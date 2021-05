Ravivihje: Toto75 Gävle 22.5.2021 – 3 076 593 euroa ekstraa

Toto75-1 Hopeadivisioona ei ole järin kovatasoinen, mutta 6 Van Gogh Z.S:n luottaminen suursuosikiksi tuntuu silti vahvasti ylimitoitetulta, vaikka tehtävä juoksuradalta äkkiseltään katsottuna vaikuttaakin sille suhteellisen sopivalta. Lauantaitasollakin vahvasti menneen ruunan vire ei ainakaan kauden kahden aiemman startin perusteella ole vielä parhaalla tolalla, vaikka pari viikkoa sitten keulavoitto irtosikin. Johtoon selviäminenkään ei ole tässä mitenkään varmaa.

Suosikkia lähdetäänkin kaatamaan rohkeasti vastavarmalla, jonka saumat keulaan ja sitä myöten voittoonkin ovat lähes yhtä hyvät, mutta alustava peliosuus vain viidesosan. 3 Majestic Manin vire ei vielä alkukauden starteissa ole ollut viime syksyn tasolla, mutta viime suoritusten perusteella suunta on oikea. Gävlessä suomalaisruuna pinnisteli takaa Van Gogh Z.S:n jälkeen toiseksi ja jäi kolme päivää myöhemmin Eskilstunassa sisälle voimissaan pussiin. Jorma Kontion ajokki on pystynyt vastaavalta paikalta 75-voittoonkin aiemmin ja mahdollisuudet suosikin torjumiseen kiihdytyksessä ovat olemassa nytkin. Kengät riisutaan, ja jos vire on lähelläkään viime kauden parasta, ei sen ohittaminen olisi simppeliä.

Muista hevosista eniten mielenkiintoa löytyy 10 Red Barista, jonka on kaavailtu menevän ensimmäistä kertaa ilman kaikkia kenkiä. Loisto-otteita huhtikuun voittokisassa esittänyt ori oli vaisumpi toukokuun alussa, mutta viimeksi taas hieman parempi, vaikka joutuikin taipumaan kuolemanpaikalta lopussa totosijojen ulkopuolelle.

7 Exodus Brick aloitti kauden kelpo kirillä, mutta viime lauantaina tehtävä Don Fannucci Zetia ja Hail Marya vastaan takaa oli mahdoton. Jos 5-vuotias selviää juoksuradaltaan reippaasti liikenteeseen, olisi silläkin tässä edellytyksiä korkealle.

8 Royal Navy Neo ei ole pystynyt kevään hopeadivareissa vielä kärkisijoille, mutta vastus on tällä kertaa hieman sopivampi. Takarivi on toki selvä miinus. 2 Sandsjöns Enzo peri Jägersrossa voiton vastustajan laukan myötä, eikä ole tässä aivan kuumimpia pelihevosia.

Juoksunkulku: Majestic Man pystyy avaamaan voltin kolmosradalta varsin hyvin, eikä suosikin pääseminen sen ohi ole sanottua. Nappistartilla myös Exodus Brick voisi haaveilla johtopaikasta.

Pelijakauma: Van Gogh Z.S. (51%) on selvästi ylipelattu, Majestic Man (10%) vastaavasti pahasti aliarvostettu. Myös Red Bar (5%) ansaitsisi enemmän peliä. Sandsjöns Enzo (12%) on liikaa pelattu.

Ranking: A) 6, 3 B) 10, 7, 8, 2, 4 C) 1, 5, 9 IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 3 Suuri: 3

Toto75-2 Tammalähtö on pelattu tutun tasaisesti. Selvä ykkösrankkaus on kuitenkin huippuvireinen 10 Ies Elisabet, joka pystyisi tuurien edes hieman kääntyessä niputtamaan kilpasiskonsa kirivaiheessa. 5-vuotias liikkui jo Färjestadissa lopun 09-vauhtia, mutta kiinni kurottavaa 8. ulkoa oli yksinkertaisesti liikaa. Viimeksi Solvallassa voitto olisi jo luultavasti irronnut, mutta tamma sai vauhdin ollessa kovimmillaan loppukaarteessa vastustajalta tyylipuhtaan niitin ja rytmi sekosi hetkellisesti ja ratkaisevasti. Millä tahansa juoksulla voitto ei suinkaan irtoa, mutta voltin kolmoselta vakiokuskilla paikka parijonosta löytynee nyt sujuvasti ja vihaisella kirillä muut olisivat päätöspuolikkaalla sen kanssa helisemässä. Pikkusysteemin varma.

Isompaan vihjesysteemiin poimitaan myös paalun kovin kaksikko. 7 Maggiore raivasi viime syksynä tiensä Breeders Crown -finaaliin, mutta hankalista asemista menestystä ei irronnut. 4-vuotiskausi on alkanut kahdella sitkeällä suorituksella, joista viime voitto irtosi johtavan rinnalta. Keulaan päästessään Marc Elias voisi viedä sillä lähtöä perille asti, mutta sisäpuolelta löytyy parikin, jotka eivät ainakaan ennakkokommenttien perusteella ole kiinnostuneita suosikin vetoavusta, joten reissusta voi tulla vaativakin. Ei voitto tietysti siltikään ole mahdoton.

3 Nina Ginton kiristä tuli Axevallassa liian pitkä, mutta Färjestadin juoksun toistaessaan Victor Rosleffin ajokki olisi tässä erittäin vaarallinen. Viimeisellä takasuoralla tyhjän radan eteensä saanut tamma latasi 09-vauhdilla todella kevyeen voittoon. Mahdollisuudet vastaavaan reissuun ovat varsin hyvät, jos muiden paaluhevosten kesken tulee kisailua kärkipaikasta.

Suurempikaan rastitus ei tammalähdössä olisi tietysti väärin. Maaliskuussa ison tilin tehnyt 14 Teton Sweet Lindy aloittaa voittosumman kasvamisen myötä nyt takamatkalta, eikä virekään ole ehkä voittokisojen tasolla. Ei menestyminen toki mahdotonta ole, kun monista vastustajista poiketen sen kuski vahvistuu.

Paalulta keulaan mieliviin lukeutuu 6 Violette Face, jonka vireen pitäisi tauosta huolimatta olla hyvällä tolalla. Maaliskuun alussa potku oriita ja ruunia vastaan ei riittänyt loppuun asti. 5 You To Racer joutui viimeksi takaa kirissä neljännellekin radalle, mutta maalissa edellä oli vain pari huomattavasti paremman juoksun saanutta.

9 Xanthis Delicious ei pystynyt nousemaan Örebrossa takaa kärkeen, mutta juoksun suosiessa mahdollisuudet hyvään sijoitukseen ovat senkin kohdalla aina olemassa. 11 Zante Grifin reissu meni samassa kisassa liian työlääksi kiertelyineen ja voltin neloselta onnistuminen on tässäkin hieman kyseenalaista.

Juoksunkulku: 1 Bazinga Cheri mielii keulaan, samoin Violette Face. Parhailta paikoilta näistä toinen onnistuneekin ehkä tavoitteessaan, vaikka Maggiore esittänee myös kyselyn vetotöistä jossain vaiheessa.

Pelijakauma: Ies Elisabetin (18%) kuuluisi olla eniten pelattu Maggioren (28%) sijaan. Nina Ginto (10%) on aliarvostettu, Teton Sweet Lindy (17%) ylipelattu.

Ranking: A) 10, 7, 3 B) 14, 6, 5, 9, 11, 2, 1, 8, 12 C) 4, 15, 13 IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 10 Suuri: 10, 7, 3

Toto75-3 Alimmassa 75-divisioonassa on odotettavissa varsin ärhäkkä kiihdytys, sillä lähtönopeutta löytyy lähes kaikilta eturivin hevosilta, eikä sitä lyhyellä matkalla aleta säästelemään. Ykkösmerkki on kaksi voittoa alla kisaan tuleva 6 Call To The Bar, joka piti viimeksi keulapaikalta pintansa, mutta selkäjuoksu on ehkä normaalisti parempi vaihtoehto virkeälle ruunalle. Tässä kaikkien sisäpuolen nopeiden ohittaminen voi tehdä tiukkaa, mutta kuolemanpaikan välttäessään voitto on 4-vuotiaalle ulottuvilla. Gävlen ykkönen tuli reippaalla lopetuksella johtavan takaa.

3 Illfindmywayhomen pääkopan sisälle pääseminen on tuottanut vaikeuksia ja 6-vuotias saattaakin tehdä kilpailuissa oikeastaan mitä tahansa. Toissa kerralla sillä oli ajoittain suuria vaikeuksia pysyä raiteellaan toisella radalla, mutta ryhdistäytyi lopussa kuitenkin kolmossijan verran. Viimeksi kaikki varustemuutokset eivät onnistuneet ja laukka tuli niin alussa kuin takana loppukaarteessakin. Oikeana päivänään ruuna voisi viedä tätäkin lähtöä alusta loppuun.

5 Mr Brilliant on ottanut Robert Berghin tallista kaksi varsin tyylikästä keulavoittoa, eikä kärkeen yltäminen ole tässäkään mahdotonta. Treenien osalta kaikki ei kuitenkaan ole viime startin jälkeen mennyt aivan halutulla tavalla, joten 4-vuotiasta pudotetaan rankingissa hieman alaspäin.

Örebron tammalähdössä johtavan taakse vaille kiritilaa lopussa jäänyt 7 Global Black Money kuuluu myös aikaisin peleihin, sillä Magnus Jakobsson riisuu suojatiltaan kengät ensimmäistä kertaa. Sopiviin asemiin solahtaessaan mahdollinen. 2 Zenatolle sisäpuolen poisjäänti oli negatiivinen juttu, sillä ruuna ei ole osoittanut erityisen terävää lähtönopeutta. Tiloja voi vauhtijuoksussa silti avautua, eikä mikään olisi siinä tapauksessa mahdotonta.

4 Aurora Borealis kulki Uumajassa taustalla asiallisesti ja pääsee nyt huomattavasti paremmista asemista liikkeelle. Kärjestä tai sen tuntumasta ilman suuria revityksiä hyväkin sijoitus olisi ulottuvilla.

Pommiosastolta isompaan systeemiin poimitaan vielä vapaalla radalla viihtyvä 8 Solkattens Shirazi sekä terävällä kirillä Solvallassa johtavan takaa yllättänyt 11 Staro Onyourmarks.

Juoksunkulku: Monen osalta alku mennään lämä tiskissä. Illfindmywayhome voisi ehkä pystyä ulkopuolta lähtevät torjumaankin, mutta Örjan Kihlström saattaa ottaa startin tasaisesti, kun paikka on jo valmiiksi toisella radalla. Keulaan mielii ulompaa ehkä eniten Mr Brilliant.

Pelijakauma: Illfindmywayhome (18%) on suosikeista hieman aliarvostettu. Aurora Borealis (10%) kerännyt vähän liikaa kannatusta.

Ranking: A) 6, 3 B) 5, 7, 2, 4, 8, 11 C) 9, 12 IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 6, 3, 5, 7 Suuri: 6, 3, 5, 7, 2, 4, 8, 11

Toto75-4 Vaikka rahallisesti sarja ei ole aivan istuvin, tuntuu 15 Ardin voittosauma silti parhaalta kylmäveritasoituksessa. Voitoitta viime kaudella jäänyt ori on korjannut tilannetta tänä vuonna ja esitykset ovat olleet järjestään vahvoja. Ole Johan Östren valmennettavan paras ominaisuus on räjähtävä nopeus ja sen avulla valjakko syönee nytkin 40 metrin pakistaan valtaosan heti ensimmäisillä satasilla muiden vielä asetellessa jalkojaan oikein päin. Ylivoimaiset voitot keulasta huhtikuussa ottanut 6-vuotias laukkasi viimeksi takasuoralla kesken kirinsä, mutta ehti vielä maalisuoralla kärjen tuntumaan. Rommessa Ard lopetteli viimeiset 500 metriä 20,0-vauhtia. Varma.

Paalun 2 Ulvsåsen on kovin vastustaja. Voittamaan tottuneen 5-vuotiaan pohjat ovat vielä hieman katsomatta, sillä täysosumat ovat tulleet helpommissa lähdöissä suhteellisen helposti. Johtopaikka irronnee nytkin suuremmitta pulmitta, mutta jos Ard pääsee takaa nopeasti lähituntumaan, voi kaksikon vauhtiero tulla lopussa näkyviin.

Välipaalun ykkösnimi on 8 Mo Sjur, jonka potku ei kylläkään viimeksi johtavan rinnalta riittänyt aivan loppuun asti. Sillä kertaa edelle kirineet 12 Nordby Fröy ja 14 Björlifanner lähtevät tällä kertaa 20 metriä taaempaa, lisäksi Joakim Elfvingin valmennettava voi parantaa etukengittä otteitaan.

Nordby Fröy paransi toissa startista otteitaan huimasti Rättvikin kisaan ja voitti loppukaarteessa toiselta radalta tilaa saatuaan lopulta varsin ilmavasti.

Tauluaan paremmassa iskussa kilpailee 9 Snyggs Rubin, joka on jäänyt kolmesti peräkkäin pussiin. Viimeksi ruuna menetti väsyvän takana kaikki mahdollisuudet jo viimeisellä takasuoralla.

Juoksunkulku: Ulvsåsen ottaa vetotyöt vaivatta haltuunsa, sillä muille paaluhevosille kelpaa nätimpi juoksu. Ard saa ilman ulkopuolen hevosta ”minijuoksuradan” ja tulittanee heti jopa 20 metrin hevosten ohi.

Pelijakauma: Ardin (30%) pitäisi olla eniten pelattu Ulvsåsen (38%) sijaan.

Ranking: A) 15, 2 B) 8, 12, 9, 14, 11, 7 C) 4, 3, 6, 1, 13, 5 IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 15 Suuri: 15

Toto75-5 Etukäteissuosikki Zeolitin aamun poisjäänti sotkee tasaisen Klass I:n asetelmia jonkin verran.

Kungapokalissa kelpo esitykset tehnyt 8 Hombre D. nousee luultavasti lähdön selvähköksi suosikiksi, sillä ulkoradalta tuskin lähdetään pakittelemaan alussa, varsinkin kun yksi kova kanto kaskesta on poissa. Åbyn karsinnassa Oskar Kylin Blomin suojatti kiritti johtavan takaa Bramblingia reippaalla otteella perille. Finaalissa ruuna lähti vauhdin kiihtyessä takasuoralla kolmannelle radalle, mutta tuli itsekin alle 10-kyytiä rehdisti perille. Keulasta voitto olisi vahvasti ulottuvilla ja johtavan rinnaltakin mahdollinen.



Myös 6 One Kind Of Artilla on edellytyksiä otella kärkisijoista, vaikka sen lähtönopeus ei keulaan todennäköisesti riitäkään. Epävarmuuteen aikaisemmin taipuvainen menijä on ottanut tämän vuoden voitot helposti keulasta ja saa nyt jenkkikärryt peräänsä. Parannustakin lienee luvassa, sillä ennen viime starttia 5-vuotias joutui jäämään kertaalleen pois.

Vähemmän pelatuista löytyy myös pari kiehtovaa tapausta. 2 Powerbank ei ole päässyt viime aikoina herkuttelemaan hyvillä lähtöpaikoilla, mutta viime kisan perusteella sen vire on vahvasti nousujohteinen. Örebrossa viimeiset 700 metriä kulkivat takana 10,9-kyytiä. Loistopaikalta Lars-Åke Söderholm pyrkii nyt kärkeen, josta 4-vuotiaan resurssit riittäisivät ilman älytöntä revitystä pitkälle. Paikka johtavan takanakaan ei tietysti olisi tuhoon tuomittu.

4 Stepping Moneyboy ei osallistu johtopaikan tavoitteluun suosiolliselta lähtöradaltakaan, mutta senkin vire mahdollistaa voittomatsiin nousemisen, varsinkin jos muille tulee erimielisyyttä juoksuasetelmista. Voittosarja katkesi Örebron 75:ssä viimeisellä takasuoralla tulleeseen laukkaan, mutta ruunan olemus oli muuten erittäin makea.

Kahdella keulavoitolla kautensa aloittaneen 1 Mellby Ironmanin kohdalla sen sijaan viimeksi loppusuoran alussa tullut laukka jätti hieman kysymyksiä, mutta täysin senkään mahdollisuuksia ei voi tuomita. Kevyemmästä balanssista huolimatta nopeus ei luultavasti riitä sisältä kärkipaikan puolustamiseen.

Yllätystä kärkkyy myös 9 Reven Dejavu, joka ei pystynyt Örebron maalisuoralla ohituksiin 2. ulkoa, mutta vire voi olla nyt jopa paremmalla mallilla. Isompaan systeemiin nostetaan vähän pelatuista mukaan myös loppusuoran Åbyssä ärhäkästi kulkenut 12 Bara du Chene, kuolemanpaikalta voiton Rättvikissä vääntänyt 7 B.G.Pastor Jonte sekä lähtölaukkansa mainiosti Solvallassa paikannut 10 Kate Baldwin.

Juoksunkulku: Powerbank pystynee ohittamaan Mellby Ironmanin alussa, mutta Hombre D. haastaa ulompaa. Myös B.G.Pastor Jonte voi hakeutua ulompaakin lähelle kärkeä.

Pelijakauma: Hombre D:n (16%) saumat paranivat Zeolitin poisjäännin myötä oleellisesti, mutta se heijastunee peliosuuteenkin päivän aikana. Powerbankin (7%) tilanne on samankaltainen. Stepping Moneyboy (3%) jäänee edulliseksi.

Ranking: A) 8, 6, 2 B) 4, 1, 9, 12, 7, 10 C) 11, 3 IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 8, 6, 2, 4, 1, 9 Suuri: 8, 6, 2, 4, 1, 9, 12, 7, 10

Toto75-6 Kultadivisioonafinaalissa on viime vuosilta tuttuun tapaan pelissä Elitloppet-paikka. Rata-arvonta oli suosiollinen 1 Disco Volantelle, joka pystynee puolustamaan 1609 metrillä ravilla sisältä johtopaikan. Hallitun voiton Rättvikissä ottanut ruuna joutuu tällä kertaa huomattavasti tiukemmalle, sillä Solvallaan mieliviä löytyy muitakin. Mahdollinen sadekelikin olisi selvästi suosikkia vastaan, joten varmistukset ovat paikallaan.

Kovimman haasteen voi heti kiihdytyksessä heittää 4 Harran Boko, joka on noussut keväällä vähän huomaamattomastikin ykkössarjojen menestyjäksi. Halmstadissa ruuna otti hyvän reissun päätteeksi hallitun voiton ja kiri viimeksi taaempaa lopun erittäin vihaisesti. Maalisuora sujui peräti 04-kyytiä. Viime kesän ennätysjuoksussa Conrad Lugauerin suojatti oli mukana 07-avauksessa ja otti pääosin toista ilman vetoapua juostuaan lopussa hallitun voiton. Nykyvireessään se ottelee tässäkin tiukasti voitosta.

Jerry Riordanille siirtyneen 9 Gareth Bokon aloitus uusista käsistä oli huhtikuun lopussa huiman hyvä oriin suorastaan pullailtua 09,9-tuloksen johtavan ulkopuolelta. Takarivin paikka tuo tämänkaltaisiin lähtöihin kosolti murhetta, mutta viime esityksen toistaessaan voittokin on taas aivan mahdollinen.

Isompaan systeemiin nostetaan mukaan myös 10 Racing Mange, jonka juoksu meni Paralympiatravet-finaalissa pieleen, mutta loppusuoran perusteella viime vuoden voittoa tässä kisassa puolustavan oriin vire on edelleen mainio.

Myös 2 Milligan's School huomioidaan reilusta starttivälistä huolimatta, sillä jo kauden avaus oli sen kohdalla erittäin hyvä. Pisteet eivät ole riittäneet mukaan moniin viime aikojen kisoihin, joten tilanteen korjaamiseksi jenkkioriin vire lienee viritetty nyt mahdollisimman teräväksi kotioloissa. Juoksupaikka voi löytyä tallikaverin peesistä, eikä tilojen ilmaantuessa voittokaan tunnu mahdottomalta ajatukselta.

Daniel Redén puhuu 3 Diana Zetistä varsin positiiviseen sävyyn, eikä tammaa varmasti ole tähänkään lähtöön aivan lämpimikseen ilmoitettu. Voitto tulisi silti yllätyksenä. Muista ehkä 5 Floris Baldwinilla voisi olla tekemistä kärkisijojen suhteen, mutta viime starteissa jo ennen lähtölinjaa tulleet laukat arveluttavat sen kohdalla.

Juoksunkulku: Disco Volante pystyy puolustamaan todennäköisesti sisältä johtopaikan, vaikka erityisesti keskiradoilta avataan riuskasti. Harran Boko on niistä nälkäisin haastamaan suosikin. Gareth Boko voi iskeä takaa tilaisuuden tullen nopeastikin eteenpäin.

Pelijakauma: Disco Volanten (44%) suosikkiasema on liian tukeva, myös Diana Zet (11%) on ylipelattu. Harran Boko (14%) jäänee edulliseksi, samoin Milligan's School (4%).

Ranking: A) 1, 4, 9 B) 10, 2, 3, 5 C) 8, 6, 7 IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 1, 4, 9 Suuri: 1, 4, 9, 10, 2

Toto75-7 Huippuotteita 4-vuotiaana esittänyt 7 Admiral As on puolen vuoden tauoltakin kierroksen päättävän pronssidivisioonan suursuosikki. Parhaimmillaan Reijo Liljendahlin valmentama ruuna tarjosi tiukan vastuksen aivan ikäluokan kärkihevosille Ecurie D:tä ja kumppaneita myöten, mutta tyyli ei ollut aina matkassa mukana. Syksyllä se väänsi johtavan rinnalta vahvasti Breeders Crownin välierässä, mutta putosi finaalissa samalta paikalta lopussa. Tallikommentit ovat positiivisia ja voitto on ulottuvilla heti aloitusstartissa.

Yksimielisyys suosikkivoiton suhteen tuntuu olevan sen verran vahvasti vallalla, että peliosuuskin noussee päivän aikana vielä selvästi. Sen takia systeemit tuplataan huomattavasti vähemmälle huomiolle jäävällä haastajalla.

Oskar Kylin Blom on nimittäin varmasti virittänyt talvella mainiosti menestyneen 1 Morotai Degaton iskuun kotiradan 75-kierrokselle. Kevään kahdessa kisassa aivan terävintä ei ruunalta vielä ole nähty, mutta viimeksi se kipusi takaa jo nousujohteisesti kärkihevosten tuntumaan. Tällä kertaa kengät riisutaan pitkästä aikaa ja luvassa voi olla reilu parannus. Helmikuun voitossa se ei antanut Floris Baldwinille ja kumppaneille mitään mahdollisuuksia keulasta.

Hienon alkukauden tehnyt 9 Oxidizer on pitänyt muutaman viikon tauon sitkeän kuolemanpaikkavoiton jälkeen ja valmistautuu Solvallan finaaliin yrittämällä hankkia paikan vielä kolmanteenkin peräkkäiseen pronssifinaaliin. Ei David Perssonin suojatti tässäkään mahdoton voittaja ole, mutta ehkä tällä kertaa sillä haetaan kuitenkin selkäjuoksua?

Enemmän rastaaville huomion arvoinen merkki vähemmän pelatuista voisi olla 10 Oracle Tile, jonka meno kengittä ei näyttänyt viimeksi kovin tasapainoiselta ja päättyi laukkaan viimeisellä takasuoralla. Kengät pysyvät nyt jalassa ja kysessä on tälle tasolle laadukas menijä.

6 Axel Ruda voi lähtönopeudellaan selvitä sisäradalle suotuisiin asemiin, eikä totosija ole siinä tapauksessa täysin poissuljettu, mikäli vire hieman pitkän starttivälin jäljiltä on kohdallaan. Keulasta kolmesti peräkkäin voittaneen 12 Indy Lanen otteet eivät pitkähköllä starttivälillä olleet viimeksi aivan terävimpiä. Ruuna parantanee, mutta voiton suhteen paikka on luokaltaan riittävällekin paha.

Juoksunkulku: Morotai Degato käynnistyy kohtalaisen hyvin, mutta Axel Ruda voi ehtiä silti ensi metreillä sen ohi. Se luopunee kuitenkin vetotöistä ja Oskar Kylin Blom saattaa päästä hakemaan johtopaikan takaisin. Admiral As tullee myös aikaisessa vaiheessa eteenpäin ja etenee ehkä kärkeen saakka?

Pelijakauma: Admiral As (51%) on perustellusti selvä suosikki, mutta Morotai Degaton (14%) kannatus on jäänyt liian pieneksi. Oxidizer (20%) on ylipelattu.

Ranking: A) 7, 1 B) 9, 10, 6, 12, 11, 5 C) 3, 4, 2 IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 7, 1 Suuri: 7, 1

