Ravivihje: Toto64 Jägersro 13.5.2021

Toisen kohteen montelähtö on kierroksen hankalin pelipähkinä. Isommassa systeemissä kohde lyödään läpi, sillä mukana on käytännössä vain yksi täysi statisti.

Lähdössä on pari oikeinkin maistuvaa tapausta. 10 Wisdom Teacher voitti Jägersrossa tyylipuhtaasti keulasta jättäen selityksittä taakseen nytkin vastassa olevat 6 Fighting Gehörin, 1 Kicki Lagön, 5 Classic Kimblen ja 4 Barnaclen. Silti Wisdom Teacher on jäänyt vain kahdeksan prosentin kannatukselle ja on aamupäivän prosenteissa lähes kolme kertaa vähemmän pelattu kuin suosikkikaksikko Fighting Gehör & Kicki Lagö.

7 Alicia Bore oli oikein mainio toissa kerralla Halmstadin kärrylähdössä, jossa seuraili voittaneen Darah Bibon takaa toiseksi noteeraten tähän lähtöön kovan tuloksen 11,8aly. Tänään tamma tekee montedebyyttinsä, joten mitä vain voi olla luvassa. Aamupäivän kolmen prosentin kannatus on oudon vähän. Jos tämä lähtö juostaisiin kärryt perässä, niin Alicia Bore olisi suosikkihevosia.

11 Havbergs Viking tekee jatkuvasti hyviä lopetuksia ja on tänäänkin todennäköinen totohevonen. 8 Restless Heart on juossut montessa kolmesti ollen joka kerta kaksarisijoilla. Reilusta ylisarjasta huolimatta tamma on perushevosia.

2 Vakse Viggo on voittanut peräti 24 kertaa kärrylähdöissä. Montea ruunalla on yritetty kolmesti ja joka kerta se on pilannut laukkaan. Tanskalaisvieras on siis melkoinen mysteeri. 3 Pax veti viimeksi Halmstadissa kierroksen ylikovaa 11,0-vauhdilla, joten loppu oli ymmärrettävästi tuskaista. Jos nyt vauhdinjako olisi suotuisampi, niin ruuna ei ole lempimatkallaan maililla täysin ulkona.

Juoksunkulku: Pax avaa keulaan. Ainakin Wisdom Teacherilla ajettaneen aktiivisesti kohti kärkeä ja keulapaikka voi olla sille tarjolla. Matkavauhti tulee pysymään reippaana läpi kisan.

Pelijakauma: Kicki Lagö (24%) on outo suosikki ja aivan liikaa pelattu. Wisdom Teacher (8%) ja Alicia Bore (3%) ovat kiinnostavia merkkejä. Pienempi systeemi yritetään selvittää kyseisellä kaksikolla.