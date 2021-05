Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Bjerke 12.5.2021 – 786 188 euroa ekstraa

Bjerken viimeisen kohteen selvähkö ykköshevonen on 4 Sam The Man, jonka alkukausi on ollut täydellinen. Voitoista kolme on tullut johtopaikalta, toissa kerralla ori kiri ykköseksi vaivattomasti parijonosta. Starttiväli on pitkänlainen, mutta alla on reipas 15-vauhtinen ratahiitti ja lupaavat tallitiedot. Jos 6-vuotiaan tietäisi pääsevän varmuudella keulaan, ei sen varmistamiselle olisi aihetta. Nousukiidossa oleva peliosuus kuitenkin hieman epäilyttää, kun tiedossa voi olla vaativakin reissu.



Myös 2 Alpha Scarlet R.R. tulee pieneltä tauolta. Se jäi veriarvojen takia pois Färjestadin pääsiäisen kovasta 5-vuotiskisasta, mutta sittemmin radallakin on jo käyty. Kolmella voitolla kautensa aloittanut ori voi pystyä vastaamaan alussa suosikille, eikä tempun onnistuessa Sam The Manin tehtävä olisi enää läpihuutojuttu.



Lähtönopeutta löytyy myös 5 Vitro Diablolta, mutta edellisten ulkopuolelta ainakaan molempien ohittaminen alussa ei onnistu. Keulasta viime starttinsa voittanut 5-vuotias tuntuu sen takia liikaa pelatulta, vaikka juoksupaikka löytyisikin sopivasti.



Sen asemasta isompaan systeemiin nostetaan pari vähemmälle huomiolle jäänyttä yllättäjää, joilla on lähes yhtä hyvä mahdollisuus menestymiseen. 10 Pantani on aloittanut kautensa erittäin positiivisesti, ja vaikka tulosten valossa käyrä onkin laskeva, vire voi hyvinkin olla päinvastoin. Easy Cashin voittamassa Åbyn-kisassa ori latoi 3. sisältä maalisuoralla open stretchiä pitkin oikein vetävällä otteella, eikä juoksun juontuessa kärkisija tunnu tässäkään mahdottomalta.



Myös 6 Park View jätti makean vaikutelman palattuaan yhden poisjäännin jälkeen tositoimiin huhtikuussa. Kovavauhtisessa kisassa aivan kärkisijat jäivät takaa haaveeksi, mutta 6-vuotias pinkoi juosten perille. Kyseessä on muutenkin hyvä hevonen.



Jos lähtöön levittää enemmän merkkejä, Hamrelta aloittava 1 Dream Builder tulee seuraavana kyseeseen. Kirikykyisen menijän yllä on toki myös kysymysmerkkejä. Tallikaveri 3 Harley D.E:llä niitä on enemmänkin, sillä viimeksi avauskurviin laukanneen oriin menovesi loppui huhtikuun alussa pahasti lopussa.



Juoksunkulku: Alpha Scarlet R.R. ja Sam The Man ratkaisevat keulapaikan kohtalon kiihdytyksessä, vaikka Vitro Diablo ja Park View pystyvät myös avaamaan riuskasti. Kuskin halutessa ensin mainittu voi pystyä vastamaan suosikille.



Pelijakauma: Suosikkiparin keskinäinen ero on paisumassa liian suureksi. Vitro Diablo (17%) on yliarvostettu, alipelattuja ovat Pantani (5%) ja erityisesti Park View (2%).



Ranking: A) 4, 2 B) 5, 10, 6, 1, 3, 7 C) 9, 11, 8