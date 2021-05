Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Åby 19.5.2021

Toto86-1 9 Don Cashin suosikkiasema avauskohteessa ei ole yllätys, sillä oriin näytöt ovat selvästi porukan parhaat niin koko uralta kuin viime starteistakin. Voittostarteissa juoksutkin ovat takaa menneet oikein mallikkaasti. Harper Hanoverin lähtöön tähtäävä 6-vuotias voi voittaa nytkin, mutta samasta syystä se voi olla myös hieman haavoittuvainen tällä kertaa. Toisinaan ori on aikaisin vapaalle radalle päätyessään ollut turhankin menohaluinen, joten tärkeä kisa tähtäimessä puolentoista viikon kuluttua sillä pyritään ehkä hakemaan selkiä mahdollisimman pitkään nytkin?

Ero keulahevoseen saattaa venyä pitkäksi ja 7 Mikkel H.R:llä onkin selvästi alustavaa pelikannatusta parempi mahdollisuus voittaa avauskohde. Carl Johan Jepsonin ajokki selvinnee sisäpuolen verkkaisempien ohi heti kiihdytyksessä ja voi hallita kisaa loppuun asti. Ruuna palasi talvitauolta mainiossa iskussa ja piti Axevallassa juuri keulasta hallittuun voittoon. Viimeksi sijoitus takaa jäi kehnommaksi, mutta hyvissä ajoin takaa kolmannelle radalle noussut 8-vuotias kulki viimeiset 1100 metriä 11,9-vauhtia. Takakengät päästään taas riisumaan voittostartin tavoin, joten kokeillaan Mikkel H.R:ää ideavarmaksi!

Kelpo nelikko löytyy edellisten takaakin, joista ainakin sopivimman juoksun saava voi osallistua voittomatsiinkin. 4 Image Rapida jäi toissa kerralla pussiin ja sitkisteli Kalmarissa toisen radan vetäjäksi noustuaan hyvin maaliin asti. Harvoin voittava 5 Totti Face on kilpaillut myös läpi kevään mainiossa iskussa ja punnersi viimeksi Halmstadin 75-kisassa Digital Dominancen jälkeen toiseksi.

1 Bastian saattaa päästää edellä mainittuja haastajia hieman ripeämmin matkaan, vaikkei sekään ole mikään raketti kiihdytyksessä. Mielenkiintoisen kuskinvaihdoksen kokeva ruuna kiersi viimeksi helpon lähdön voittajaksi takaa ja jäi sitä ennen pakettiin.

Myös 3 Hulken Sisulla on ylisarjasta ja puutteellisesta lähtönopeudesta huolimatta jonkinlaiset saumat kärkipäähän, sillä kyseessä on aivan lahjakas 4-vuotias. Solvallassa ori ei jaksanut nousta takaa pitkällä kirillä Mister Herculesin voittamassa lähdössä ihan kärkeen asti.

Juoksunkulku: Mikkel H.R. on osoittanut eturivin lähtijöistä selvästi parasta lähtönopeutta ja valtaa ulompaakin kärkipaikan. Jos Don Cashilla ei ajeta aktiivisesti eteenpäin, matkavauhti putoaa verkkaiseksi.

Pelijakauma: Don Cash (45%) on liian suuri suosikki, Mikkel H.R. (7%) maistuu kovasti. Myös Image Rapida (7%) on alipelattu, Totti Face (16%) puolestaan liikaa rastittu.

Ranking: A) 9, 7 B) 4, 5, 1, 3, 2 C) 8, 10, 11, 6, 12 IS-pelisuositus - Toto86-1 Pieni: 7 Suuri: 7

Toto86-2 Tasaisessa 2640 metrin kisassa rankingin kärkeen nostetaan 3 Hindenburg Am, vaikkei Markus B. Svedbergin suojatilla olekaan pitkästä matkasta aiempaa kokemusta. Parhaiten takaa menevälle ruunalle se silti tuskin aiheuttaa murheita, jos juoksu muuten juontuu halutulla tavalla. Pari kertaa keväällä näin tapahtuikin ja tuloksena oli voitto Axevallassa ja kakkonen Färjestadissa reippailla loppuvedoilla. Parilla viime kerralla juoksut eivät ole onnistuneet, eikä tulostakaan ole tullut.

Ikätoveri 6 Twigs Honor on kapasiteetiltaan luultavasti edellistä parempi, mutta ruunan iskukyvyn ylle voi asettaa jonkinlaisen kysymysmerkin. Maaliskuun alussa se nousi takaa asiallisesti toiseksi, mutta jäi pari viikkoa myöhemmin pois. Keulaan selviäminen nostaisi sen osakkeita, mutta kelvollisesta lähtönopeudesta huolimatta erityisen varmana sinne pääsemistä ei voi pitää.

Aivan liian vähälle huomiolle alustavasti on jäänyt 12 Sultan Norrgård, vaikka paikka onkin tietysti haasteellinen. Toisiaan hieman virtavalle menijälle se voi pitkällä matkalla olla toki etukin ja voimien säästyessä kirilenkille Hans-Owe Sundbergin valmennettava voi olla muille paha torjuttava. Toissa kerralla se vetäisi kärjessä avauspuolikkaan 07,4-kyytiä ja taipui maalisuoralla. Vauhtia siis löytyy.

1 Spectacular teki viimeksi erittäin vahvan suorituksen johtavan rinnalta tullen ohitetuksi vasta viime metreillä. Paljon pelattuna ruuna ei silti ole erityisen houkutteleva tapaus, sillä juoksupaikka voi jäädä taaemmaskin hieman puutteellisen lähtönopeuden takia. Mahdollinen toki, kuten huoltotauolta tuleva 5 Sedin U.S., joka jäänee myös alussa tarkkailuasemiin. Ravinsa viimeksi takana kirikierroksella kadottanut jenkki osoitti aiemmissa starteissa vahvaa virettä.

4 Again Kronos ei ole saanut kahdessa viime startissa mahdollisuutta sisäratajuoksuilla, ja jos alku sujuu yhtä ryhdikkäästi kuin maaliskuussa Gävlessä, voi Jonna Irrin suojatti olla lähdön keulahevonen tällä kertaa. Voittokaan ei tunnu mahdottomalta, jos toki pienestä peliosuudesta ja epäilyttävästä statistiikasta voi olla haittaakin, sillä ”kokeilijoita” saattaa ilmaantua rinnalle.

Viimeisenä hevosena isommasta systeemistä paikan saa 10 Dollar Doc, jolla ei ollut ratahiittejä alla ennen kauden avausta. Siihen nähden suoritus takaa oli varsin hyvä ja reilukin parannus voi olla tässä mahdollinen.

Juoksunkulku: Again Kronos voi panostettaessa ehtiä sisäpuolen verkkaisempien edelle, mutta saanee Twigs Honorilta melko nopeasti kysymyksen keulapaikan luovuttamisesta.

Pelijakauma: Twigs Honorin (35%) kannatus on liian korkealla, samoin Sedin U.S:n (18%). Hindenburg Am (13%) ja erityisesti Sultan Norrgård (4%) ovat edullisia.

Ranking: A) 3, 6, 12 B) 1, 5, 4, 10, 2 C) 8, 9, 7, 11 IS-pelisuositus - Toto86-2 Pieni: 3, 6, 12 Suuri: 3, 6, 12, 1, 5, 4, 10

Toto86-3 Lähdön parhaista hevosista ei ole epäselvyyttä, mutta juostava matka avaa mahdollisuuksia haastajillekin Åbyn ensimmäisellä maililla. 5 Nouba Mom on kovista nimistä sisempää ykkösrankkaus, sillä panostettaessa tamma pystyy pitämään 6 Condiorin ulkopuolellaan. Viidesti keulapaikalta voittanut Jerry Riordanin lahjakkuus olisi kärjestä vaikea lyötävä nytkin, mutta mahdollisuudet ykkössijaan tuntuvat melko hyviltä muiltakin juoksupaikoilta. Toissa kerralla tamma sai johtopaikalla painettakin, mutta jätti muut silti lopussa selvästi taakseen.

Voitokkaasti Robert Berghiltä aloittanut Condior huipensi talven Axevallan 75-voittoon, vaikkei ollutkaan aivan parhaimmillaan. Finaalissa ruuna oli noussut takaa kamppailemaan kärkisijoista laukatessaan vähän ennen maalia rintamasta. Sen sijaan viime suoritus keulasta oli paha pettymys, mutta syyt olivat treenipuolella ja tiedot tähän ovat huomattavasti positiivisempia. Kengittä 5-vuotias voi pystyä taas voittomatsiin.

3 Nairajah otti viime vuonna selvän harppauksen vaihdettuaan Johan Untersteinerille ja ylsi 75-tasollakin kertaalleen toiseksi. Tällä kaudella potku ei ole riittänyt vielä voittoihin saakka, mutta edellisten sisäpuolelta ruuna omaa pienen sauman keulaan, josta se voisi riittää pitkälle.

Yllättävämmällekin voittajalle on aivan realistiset saumat. 4 Gigaro Am ei ole missään tapauksessa tallikaveriaan niin paljon kehnompi, kuin peliosuus antaa ymmärtää. 75-tasolla ahkerasti viime kesänä kilpaillut ruuna voitti toissa kerralla helposti keulasta, mutta kärsi viimeksi balanssiongelmista.

2 Kondor Dream ei noussut Åbyn 75-kisassa takaa kärkeen, mutta lyhyemmillä starttiväleillä ruunan otteet ovat olleet ennenkin reippaampia. Pienelle pelille jääneistä myös 9 Simb Rockerin, 8 Key West Snapperin ja 7 Zar S.L.M:n kohdalla löytyy rastaamista puoltavia tekijöitä. Ensin mainittu sai viimeksi tauolta palatessaan tilaa vasta aivan viime metreillä ja voimia jäi rutkasti talteen. Keskimmäinen on pohjimmiltaan kova tekijä, mutta terveysongelmat ovat varjostaneet menoa. Nyt niihin on löydetty ilmeisesti selvyys ja alla on jo 18-vauhtinen ratahiitti. Zar S.L.M. meni Ruotsin-debyytissään kuin käsijarru päällä, mutta Italian muutamien parempien starttien perusteella ruunalta on lupa odottaa huomattavasti enemmän.

Sen sijaan 1 Justice Rhyme jää ulos systeemeistä, vaikka juoksupaikka onkin keulassa tai heti sen takana. Toissa kerrasta poiketen koko matkan johto tuntuu näin tasokkaita hevosia vastaan liikaa vaaditulta, toisaalta ruunan yrityshalu ei ehkä riitä lopussa ohituksiinkaan.

Juoksunkulku: Justice Rhyme avaa sisältä johtoon, eikä useimmiten aktiivinen kuski ehkä luovu keulavoitto lähimenneisyydessä paikasta nytkään suosiolla? Nairajah on ensimmäinen kysyjä, vaikka Nouba Mom ja Condior avaavat myös reippaasti ulompaa. Vauhti voi pysyä rivakkana läpi kisan.

Pelijakauma: Nouba Momin (24%) kuuluisi olla niukka suosikki, Nairajah (29%) on selvästi yliarvostettu. Vähän pelatuista löytyy kiinnostava ja alipelattu nelikko.

Ranking: A) 5, 6 B) 3, 4, 2, 9, 8, 7, 1 C) 10, 12, 11 IS-pelisuositus - Toto86-3 Pieni: 5, 6, 3, 4 Suuri: 5, 6, 3, 4, 2, 9, 8, 7

Toto86-4 Solvallan 3-vuotiskisassa erottuu selkä kaksikko, joista vihjesysteemit rakennetaan 1 Conch On Innin päälle. Kovinta vastustajaa paremmista asemista aloittava ori osoitti viimeksi auton takaa kiihdytyksessä reippaita otteita ja on jättänyt muutenkin erittäin kehityskelpoisen kuvan itsestään. Avauskisassa loppukaarteessa tulleen hölmön laukan jälkeen Joakim Elfvingin suojatti ei ole erehtynyt ja voitti viime kerralla kuolemanpaikaltakin erittäin hallittuun tyyliin. Vielä vähäisellä rutiinilla ykkösradalta on toki olemassa pieni laukkariski lähtöön satsattaessa, mutta ravilla suosikki pitänee muut ulkopuolellaan, eikä sen kukistaminen sen jälkeen ole muille yksinkertaista. Varma.

Myös 7 Graham Hill on aloittanut erinomaisesti ja suomalaistaustainen ori onkin selkeä ykkösvastustaja suosikille. Toissa kerralla kärkihevonen jäi reippaassa lopetuksessa ohittamatta, mutta viimeksi Muscle Hillin poika väänsi 3. ulkoa 12,5-vauhtisella 700 metrin kirillä viime metreillä aina kärkeen asti. Töitä lienee tiedossa nytkin, mutta kärkisija on silti jälleen ulottuvilla.

Hyvällä tyylillä menevä 3 Invidia jäi viimeksi ensimmäistä kertaa ulos kahden parhaan joukosta, muttei esityksessä parijonosta silti suurempaa moittimista ollut. Oriiden lyöminen ei ole tammalle helppoa, mutta ainakin totomatsiin on taas saumoja.

Mukavasti aloittanut 9 Secret Celebration ei pysynyt viimeksi 2. ulkoa edellä ravanneen Borups Victoryn kyydissä enää lopussa, mutta ei olisi pysynyt moni muukaan. 4 One Night Only putosi pari viikkoa sitten johtavan takaa lopussa taustalle, mutta kehnoon suoritukseen löytyi useampiakin syitä. Jos asiat on saatu mallilleen, ei totosija ole mahdottomuus, sillä samalle juoksupaikalle on taas mahdollisuuksia. 10 Glenillä on ollut hieman vaikeuksia päästä heti startista kunnolla mukaan, mutta loppu on kulkenut huomattavasti paremmin.

Juoksunkulku: Conch On Inn voi puolustaa keulapaikan suoraan keskiratojen haastajia vastaan. Graham Hilliä lukuun ottamatta muilta eturivin hevosilta kärkipaikka lienee haettavissa toisessa vaiheessakin.

Pelijakauma: Conch On Innin (46%) pinnat ovat nousseet oikealle tasolle.

Ranking: A) 1, 7 B) 3, 9, 4, 10, 6 C) 5, 2 IS-pelisuositus - Toto86-4 Pieni: 1 Suuri: 1

Toto86-5 Tammojen lyhyessä ryhmässä lähestulkoon kaikilla hevosilla on kohtalainen voittosauma, mutta systeemeihin nostetaan silti vain kaksi.

4 Bring Me Money on rahallisesti hieman ylisarjassa, mutta 5-vuotiaalla on kosolti kokemusta tasokkaistakin kisoista, eikä tämänkertainen vaikuta mitenkään mahdottomalta tehtävältä. Mm. joulukuun Åbyn-startissa Stefan Perssonin ajokki kulki lopun melko tasatahtia Alhambra Mailin kanssa, joka olisi tässä porukassa suursuosikki. Kauden avauskisassa tuli paha laukka avauskurviin, mutta sen jälkeen tamma kulki taustalla erittäin vahvasti ja laputkin jäivät lopussa vetämättä. Juoksun juontuminen on hyvistä lähtöasetelmistakin pieni arvoitus, mutta Bring Me Money ei tarvitse pärjätäkseen mitään tiettyä reissua.

Sisäpuolelta kiihdyttävä 3 Alexi Quick on pelillisesti vielä kiehtovampi, sillä alustava kannatus on todella matalalla. Siltä odotettiin läpimurtoa ikäluokan kärkeen jo nuorempana, mutta sitä ei kuitenkaan tapahtunut muutamista loistoesityksistä huolimatta. Kauden avauksessa Björn Goopin suojatti teki 40 metrin takamatkalta muuten ihan hyvän suorituksen, mutta painoi lopussa jonkin verran sisälle. Viimeiset 700 metriä tamma kulki silti alle 12-kyytiä. Kenkien riisuminen on auttanut sitä kovasti ennen, viime vuoden ainoa voitto tuli optimibalanssilla jopa johtavan rinnalta.

Kolmantena hevosena kyseeseen voisi tulla juoksunkulun suhteen avainasemassa oleva 1 Gaya de Pervenche, jonka nopeus voi riittää sisältä kärkipaikan puolustamiseen. Tallikommentit ovat hieman varovaisia, mutta 5-vuotias on mennyt ennenkin suoraan paussilta hyvin ja ainakin aamupäivällä kengätkin on ilmoitettu otettavan pois. Alustava peliosuus on toki aika korkea.

2 Divane Godivan juoksut eivät ole menneet kehnommilta paikoilta täysin putkeen viime aikoina, mutta kunto vaikuttaa silti edelleen hyvältä. Juoksuasemat löytynevät nyt lähempää kärkeä, joten paluu totokantaan on mahdollista.

9 Miss Silver ei jaksanut kiriään viimeksi ulkokautta aivan maaliin asti, mutta otti edellisellä kerralla suhteellisen varman keulavoiton. Johtavan kannasta kärkisijat Jägersrossa napannut 10 Super Queen C. pystyy myös nappireissulla korkealle.

Juoksunkulku: Gaya de Pervenche on onnistunut aikaisemmin puolustamaan Åbyn ykkösradalta keulapaikan, mutta tiukan haasteen se toki saa välittömästi rinnalta aloittavilta. Divane Godiva on vakavin uhkaaja.

Pelijakauma: Alexi Quick (7%) on huippuedullinen. Miss Silver (17%) on selvästi yliarvostettu.

Ranking: A) 4, 3 B) 1, 2, 9, 10, 5, 7, 6 C) 11 IS-pelisuositus - Toto86-5 Pieni: 4, 3 Suuri: 4, 3

Toto86-6 Kierroksen todennäköisimmältä voittajalta vaikuttaa 3 Lipstick Tooma, vaikka tällä kertaa vastassa on oriita ja ruuniakin. Vakuuttavasti viime kesän ja syksyn 75-lähdöissä kulkenut tamma aloitti tämän kauden helpolla keulavoitolla ja tie vienee samalle juoksupaikalle tässäkin. Voitto häämöttää nytkin, sillä 6-vuotiaassa on edellytyksiä aina ykköstasolle asti.

5 Algot Zonett ei kylläkään ole väheksyttävä vastustaja, vaikka huippuvireeseen tuntuisikin olevan vielä hieman matkaa. Örebron stayerkisassa ruuna haki vetotyöt aikaisessa vaiheessa, mutta oli lopussa vähän aseeton Moni Vikingiä ja Ivory Di Quattroa vastaan. Daniel Wäjerstenin ruuna voi parantaa, mutta tiedossa on joka tapauksessa juoksu suosikin ulkopuolella tai taaempana ja tähtäin lienee asetettu Harper Hanoverin kisaan?

Pronssidivisioonafinaaliin valmistautuva 6 Digital Class oli huippuhyvä toissa kerralla tavoitettuaan 07-vauhtisella loppuriuhtaisulla takaa Dixie Brickin, mutta viimeksi tamman otteet olivat kirissä huomattavasti tasaisempia. Tasaiselle avaajalle tiedossa on taas hankalat juoksuasemat.

7 Deep Pockets vaikutti Örebrossa lievästi nousuvireiseltä ja voisi hyviin asemiin selvitessään olla jo totomatsissa. 9 Urban Kronos oli viimeksi kirissä melko ponneton, mutta terävämpi edellisellä kerralla. Hevosena se olisi tähän seuraan riittävä. Asiallisesti viimeksi lopun tullut 4 Up To Me voisi suotuisista asemista kolkutella myös totosijaa, 2 Gerry puolestaan vaikutti kauden avauksen perusteella olevan vielä kaukana huippuvireestä.

Juoksunkulku: 1 Ebony Boko lähtee sisältä liukkaasti, mutta luovuttaa kärkipaikan heti suursuosikille, joka pitää ulkopuolelta hyvin avaavat Up To Men ja Deep Pocketsin takaoikealla. Muilla kuin Algot Zonettilla on tuskin kiinnostusta toisen radan vetotöihin.

Pelijakauma: Lipstick Tooma (71%) on hieman liian suuri suosikki.

Ranking: A) 3 B) 5, 6, 7, 9, 4, 2 C) 8, 1 IS-pelisuositus - Toto86-6 Pieni: 3 Suuri: 3

Toto86-7 1 Wingait Henke pääsee ottamaan revanssia Halmstadin 75-kisasta identtisistä asetelmista ja normaalina voittosauma onkin melko hyvä. Suurena suosikkina viimeksikin startannut ruuna onnistui pitämään johtopaikan sisältä, mutta taipui lopussa kolmanneksi. Syy löytyi kurkunpäätulehduksesta ja 4-vuotias sai olla startin jälkeen hetken helpommalla. Jos vire on palautunut entiselleen, voi Stefan Perssonin ajokki vetää Klass II -lähtöä alusta loppuun, mutta sairastauolta tulevaan suursuosikkiin on silti suhtauduttava pienellä varauksella.

Huhtikuun alun voiton jälkeen Hans Crebasin valmennukseen siirtynyt 6 Howdy Quick on jatkanut vakuuttavaa menoaan, eikä menestyminen 75-sarjassakaan olisi minkäänlainen yllätys. Lähtönopeutta ori ei ole ainakaan Ruotsissa osoittanut, mutta pienet kiertelytkään eivät ole sitä haitanneet. Viimeksi 4-vuotias ehti olla viimeisellä takasuoralla hetken pussisakin, mutta ratkaisi 2. ulkoa lopulta helposti alle 11-vauhtisella vedollaan. Tässä Crebas saattaa mitata suosikin iskukyvyn johtavan rinnalta.

Monella muullakin on onnistuessaan edellytyksiä korkealle, mutta vihjesysteemeihin poimitaan vain pari kiinnostavaa. 3 Stensonin tsemppi ei riittänyt viime syksyn 75-lähdöissä kärjen lähettyviltä voittoon asti, mutta rutiini lauantailähdöistä on usein kallisarvoista, eikä oritta kannata muutenkaan tuomita vielä voitontahdottomaksi. Hiittikaveri Flirting Diamond voitti suoraan tauolta toissa lauantain vastaavan sarjan ja Stensoninkin tilanne on voittosummaa myöten samanlainen: varaa valmistelevaan starttiin ei ole ollut. Etukengät otetaan nyt ensimmäistä kertaa pois.

4 Incredible Winen eväät voivat myös riittää hyvistä asemista pitkälle, varsinkin kun alla on positiivinen startti tauon jälkeen ja luvassa mielenkiintoisia varustemuutoksia. Axevallassa kirilenkin alussa kolmannen radan kiertoon lähtenyt 5-vuotias jatkoi hallittuun voittoon. Takakengät napataan ensimmäistä kertaa pois, myöskään jenkkikärryistä ei ole aiempaa kokemusta.

2 Unacerveza Broline omaa myös juoksun onnistuessa menestyssaumoja, mutta ilman kärjen liiallista vauhdinpitoa voitto voi olla silti tiukassa. Åbyssä ruuna joutui pakittelemaan lopulta taustalle, jossa esiintyi tasaisesti. 9 Chang jäi myös samassa kisassa taka-alalle, mutta tuli viivalle hieman puutteellisella valmistautumisella. Kengittä ja startti kropassa odotettavissa voi olla parempaa. Muutama muukin on hevosena tälle tasolle vähintään kelvollinen, mutta lähtöasetelmat eivät ole kovin juhlavat.

Juoksunkulku: Wingait Henke ja Incredible Wine ratkaisevat reippaina avaajina keulapaikan kohtalon kiihdytyksessä, eikä varustemuutosten toimiessa jälkimmäisen ohi ehtiminen olisi mitenkään yllättävää. Siinä tapauksessa johtopaikka ei ehkä ole tarjolla suosikille toisessakaan vaiheessa. Howdy Quick voi kiertää johtavan rinnalle.

Pelijakauma: Wingait Henken (53%) suosikkiasema on turhan tukeva. Stenson (3%) ja Incredible Wine (5%) ovat alipelattuja.

Ranking: A) 1 B) 6, 3, 4, 2, 9, 10, 8, 12 C) 11, 5, 7 IS-pelisuositus - Toto86-7 Pieni: 1, 6, 3, 4 Suuri: 1, 6, 3, 4

Toto86-8 10 Aragorn As on päätöskohteessa yllättävänkin selvä suosikki siihen nähden, että joutuu aloittamaan lyhyellä matkalla takarivistä. Toki oriin suoritukset Timo Nurmoksen tallista käsin ovat olleet vankkoja, muttei kaikkien ohittaminen silti käy aivan käden käänteessä, varsinkin jos juoksupaikka jää kauas. Viimeksi kolmella kierroksella 5-vuotias ei pystynyt haastamaan lopussa edellä kirinyttä Digital Dominancea, mutta esitys oli kuitenkin aivan asiallinen. Varmistukset ovat silti paikallaan.

9 Certainly ei ole hevosena välttämättä ollenkaan suosikkia kehnompi ja voisi parempiin juoksuasemiin selvitessään pitää tämän takanaan koko matkan. Örebrossa ruuna laukkasi heti laskeuduttuaan johtavan rinnalle, mutta kulki erheensä jälkeen takana loppumatkan alle 12-vauhtia. Maililla senkään ehtiminen kärkikahinoihin ei toki ole sanottua.

2 Giordano Soa voitti ensimmäisistä kymmenestä startistaan peräti seitsemän, mutta sittemmin täysosumia ei ole tullut. Paluu talvitauolta sujui kuitenkin ihan positiivisissa merkeissä ruunan lopeteltua toiselta radalta lopussa tilaa saatuaan mallikkaasti kolmanneksi. Tässä voisi olla mahdollisuudet keulajuoksuunkin, eikä voittokaan vaikuta utopistiselta, jos suosikeille tulee ylimääräisiä mutkia matkaan.

Lupaavasti Goopilta aloittanut 11 Iwan Boko kuuluu myös kehnolta paikaltaan aikaisin peleihin. Ori kulki lähtölaukan jälkeen 1900 metriä 12,4-vauhtia ja voisi tässä tallikaverin selvitessä johtoon tehdä aikaisenkin hyökkäyksen kärkeä kohti.

Isompaan systeemiin kelpuutetaan eturivistä myös kyvykäs 4 Madame Af Djupmyra, jonka veto keulasta Bollnäsissä ei kantanut vielä aivan päätyyn saakka. Startti kropassa luvassa voi olla parempaa.

1 Olen suoritukset ovat olleet vaihtelevia, mutta parhaana päivänään se pystyy tietysti menestymään tämänlaisessa lähdössä. Verkkaiselle avaajalle lähtöpaikka tietänee kuitenkin ongelmia, eikä ruuna paljon pelattuna houkuttele. Sen sijaan isompaan systeemiin nostetaan melko lailla unohdettu 6 Playing Trix, joka on juossut alkukaudesta kovissa lähdöissä. Örebrossa ruuna jäi 2. ulos Rome Pays Offin taakse voimissaan pussiin.

Juoksunkulku: Giordano Soa, Madame Af Djupmyra ja 5 Mission Beach avaavat parhaiten, ensin mainittu voi päästä kärkeen. Takarivistä joku voi läpi päästessään ajaa heti eteenpäin.

Pelijakauma: Aragorn As (37%) on turhan selvä suosikki. Certainly (7%) on pahasti alipelattu, myös Giordano Soa (8%) ja Iwan Boko (7%) ovat edullisia. Ole (14%) on yliarvostettu.

Ranking: A) 10, 9, 2, 11 B) 4, 1, 6, 8 C) 5, 3, 7 IS-pelisuositus - Toto86-8 Pieni: 10, 9, 2, 11 Suuri: 10, 9, 2, 11, 4, 6

IS-pelisuositus Pieni

Toto86-1: 7

Toto86-2: 3, 6, 12

Toto86-3: 5, 6, 3, 4

Toto86-4: 1

Toto86-5: 4, 3

Toto86-6: 3

Toto86-7: 1, 6, 3, 4

Toto86-8: 10, 9, 2, 11

Hinta: 11,52 €



Suuri

Toto86-1: 7

Toto86-2: 3, 6, 12, 1, 5, 4, 10

Toto86-3: 5, 6, 3, 4, 2, 9, 8, 7

Toto86-4: 1

Toto86-5: 4, 3

Toto86-6: 3

Toto86-7: 1, 6, 3, 4

Toto86-8: 10, 9, 2, 11, 4, 6

Hinta: 80,64 €



