Ravivihje: GS75 Lindesberg 23.5.2021

Toto75-1 Avauskohde on vähäisestä hevosmäärästä huolimatta haastava lähtö arvioitavaksi. Aloitetaan ranking 7 D.Day Zetillä, joka on usein palannut valmiissa iskussa radoille pienten starttipaussien jälkeen. Nopea kiihdyttäjä voi päästä tässä pikkutuureilla etenemään jopa keulaan asti ja balanssipuoli on heti optimaalinen ilman takakenkiä ja jenkkikärryillä. Valmentajan ennakkokommentit kielivät hyvistä viime aikojen treeniotteista, joten ruunalta voi perustellusti odottaa vahvaa panosta. 2 Gerben on tehnyt vahvaa jälkeä myös Ruotsin kaviourien puolella ja huippupaikalta totosijat ovat jälleen haarukassa. Viimeksi Åbyssa hevonen pääsi etenemään varhain johtopaikalle ja voitti sopivan lähdön helposti. Starttiväliä on kertynyt sen jälkeen viisi viikkoa. 3 Joker Boko kilpailee riviään paremmassa iskussa. Viimeksi ruuna polki kolmannesta ulkoa viimeiset 700 metriä 10,8-kyytiä, mutta sijoitusten parantelu oli mahdotonta kärjen lopetellessa samaa vauhtia. Vire voi lyhyemmällä starttivälillä edelleen terävöityä ja rattaille hyppää hevosen kaikki Ruotsin voitot ohjastajanut Jorma Kontio. 1 Kensington Bros kävi jo viime kesänä Ruotsissa neljän startin mittaisella kiertueella, jolloin saldona oli yksi voitto ja kolme epäonnistumista. Nelivuotias on sittemmin siirtynyt Alessandro Gocciadoron treeniin ja alun kolme keulavoittoa ovat saaneet jatkoksi kaksi laukkastarttia. Vire on täysi arvoitus kolmen kuukauden tauolta, mutta hevosessa on luokkaa ja nopea avaaja hyötyy lähtöpaikastaan. 4 My New Chapter on voittanut valtaosan uransa laukattomista juoksuista. Viimeksi Rommessa hevonen eteni avauskierroksen täyttyessä keulaan ja voitti helposti. Autolähtö tuo alkuun merkittävän laukkariskin, mutta ehjällä juoksulla menestys ei yllättäisi. Juoksunkulku: Kensington Bros pystyy halutessaan puolustamaan johtopaikan. D.Day Zet kiihtyy ulkoa hyvin ja saattaa esittää heittää haasteen. Pelijakauma: Joker Boko (8%) on kiinnostavin merkki. IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 7, 2, 3 Suuri: 7, 2, 3, 1, 4

Toto75-2 Toisessa kohteessa 2 Cena nauttii alustavasti kovaa pelikannatusta. Mantorpissa hevonen piti keulapaikalta voittoon, mutta loppusuora oli selvä suosikkiasemakin huomioiden yllättävän työlästä. Ruunan pari edellistä autolähtöä ovat päättyneet laukkoihin ja pikamatka voi osaltaan lisätä epäonnistumisriskiä. Vastus on toki melko heppoinen, joten ruunan kuuluu ehjällä juoksulla kamppailla lähdön voitosta. Varmistukset ovat silti paikallaan. 6 Gordon's Wine seuraili toissa kisassa mukavasti keulan kovaa La Veriteä. Viimeksi hevonen oli saamaton kärkipaikalta, mutta kyvykästä hevosta ei kannata tuomiota yhden startin perusteella. Vastus on varsin sopiva. 9 Love'em voitti uransa kaksi avauskilpailua, mutta sittemmin pärjääminen on ollut tiukassa kovista odotuksista huolimatta. Viimeksi Solvallassa hevonen seuraili johtavan takaa loistamatta perille. Starttiväliä on kertynyt sen jälkeen kuusi viikkoa. 4 Betulla C.R. avaa hyvin ja lyhyt matka suosii. Tamma ei ollut Mantorpissa oma itsensä ja taipui johtavan takaa jo varhain. Luvassa voi olla jälleen parempaa pienen hengähdystauon jälkeen ja hevonen juoksee optimibalanssillaan ilman kaikki kenkiä. Vähemmän pelatuista mukaan vielä kolme merkkiä. 10 Alva's Astrid oli Rättvikissä voimissaan ennen loppukaarteen laukkaa. Vire kohentunee toiseen starttiin tauon jälkeen. 5 Alfas Lucky Luke voitti Visbyssä heppoisen pistelähdön koko matkan johdon jälkeen. Färjestadissa vetoköysi katkesi johtavan takaa. Hevonen seuraa hanakasti lähtöautoa ja kamppailee alussa keulapaikasta. 7 Helacs Theluji kilpailee Åbyn voittostartin tapaan avojaloin ja jenkkikärryillä. Tuolloin se avasi auton takaa räväkästi ja tykitti lopussa johtavan takaa open-stretchiä pitkin ykköseksi. Ruunalla tuskin himmaillaan tässäkään. Juoksunkulku: Alfas Lucky Luke kiihtyy lujaa. Sen sisäpuolelta Betulla C.R. avaa hyvin ja ulkoa Helacs Theluji. Reipas avauspuolikas ei yllättäisi. Pelijakauma: Cenan (69%) peliosuus on rankasti yläkantissa ja haastajat Gordon's Winen (8%) johdolla alipelattuja. IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 2, 6 Suuri: 2, 6, 9, 4, 10, 5, 7

Toto75-3 Nelivuotislähdössä Katja Melkon tallin lahjakkuus 8 La Verite saa vihjesysteemeillä täyden luottamuksen. Ruuna on ulkoradaltakin todennäköinen johtonimi lähtöön ja tasainen starttirytmi puoltaa pahimpiin vastustajiin nähden. Viimeksi Solvallassa Jorma Kontio kierrätti ajokkinsa varhain johtopaikalle, eikä valjakko saanut jatkossa enää muista vastusta. Toissa kerralla hevonen haki väkisin keulapaikan 08,7-avauksessa ja kierroskin paineltiin 12,4-kyytiä, mutta ruuna kamppaili vielä väkivahvasti hopealle vain selästä iskeneelle Asteroidille häviten. Keulasta menestysputki on lähellä saada jatkoa. 3 J.J.Stitch avasi kauden helpolla voitolla johtopaikalla, mutta vastuskin oli huomattavasti kevyempää sorttia. Ori avasi viime syksynä Ruotsissa jykevillä juoksuilla ja pystyi osallistumaan kärkikahinoihin rankemmillakin juoksuilla. Björn Goopin suojatti ei ole alussa nopein ja juoksunkulusta voi tulla hankala. 1 Napoleon Cash aloitti viime kaudella hienolla voittotehtailulla, mutta ei pystynyt parhaimpaansa Kriterium-karsinnan suosikkina. Pitkä starttitauko ja haastava ykkösradan paikka jättävät sen tässä kohtaa vielä haastajan rooliin 2 Cole Moss on statistiikkaansa huomattavasti kyvykkäämpi hevonen. Solvallassa ruuna suoritti neljännestä ulkoa vahvan kirin kellotellen viimeiset 800 metriä 11,5-kyytiä. Suosikin epäonnistuessa voittokaan ei olisi ihan utopiaa. 7 One for All palaa tauolta takaisin radoille ja voitto yllättäisi hyvätasoisessa lähdössä. Juoksunkulku: One for All ja La Verite ovat kiihdytyksen nopeimmat. Jälkimmäinen etenee keulaan ja saa rauhoittaa vauhdin mieleisekseen. J.J.Stitch juoksee rinnalla. Pelijakauma: La Verite (32%) on alipelattuna kelpo varmayritys. Varmistuksista kiinnostavin olisi Cole Moss (3%). IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 8 Suuri: 8

Toto75-4 Neljännessä kohteessa 1 Bridge Jumper on normaalisuorituksella lähellä koko matkan johtoa, mutta viime kilpailun ravivaikeudet asettavat kysymysmerkin päivän vireen ylle. Kauden avauksessa meno oli huomattavasti notkeampaa ja ruuna kohenteli takajoukoista hyvin neljänneksi 13-vauhtisella 700 metrin kirillä. Hyvänä päivänä syyskuun 75-finaalikakkonen on sopivassa porukassa vaikeasti lyötävissä. Uran seitsemästä keulajuoksusta peräti kuusi on päättynyt voitokkaasti. Varmistuksena mukaan 7 Billions, joka väläytteli jo viime kaudella pariin otteeseen rajua kapasiteettiaan ja talvi on voinut tehdä ihmeitä nuoren hevosen kehitykselle. Hevonen lukeutui viime syksyn Kriterium-karsinnassa suosikkien joukkoon, mutta ei pystynyt etenemään keulajuoksulla finaaliin. Kyvyt riittävät mainiosti tällaiseen rahasarjaan. 2 Global Wizardilla on sisällään 75-tasolle riittävä kapasiteetti, mutta ruuna on epävarmuutensa takia vaikea veikattava. Ennakkokommenttien mukaan ruuna ei ole tauon jäljiltä vielä parhaimmillaan ja voitto on silloin tiukassa. 8 Apocalypto on täysin kääntämätön kortti Alessandro Gocciadorolta. Italian kilpailut eivät kovasta statistiikasta huolimatta kieli mistään aivan superhevosesta ja lähtöpaikka on tukala. 4 Au Gratin ja 9 Bransbys Juke Box kehittävät juoksun onnistuessa napakan loppuvedon, mutta voitot ovat harvassa. Suurempiin revityksiin nekin olisivat kelpo yllätyshakuja. Juoksunkulku: Bridge Jumper pystynee puolustamaan johtopaikan, vaikka rinnalta Global Wizard kiihtyy myös hyvin. Matkavauhti tuskin menee hullutteluksi. Pelijakauma: Bridge Jumper (33%) voisi olla selvempikin suosikki. Au Gratin (2%) ja Bransbys Juke Box (2%) kannattaa huomioida leveämmissä peleissä. IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 1 Suuri: 1, 7

Toto75-5 1 Beauty Kronos oli viime syksynä Oaksin finaalissa äärimmäisen epäonninen, kun se laukkasi loppusuoran alussa kärkipaikalta ja menetti siinä todennäköisen totosijan lisäksi ison tukun mammonaa. Nelivuotiskauden avauksessa hevonen ei missään nimessä ollut parhaimmillaan vaikka kakkoseksi sijoittuikin. Parannuspotentiaalia on vielä huimasti, eikä suuremmin yllättäisi, mikäli Daniel Redénin suojatti olisi kauden päätteeksi koko ikäluokan ykköstamma. Varmistukset ovat kuitenkin tässä kohtaa vielä tarpeen. 2 Myse d'Erpion on mielenkiintoinen uusi tulokas Björn Goopin talliin ja huomioitava heti debyytissään mukaan peleihin. Maaliskuun Enghienin kisassa tamma kellotteli kirilenkin 11,3-kyytiä, joista viimeiset 500 metriä sujuivat peräti 07,7-vauhtia ja nousi takajoukoista hyvin viidenneksi. Treenitiedot ovat positiivisia kilpailun alla ja juostava matka lienee etu. Kolmantena merkkinä mukaan 8 Tonique. Åke Lindblomin suojatti saavutti nelivuotiskaudellaan muun muassa Drottning Silvia Pokalenin pronssia, mutta loppukautta kohden vire hieman notkahti, eikä potku riittänyt kovissa lähdöissä ihan kärkisijoille. Uusi kausi on alkanut asiallisilla juoksuilla ja kuntokäyrä saattaa olla edelleen nousujohteinen neljänteen starttiin tauon jälkeen. Hevonen juoksee optimibalanssilla kengittä, eikä ole lyhyellä kirillä vaaraton. 3 Omega Superstarin tilipussi ei tee oikeutta hevosen kyvyille, mutta laukat sotkevat jatkuvasti. Åbyssa tamma haki johtopaikan hyvissä ajoin ennen avauskierroksen täyttymistä ja voitti helposti. Robert Berghin suojatilla on ajettu vain vähän voltteja, joten epäonnistumisriskiä on pidettävä melko suurena. 7 Euskara olisi ollut parhaimmillaan vieläkin pidemmällä juoksumatkalla. Viime kaudella hevonen voitti muutaman oikein tasokkaan kolmen kilometrin tehtävän. Voitto olisi pieni yllätys suoraan tauolta. 4 Miss Moneypenny metsästää tarkkaa reissua sisäradan jonossa ja sellaisella totoputki voi saada jatkoa. Viimeksi tamma tuli porukan hänniltä päätöskilometrin 13,5-kyytiä ja osoitti vireen pitävän. 10 Divine on rutinoitunut kovissa liemissä, mutta 40 metriä tuntuu liian kovalta kiinni kurottavaksi. Juoksunkulku: Beauty Kronos lähtee vetämään porukkaa. Myse d'Erpionin taktiikkaa on vaikea arvioida, mutta eiköhän sille todennäköisimmin haluta antaa täysi mahdollisuus. Euskaralla tehdään pitkä kiri. Pelijakauma: Tonique (3%) on mielenkiintoinen merkki. IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 1, 2, 8 Suuri: 1, 2, 8

Toto75-6 Päivän Duon avauksessa 9 Deede Star nauttii alustavasti lähdön selvästi korkeinta pelikannatusta. Timo Nurmoksen suojatti on löytänyt hyvän kilpailuvireen pitkän heikomman jakson jälkeen. Eskilstunassa hevonen esitti väkivahvan kirin kolmannella ilman selkää ja hävisi äärimmäisen niukasti keulan Indy Lanelle. Tällä kertaa takarivin lähtöpaikka ja epäsopiva matka pudottavat sen kokonaan ulos vihjesysteemeiltä. Vihjesysteemien pelihevoset napataan eturivin parhailta paikoilta. 4 Karamel Hill on armottoman kova kilpatamma, jota tuskin kauhean keskenkuntoisena tuodaan takaisin kilparadoille. Lindesbergissä keskiradan paikat ovat parhaita kiihdyttää ja Björn Goopin suojatti voi päästä lähdön vetotöihin, josta se ei kovin herkästi suostuisi lähtöä häviämään. Kengitystä kannattaa toki seurailla päivän mittaan, arvio on tehty sillä oletuksella, että kengät otetaan normaalisti pois. 1 Adi Gallia pystyy riskisatsauksella räväkkään avaukseen ja kunto on mukavalla mallilla. Solvallassa hevonen kiri asiallisesti kolmanneksi, vaikka kuraiset olosuhteet eivät olleet sen mieleen. Hyvällä juoksulla kärkisijat eivät tässäkään yllättäisi. Ideamerkkinä mukaan 3 Mr Creation, jolle eturivin lähtöpaikka ja lyhyt juoksumatka ovat mannaa. Ruuna palasi voittokantaan Åbyn pistelähdössä ja kunto tuskin on ainakaan laskusuunnassa viidenteen starttiin tauon jälkeen. Huippupäivänä koko matkan johto ei olisi suurikaan yllätys. 2 Enzo Am ja 11 Valley Brodde ovat juosseet urallaan kovempiakin lähtöjä, mutta molemmilla on rasitteena pitkä starttitauko. Luokkahevoset eivät silti ole täysin vailla mahdollisuuksia, jos juoksut menevät nappiin. Juoksunkulku: Tasainen avaus. Radoilta 1-4 lähdetään lujaa. Lindesbergissä nelosrata on selvästi paras paikka kiihdyttää, joten Karamel Hill voi leiskauttaa kaikkien ohi johtopaikalle. Pelijakauma: Deede Star (39%) ei selvänä suosikkina maistu. Mr Creation (5%) on huippumerkki. IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 4, 1, 3 Suuri: 4, 1, 3

Toto75-7 6 Höstbolillemor on löytänyt menoonsa tällä kaudella aivan uusia vaihteita ja ehjällä juoksulla kolmas perättäinen voitto on lähellä. Hagmyrenissä tamma ei saanut johtopaikalta mitään vastusta. Dannerossa se ehti laukkaamaan lyhyellä matkalla pariinkin otteeseen, mutta liikkui loppumatkasta ihan omia vauhtejaan ja ehti upealla maalisuoran kiskaisulla vielä ykköseksi. Juoksuradalta se ei missaa keulapaikkaa normalikiihdytyksellä ja viime kisojen suoritustason pitäessä voitto häämöttää. Ainoana varmistuksena mukaan 15 Tekno Lynet, joka avasi lupaavalla suorituksella Gunnar Melanderin valmennuksesta ja parempaa on vielä takuulla luvassa. Bollnäsissä hevonen kilpaili raskaalla balanssilla ja ravi oli paikoin haparoivaa. Ruuna tuli hänniltä viimeiset 600 metriä 25-vauhtia ja paranteli lopussa hyvin neljänneksi. Tähän starttiin balanssia on tarkoitus keventää ja juoksun yhtään onnistuessa ruuna nousee kamppailemaan lähdön voitosta. Alustava kolmen prosentin pelikannatus on todella maltillinen. Jan-Roar Mjölnerödin kaksikko 8 S.K.'s Ariel ja 11 Tangen Tore olisivat olleet täydellä matkalla taatusti voittokamppailussa mukana, mutta pikamatkalla ne jäävät haastajien rooliin. Jälkimmäinen on terävämpi ensimetreillä ja saanee paremmat juoksuasemat. 4 Läckra Lisa kilpailee huippukunnossa, mutta kankea avaaja voi jäädä alussa tukaliin asemiin, jolloin lyhyellä matkalla on vaikea ehtiä voitto-otteluun. Rommessa tamma tuli kirilenkin 26-vauhtia ja punnersi vaikeista asemista varmaan voittoon. 5 Pegasus Mia juoksee kolmannen kilpailun tauon jälkeen ja lyhyt matka on etu Nicklas Westerholmin suojatille. Vastus on kuitenkin aika tiukka. Juoksunkulku: Höstbolillemor avaa ravilla omaa vauhtiaan ja vetää keulassa tasaisen reipasta. Pelijakauma: Läckra Lisa (21%) on ylipelattu. Tekno Lynet (3%) on huippukiinnostava varmistus melko oikein pelatulle suosikille. IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 6, 15 Suuri: 6, 15

