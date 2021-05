Ravivihje: Toto64 Årjäng 24.5.2021

Päivän Duon avaus on tasokas Årjängstravetin finaali. Rankingin aloittaa 14 Shapes, joka viime esitysten perusteella ei voi kauaa enää välttyä voitoltakaan. Viimeksi tämän kilpailun karsinnassa ruuna otti pahan lähtölaukan, mutta kellotteli hänniltä päätösringin 12,1-kyytiä ja tykitti ylivoimaisesti kovinta kyytiä maaliin. Halmstadissa hevonen kiri hienolla volttituloksella totoon. Takamatkan juoksuradalta on tiedossa omat haasteensa, mutta juoksun onnistuessa kärkisijaan on kaikki saumat.

10 Hacker Am aloitti uransa viime keväänä huippulupaavasti kolmella voitolla, mutta loppukautta kohden kehitys hieman tasaantui. Ori siirtyi tälle kaudelle Joakim Elfvingin valmennukseen ja avasi helmikuussa Solvallan ikäluokkalähdössä uusista käsistä hyvällä hopealla. Karsinnassa ori oli keulapaikalta kelpo kakkonen, vaikka ei rinnalla jyränneen Flexible Launcherin loppuvetoon pystynytkään vastaamaan. Startti alla nelivuotias on huippuvaarallinen. 6 Mill Cava on avannut upeilla juoksuilla Ulf Stenströmerin valmennuksesta ja nopea avaaja pyrkii koko matkan johtoon. Karsinnassa tamma kamppaili johtavan rinnalta urheasti totoon, eikä tuo paikka ole normaalisti lainkaan sen mieleen. Vastus on suhteellisen kova, joten voittoon vaaditaan keulastakin aivan huippupäivää.

Neljäntenä merkkinä mukaan jättiyllättäjä 5 Olympic Tile, jonka karsintasuoritus saattoi jäädä pelaajilta hieman katveeseen. Björn Goopin tallista debytoinut ja pitkältä tauolta palannut ruuna tuli porukan perältä viimeiset 700 metriä hienosti 12,7-vauhtia ja paranteli hyvällä potkulla kärjen tuntumaan. Startti vei virettä takuulla rajusti ylöspäin ja juoksun onnistuessa sen ei tarvitse hävetä tässäkään porukassa.

1 Goodlookin' Pepper voitti karsintalähtönsä vakuuttavasti johtopaikalta ja korkkasi samalla voittotilinsä. Tällä kertaa vastus tiukkenee ja hevosella ei ole jenkkikärryjä perässä, mikä on viime näyttöjen perusteella laskettava miinukseksi. Selvä suosikkiasema on kyseenalainen, eikä ruuna ole nyt kiinnostavimpia merkkejä.

7 Holdfast Am kiri karsinnassa viimeiset 700 metriä 12,7-kyytiä ja nousi mukaan finaaliin. Markus B Svedbergin suojatti kilpailee kolmannen kerran taukonsa jälkeen, joten kunto lienee nousussa. Volttilähtö on kysymysmerkki. 13 Flexible Launcher runnoi karsinnassa väkivahvasti johtavan rinnalta ykköseksi. Ruuna on tehnyt parhaat juoksunsa jenkkikärryillä, jotka tänään eivät ole ennakkoilmoituksen mukaan perässä. 12 Baron Frontline hyökkäsi karsinnassa ahnaasti kärjen rinnalle, mutta kirin paras terä hyytyi maalisuoralle kaarruttaessa. Voitto tulisi kovassa tehtävässä yllätyksenä.

Juoksunkulku: Mill Cava kiihdyttää juoksuradalta keulaan ja ajaa siitä. Flexible Launcherilla saatetaan ajaa aktiivisesti kohti paikkaa johtavan rinnalla.

Pelijakauma: Goodlookin' Pepper (30%) ei maistu suosikkina. Shapes (16%) on kiinnostavin merkki. Olympic Tilen (1%) ei kuuluisi olla ihan pelaamaton.