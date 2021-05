Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto75 Charlottenlund 16.5.2021

Toto75-1 Kierroksen käynnistävässä stayerlähdössä rankingin aloittaa Ruotsin kultadivareissakin menestystä niittänyt 13 Vagabond Bi, jolle normaalia pidempi juoksumatkakaan ei tuota mitään ongelmia. Kolmasti tällä kaudella kilpailleen ruunan vire on hyvässä nousussa. Rommessa hevonen polki kirikierroksen kolmannesta ulkoa 13,3-kyytiä ja paranteli neljänneksi. Viime kaudella David Perssonin suojatti napsi kolmen kilometrin matkoilta pari 75-ykköstä, joten sopivalla juoksunkululla pärjäämistä voi odotella tässäkin tehtävässä. 5 Ol Dono Lengai kävi jo viime kaudella näyttämässä osaamistaan Ruotsin puolella ja saalisti yhden 75-voitonkin. Uusi kausi alkoi Berliinistä vaivattomalla keulavoitolla ja startti oli helppoudessaan sopivan rakentava pitkän tauon jälkeen. Kovaluokkainen ori pystyy kamppailemaan lähdön voitosta, mutta tehtävä on tiukempi kuin koskaan aikaisemmin. Kolmantena merkkinä systeemeille 4 Hurricane Silas, jonka kunto on viime startin perusteella huipussaan. Fredrik Perssonin suojatti tuli Kalmarissa viimeiset 700 metriä 11-kyytiä ja jyräsi kolmannesta ulkoa varmaan voittoon. Kunto tuskin on ainakaan laskussa neljänteen starttiin tauon jälkeen. Tasaisessa lähdössä monilla on mahdollisuutensa. 9 Dortmund jäi viimeksi kiripuolikkaalla hieman liian pitkäksi aikaa taipuvan selkään, eikä terävä loppuvetokaan kantanut kuin hopealle. Tehtävä ei ole välipaalulta helppo ja voitto vaatii huippusuorituksen. 15 Apapmand lopetti Jägersrossa hyvin toisesta ulkoa, vaikka ei keulan Emojia uhannutkaan. Hevonen kirii sopivalla selkäjuoksulla lujaa, mutta näistä asemista sellaisen saaminen on pitkälti tuurien varassa. 1 Red Mile Brodde oli Jägersrossa onnekas, kun pari vastustajaa laukkasi edeltä maaliin. Lähtöpaikka on paras mahdollinen, eikä kärkipään sijoitus yllättäisi tässäkään. 8 Payet D.E. jatkaa tasaisen varmassa kunnossa. Viimeksi hevonen punnersi johtavan rinnalta hyvin kakkoseksi, vaikka ei Infinituksen kiriin kyennytkään vastaamaan. 11 Townshend Broline seuraili Åbyssa keulasta voittaneen johtavan selästä kakkosena maaliin. Sarja ei ole tällä kertaa rahallisesti sopivin mahdollinen ja voitto on tiukassa. Juoksunkulku: Red Mile Brodde pitää sisältä johtopaikan, mutta eiköhän keulapaikka ole tarjolla ainakin Ol Dono Lengaille. Takahevoset hyökkäävät aikaisin eteenpäin. Pelijakauma: Vagabond Bi (16%) on jäänyt alipelatuksi. Dortmundin (17%) peliosuus on puolestaan vähän turhan korkealla. IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 13, 5, 4 Suuri: 13, 5, 4

Toto75-2 Tammalähdössä 5 Virginia Grif saa ykkösvihjeen, vaikka tämän kauden kilpailut eivät ole vielä suurempia ilonaiheita tarjoilleetkaan. Tällä kertaa rattaille hyppää tallipäällikkö Gocciadoro ja tamman virettä on saatettu tähdätä juuri kesän kilpailuja kohti. Viimeksi juoksu pilaantui laukkaan heti ensimmäisessä kaarteessa. Toissa kerralla vastus oli kova ja juoksupaikka kaukana takapareissa, eikä sieltä ollut asiaa nousta kärkikamppailuun. Hevosen kapasiteetti riittää pitkälle näissä lähdöissä ja aggressiivisella ajolla keulajuoksu on nyt mahdollinen. 10 Ultra Bright on pohjoismaalaisille pelaajille tutuin hevonen tässä lähdössä ja osittain siksi se kerää paljon peliä osakseen. Hevonenkin on toki rautaisessa iskussa. Halmstadissa Fredrik Perssonin suojatti hyökkäsi viimeisellä takasuoralla kolmannelle radalle ja eteni juuri ennen maalia ykköseksi. Suoritukset ovat olleet hienoja, mutta nyt eturivistä lähtee pari kansainvälisen tason vastustajaa, eikä niiden kiertäminen ole helppo tehtävä. Ohjastaja heikkenee valmentajan hypätessä rattaille. Kolmantena merkkinä systeemeille 2 C D, joka teki kelpo työtä Ranskassa Jean Michel Baziren valmennuksessa, vaikka ei huhtikuun kisoissa onnistunutkaan. Helmikuun Cagnes Sur-Merin voitossa tamma karkasi toisesta ulkoa ylivoimavoittoon. Nappipaikalta voittokaan ei yllättäisi. 1 Eenymeenyminymoe voitti toissa kerralla tyylikkäästi johtavan rinnalta, mutta lähdössäkin oli mukana vain viisi hevosta. Tällä kertaa tehtävä on paljon tiukempi ja alustava kannatus turhan korkealla. Samassa lähdössä 3 Prapai R taisteli keulasta kakkoseksi. Vastus on sillekin napsun verran liian kova. 6 Call Me Brodda avaa tulisesti auton takaa ja saanee nappiasemat sisäradan jonosta. Solvallassa hevonen kiertyi kierros jäljellä johtavan rinnalle ja punnersi vahvasti kakkoseksi. Starttiväliä on kertynyt sen jälkeen reilu kuusi viikkoa. Juoksunkulku: Call Me Brodda on kiinni ensimmäisessä johtopaikassa, mutta selkäjuoksu kelvannee kovassa lähdössä. C D tai Virginia Grif hakee johtopaikan. Pelijakauma: Ultra Brightin (37%) kannatus on turhan korkealla, samoin Eenymeenyminymoen (17%). Virginia Grif (13%) ja C D (13%) ovat maistuvimmat. IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 5, 10, 2 Suuri: 5, 10, 2

Toto75-3 6 Cokstilella olisi ollut sanansa sanottavana pääkilpailussakin, joten normaalisuorituksella ori on tässä päivän kakkoslähdössä erittäin vaikeasti pysäytettävissä. Pitkältä tauolta palaavan huippuhevosen treenitiedot ennakoivat heti hyvää suoritusta ja taustavoimien toiveissa on puolustaa viime vuoden Elitloppet-voittoa kuun lopussa Solvallassa. Kovin kaukana huippuvireestä ei tässä vaiheessa saisi siis olla. Sisäpuolen poisjäännit paransivat lähtöpaikkaa huomattavasti, joten kärkisijaan on kaikki mahdollisuudet. Suurempaan systeemiin otetaan suosikille pari varmistusta. 3 Digne et Droitilla on kiihdytyksessä hyvä sauma napata keulapaikka, eikä se ole siitä lyhyellä matkalla helpoin ohitettava suosikillekaan. Viimeksi Criterium de Vitessessä hevonen seuraili sisäratajuoksulla hyvin kolmanneksi jättäen taakseen Bahia Quesnotia, Etonnantia ja kumppaneita. Normaalioloissa suosikki on liian kova, mutta sen epäonnistuessa ori pystyy kyllä muun porukan kepittämään. 1 Ids Boko tekee hienoa nousua kohti aikuisten lähtöjä ja ruuna kamppailee tässäkin kärkipään sijoituksista. Skivessä hevonen punnersi parijonosta niukkaan voittoon ja löi nipun Tanskan avoimen sarjan menijöitä. Ruunan huimasta kapasiteetista kertoo viime syyskuun Vincennesin kilpailu, jolloin se kellotti täydellä matkalla 10,8-tuloksen ja löi rajuja hevosia Vincent Fermin ja Zerorosette Garin johdolla. 2 Slide So Easy on rutinoitunut huippumenijä, mutta voitot ovat tänä päivänä jo melko tiukassa. Hyvältä paikalta ruuna kärkkyy totosijoille. 10 Tycoon Conway Hall olisi eturivin paikoilta kamppaillut voitostakin, mutta takarivistä tehtävä on vaikea keulassa viihtyvälle oriille. 8 Generaal Bianco seuraili Kalmarissa kelpo kakkoseksi Gareth Bokon takaa. Poisjäännit parantavat senkin osakkeita. Juoksunkulku: Digne et Droit on todennäköinen keulanimi. Cokstile juoksee rinnalla. Pelijakauma: Digne et Droit (10%) on kiinnostava merkki. IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 6 Suuri: 6, 3, 1

Toto75-4 Nelivuotiseliitissä 5 Bengurion Jet vaikuttaa luokkaa vastustajiaan kovemmalta pyssyltä ja Alessandro Gocciadoron suojatti luotetaan vihjesysteemeissä varmaksi. Viimeksi Napolissa ori haki ensimmäisen takasuoran lopulla kärkipaikan ja karkasi pito päällä suvereeniin voittoon. Maaliskuun lopulla Torinossa se sai hyvän juoksun keulahevosen tuntumassa ja voitti kevyen porukan ihan pintakaasulla. Italialaistreenarin hevoset ovat hieman ailahdelleet viime viikkoina, mutta Bengurion Jet tulee kilpailuun valmiista starttirytmistä, joten mitään suurempia riskitekijöitä ei sen suhteen pitäisi olla. Huippusauma, etenkin kun pahimmat vastustajat hakevat vielä parasta virettään. Ykköshaastajat tulevat Gordon Dahlin tallista. 3 Fossa oli Tanskan kolmivuotisikäluokan kärkinimi, vaikka jäikin Kriteriumissa suursuosikkina kakkoseksi. Uusi kausi käynnistyi Skivessä laukkastartilla, mutta kilpailu terävöitti varmasti hevosen otteita ja se pystyy totokamppailuun tässäkin. 1 Coventry Hall aloitti Ruotsissa suht varmalla keulavoitolla ja startti alla ruunan suoritustasoon on helppo ennustaa selvää kohennusta. Lähtörata on nopealle avaajalle paras mahdollinen. Juostava matka on jenkkimenijän kohdalla pieni kysymysmerkki. 4 Philosopherilla olisi rankka kapasiteetti, mutta vire ei tunnu olevan juuri nyt huipussaan. Jägersrossa hevonen oli sisäratajuoksun jälkeen vaisu ja putosi pahasti Coventry Hallin kelkasta. Ori teki viime vuonna muutamia oikein häijyjä laukanpaikkauksia, joten sitä ei kannata ainakaan leveämmästä rastituksesta täysin unohtaa. 11 Kilimanjaro tekee parhaat juoksunsa läheltä kärkeä, joten lähtöpaikka vie paljon toiveita. Skivessä ruuna pääsi iskemään toisesta ulkoa voittoisaan kiriin. Juoksunkulku: Coventry Hall puolustaa johtopaikan, eikä välttämättä luovu suosiolla paikastaan. Bengurion Jetin taktikka lienee aktiivinen. Pelijakauma: Bengurion Jetin (65%) peliosuus keikkuu jo kipurajoilla. Philosopherin (1%) ei kuuluisi olla ihan pelaamaton. IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 5 Suuri: 5

Toto75-5 7 Edens Boy löysi huhtikuussa todellisen kanuunavireen ja vastaavanlaisena ruuna on näissä sarjoissa vaikeasti pysäytettävissä. Viimeksi se oli täysin ylivoimainen keulapaikalta. Toissa kisan 12,6-tulos täydellä matkalla syntyi johtavan rinnalta. Jaap van Rijn ajokin menestys ei ole juoksupaikasta kiinni ja juoksun yhtään luonnistuessa voittotehtailu voi hyvinkin saada tässä jatkoa. 3 Staro Obrigado kilpailee suosikin tapaan melko maltillisella voittosummalla kapasiteettinsa nähden. Ori olisi jo viime kaudella pystynyt kamppailemaan Ruotsin Kriteriumin finaalipaikoista, mutta karsintalähdön juoksupaikka pitkän letkan hännillä teki tehtävästä mahdottoman. Sören Kolbergin valmennettavan nelivuotiskausi on alkanut hienolla voittotehtailulla. Viimeksi ruuna meni johtavan rinnalta täysin menojaan ja toissa kerralla se ei saanut johtopaikalta lainkaan vastusta. 5 Body n Soul pääsi viimeksi kierros jäljellä johtopaikalle ja piti ykköseksi. Esitys oli hieno suoraan tauolta ja nopea avaaja voi edetä tässäkin varhain johtopaikalle. 8 Joker of Steel olisi paremmalta paikalta lukeutunut lähdön ennakkosuosikkeihin, mutta ulkorata hankaloittaa tasaisessa porukassa. Halmstadissa ruunalla oli kurkussa ongelmia, eikä juoksukaan onnistunut. Hevosen luokka riittää ilman muuta tämän lähdön voittoonkin. Voittokone 1 Venture Capitalin tasoa mitataan nyt kunnolla. Saksan Derby-finalisti ei ole nopeimpia kiihdyttäjiä, joten ykkösrata ei ole sille etu. 2 Badoglio Luisin viime voitot ovat tulleet vaivattomasti johtavan rinnalta. Rima nousee nyt Alessandro Gocciadoron suojatilla, mutta ori pystyy hyvältä paikalta ainakin totokamppailuun. 9 Julnick Shark taipui Wolvegassa Edens Boyn takaa, mutta hevosella ei voinut olla tuona päivänä kaikki kunnossa. Kykyjä on huomattavasti parempaankin. Juoksunkulku: Body n Soul on eturivin nopein ja hakee johtopaikan. Edens Boy kiertyy rinnalle. Reipas vauhti ei yllättäisi. Pelijakauma: Joker Of Steel (4%) voisi olla hieman enemmänkin pelattu. IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 7, 3 Suuri: 7, 3, 5, 8

Toto75-6 Päivän päälähdössä 3 Cyber Lane oli rata-arvonnan onnekkain ja näistä asemista vaikeasti kukistettavissa. Halmstadissa valjakko latasi alussa täydet piippuun, mutta ei onnistunut Handsome Bradin ohituksessa ja ruuna seuraili jatkossa sen takaa asiallisesti viidenneksi. Jägersrossa Johan Untersteinerin suojatti haastoi johtavan rinnalta Racing Mangea aivan kalkkiviivoille asti, mutta ei päässyt edelle. Tällä kertaa tehtävä näyttää melko suoraviivaiselta keulajuoksulta ja kärkisijaan on normaalionnistumisella huippusaumat. Alustava pelikannatus on noussut korkeaksi. Lähdön toinen euromiljonääri 9 Bahia Quesnot venyy ja paukkuu tehtävien mukaan ja tämän lähdön vastus on sen mittapuulla jopa suhteellisen sopiva. Tamman kauden ylivoimaisesti suurin onnistuminen tuli tammikuussa, kun se vei nimiinsä maailman suurimman monté-kilpailun Prix de Cornulierin. Seuraava kisa olikin Prix d´Amerique, jossa hevonen sijoittui hienosti viidenneksi. Rähinäpäivän sattuessa Cyber Lane saa pistellä aivan tosissaan pitääkseen Junior Guelpan suojatin kirivaiheessa takanaan. 8 Heart of Steel järjesti viime vuoden Copenhagen Cupissa jättiyllätyksen jyräämällä suursuosikki Zacon Gion ulkopuolelta väkivahvasti ykköseksi. Tämän kauden avauksessa Peter Untersteiner kierrätti suojattinsa kierros jäljellä keulahevosen kupeelle, josta se kamppaili hurjassa lähdössä upeasti kolmanneksi. Lähtöpaikka on vaikea, mutta hevonen on rautaisessa iskussa ja nappionnistumisella voittokaan ei ole mahdoton ajatus. Tanskan ikäluokkatähti 5 Extreme oli huippuhyvä Halmstadin Paralympiatravetin karsinnassa, kun se lopetti kolmannesta ulkoa tulisesti neljänneksi. Voitto yllättäisi edelleen, mutta totosija ei. 1 Denicheur du Vif kiihtyy auton takaa erittäin napakasti ja saanee himoitun juoksupaikan suosikin takaa. Viimeksi ruuna oli hyvä kakkonen samalta juoksupaikalta, mutta rima nousee vastuksen osalta selvästi. Juoksunkulku: Denicheur du Vif avaa parhaiten, mutta päästänee Cyber Lanen suosiolla vetotöihin. Heart of Steel kiertyy johtavan rinnalle. Pelijakauma: Cyber Lanen (69%) peliosuus on yläkantissa. Bahia Quesnot (6%) ja Heart of Steel (3%) ovat maistuvia varmistuksia. IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 3, 9, 8 Suuri: 3, 9, 8

Toto75-7 Kierros päättyy tasaiseen pronssidivisioonan karsintaan. Rankingin avaa 5 Il Duce Boko, joka kilpaili Örebrossa avojaloin ensimmäistä kertaa ja kiri 10,7-vauhtisella päätöslenkillä hienosti kakkoseksi vain huippuvireiselle Eddy Westille häviten. Vire kohentunee lyhyemmällä starttivälillä edelleen ja vastus on sopivaa luokkaa. 4 Pere Ubu on räväkkänä kiihtyjänä lähdön todennäköinen keulanimi ja pystyy johtamaan pitkään. Viimeksi hevonen taipui johtopaikalta, mutta paljastui startin jälkeen kipeäksi. Solvallassa se jätti Klass 1 -sarjan taakseen upealla keulavoitolla. Terveyspuolen salliessa ruunan sarjat eivät nouse pystyyn vielä pronssidivarissakaan. Kotiradan ykköstoivo 9 Dream Kåsgård on tehtaillut viime kisoissa hienon kolmen voiton putken. Odensessa hevonen kiertyi päätöskierroksen alussa johtavan rinnalle ja punnersi lopussa niukasti ykköseksi. Kilpailusta voi hyvinkin tulla ylivauhtinen, jolloin Flemming Jensenin suojatti nousee lopussa kärkikahinoihin mukaan. 7 Zinko Top ei ole kyennyt näyttämään Ruotsissa vielä parastaan, mutta kunto on orastavassa nousussa, eikä hevosta kannata vielä unohtaa verrattain sopivassa porukassa. Kapasiteetin pitäisi riittää kovempiinkin tehtäviin. 1 Zaffiro Jet ei pysynyt Halmstadissa keulasta karanneen Upstate Facen kyydissä, mutta piti tasaisesta rintamasta kolmanneksi. Åbyn 75-lähdössä Bo Westergaardin suojatti järjesti yllätyksen johtavan takaa ja kärkkyy samanlaista reissua tässäkin. 3 Taxi Out hamuaa edellä mainitun tapaan tarkkaa reissua sisäradan jonossa ja pystyy sellaisella ilman muuta menestymään. Elämänsä kunnossa kilpaileva ruuna nappasi Jägersrossa tyylikkään voiton johtavan rinnalta. 2 Dominic Wibb kärsi alkuvuodesta huonosta rataonnesta, mutta nyt arvontatuurit tuntuisivat kääntyneen. Viimeksi ruuna oli johtavan takaa kelpo kakkonen vain hurjalle Easy Cashille häviten. Juoksunkulku: Radoilta 1-4 avataan tulisesti. Pere Ubu lienee lopullinen keulanimi, mutta avaus voi maksaa. Pelijakauma: Tasaisesti pelattu, kuten kuuluukin. Zinko Top (4%) ja Taxi Out (5%) ovat kiinnostavimmat merkit. IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 5, 4, 9, 7 Suuri: 5, 4, 9, 7, 1, 3, 2

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 13, 5, 4

Toto75-2: 5, 10, 2

Toto75-3: 6

Toto75-4: 5

Toto75-5: 7, 3

Toto75-6: 3, 9, 8

Toto75-7: 5, 4, 9, 7

Hinta: 10,80 €



Suuri

Toto75-1: 13, 5, 4

Toto75-2: 5, 10, 2

Toto75-3: 6, 3, 1

Toto75-4: 5

Toto75-5: 7, 3, 5, 8

Toto75-6: 3, 9, 8

Toto75-7: 5, 4, 9, 7, 1, 3, 2

Hinta: 113,40 €



