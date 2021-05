Ravivihje: Toto64 Eskilstuna 11.5.2021

Yksi ravien seuratuimpia hevosia juoksee kolmoskohteessa, kun statistiikan 22 12-5-2 omaava italiaano 3 Ad Maiora Gar tekee debyyttinsä Ruotsissa. Saapasmaan voitokkaasti helmikuussa jättänyt tamma siirtyi nopeasti viime startin jälkeen Magnus Jakobssonin hoiviin. Tällaista hevosta ei varmasti tuoda keskentekoisena viivalle, 5-vuotias lähtee lujaa matkaan ja maili on iso plussa. Yli viidenkymmenen prosentin peliosuus tuntuu kuitenkin liian isolta, sillä niin monta kertaa on nähty, että tällaisilta hevosilta voi odottaa käytännössä mitä tahansa. Moni Italiasta suurin odotuksin tullut on flopannut täysinkin.

Lähtö on yllättävän hyvätasoinen iltaravilähdöksi. 1 Smaragd Norrgårdilla ei ollut kaikki kohdallaan viimeksi Solvallassa, mutta ilmeisesti isoa vikaa siinä ei ollut, kun on näin nopeasti ilmoitettu uudelleen starttiin. Takakengät riisutaan ja tamma lähtee niin lujaa matkaan, että harvoin on eturivistä keulat menettänyt. Juuri keulasta Per Lennartssonin suojatti on tehnyt parhaat juoksunsa.

2 Digital Pro sai Solvallassa kolmannesta sisältä myöhään vapaata ja kiri loppumetrit todella terävällä potkulla tullen voimissaan maaliin. Sitä ennen Mantorpissa tamma voitti kevyen lähdön makealla tyylillä ylivoimaisesti. Lähtöpaikka on nyt paras mahdollinen ja varsinkin jos suosikkikaksikko innostuu ottamaan matkalla yhteen, niin Digital Pro on kirivaiheessa vaarallinen.

Viimeksi kolaritilanteen seurauksena laukannut 9 Isa oli oikein hyvä Solvallassa, jossa pinkoi mailin keulasta läpi 11,6aly ja hävisi vain kovalle Arquana Asille. Takarivin lähtöpaikka on toki isohko miinus keulassa viihtyvälle tammalle, mutta Mika Forssin ajokki osaa tulla selästäkin.

Jättiyllättäjänä mukaan 5 Gloria Sisu, joka onnistuu kykyihinsä nähden hämmentävän harvoin. Tammalta irtoaa parhaimmillaan todella teräviä kirejä. Tänään uusista käsistä avaavalta 5-vuotiaalta raapaistaan kengät pois.

Juoksunkulku: Räväkkä kiihdytys, kun suosikkikaksikko iskee yhteen. On vaikea veikattava kumpi niistä juoksee keulassa. Ad Maiora Gar lienee niukasti todennäköisempi johtonimi.

Pelijakauma: Ad Maiora Gar (55%) on kysymysmerkit huomioiden liikaa pelattu. Smaragd Norrgård (20%) ja Digital Pro (6%) liian vähän.