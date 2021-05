Ravivihje: Toto64 Mantorp 10.5.2021

Toto64-1 12 Amerindienne on kapasiteetiltaan avauskohteen selvä ykköshevonen ja normaalionnistumisella vaikeasti pysäytettävissä. Åbyssa hevonen paranteli hänniltä vahvasti kohti voittokamppailua, mutta hukkasi maalisuoralla ravinsa ja laukkasi kärkipään sijoituksen. Tammikuussa Stefan P Pettersonin suojatti meni aivan pitelemällä 12-tuloksen ja voitti pystyyn. Voitokas ruuna ei ole luotettavimpia kilpailijoita, mutta tällä kertaa tehtävä olisi vastuksen puolesta erittäin sopiva ja ravia avatessaan hevonen pääsee juoksuradalta liukkaasti matkaan. 6 Solkattens Shirazi on nopeana kiihdyttäjänä lähdön todennäköinen keulanimi ja johtaa lyhyellä matkalla pitkään. Solvallassa ruuna eteni kirikierroksen alussa keulaan, mutta välispurtti maksoi loppumatkasta ja hevonen taipui ulos kärkikuvioista. Edelliskisat se vei nimiinsä keulapaikalta, mutta toki vastuksetkin olivat oikein sopivia. 9 The Lucky One kohtaa suhteellisen sopivan vastuksen ja voi sopivalla reissulla kamppailla voitostakin. Solvallassa ruuna sai toisessa ulkona maksimaalisen juoksun ja kesti kovassa porukassa hyvällä tuloksella viidenneksi. Alustava peliosuus on harvoin voittavalle hevoselle aika korkea. Vähemmän pelatuista maistuvimpia ovat 5 Olle Då, joka avasi kauden tasaisella esityksellä johtopaikalta, mutta parantaa varmasti startti alla, sekä kaksivuotiaana kykyjään väläytellyt 4 Anxious to Matters. Ruuna ei päässyt viime kaudella ikäluokan parhaiden vauhtiin, mutta tässä tehtävässä rahkeet voivat kantaa tuloslistalla yllättävän korkealle. 1 Our Pleasure kerää alustavasti kummallisen paljon peliä, vaikka kunnon onnistumisista on vierähtänyt aikaa, eivätkä tämän kauden avauskisatkaan ole vielä suurempia lupailleet. Ruuna jätetään hyvältä lähtöpaikaltakin vain varahevosen rooliin. Juoksunkulku: Solkattens Shirazi avaa juoksuradalta sähäkästi ja hakee johtopaikan. Pelijakauma: Amerindienne (15%) on oikein maistuva merkki. The Lucky One (21%) tuntuu ylipelatulta. Vähemmän pelatuista kiinnostavimpia ovat Olle Då (3%) ja Anxious to Matters (3%). IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 12, 6 Suuri: 12, 6, 9, 5, 4

Toto64-2 Toinen kohde on erittäin tasainen lähtö. 5 Beautiful Magic debytoi Mantorpissa huippuesityksellä Claes Svenssonin valmennuksesta ja kunto lienee startti alla edelleen nousussa. Hevoselta otettiin tuohon kisaan pitkästä aikaa kaikki kengät pois ja voitto irtosi johtopaikalta helposti. Nopealla avaajalla tähyillään varmasti jälleen keulaan ja sieltä se johtaisi taas pitkään. 1 Global Attitude hyötyy nopeana avaajana sisäradan lähtöpaikastaan, mutta päivän vire on arvoitus tauon jälkeen. Färjestadissa ruuna taipui johtopaikalta ja oli selkeä pettymys. Uran kaksi avauskisaa olivat parempaa suorittamista. Magnus Jakobssonin suojatti pystyy heti pärjäämään, jos kunto on kohdillaan, mutta ei ole suosikkina maistuvimpia merkkejä. 9 Räser Ulla on kaikkea muuta kuin varma suorittaja, mutta kapasiteetista menestys ei jää näissä sarjoissa kiinni. Uran ensimmäinen autolähtö tuo vielä yhden epävarmuustekijän lisää tamman kilpailuun. 12 Boke Palema palasi Mantorpissa voittokantaan koko matkan johdon jälkeen. Tällä kertaa tiedossa on ulkoratojen kiertelyä, mikä on selvä miinus raviongelmista kärsineelle ruunalle. Kyvyt sinällään riittävät voittoonkin. 4 Birbone O.K. juoksi Solvallassa hännillä sisärataa pitkin ja kiri mukavasti maaliin. Ruuna on nousukunnossa, mutta alustava peliosuus silti aika korkealla. Kiinnostavimmat merkit löytyvät yllättäjäosastolta. 11 Klara de Lux ei ole kykyjensä puolesta lainkaan nolo hevonen tähän sakkiin, mistä yhtenä osoituksena lokakuun Mantorpin kilpailu, jossa se kukisti Birbone O.K.:n 20 metrin takamatkaltakin. Kauden avauksessa se pisteli maalisuoraa sijoitustaan paremmin ja ennakkoilmoituksen mukaan tammalta otetaan nyt kaikki kengät pois ensimmäistä kertaa. 2 Runkeeper M.J. kamppaili Mantorpissa Beautiful Magicin rinnalta hyvin kolmanneksi. Toissa kerralla Färjestadissa tamma kiri porukan hänniltä vahvasti totoon. Kunto on kohdillaan ja siltäkin otetaan ennakkoilmoituksen mukaan kengät nyt pois. Juoksunkulku: Global Attitude ja Beautiful Magic ratkovat keulapaikan kohtalon. Jälkimmäinen on hieman todennäköisempi johtonimi. Johtavan rinnalle ei ole tunkua. Pelijakauma: Beautiful Magicin (18%) pitäisi nousta suosikiksi. Klara de Lux (3%) ja Runkeeper M.J. (3%) ovat hyviä yllätyshakuja. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 5, 1, 9, 12, 4, 11, 2 Suuri: 5, 1, 9, 12, 4, 11, 2

Toto64-3 Kolmanteen kohteeseen otetaan rohkea kannanotto ja luotetaan 13 McGarret ideavarmaksi. Jesper Hedqvistin valmennettava on väläytellyt kevään 75-lähdöissä rankkaa virettä ja tällaisessa iltaravikisassa voisi hyvinkin olla jo täydellisen onnistumisen vuoro. Örebrossa hevonen pisteli sisäratajuoksun jälkeen vahvasti perille ja kellotti päätöspuolikkaan 09,1-kyytiä. Toissa kerralla Rommessa ruuna paikkasi vahvasti laukkansa nousemalla 10,5-vauhtisella 800 metrin kirillä vielä hopealle. Hevonen juoksee tänään kengät jalassa, mutta se on ottanut tällä balanssilla kolme viime voittoaan, joten tuo tuskin nousee voiton esteeksi tälläkään kertaa. Alustavan pelijakauman selvä suosikki 3 Astronascente Zac kilpailee ensimmäistä kertaa stayermatkalla ja taustavoimien ennakkokommenttien mukaan ruunan ensisijainen tähtäin on kuun lopun 75-finaaleissa. Björn Goopin suojatti on ottanut kaikki kahdeksan voittoaan keulapaikalta, joten taktiikka lienee tässäkin aktiivinen ja johtopaikan pitäisi olla suosiolla tarjolla. Yli viidenkymmenen peliosuus on näistä lähtökohdista silti turhan korkea. 6 Rocky Bear esitti Halmstadissa hienon päätöspuolikkaan ja tuli lopussa vain Quite A Specialin ohittamaksi. Starttiväliä on kertynyt viisi viikkoa, mutta samanlaisena se pystyisi kamppailemaan tässäkin kärkipään sijoituksista. 10 Gullabo Däck Bling juoksee mielimatkallaan ja vahva ruuna kannattaa huomioida useampaan merkkiin. Viimeksi hevonen tuli toisesta ulkoa voimat tallella maaliin. 7 Arno dell'Estillä on riittävä kapasiteetti tähän lähtöön, mutta hyppy on herkässä. Ravilla totosija ei yllättäisi. 1 Callum N.O. saanee paalupaikalta nappijuoksun Astronascente Zacin peesissä ja pystyy hyvänä päivänä roikkumaan sieltä kolmen joukkoon. Juoksunkulku: Callum N.O. lähtee vetämään porukkaa, mutta luovuttaa paikkansa rinnalle etenevälle Astronascente Zacille. Gullabo Däck Bling ja McGarret hyökkäävät ensimmäisenä eteenpäin. Pelijakauma: McGarret (13%) on jäänyt liikaa Astronascente Zacin (54%) varjoon. Suosikkikaksikon takana kiinnostavin on Gullabo Däck Bling (2%). IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 13 Suuri: 13

Toto64-4 Neljännessä kohteessa 3 Express Love luotetaan keulapsyykillä varmaksi suoraan tauoltakin. Timo Nurmoksen suojatti väläytteli viime kaudella viittä vaille ikäluokkahevosen otteita ja kehitys on suurella todennäköisyydellä jatkunut oikeansuuntaisena myös talven aikana. Oriin edellinen voitto tuli heinäkuussa Solvallassa koko matkan johdon jälkeen ja vastaavanlainen taktiikka lienee tässäkin taustavoimien toiveissa. Timo Nurmoksen valmennettavat palaavat yleensä valmiissa kunnossa ja ennakkokommentit kielivät positiivisista treeniotteista. 9 Guiding Light puristi Visbyssä ykköseksi johtavan rinnalta. Jägersrossa se kiri lujaa maaliin ja ohitti loppumetreillä tässä alustavaksi suosikiksi pelatun 4 Namurin. Kunto tuskin on ainakaan laskussa ja Björn Goop vahvistaa nyt rattailla. Mainittu 4 Namur veti Jägersrossa johtopaikalla reipasta vauhtia ja joutui lopussa antautumaan Halo Amin kirin edessä. Toissa kerralla hevonen tuli parijonosta asiallisesti perille, mutta ei pystynyt uhkaamaan kärkihevosia missään vaiheessa. Alustava suosikkiasema onkin varsin kyseenalainen, eikä ruuna ole tässä lainkaan maistuvimpia merkkejä. 6 Con Te Partiro näytti Mantorpissa pitkästä aikaa parasta osaamistaan, kun se runnoi johtavan rinnalta vaivattomaan voittoon 12,8-lopetuksen päätteeksi. Ruuna on kärsinyt ajoittain ravivaikeuksista, mutta hyvänä päivänä se on väkevä menijä näihin sarjoihin. 2 Express Limellä olisi reilusti kapasiteettia näihin sarjoihin, mutta voitto tuntuu liian kovalta tehtävältä melkein vuoden tauolta. Juoksunkulku: Express Love ja Namur käyvät tasaisen keulakamppailun, jossa Express Lovella on hyvä mahdollisuus puolustaa johtopaikka. Con Te Partirolla kierretään rinnalle. Pelijakauma: Express Love (25%) on kakkossuosikkina maistuva varmayritys. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 3 Suuri: 3

Toto64-5 Päivän Duon avauksessa juoksee rivin pelatuin hevonen 2 One Kind of Art. Ruuna avasi maaliskuussa Oskar J Anderssonin valmennuksesta vaivattomalla keulavoitolla, mutta joutui jäämään seuraavasta kilpailusta pois ja starttiväli on venähtänyt taas puolentoista kuukauden mittaiseksi. Valmentajan ennakkokommentit ovat kilpailun alla varsin luottavaisia, joten eiköhän 75-tason hevoselta voi odottaa tässä suht normaalia esitystä ja silloin muut ovat helisemässä. Laukat ovat kuitenkin olleet usein sen riesana laukkaprosentin keikkuessa yli viidenkymmenen, joten varmistaminenkaan ei ole huono ajatus peliosuuden pyöriessä seitsemänkymmenen paremmalla puolella. Ykköshaastajaksi erottuva 3 Ajusco on avannut kauden hienoilla juoksuilla, eikä kunto ole kolmannessa startissa ainakaan laskusuuntainen. Rommen voitto tuli johtavan rinnalta todella vahvan juoksun päätteeksi. Solvallassa hevonen puristi maalisuoralla jo kärkeen, mutta selässä liftannut vastustaja kuittasi loppumetreillä edelle. Anders Erikssonin suojatti on valmis rankaisemaan suosikin yhtään haparoidessa. 9 Solkattens Ferrari on hyvä hevonen näihin sarjoihin, mutta kunto ei aivan ehkä ole alkukauden huipuissaan. Lähtöpaikka mahdollistaa hyvän selkäreissun ja ruuna pystyy totokamppailuun tässäkin. Neljäntenä merkkinä mukaan aivan pelaamaton 1 M.T.Magic Dream. Lähtöpaikka on nopealle kiihdyttäjälle paras mahdollinen ja ruunaa saanee juoksuasemat suursuosikin takaa. Viimeksi hevonen jäi johtavan taakse voimat tallella pussiin. 11 Fossens Wallylla olisi kykyjä vaikka mihin, mutta se ei ole ongelmien takia päässyt kunnon kilpailurytmiin. Tamma juoksee ennakkoilmoituksen mukaan ensimmäistä kertaa ilman kaikkia kenkiä, mutta voittoon asti nouseminen olisi näistä lähtökohdista kova temppu. Juoksunkulku: M.T.Magic Dream puolustaa johtopaikan, mutta päästää jatkossa One Kind of Artin eteensä. Myös Ajusco avaa reippaasti ja voi suosikin vähänkin haparoidessa ehtiä ensimmäisenä keulapaikalle. Pelijakauma: One Kind of Art (75%) on liian suuri suosikki. Ajusco (11%) on alipelattu, samoin M.T.Magic Dream (1%). IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 2, 3 Suuri: 2, 3, 9, 1

Toto64-6 Päätöskohteessa rankingin aloittaa huippukuntoinen 9 Handle With Care, jolla on ykkösvastustajaansa nähden parempi starttirytmi puolellaan. Färjestadissa tamma marssi johtavan rinnalta upeasti ykköseksi, eikä kaikki ollut edes pelissä. Solvallassa se karkasi keulasta selvään voittoon. Hienolla tyylillä ravaavalla tammalla on kapasiteettia nousta vielä reilusti sarjoissaan ja se on vaikeasti lyötävissä tässäkin tehtävässä. 6 Mellby Interest aloitti uransa viime syksynä oikein lupaavilla otteilla ja Björn Goopin suojatti voi kehittyä tällä kaudella vielä vaikka kuinka kovaksi tekijäksi. Marraskuun Solvallan kisassa tamma otti pahan alkulaukan, mutta paikkasi sen vielä upealla 11,8-vauhtisella päätösringillä ja nousi kakkoseksi vain lahjakkaalle Axel Combolle häviten. Uran ensimmäiset voitot se nappasi johtavan takaa ja toisesta ulkoa tarkkojen reissujen päätteeksi. Nyt se voisi päästä etenemään alkumatkasta keulapaikalle, eikä ohittaminen olisi silloin kenellekään helppoa. 11 Breeze Kronos ei voi enää kauaa välttyä uransa avausvoitolta ja tamma kannattaa huomioida varhain takarivin paikaltakin. Solvallassa hevonen paikkaili alkulaukkansa vahvalla 12,5-vauhtisella päätöskilometrillä ja nousi aivan totosijojen tuntumaan. Kunto riittää myös 12 Global Bellicosalla, mutta lähtöpaikka on pahin mahdollinen. Färjestadissa tamma oli karkaamassa keulasta voittoon, mutta maalisuoran hyppy vaihtoi toisen perättäisen ykkösen hylkäystuomioksi. Alustava parin prosentin kannatus on liian vähän. Viidentenä merkkinä mukaan 5 Conrads Malin, joka voitti Visbyssä hyvätasoisen tammalähdön johtavan takaa. Terävällä avauksella se voisi yrittää tässä samalle juoksupaikalle, eikä Fredrik Perssonin suojatti olisi silloin kirissä lainkaan vaaraton. Juoksunkulku: Honey B., Icecream In tai Conrads Malin kamppailevat ensimmäisestä keulasta. Vetotyöt saattavat olla tarjolla Mellby Interestille, jos sillä tullaan voimalla eteenpäin. Handle with Care kiertää jatkossa johtavan rinnalle. Pelijakauma: Icecream In (15%) on liikaa pelattu. Breeze Kronos (5%), Global Bellicosa (2%) ja Conrads Malin (2%) ovat hyviä yllätyshakuja. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 9, 6, 11 Suuri: 9, 6, 11, 12, 5

