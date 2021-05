Ravivihje: Toto64 Kalmar 21.5.2021

Päivän Duo-avauksessa ykkösvihjeen saa 5 Breidabliks Kahlua, joka ei ole lyhyellä urallaan vielä huonoa juoksua tehnyt ja ollut kaksarisijoilla jokaisessa seitsemässä startissaan. Tänään 4-vuotias juoksee ensimmäistä kertaa ilman kenkiä ja se voi tuoda entisestään lisäpiristystä. Toki taukoa on takana yli kaksi kuukautta, mutta Conrad Lugauer tapaa tuoda treenattavansa hyvässä vireessä radoille.

12 Julia Pellini on huomattavasti viime sijoituksiaan paremmassa tikissä. Solvallassa oli vaikea parannella joukon hänniltä asemia, kun Lipstick Tooma oli saanut vetää niin hiljaa. Tamma kiri kuitenkin pirteästi loppua ja tuli viimeiset 700 metriä 10,4-kyytiä. Viimeksi Halmstadin 75-sarjassa juoksu meni pieleen, kun Magnus Dahlénin treenattava menetti loppukurvissa täysin asemansa vetämättömien selkien takia, tippui viimeiseksi ja lopetti jälleen maalisuoran terävällä potkulla ehtien kuudenneksi. Illan koitos on nyt huomattavasti helpomman näköinen missä Julia Pellini on tottunut juoksemaan. 40 metriä on toki takamatkaa, mutta välikarsinassa on vain kaksi hevosta ja pitkän pakin hevoset saattavat päästä juoksemaan yllättävänkin lähellä kärkeä.

7 Icecream In ei ole erikoista esittänyt kummassakaan kauden startissa, mutta nyt se kokee mielenkiintoisen varustemuutoksen. Tammalta raapaistaan ensimmäistä kertaa kengät pois ja 4-vuotiaan ravi on ollut niin vaikean näköistä, että kengättömyys voi tehdä ihmeitä. Juoksuradalta Stefan Perssonin ajokki voi päästä keulaan.

11 Aperfecttric on ollut epäonninen molemmissa kauden starteissaan. Solvallassa 4-vuotias virui pitkään takajoukoissa pussissa ja tuli voimissaan maaliin. Åbyssa se laukkasi menestyjän oloisena loppukurvin lopussa. Vastus on nyt huomattavasti sopivamman oloinen mihin paljon ikäluokkalähtöjä kolunnut tamma on tottunut. 10 Ritz Guiness kiri viime viikon Kalmarin startissaan pirteästi kärkirintamaan saadessaan sisäpareista kiritilat. Tamma palasi tuohon tauolta, joten nyt 9-vuotias lienee entistä terävämpi.

1 Umustbecrazy, 3 Best In Show As ja 4 Gaagaa Rivner tuntuvat paalulta tasaveroisilta. Ensin mainitun ravi oli viimeksi todella huonoa ja jälkimmäinen on 17 prosentillaan oudon paljon pelattu näyttöihinsä nähden, joten lapulle valikoituu Best In Show As. Se palasi talvitauolta Åbyn 86-lähdössä, jossa suoritti parijonosta vähintään asiallisen kirin. Huomionarvoista on, että Johan Untersteiner on valinnut tallinsa kaksikosta ajokikseen Best In Show Asin ennen Icecream Inia.

Juoksunkulku: Icecream In leiskauttaa keulaan. Breidabliks Kahlualla tullaan ainakin kyselemään olisiko ne tarjolla.

Pelijakauma: Oudosti pelattu lähtö. Erityisesti Julia Pellini (7%) ja Ritz Guiness (3%) ovat jääneet aivan liian vähälle huomiolle. Gaagaa Rivner (17%) on liikaa pelattu.