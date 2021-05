Ravivihje: Toto75 Umåker 15.5.2021 – 2 853 489 euroa ekstraa

Toto75-1 6 Digital Dominance voi ratkaista Klass I:n heti kiihdytyksessä. Vahvassa vireessä viime ajat kilpaillut ruuna piti pääsiäisenä Eskilstunassa keulasta reippaalla tahdilla hyvät vastustajat selvästi takana ja nousi viime kerralla 75:ssä 3. ulkoa varmaan voittoon, vaikka joutui loppukurvissa koukkaamaan neljännen radan kauttakin. Volttispesialisti Erik Adielssonin avulla 5-vuotias saanee juoksuradalta riittävän ripeän startin ja keulasta sen ohittaminen olisi vastustajille vaikeaa. Toki muiltakin juoksupaikoilta voittaminen onnistuu myös, kuten viimeksi nähtiin. Kelpo varma jättipottikierroksen alkajaisiksi.

Tallikaveri 3 Made Of Stars ei ole hevosena edellistä kehnompi, mutta jäänee hitaammaksi alussa, eikä sen ravi ole pysynyt parissa viime kisassa loppuun asti läjässä. Esitykset sinänsä ovat olleet erittäin vahvoja, mm. viimeksi ruuna taivalsi koko matkan johtavan rinnalla ja olisi voinut voittaakin ilman lopun hapuilua, samoin Rommessa. Kärkimatsiin nytkin.

9 Deal Done Zet esiintyi edukseen Örebron suurkilpailussa johtavan takaa, eikä ollut aivan tyhjäkään Moni Vikingin hallinnoimalla maalisuoralla. Vaikka vastus nimellisesti heikkeneekin, ei edellä mainittujen kukistaminen takaa ole silti kovin yksinkertainen juttu.

Vähemmän pelatuista parhaat saumat omaa 4 Amorcer Levallo, joka on ollut viime starteissa epäonninen. Viimeksi laukka tuli avauskurviin ahtaassa tilanteessa, Bergsåkerissa ruuna sotkeutui askelissaan viime metreillä juuri kun sai tilaa menettäen kärkisijan.

2 Arizona Dream on tehnyt hyvää jälkeä helpommissa lähdöissä, eikä ole täysin ulkona lauantaitasollakaan. Myös terveysmurheista läpi uransa kärsinyt 7 Arch Lane omaa hyvän luokan. Pitkältä tauolta Visbyn starttiin palannut ruuna kylläkin hiipui pitkän kirin seurauksena selvästi loppua kohti ja parannettavaa on ehkä liikaa. Myös Björn Goopin kaksikolla on 75-tasolle riittävää osaamista, kuten vahvalla 11 Albert Zonettillakin.

Juoksunkulku: Juoksuratojen hevoset pääsevät parhaiten matkaan, Digital Dominance on selvä suosikki keulaan. Made Of Stars voi edetä toisen radan vetäjäksi hyvissä ajoin.

Pelijakauma: Digital Dominance (40%) on oikein pelattu suosikki. Deal Done Zet (22%) on hieman yliarvostettu.

Ranking: A) 6 B) 3, 9, 4, 2, 7, 5, 10, 11 C) 1, 12, 8 IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 6 Suuri: 6

Toto75-2 Myös tammatasoituksessa suosikkivoitto on hyvin mahdollinen, sillä 3 Navona on vastaillut keulasta aikaisemmin hyvällä tyylillä ja muilta paaluhevosilta kärkipaikka lienee haettavissa ilman suuria vastusteluja. Östersundissa avauskurviin laukannut 4-vuotias koki viimeksi tappion hurjalle Margareta Toomalle, mutta Robert Berghin suojatin oma esityskin oli erinomainen sen haettua voimalla keulapaikan ja menetettyään sen vastahakoisesti voittajalle kirilenkin alussa. Valmentaja odottaa tässä entistä parempaa suoritusta, joten tasokkaille takahevosille voi tulla sen kanssa hoppu. Pikkusysteemiin Navona jääkin yksin.

6 Arquana Asilla on edellytyksiä luokkansa puolesta nujertaa suosikki 20 metristäkin, mutta juoksun juontuminen on pieni arvoitus, sillä ruotsalaisesta voltista aiempaa kokemusta ei ole. 5-vuotias aloitti Timo Nurmoksen tallista vakuuttavalla kirivoitolla, mutta kahdella viime kerralla se ei ole jaksanut punnertaa raskailla juoksuilla aivan perille asti.

9 Galant Sisu ei antanut edelliselle viimeksi keulasta mahdollisuuksia ohitukseen. Kauden avauksessa kärkipaikan kiihdytyksessä menettänyt tamma teki myös kelpo esityksen, vaikkei edellä juosseiden ohi päässytkään. Startin onnistuessa sekin kamppailee kärkisijoista.

11 Moon Zappa pystynee muita takamatkan enemmän pelattuja liukkaampaan starttiin juoksuradalta, eikä olisi sen jälkeen parhaana päivänään vaaraton. Viimeksi se leiskautti kirissä 2. ulkoa nopeasti kärkeen ja piti selvän eron muihin maaliin asti. Lopputuloksesta huolimatta Petri Salmelan valmennettava vaikutti aivan hyvältä edellisessäkin startissa.

Yksin 40 metristä aloittavalla 15 Millie Millionairella on jo kosolti kokemusta vastaavista tehtävistä, eikä sopivissa selissä voittokamppailuun yltäminen tunnu mahdottomalta nytkään, vaikka taukoa onkin hieman alla. Helmikuun lopun startissa se kiri loppusuoran rivakasti ehtien ensimmäisenä maaliin, mutta tuli hylätyksi epäpuhtaasta ravista.

Isompaan systeemiin nostetaan suosikkiviisikon lisäksi pari lähes pelaamattomaksi jäänyttä. 10 Mellby Guava jäi huhtikuun alussa yhdestä lähdöstä pois, joten starttiväli on venynyt. Tähän on kuitenkin tähdätty ja Roger Nilssonin tamma on tehnyt aiemminkin suoraan tauolta hyviä suorituksia ollen mm. viime kesänä vastaavassa sarjassa heti toinen. Tammikuun alussa se nousi 20 metriä taaempaan hyvin kuudenneksi ja nyt takamatkan etuvoltti tarkoittanee huomattavasti parempia juoksuasemia.

Lähtöpaikan takia mukaan myös 1 Västerbo Vixen, joka selvinnee ravia lähtiessään suosikin kantaan. Viimeksi takaa voittoon kirinyt 5-vuotias voisi siitä pystyä jättipaukkuun, joiden arkkitehtinä Oskar Kylin Blom on ollut ennenkin.

Jos lompakko antaa myöten, ei muutaman muunkaan vähemmän pelatun rastaaminen ole väärin. Vahvan juoksun viimeksi tehneelle 7 Pappajonnys Ilselle riittää Elitloppet-lauantaille finaalipaikan varmistamiseen rahasijakin, joten kengät pysyvät tällä kertaa jalassa. Paalulta 2 Kailua Boko ja 4 Fly Bird Fly ovat hyvällä juoksulla mahdollisia, mutta alku voi muodostua kummallekin verkkaiseksi lähtöpaikkojen takia.

Juoksunkulku: Jos Västerbo Vixen saa kanavoitua innokkuutensa oikeaan suuntaan, ottanee se ensimmäiset keulat. Tasaisemmin avaava Navona etenee kuitenkin takamatkan pelihevoset takana pitäessään tuulenhalkojaksi. Mellby Guava ja Moon Zappa voivat saada 20 metristä parhaan startin, mutta hakevat selkäjuoksua. Arquana As, Galant Sisu tai Pappajonnys Ilse toisen radan vetäjäksi?

Pelijakauma: Arquana As (22%) on hieman liikaa luotettu. Mellby Guavan (0%) ei kuulu olla täysin pelaamaton.

Ranking: A) 3 B) 6, 9, 11, 15, 10, 1, 2, 7, 4 C) 13, 5, 8, 12 IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 3 Suuri: 3, 6, 9, 11, 15, 10, 1

Toto75-3 Kahdella kakkossijalla kautensa avannut 1 Missle Hill on jättipottikierroksen suurin suosikki otolliselta kultadivisioonan sisäradaltaan. Solvallassa jenkki ei pystynyt haastamaan johtavan rinnalta Milliondollarrhymea ja viimeksi ohittamatta jäi keulassa häärinyt Disco Volante. Rättvikissä takaa kirineen oriin askel oli kuitenkin jo tuntuvasti kevyempi ja 600 metrin kiri kulki ripeästi 08,8-tahtia. Keulapaikan puolustamiseen on sisältä erinomainen sauma ja kärjestä sen lyöminen olisi vaikea paikka muille. Alustava peliosuus on toki yläkantissa, mutta se laskenee vielä päivän mittaan, sillä yksimielisyys liian korkeista prosenteista on ollut esillä laajalti.

Yksi vastustaja kuitenkin poimitaan megasuosikin matkaan, sillä 5 Short In Cashin kohdalla luvassa voi olla tässä todella vankka suoritus. Ranskassa menestystä ei viime talvena tullut, mutta Ruotsin kahden startin perusteella ori on ottanut harppauksia eteenpäin. Se kulki jo Eskilstunassa kevyellä otteella ja ratkaisi viimeksi 09,6-lopetuksella 2. ulkoa vaivattomasti. Finlandia-ajoonkin tarjolla ollut ori voi haastaa suosikin tosissaan.

7 Hachiko de Veluwen kauden avaus pilaantui häiriöön heti kiihdytyksessä ja ruunan iskukyky jäi näkemättä. Ohjastajanvaihdos ja jenkkikärryt ovat tietysti pelimielessä kiinnostavia tekijöitä, mutta ehkä se olisi kuitenkin kaivannut kunnon startin alle viimeksi?

Hankaliin juoksuasemiin lähes poikkeuksetta jäävälle 10 Antonio Trotille kesäkelit eivät tietysti tunnu suoranaiselta edulta, mutta kirivoimainen menijä ohittanee silti taas monet päätöskierroksella. 8 Diamanten on aloittanut kevään nousujohteisesti ja kiritti viimeksi Don Fanucci Zetiä johtavan takaa mukavasti. Riittävän hyviin asemiin selviäminen ulkoradalta voi olla hankalaa.

Kapasiteettia kärkitaistoon omaa myös 3 Selmer I.H., mutta pari laukkastarttia alla ja tiedot kavio-ongelmista ovat aiemminkin ongelmista kärsineen ruunan kohdalla hieman huolestuttavia. Kotiradan hyväpalkintoista lähtöä ei tietysti jätetä ihan helposti väliinkään.

Juoksunkulku: Missle Hill menetti kauden avauksessa johtopaikan Milliondollarrhymelle, mutta parempi vire ja aavistuksen tasaisemmat avaajat ulkopuolella tietänevät nyt keulan menestyksellistä puolustamista. Kovimmat haastajat tulevat keskiradoilta. Hachiko de Veluwe voi edetä ulkoa toisen radan veturiksi.

Pelijakauma: Missle Hill (74%) on vielä ylipelattu, mutta tullee alaspäin. Short In Cash (8%) ansaitsisi lisäpinnoja.

Ranking: A) 1 B) 5, 7, 10, 8, 3 C) 11, 9, 12, 4, 6, 2 IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 1, 5 Suuri: 1, 5

Toto75-4 Tasaisessa Klass II:ssa niukka ykkösrankkaus on 3 Cuenca. Vahvasti kautensa aloittaneelta ruunalta odotettiin viimeksi paljon Solvallan 86-kisassa, mutta avauskaarteen laukka pudotti sen takajoukkoihin, josta 5-vuotias esitti aivan riuskan loppuvedon. Toissa kerralla voitto irtosi kuolemanpaikaltakin, joten hyvistä asemista Mika Forssin lainakuskaama menijä pystyy nytkin paljoon.

Samasta tallista tuleva 9 Global Attention ei ole hevosena ainakaan kehnompi, mutta takarivin paikka on tietysti epävarmuuteen taipuvaiselle ruunalle pieni miinus. Maaliskuussa se toki vastaavat asemat selvitti hyvin ja voitti edettyään aikaisin kärkeen. 75-startit pilaantuivat alkulaukkoihin, mutta viimeksi oli taas keulavoiton vuoro. Nyt johtoon ei taida olla asiaa matkan varrellakaan.

Myös 11 Amalencius B.B. on hieman edellisten kaltainen tapaus. Toissa kerralla 4-vuotias vastasi hyvälle hevoselle sitkeästi johtopaikalta, mutta erehtyi viimeksi heti lähtökiihdytyksessä. Kenkien riisuminen on ollut tapetilla, eikä ruunaa ole näistäkään asemista syytä sivuuttaa.

Kovin edullisesti alinta 75-sarjaa ei taida pystyä ratkomaan, sillä myös eturivin uloimmilta radoilta aloittavat 7 Berra Steel ja 8 G.K.Justus ovat esitelleet mainioita otteita, jotka riittävät tälläkin tasolla korkealle. Daniel Wäjerstenin suojatti eteni viimeksi jo alkumatkalla kärkeen ja piti Donners Amin varmasti takanaan lopussa. Raamikas G.K.Justus on vielä hieman keskentekoinen, mutta menee hyvällä tyylillä ja ratkaisi viimeksi johtavan rinnaltakin hallitusti.

1 Kaelan F.Boko ei ehkä ole hevosena aivan parhaiden veroinen, mutta paikka ja varustemuutokset puoltavat. Parilla viime kerralla sen veto ei ole riittänyt maaliin asti, mutta nyt kengittä, jenkeillä ja kokolapuilla tilanne voi olla eri. Hanna Olofssonin suojatti on avannut ykkösradalta asiallisesti ja varustevirityksillä se pitänee eturivin hieman keskinkertaiset lähtijät kurissa kiihdytyksessä.

Myös 2 Cab Frontline kokeilee ensimmäistä kertaa avojaloin, eikä suosiollisella juoksulla senkään menestyksestä sovi yllättyä. Viime viikon maanantaina se ei kylläkään pystynyt uhkaamaan G.K.Justusta tämän takaakaan.

Viimeisenä hevosena mukaan 6 Loveyouecus, jonka meno ei ollut viimeksi parasta mahdollista, mutta aikaisemmin ruuna esiintyi edukseen. Hieman harvatahtinen menijä voisi keskeltä rataa saada melko reippaan kiihdytyksenkin.

Juoksunkulku: Kaelan F.Boko on sisältä suosikki kärkipaikan ottajaksi, eikä kuskilla ole isompia haluja luopua paikasta myöhemminkään. Toinen vaihtoehto keulaan on Loveyouecus. Taktiikkajuoksua on tuskin luvassa, sillä oikeastaan kaikilla enemmän pelatuilla on edellytyksiä työntekoon.

Pelijakauma: Cuenca (15%) on edullinen, samoin yllättäjistä Kaelan F.Boko (3%).

Ranking: A) 3, 9, 11 B) 7, 8, 1, 2, 6 C) 5, 12, 10, 4 IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 3, 9, 11, 7, 8, 1, 2, 6 Suuri: 3, 9, 11, 7, 8, 1, 2, 6

Toto75-5 Hopeadivisioonassa viisi hevosta on pelattu erittäin tasaisesti, mutta vihjesysteemeihin kelpuutetaan näistä vain kolme. Ruotsissa aloittava 5 Alcide Roc on ykkösrankkaus, vaikka taulu onkin kehnossa jamassa. Ranskassa oriin ravi on tahtonut heiketä loppua kohti ja sikäläisten hylkäyslinja on armoton. Laukkoja ei tämän vuoden starteissa ole kuitenkaan tullut. Viime viikon koelähdössä 5-vuotiaan tyyli pysyi 13-lopetuksessa hyvin kuosissa maaliin asti, toki alkumatkan vauhti oli erittäin verkkainen. Erityistä lähtönopeutta se ei ole osoittanut, joten maililla siihen luottaminen tuntuu riskaabelilta.

3 Franklin Face pyrkii hyvistä asemista johtopaikalle, josta ruuna olisikin erittäin mielenkiintoinen. Aikaisemmin terävästikin avanneen 6-vuotiaan lähtönopeutta ei ole uusissa käsissä tänä vuonna vielä käytetty, mutta nyt kokolapuilla tilanne on toinen. Årjängin voitto tuli kevyesti, viimeksi ruuna laukkasi vetisissä olosuhteissa lyötynä maalisuoralle tultaessa johtavan rinnalta. Treenitiedot ovat positiivisia ja keulasta koko matkan johtokin olisi mahdollinen.

9 Viking Brodde laukkasi maaliskuun lopussa ennen lähtölinjaa, mutta nousi lopussa vielä voittajaksi. Viimeksi se oli kärkipaikalla turhan meneväinen ja henki loppui ratkaisuhetkillä. Täysi matka olisi kovan kapasiteetin omaavalle ruunalle ehdottomasti parempi, muttei tämänkertainen mailikaan tunnu alun sujuessa mahdottomalta, sillä juoksuun voi tulla reippaasti vauhtiakin. Selästä se voisi pystyä väkevään loppuvetoon.

Mahdollisia pärjääjiä ovat myös hyviltä paikoilta aloittavat 2 Merritt ja 1 Kaptah. Ensin mainittu ei parantanut toissa kerralla reippaassa lopetuksessa sijoitustaan parijonosta ja kadotti viimeksi ravinsa päätöspuolikkaalla takana. Kaptah kukisti Viking Brodden 2. sisältä Solvallassa. Keulan puolustaminen ei luultavasti onnistu.

Tyylikkään keulavoiton suoraan pitkältä tauolta ottanut 8 Even's Cool Boy lukeutuu luokaltaan lähdön parhaimpiin, mutta onnistuneen reissun saaminen ulkoradalta on vaikeaa. Sama tilanne on 12 Summit In Sightilla.

Juoksunkulku: Kaptah avaa suhteellisen hyvin, mutta Mr Clayton J.F. voi olla liian nopea torjuttavaksi. Sillä keulat luovutetaan pois, joten Franklin Face on muut ulkopuolelta aloittavat torjuessaan kiinni johtopaikassa. 6 Betting Rebel on ulompaa kovin haastaja ja etenee vähintään johtavan rinnalle.

Pelijakauma: Alcide Roc (19%), Franklin Face (15%) ja Viking Brodde (14%) voisivat olla vähän enemmän luotettuja. Kaptah (16%) ja Merritt (15%) ovat hieman liikaa pelattuja.

Ranking: A) 5, 3, 9 B) 2, 1, 8, 12, 7, 4, 6, 10 C) 11 IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 5, 3, 9 Suuri: 5, 3, 9

Toto75-6 5-vuotislähdössä iskevät yhteen Elitloppetiin jo kutsuttu 6 Don Fanucci Zet ja derbyvoittaja 9 Hail Mary. Lähtöasetelmat ovat vahvasti ensin mainitun puolella ja se jääkin yksin systeemeihin. Kauden avauksessa Daniel Redénin suojatti ei saanut otetta keulassa porhaltaneesta Click Baitista, mutta vastaili viimeksi itse vetotöihin päästyään helppoon voittoon Bollnäsissä. Kärkipaikka irtoaa tässäkin muitta mutkitta ja voitto on tiukasti hyppysissä.

Hail Mary koki viime lauantaina keulasta yllätystappion selästä kirinyttä Rotatea vastaan, mutta valmentaja oli kuitenkin tyytyväinen turhankin raskaassa balanssissa kilpailleen oriin otteisiin. Alakertaa kevennetään tähän, joten otteetkin terävöitynevät, mutta ulkopuolelta Don Fanucci Zetin lyöminen tuntuu siitä huolimatta aika vaativalta tehtävältä.

Selkeiden tasoerojen lähdössä lähimmäksi edellisiä yltää hevosena 10 Brother Bill, jonka kauden avaus takaa oli aivan ok. Hail Marya peesatessaan se voisi ainakin kolmossijan napata. 7 Global Adventure mielii suosikin vanavedessä ulkoakin hyviin asemiin, jolloin sekin voisi olla mukana totomatsissa. Bergsåkerin kultadivarissa ori jäi sisällä voimissaan pussiin.

Juoksunkulku: 1 Freckless lähtee sisemmistä hevosista parhaiten, mutta Don Fanucci Zet on nopeasti kärjessä. Hail Mary ottaa paikan toiselta ilman vetoapua. Jää nähtäväksi, haluaako Robert Bergh haastaa suosikkia tosissaan jo matkalla vai tyytyykö rauhallisempaan taktiikkaan.

Pelijakauma: Don Fanucci Zetin (59%) ja Hail Maryn (30%) ero prosenteissa voisi olla hieman suurempikin.

Ranking: A) 6, 9 B) 10, 7 C) 2, 8, 5, 1, 4 IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 6 Suuri: 6

Toto75-7 Jos 5-vuotiskisan taktiset kuviot vaikuttavat melko selviltä, voi kierroksen päättävässä pronssidivisioonassa tilanne olla huomattavasti värikkäämpi. 4 Swaggerin huippusuoritus ei tullut viime viikolla puun takaa, mutta ehkä ruuna oli vielä odotettuakin parempi lopeteltuaan keulasta 09,6-tahdilla suvereeniin voittoon. Sama juoksupaikka on nyt tiukassa, mutta viime esityksen perusteella Sandra Erikssonin suojatti on silti niukka ykkösrankkaus. 5-vuotiaassa on eväitä vielä pitkälle.

Ulompaa ehkä paremmin ja varmemmin käynnistyvä 6 Moses ei jaksanut neljä viikkoa sitten kuolemanpaikalta loppuun asti ja tyylikin heikkeni hieman. Kaikilla muillakin Redénin hevosilla oli sinä päivänä ongelmia alustan kanssa, joten vahvalta ruunalta voidaan odottaa nyt taas normaalisuoritusta. Kärjen kisailu voi sataa sen laariin.

Swaggerin tavoin 2 Jaguar Hill oli erittäin vakuuttava Solvallan keulavoitossaan reilu kuukausi sitten. Samalla balanssilla jatkava 8-vuotias voisi johtoon selvitessään vetää nytkin pitkään, mutta sen terveyspuoli ei ole aina ollut paras mahdollinen, eikä huippusuorituksen toistuminen ole aivan päivänselvää sen kohdalla.

Turhan paljon edellisten varjoon alustavassa pelijakaumassa on jäänyt niin ikään nopea 1 Syoss, joka palasi talvitauolta voittamalla letkeällä kirillä 2. ulkoa. Taktiset ratkaisut aiheuttavat tässä ehkä Daniel Wäjerstenille päänvaivaa, sillä ruuna pystyisi ehkä vastaamaan ulkopuolelta kiihdyttäville, mutta vauhti voi mennä siinä tapauksessa turhan kovaksi. Ehkä paras voittosauma olisikin kärjen tuntumasta lyhyellä kirillä.

Kaksi viikkoa sitten suosikkina lähtösuoran päässä vastaavassa sarjassa laukannut 5 Surf'n Turf on pudonnut tällä kertaa jo yllättäjäosastolle. Keulaan ei ole luultavasti asiaa, mutta juoksu voi juontua muuten hyvin, eikä voitto ole mahdoton.

Uskomattoman alkukauden tehnyt 9 Otroligosåfin ei myöskään ole unohdettavissa, vaikka finaaliin tähtäävä ruuna meneekin nyt kengät jalassa. Vetävissä selissä se voi selvitä kelpo asemiin ja olla kirissä vaarallinen. 7 Whelk on tehnyt molemmissa tämän vuoden kilpailuissaan erinomaisen suorituksen, eikä ole pois laskuista nytkään, vaikka vastassa ovat oriit ja ruunatkin. Kova aika oli tosin viimeksi enemmän kärjessä rajusti pullailleen vastustajan ansiota.

Täysin pelaamattomana paikan isommasta systeemistä ansaitsee myös 12 Rossi Palema, joka ei ole hevosena millään muotoa kilpakumppaneitaan kehnompi. Kauden avauksessa se ravasi johtaneen Even's Cool Boyn ulkopuolella, eikä veto kantanut vielä aivan päätyyn asti. Odotettavissa on selvä parannus ja pari poisjääntiä helpottaa hieman tukalia asemia.

Juoksunkulku: Tiukka kiihdytys luvassa, kun neljältä sisimmältä radalta avataan tulisesti. Syoss voi pystyä puolustamaan paikkansa, mutta kärkipaikan luovuttaminen Jaguar Hillille voi tulla myös kyseeseen. Tämä puolestaan torjunee Swaggerin. 3 Walther På G. pyrkii pudottamaan välistä sisälle. Jos Moses ei löydä toiselta radalta sopivaa paikkaa, voi se edetä johtavan rinnalle.

Pelijakauma: Swagger (25%) ja Jaguar Hill (21%) ovat aavistukseen liian paljon pelattuja, samoin Otroligosåfin (11%). Moses (15%), Syoss (10%) ja Surf'n Turf (4%) ovat edullisia. Rossi Palema (0%) ansaitsisi kehnolta paikaltaankin peliä.

Ranking: A) 4, 6, 2, 1 B) 5, 9, 7, 12 C) 3, 11 IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 4, 6, 2, 1 Suuri: 4, 6, 2, 1, 5, 9, 7, 12

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 6

Toto75-2: 3

Toto75-3: 1, 5

Toto75-4: 3, 9, 11, 7, 8, 1, 2, 6

Toto75-5: 5, 3, 9

Toto75-6: 6

Toto75-7: 4, 6, 2, 1

Hinta: 9,60 €



Suuri

Toto75-1: 6

Toto75-2: 3, 6, 9, 11, 15, 10, 1

Toto75-3: 1, 5

Toto75-4: 3, 9, 11, 7, 8, 1, 2, 6

Toto75-5: 5, 3, 9

Toto75-6: 6

Toto75-7: 4, 6, 2, 1, 5, 9, 7, 12

Hinta: 134,40 €



