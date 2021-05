Ravivihje: Toto64 Dannero 18.5.2021 – 101 001 euroa ekstraa

Päätöskohteen selväksi suosikiksi on luotettu 8 Everest Sisu, joka löysi nopeasti kuntonsa vaisusti sujuneen kauden avausstartin jälkeen. Bodenissa ruuna hallitsi helpon oloisesti keulasta. Umåkerissa sillä kierrettiin takajoukoista 1300 metriä ennen maalia toiselle ilman vetoapua, josta 7-vuotias punnersi umpirehdisti ykköseksi. Jessika Sidbäckin ajokki näytti jälleen kerran miksi se on voittanut jo 19 kertaa urallaan. Everest Sisun kuuluu olla niukka suosikki, mutta takamatka on aina takamatka ja paalulla on yllättävän hyviä hevosia. Vastus koveneekin Bodenin ja Umåkerin kisoista.

5 Faster Than You teki hyvän esityksen Solvallassa pieneltä tauolta. Robert Bergh nosti suojattinsa 1100 metriä ennen maalia toiselle ilman vetoapua, josta ruuna tuli kovassa lopetuksessa mainiosti perille häviten vain piikkiselkä-yhdistelmälle. 6-vuotias tuli viimeiset 400 metriä hieman alle 1.10-vauhteja. Samanlaisena viime vuonna kuusi kertaa voittanut Faster Than You on paha pideltävä. Rikard N Skoglundin ajokki on jäänyt peliprosenteissa niin paljon Everest Sisun varjoon, että siitä leivotaan ideavarma!

Berghin toinen hevonen 3 Dollar Hornline kiri Bergsåkerin 86-lähdössä asiallisesti kolmannesta ulkoa viidenneksi ja noteerasi uudet ennätysnumeronsa 12,0aly. Ei ruunan otteissa silti ole ollut hetkeen samanlaista lennokkuutta kuin parhaimmillaan. Perushevosia kaikesta huolimatta.

7 Eightdaysaweek on ollut hyvä kaikissa kolmessa Jimmy H Anderssonin treenistä juoksemassaan kilpailussa. Viimeksi Skellefteåssakin ori kiri toisesta ulkoa hyvin häviten vain yhdelle namureissun saaneelle vastustajalle.

2 Bowling Triple X. on iso arvoitus. Todella kovan luokan, mutta myös todella pitkän loukkaantumishistorian omaava ruuna ei vakuuttanut kauden kolmessa ensimmäisessä startissaan ja palaa jälleen kerran tauolta.

Juoksunkulku: Hieman vaikeasti arvioitava. Juoksuradan 6 Belle Godiva & Eightdaysaweek saattavat olla alussa vikkelimmät. Jatkossa jompikumpi Berghin hevosista voi edetä tuulenhalkojaksi, todennäköisemmin Faster Than You.

Pelijakauma: Everest Sisu (46%) on liian iso suosikki. Faster Than You (16%) on tarjouksessa.