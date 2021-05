Ravivihje: Toto64 Örebro 20.5.2021

Toto64-1 10 Eddy West on ollut pitelemätön viime starteissaan. Eskilstunassa se oli vielä päätöslenkille lähdettäessä kaukana kärjestä, mutta ehti 10,4-vauhtisella kirikierroksella selvään voittoon. Viimeksi Örebron pronssidivisioonassa ruuna leiskautti kolmannesta ulkoa panssarivaunumaisella tyylillään ajamatta ykköseksi. Viimeiset 700 metriä sujuivat 08,4-kyytiä. Claes Sjöströmin suojatti tuntuu kierroksen todennäköisimmältä voittajalta, mutta saa varmistuksia isompaan systeemiin. Vastassa on pari hyvää hevosta ja ennen kaikkea Eddy Westin isompi tähtäin on yhdeksän päivän päästä ajettava Elitloppet-lauantain pronssidivisioona-finaali. Tämä voi näkyä hieman normaalia passiivisempana taktiikkana ja sen myötä joku voi päästä karkuun. 5 Testa Di Cavolo teki mainion juoksun Gävlessä, kun sillä kierrettiin takajoukoista kovalla spurtilla toiselle ilman vetopua 1500 metriä ennen maalia ja ruuna tuli hyvällä otteella perille asti. Keulassa juosseelle Global Attentionille ei voinut mitään, mutta muut jäivät kauas taakse. Ulf Ohlssonin ajokki palasi tuohon kisaan peräti kahdeksan kuukauden tauolta, joten otteet lienevät nyt vieläkin terävämmät. Varsinkin keulaan päästessään Testa Di Cavolo voi olla yllättävän paha ohitettava. 8 Quite E. Wood on tehnyt jo pidempään hyviä juoksuja ja tuoreimpien Halmstadin kisojen perusteella vire tuntuu vain olevan nousussa. Viime kerran pronssidivisioonassa neljännestä ulkoa ei olisi pitänyt ehtiä mailin matkalla kärkikahinoihin, mutta se leiskautti oikeinkin terävästi toiseksi ylivoimaisen Upstate Facen takana. Sitä ennen ruuna jäi alkumatkalla roikkumaan kolmannelle ja paikkasi pieleen mennen juoksunkulun kirimällä pontevasti toiseksi. Olisi iso yllätys mikäli voitto karkaa edellä mainitun kolmikon ulkopuolelle. 4 Pine Muscle on pelattu aamupäivän prosenteissa jopa kakkossuosikiksi, vaikka Björn Goopin suojatti ei ole esittänyt mitään kauden kolmessa startissaan. 2 Keylor Navasilla on viidestä viime startistaan neljä totosijaa, mutta se tuskin pystyy seitsemän kuukauden tauolta torjumaan takamatkojen kovanaamoja. Juoksunkulku: Pine Muscle tai Testa Di Cavolo hakee välipaalulta nopeasti keulat. Matkavauhti voi mennä yllättävänkin maltilliseksi 2640 metrin matkalla, toki riippuu miten Eddy Westilla ajetaan. Sekin halutessaan voi matkalla päästä tuulenhalkojaksi, jos kuski haluaa. Pelijakauma: Eddy West (51%) on oikein pelattu. Pine Muscle (14%) on hämmentävän paljon luotettu. Sen prosentteja voisi antaa Testa Di Cavololle (14%) ja Quite E. Woodille (10%). IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 10 Suuri: 10, 5, 8

Toto64-2 4 Cookie Girl oli viimeksi todella lähellä Solvallan valloitusta, kun raskaissa olosuhteissa reipasta vauhtia vetänyt suomalaistamma hävisi voiton vasta aivan kalkkiviivoilla. Sitä ennen Iivari Nurmisen ajokki teki vahvat juoksut kuolemanpaikalta Rommessa ja Rättvikissä. Vaikka 5-vuotiaalla on nyt neljä peräkkäistä kakkossijaa, niin voitontahdottomuudesta ei missään tapauksessa ole kysymys, ainoastaan huonosta tuurista. Cookie Girl lähtee illan koitokseen paremmalta paikalta kuin pahimmat vastustajansa ja saa ykkösvihjeen. 8 Keziah Boko aloitti Axevallassa lupaavalla esityksellä Anders Svanstedtin treenistä. Sukuruunalla pidettiin kuolemanpaikalla vauhti reippaana ja se tuli hyvin maaliin, vaikka yksi paremman juoksun saanut ohi tulikin. Luokkahevosen tyylillä liikkuva 4-vuotias paransi ennätystään lähes kaksi sekuntia numeroihin 13,7aly. Kasiradalta taktiikka lienee tänäänkin aktiivinen. 15 Express Loven tulosrivistö on murheellista luettavaa, mutta kyseessä saattaa olla kyvyiltään lähdön paras hevonen. Elokuisessa Solvallan startissa Timo Nurmoksen treenattava ylitti maalilinjan samassa rintamassa kuin ikäluokkalähdöissä pärjänneet Global Badman ja Despot Power. Surkeasta lähtöpaikasta huolimatta muut voivatkin olla vastaantulijoita. Kaksi hylkyä alla koelähtöuhka on päällä ja se voi kenties näkyä passiivisempana taktiikkana. Suosikkikolmikko erottuu muista. 3 Royal T.C. on tehnyt asiallisia juoksuja viime starteissaan ja kärkkyy tänäänkin totosijaa. Kuskikin vahvistuu merkittävästi, sillä kyytiin hyppää Örjan Kihlström. Tosin on tammaa ennenkin ajaneet huippukuskit ja uran voittotili on 19 startin jälkeen vielä avaamatta. Nopea lähtijä päässee ainakin aluksi keulaan. Lähdössä on mukana muutama mielenkiintoinen pelaamattomaksi jäänyt jättiyllätyshaku. 11 Brolle F. kiri Axevallassa joukon hänniltä hyvin loppua tullen viimeiset 400 metriä 12,2-vauhtia. Sitä ennen Färjestadissa kengättömyys ei tainnut sopia, sillä ruuna haparoi jatkuvasti. Maaliskuun alun Färjestadin startin 5-vuotias voitti terävän kirin päätteeksi. 12 Kosgi sai viimeksi Axevallassa myöhään kiritilat ja tuli ainakin jonkin verran voimia tallella maaliin. Huhtikuun alun Färjestadin startissa ruuna olisi ehtinyt matkan vielä hieman jatkuessa toiseksi. Se meni tuolloin tuloksen 13,4aly, jolla Kosgi on lähdön kovaennätyksisin hevonen. 9 Campagne De Press kamppaili Eskilstunassa kuolemanpaikalta rehdisti toiseksi. Vauhdikas ruuna maistuisi enemmänkin, mutta starttiväli on venähtänyt seitsemään viikkoon. Oudon paljon peliä keränneet 2 Grimm Majyc & 13 Zurich As jäävät varahevosiksi. Ensin mainittu ei ole muutenkaan ihmeellistä esittänyt ja tolkuttoman epävarma ruuna on pysynyt 18:sta startistaan ravilla vain viisi kertaa. Hollannista saapunut Zurich As tekee debyyttinsä Björn Goopilta, mutta ainakin ”aiemman” uran perusteella 17 prosentin peliosuus tuntuu liioittelulta yli seitsemän kuukauden tauolta palaavalle orille. Juoksunkulku: Royal T.C. avaa keulaan. Sille saattaa kelvata esimerkiksi Cookie Girlin selkä. Keziah Bokolla voidaan ajaa hyvinkin aggressiivisesti. Pelijakauma: Jokainen suosikkikolmikosta Cookie Girl (21%), Keziah Boko (14%) ja Express Love (13%) voisi olla napsun verran enemmän pelattu. Grimm Majyc (12%) ja Zurich As (17%) ovat aivan liikaa pelattuja. Etenkin Brolle F. (0,5%) ja Kosgi (0,4%) ovat kiehtovia jättiyllätyshakuja. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 4, 8, 15 Suuri: 4, 8, 15, 3, 11, 12, 9

Toto64-3 Kolmannessa kohteessa on toki 50 000 kruunun ykköspalkinto, mutta harvoin iltaraveissa näkee ainakaan samassa lähdössä kahta niin kovaa tykkiä kuin nyt. 7 Ivory Di Quattro voitti Mantorpin ja Färjestadin stayer-lähdöt murskaavalla tyylillä. Viimeksi Örebron 400 000 kruunun ykkösellä ajetussa lähdössä Elitloppetiin valittu Moni Viking meni menojaan, mutta ori oli varmoin ottein toinen. Robert Berghin treenattava saa ykkösvihjeen, mutta siihen liittyy myös kysymysmerkkejä. Hannah Gustavsson on lupaava nuori ohjastajatar, mutta kuitenkin selkeä heikennys huippukuskeihin nähden. Seiskaradalta se voi myös joutua tarpomaan yllättävänkin pitkään alkumatkasta ulkoratoja pitkin. Lisäksi Ivory Di Quattron iso maali lienee Elitloppet-viikonlopun Harper Hanovers, joten tähän kisaan 6-vuotiasta tuskin on millään lailla trimmattu. 10 Jaguar Dream olisi normaalissa tapauksessa jättisuosikki, nyt vain hyvä haastaja. Hirmuisen kapasiteetin omaava ori palasi Solvallassa voittokantaan saadessaan tehdä keulassa omaa juoksuaan ja piti kovassa lopetuksessa varmoin ottein ykköseksi. Samanlaista loistokkuutta Jaguar Dreamin otteissa ei parissa viime startissa ole ollut kuin parhaimmillaan, mutta sillä lienee tähdätty jo pari kuukautta Elitloppet-lauantain hopeadivisioona-finaaliin. Tämä voi näkyä myös Claes Sjöströmin taktiikassa ja oria tuskin tässä startissa mitenkään lennätetään. Suosikkikaksikkoon liittyy omat kysymysmerkkinsä, joten suurempaan lappuun muutama varmistusmerkki. 5 Jason's Camden kiri Solvallassa takajoukoista hyvällä tyylillä loppua tullen viimeiset 700 metriä 10,5-kyytiä. Erityisen positiivista oli, että nyt sen ravi pysyi loppuun asti kasassa, toisin kuin viime kaudella. Ori sai pitkältä tauolta startin alle ja kuskikin vahvistuu merkittävästi. Toki kun ohjastajana on Örjan Kihlström ja valmentajana Daniel Redén, niin se näkyy korkeana peliosuutenakin, joten mistään järin maistuvasta merkistä ei ole kyse. 2 Flash Hålerydin & 3 Uralin otteissa alkaa väistämättä näkyä ikä ja startit, mutta molemmat pystyvät hyvänä päivänään koviin suorituksiin. Pitää muistaa, että Flash Håleryd voitti viime kaudella parikin kertaa hopeadivisioonassa ja oli kultadivarissakin toinen. Myös Ural teki viime kaudella pari erittäin hyvää suoritusta. Juoksunkulku: Tulinen alkurynnistys, kun ainakin radoilta 2,3,4 ja 5 lähdetään lujaa liikkeelle. Flash Håleryd pystynee torjumaan muut ja ihan kaikille keulaa ei luovuteta. Ivory Di Quattrolle tuulenhalkojan tehtävät ovat toki tarjolla, mutta eri asia on, missä vaiheessa sillä päästään kärjen rinnalle. Pelijakauma: Ei isompaa huomauttamista. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 7, 10 Suuri: 7, 10, 5, 2, 3

Toto64-4 6 Bolla Spritz vakuutti Axevallassa, kun tamma menetti viimeisellä takasuoralla kovaa vauhtia spurtanneelle vastustajalle keulat, mutta hienoa juoksupäätä osoittaen runnoi uudelleen ykköseksi. Luokkahevosen tyylillä polkeva italiaano palasi tuohon kisaan puolen vuoden tauolta, joten nyt se lienee varmasti vielä parempi. Stefan Persson pääsee lataamaan yksin juoksuradalta ja Bolla Spritz onkin todennäköisin keulapaikan haltija. Varsinkin siitä 4-vuotias olisi paha ohitettava. Sopivasti pelattuna Bolla Spritz jää systeemien tukipilariksi. 4 Global Bellicosa on suosikin tavoin lahjakkaan oloinen 4-vuotias. Björn Goopin suojatti oli Färjestadissa matkalla kohti ylivoimaista voittoa, mutta otti loppusuoralla kummallisen laukan. Myös viimeksi Mantorpissa loppukurvin laukkaan paloi kärkipään sijoitus. Takamatkan hevosista kovimmalta vaikuttaa 11 She Follow Me. Tamma laukkasi Rommessa lähes pomminvarman voittonsa loppukurvissa, mutta sai Gävlessä nopean hyvityksen kiriessään kolmannesta ulkoa niukasti ykköseksi. Kuski paranee, sillä valmentajan jälkeen ohjat ottaa tänään Ulf Ohlsson. Neljä tammaa kohtasi toisensa jo pari viikkoa sitten Solvallassa. Parhaaksi osoittaui 8 Ies Juvel, joka myöhään kiritilat saatuaan lopetti ihan napakasti totoon. 10 Flavienne Lascauxin otteissa ei ollut samanlaista potkua kuin edellisessä startissa, eikä se pysynyt kirivaiheessa 14 Klara Zonettin kyydissä. 15 Daughterofdarkness jäi menestyjän näköisenä pussiin. Jos oikein jättiyllätystä hakee niin 12 Listas Tinge Ling on tauluaan huomattavasti etevämpi tamma, eikä saisi olla vain prosentin verran pelattu. Juoksunkulku: Bolla Spritz leiskauttaa keulaan ja siitä myös ajetaan. Matkavauhti tuskin tulee olemaan ainakaan ylikovaa. Pelijakauma: Ei isompaa huomauttamista. Bolla Spritz (34%) on oikein pelattu. Listas Tinge Ling (1%) ja Daughterofdarkness (1%) eivät saisi olla täysin pelaamattomia. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 6 Suuri: 6

Toto64-5 Kauden kaksi ensimmäistä starttiaan lähtölaukkoihin pilannut 2 Romantico palasi Åbyssa hyvllä tyylillä voittokantaan. Hannah Gustavsson kierrätti ajokkinsa toisesta ulkoa 1200 metriä ennen maalia johtavan rinnalle, josta ruuna runnoi varmoin ottein ykköseksi. Vaikka vastus heppoinen olikin, niin suoritus ansaitsee kehut. Kauden jatkoa on mielenkiintoista seurata, sillä viime talvi oli ensimmäinen, kun Robert Bergh pääsi treenaamaan hevosta omilla systeemeillään. Jo viime vuonna Romantico teki muutaman niin hienon esityksen, että luvassa voi olla rahakas kausi. Nappipaikan saanut 5-vuotias on ideasuosikki ja maltillisesti pelattuna siinä olisi ideavarmankin ainesta. Aamupäivän pelijakaumassa lähes 50 prosenttia pelattu 6 Alert Kronos on iso arvoitus. Se on päässyt viimeisen 13 kuukauden aikana starttaamaan vain kerran, siinäkin ruuna oli todella huono ja taukoa on takana jälleen yli seitsemän kuukautta. Toki kyvyt ovat muistissa, Trixtonin poika meni 3-vuotiaana tuloksen 12,9ake ja haastoi siinä kisassa tiukasti ikäluokan parhaimmistoon lukeutuvaa Bythebookia. Jotain sekin kertoo, että Daniel Redén jaksaa kaikkien ongelmien jälkeenkin yhä uskoa hevoseen. 5 Break Through teki Rommessa lupauksia herättäneen startin, kun pitkältä tauolta palannut tamma juoksi suurimman osan matkasta toisella ilman vetoapua sitkistellen oikeinkin positiivisesti totoon ja noteerasi uudet ennätysnumeronsa 13,5ake. Startti alla 5-vuotias tuskin huonontaa ja ainakin kuski vahvistuu, sillä valmentajan jälkeen ohjat ottaa Ulf Ohlsson. 3 Brandy Flame voitti Rommessa keulapaikalta täysin pystyyn debytoidessaan Stefan P Petterssonin tallista. Färjestadissa ruuna taipui keulasta hännille, mutta sitä rasitti keskipitkällä matkalla 10-vauhtinen avauskin. Nyt juostava maili sopii taatusti hevosen ominaisuuksille parhaiten ja nopea lähtijä voisi keulaan päästessään vetää yllättävänkin pitkään. Helmikuussa Klass II-finaalissa viidenneksi sijoittunut 1 Take It Easy Tour menetti Färjestadissa täysin asemansa väsyneen takana ja lopetti tilaa saatuaan hyvin. Sijoituksen puolesta tuon startin voi unohtaa. Björn Goopin suojatilla ei sattumalta ole kuin vasta yksi voitto uralla, mutta ruuna on perushevosia tähän lähtöön. Kuudentena merkkinä systeemeihin hyväluokkainen 4 Fille Am, joka oli Solvallassa seitsemän kuukauden tauolta vähintään asiallinen kolmas johtavan takaa ja ruunalle saattoi jäädä hieman voimiakin varastoon. Juoksunkulku: Tulinen alkurynnistys, kun monesta luukusta lähdetään kovaa matkaan. Brandy Flame on niukasti todennäköisin keulahevonen. Pelijakauma: Alert Kronos (46%) on kysymysmerkit huomioiden liikaa pelattu. Romantico (11%) ja Brandy Flame (9%) ovat erittäin maistuvia merkkejä. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 2, 6, 5, 3, 1, 4 Suuri: 2, 6, 5, 3, 1, 4

Toto64-6 Kierros huipentuu 125 000 kruunun ykköspalkinnolla ajettavaan TeleBolagets Grand Prix-lähtöön. Stefan Melanderilla on valmentajan ominaisuudessa tästä kisasta eniten voittoja (3 kpl) yhdessä Stig H Johanssonin kanssa. ”Tarzan”-Melanderilla on hyvä voittosauma myös tänä vuonna. 1 Maesteraemon teki loistosuoritukset Kungapokalen-karkeloissa. Karsinnassa ori seurasi lopulta finaalinkin vieneen Önas Princen takaa toiseksi. Päätöspuolikas oli 09,0-vauhtinen ja loppusuoraa tykitettiin vielä huomattavasti kovempaa. Finaalissakin loppua tultiin urku auki. Maesteraemon kiri neljännestä sisältä vahvasti 07,0-kyytiä viimeiset 400 metriä. Sijoitukseksi jäi viides, mutta noissa vauhdeissa oli lähes mahdoton suorittaa ohituksia. Nyt vastus helpottuu ja jenkkituonnilla on hyvä mahdollisuus ottaa ensimmäinen voitto Ruotsin uralla. Maesteraemon on jäänyt aamupäivän pelijakaumassa 18 prosentillaan niin oudon vähälle kannatukselle, että Ulf Ohlssonin ajokki jää systeemien toiseksi läpivarmaksi. Lähes 60 prosenttia luotettu 4 Selected News on toki kivenkova vastus. Ikäluokan ykköstykkeihin kuuluva ori on tehnyt vahvat juoksut molemmissa kauden starteissaan. Solvallassa se taisteli johtavan rinnalta urheasti ja hävisi vain nappireissun saaneelle Bramblingille. Kungapokalenin karsinnassa Maharajahin poika otti pahan laukan ensimmäisessä kurvissa, jonka paikkasi vahvasti nousemalla vielä ulkoratoja pitkin kuudenneksi. Viimeiset 1300 metriä Selected News liikahti noin 11,7-vauhtia. Miinuksena orin rattaille palaa tänään valmentaja Hans-Owe Sundberg, jolle kyseessä on kuskina vasta vuoden kuudes startti. 3 Take The Credit & 8 Hell Patrol ovat täysin kääntämättömiä kortteja, sillä jenkkituonnit suorittavat tänään debyyttinsä Ruotsissa. Molemmat tulevat ainakin osaavista käsistä. Daniel Redén valmentaa Take The Creditia ja Hell Patrolia puolestaan Björn Goop. 7 Bandido Gar riittäisi luokkansa puolesta, mutta joku orissa nyt klikkaa, kun laukka on tällä hetkellä niin pinnassa. 6 Maestro Zon ei ole näyttänyt likikään priimalta kummassakaan kauden startissa. Juoksunkulku: Hieman vaikeasti arvioitava, sillä esimerkiksi Take The Creditin lähtönopeus on arvoitus. Maesteraemonilla pyritään kynsin hampain pitämään alussa Selected News ulkopuolella. Se voisi tarkoittaa jatkossa keulapaikkaa. Pelijakauma: Selected News (58%) on oudon iso suosikki Maesteraemoniin (18%) nähden, silllä ne vaikuttavat tasaveroisilta. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 1 Suuri: 1

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 10

Toto64-2: 4, 8, 15

Toto64-3: 7, 10

Toto64-4: 6

Toto64-5: 2, 6, 5, 3, 1, 4

Toto64-6: 1

Hinta: 3,60 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-05-20&track=Ore&race=4&pool=T64&selections=[10],[4,8,15],[7,10],[6],[2,6,5,3,1,4],[1]&stake=0,1&price=3,6



Suuri

Toto64-1: 10, 5, 8

Toto64-2: 4, 8, 15, 3, 11, 12, 9

Toto64-3: 7, 10, 5, 2, 3

Toto64-4: 6

Toto64-5: 2, 6, 5, 3, 1, 4

Toto64-6: 1

Hinta: 63,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-05-20&track=Ore&race=4&pool=T64&selections=[10,5,8],[4,8,15,3,11,12,9],[7,10,5,2,3],[6],[2,6,5,3,1,4],[1]&stake=0,1&price=63

