaalla on ajettu 19 starttia, joissa kaikissa ykköspalkinto on ollut vähintään 150 000 kruunua.Handsome Brad on myös kierroksen pankki, mutta se saa systeemeihin kaveriksi yhden maistuvan varmistusmerkin.IS-vihjesysteemien luottohevosina toimivat(T64-1) &(T64-6).Maistuvia merkkejä kierrokselle ovat etenkin pienemmän systeemin kolmas varma, vain kahden prosentin kannatukselle jäänyt(T64-2),(T64-4),(T64-3) &(T64-5).Toto64-kierroksen peliaika päättyy tuttuun tyyliin lähdön neljä starttiin eli noin klo 20.30.