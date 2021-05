Ravivihje: Toto64 Umåker 14.5.2021

Päivän Duo-avaus on kiharainen pelipähkinä, jossa jo suosikin nimeäminen tuottaa tuskaa. Sellainen olkoon 4 Aperfectdream, jolle paikka johtavan rinnalta oli liikaa Solängetissa, mutta sitä ennen ruuna voitti Hagmyrenissa keulajuoksun päätteeksi pystyyn. Nopeana avaajana Hanna Forslinin suojatti voi nytkin päästä tuulenhalkojaksi.

1 Barbed Wire Bronco oli mainio maaliskuun voittokisoissaan, eikä yhtään sen huonompi viime viikolla Bodenissa, jossa ruuna kiri kaukaa hänniltä todella terävästi loppua. Kuski paranee, sillä kyytiin palaa valmentaja Hanna Olofsson, joka on naisohjastajille suunnattuun lähtöön muutenkin kova tekijä.

8 Tale Of Jacks sai Bollnäsissä toki loistoreissunkin, mutta ori tykitteli siihen malliin ylivoimavoittoon, että on kehnosta lähtöpaikasta huolimatta huomioitava varhain. Tulos 12,9ake on kovaa valuuttaa tähän lähtöön.

6 Nyhet on pelattu selvähköksi suosikiksi ja se on hieman outoa, sillä viimeksi Bergsåkerissa neljännessä sisällä juossut ruuna oli vain tasapaksu ja kuski heikkenee nyt oleellisesti. 11 Willmer Gel on vahva jyrä, joka nousee ylivauhtisella juoksulla korkealle ja monesti nämä lähdöt sellaisia ovatkin.

10 Pontiac S.W. kiri viimeksi Bergsåkerissa kolmannesta sisältä 1.10-kyytejä terävästi toiseksi. Jostain syystä ruuna on kuusi kertaa vähemmän pelattu kuin Nyhet, joka juoksi tuossa kisassa Pontiac S.W.:n takana, eikä saanut siitä hippaa kirivaiheessa. 5 She's Ready on saanut tulosrivistönsä murheelliseen kuntoon, mutta tamma voitti kuitenkin hienoilla esityksillä neljä kertaa alkukaudesta. Parhaimmillaan ollessaan se pystyy pärjäämään vaikka johtavan rinnalta.

3 Jagger Boko ei ole säkenöinyt kauden kolmessa startissaan ja juoksee nyt ainakin rahojensa puolesta ylisarjassa. On kuitenkin muistettava, että kyseessä on viime vuonna 75-lähdönkin voittanut hevonen.

Juoksunkulku: Aperfectdream leiskauttaa keulaan. Matkavauhti voi olla tasaisen reipasta läpi kisan.

Pelijakauma: Oudosti pelattu lähtö. Nyhet (31%) ja Willmer Gel (24%) ovat keränneet yllättävän ison osan lähdön prosenteista. Barbed Wire Bronco (6%), Tale Of Jacks (7%) ja Pontiac S.W. (5%) voisivat olla tuplatenkin enemmän luotettuja.