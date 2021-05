Ravivihje: Toto64 Halmstad 17.5.2021

Päivän Duon avauskohde on nelivuotiaiden oriiden ja ruunien Breeders' Crown-karsintaa. Rankingin avaa 9 Manny Muscle, joka tulee olemaan tälläkin sesongilla kova luu syksyn suurissa ikäluokkatehtävissä. Nelivuotiskausi on alkanut lupaavilla suorituksilla. Åbyssa ori laukkasi lähtökiihdytykseen ja putosi porukan hännille, josta se paranteli 11,5-vauhtisella kirilenkillä kärkiryhmään mukaan. Solvallassa luokkahevonen otti omansa helposti johtopaikalta. Reijo Liljendahlin suojatissa olisi ollut paremmalta paikalta selvää varma-ainestakin, mutta nyt hitaan avaajan takaa juoksupaikka voi jäädä yllättävän kauas kärjestä ja silloin tehtävä mutkistuu huomattavasti.

6 Mr Mah Can on löytänyt tällä kaudella uutta kovuutta otteisiinsa ja nopea kiihdyttäjä voi päästä tällä kertaa lähdön vetotöihin. Toissa kerralla se oli hyvä kolmas Manny Musclen ulkopuolelta. Viimeksi ruuna esitti tukalista asemista komean loppuvedon ja vire voi lyhyemmällä starttivälillä edelleen terävöityä.

Kolmantena merkkinä systeemeille 5 Synergy, jonka ennakkoon paljon hehkutettu avauskilpailu päättyi varhaiseen taipumiseen johtopaikalta. Hevosessa on kapasiteettia ilman muuta parempaankin, eikä sitä kannata yhden startin perusteella vielä unohtaa. Nopea kiihdyttäjä saa jälleen hyvän juoksun.

4 Halo Am on ottanut Jerry Riordanin käsissä merkittävän loikan kehityksessään. Örebrossa hevonen sai onnistuneen juoksun parijonossa ja meni kirivaiheessa menojaan. Jägersrossa se kiersi viimeisen kierroksen käynnistyessä kärkihevosen tuntumaan ja eteni lopussa selvään voittoon. Vastus on nyt huomattavasti viime startteja kovempaa luokkaa ja alustavan suosikkiaseman voi kyseenalaistaa.

2 Comes with Age voitti Eskilstunassa sopivan lähdön hienolla lyhyen matkan tuloksella. Åbyn kisassa se ei pystynyt takapareista ohituksiin. Ori on tasainen avaaja ja tulee jäämään alussa kauas kärjestä. Voitto on tiukassa.

Juoksunkulku: Synergy pystyisi halutessaan puolustaa johtopaikan, mutta selkäjuoksukin voi tulla kyseeseen heikon viime startin jälkeen. Mr Mah Can siirtyy silloin johtoon. Manny Muscle saattaa kiertää matkalla johtavan rinnalle.

Pelijakauma: Halo Am (38%) ja Comes with Age (16%) ovat liikaa pelattuja. Manny Muscle (18%), Mr Mah Can (15%) ja Synergy (7%) ovat parhaat merkit.