Ravivihje: Toto4 Solvalla 9.5.2021

Toto4-1 4 Climber on luokaltaan avauskohteen ykköshevonen ja omalla tasolla kilpaillessaan lähes velvoitettu pärjäämään tällaisessa lähdössä. Bollnäsissä ori oli reipas matkavauhti huomioidenkin pettymys johtopaikalta ja taipui suosikkina viidenneksi. Nyt rattaille hyppää Klaus Kern ja viime vuoden lyhyen matkan E3-finalistilta ei voi odottaa tässä muuta kuin kärkipään sijoitusta. Ykköshaastaja 3 Zenone Bar kilpailee optimibalanssilla ilman kaikkia kenkiä ja jenkkikärryillä, joten taustajoukoilla on pisteraveista huolimatta täysi yritys päällä. Gävlessä hevonen tuli kovassa lähdössä aivan mukavasti porukan mukana maaliin ja kellotteli viimeiset 800 metriä 12,5-kyytiä. 9 Titan Igiro näytti Solvallassa kolmannessa sisällä tuorevoimaiselta, mutta ei erityisemmin edennyt, kun vapaa latu aukesi. Lähtöpaikka on suojaista juoksua havittelevalle ruunalle erinomainen. 5 Issiah avaa reippaasti ja tähtää tarkkaan juoksuun sisäradalla. Joakim Stjernsön suojatilla on allaan hyvät tulokset Solvallan lähdöistä. Toissa kerralla se meni lyhyellä matkalla 11,6-tuloksen ja hävisi totosijankin vasta loppumetreillä. Viidentenä merkkinä suurempaan systeemiin 8 Quite Windy, joka oli viimeksi oikein positiivinen pitkä tauko huomioiden ja tuli voimissaan pussissa maaliin. Tältä paikalta tarvitaan toki paljon tuuria juoksunkulkuun. 6 Walle West tulee laatutreenarilta, mutta meno on ollut vaisua jo pitkään. Voitto yllättäisi tässäkin. 2 Mingait Tooma vahvistuu Anders Lövdalilla, mutta otteista on puuttunut viimeinen terävyys. Tuskin voittaa hyvältä paikaltakaan. Juoksunkulku: Climber tulittaa kärkeen ja saa Issiahin peräänsä. Pelijakauma: Zenone Bar (8%) kannattaa huomioida varhain peleihin. IS-pelisuositus - Toto4-1 Pieni: 4, 3 Suuri: 4, 3, 9, 5, 8

Toto4-2 Toisessa kohteessa rankingin aloittaa 6 Aft Galley. Ruunalla olisi moottoria nousta hieman pistelähtöjä kovempiinkin tehtäviin, kunhan palaset vain loksahtaisivat kunnolla kohdilleen. Viimeksi Örebrossa ruunan tehtävä oli täysin toivoton pitkän letkan hänniltä. Mantorpissa se paranteli toisesta ulkoa mukavasti kakkoseksi. Nyt neljäs startti tauon jälkeen ja vire voi olla edelleen nousussa. 1 Quite A Barbara oli jo Eskilstunassa paljon luotettu, mutta juoksupaikka jäi aivan häntäjoukkoihin ja 14,8-vauhtinen päätösrinki ei riittänyt kuin neljänneksi. Nyt lähtöpaikka mahdollistaa tarkemman reissun. 3 Digital Arrival suoritti paluustartissaan melko tasaisesti, mutta startti alla se voi kamppailla tässä lähdössä kärkipään sijoituksista. Jan Wagenaarin suojatti pääsee auton takaa asiallisesti liikkeelle ja saa juoksun kärkipäässä. 11 Unity Millpond voittaa tosi harvoin, mutta tässä lähdössä sekään ei olisi mahdoton ajatus. Huhtikuun alussa Solvallassa se kamppaili hyvällä keskimatkan tuloksella viidenneksi Amalencius B.B.:n voittamassa lähdössä. 9 Eclair Razz keräsi Mantorpissa paljon pelikannatusta. Tamma sai tulla tuolloin kiertelemättä perille ja eteni lopussa kärkikolmikon tuntumaan. Paikka mahdollistaa taas tarkan juoksun. 4 Zerozerosette palaa pitkältä tauolta ja potku tuskin riittää heti voittoon asti. Juoksunkulku: Digital Arrival on todennäköinen johtonimi. Aft Galley kiertää rinnalle. Pelijakauma: Aft Galley (18%) ja Digital Arrival (8%) ovat alustavasti parhaat merkit. IS-pelisuositus - Toto4-2 Pieni: 6, 1, 3, 11 Suuri: 6, 1, 3, 11

Toto4-3 Kolmantena kohteena ajettavassa monté-lähdössä kilpailee rivien luottohevonen. 4 Vincent Chase on kapasiteettinsa puolesta lähdön selkeä ykköshevonen ja ruunan kyvyt saattavat tässä lajissa jäädä pelaajilta hieman aliarvostetuiksi. Viime kesänä ruuna sijoittui Örebron monté-kisassa kolmanneksi kovien Uno Piccolinon ja Radagastin takana. Tämän kauden avauksessa ruuna otti yllättävän laukan kirikierroksella etukaarteeseen, kun homma oli johtopaikalla täysin kontrollissa. Jennifer Persson on voitokas monté-ohjastaja ja startti alla siltä ei voi odottaa muuta kuin tämän lähdön voittoa. 7 Patricia Zaz on hyväluokkainen tamma ja kyvykäs menijä raviratsastuksenkin puolella. Huhtikuun alussa Rommessa hevonen kohtasi kovemman vastuksen ja pisteli hyvin neljäntenä maaliin. Christina A Hande on hyvä ratsastaja tähän porukkaan. 8 Dominator D.T. on montén puolella suuri arvoitus, kun kaikki kolme aikaisempaa kisaa ovat pilaantuneet laukkaan. Ravilla sekin voisi kamppailla totosijoituksista. 9 Jumpinjackofjoy tuli Färjestadissa pitkältä pakilta hyvin perille ja väläytteli pientä nousuvirettä. Yllätysvalmis, vaikka ratsastaja heikkeneekin selvästi. 6 El Toro on tehnyt parhaat juoksunsa montén puolella, vaikka ei ole vielä onnistunut Ruotsissa voittamaan. Vaikeaa se on tässäkin. Paalulta 1 Sassa Will lähtee vetämään porukkaa, mutta vaikea uskoa vedon kestävän aivan perille asti. Juoksunkulku: Sassa Will avaa johtoon, mutta takamatkalaiset tulevat nopeasti iholle. Vincent Chase voi hakea matkalla johtopaikan. Pelijakauma: Vincent Chasen (37%) peliosuudessa on nousuvaraa. Sassa Will (16%) tuntuu ylipelatulta. IS-pelisuositus - Toto4-3 Pieni: 4 Suuri: 4

Toto4-4 Päätöskohteessa 2 Upside Face on ehjällä juoksulla lähellä voittoa. Peter G Normanin suojatilla olisi kapasiteettinsa puolesta aineksia kovempiinkin lähtöihin, mutta epävarmuus on hidastanut tilipussin karttumista. Viime kaudella hevonen kamppaili aina kärkipään sijoituksista, kun suoritti sallitulla askellajilla koko matkan ja nappasi yhden voitonkin lokakuussa Eskilstunasta. Ruuna avaa reippaasti ja voi onnistuessaan johtaa koko matkan. Varmistukset aloittaa 5 Askö Giant, joka tulee hyvältä valmentajalta ja hevosella on riittävä kapasiteetti tällaiseen lähtöön. Viimeksi hevosella kierrettiin vaikealta paikalta optimistisesti johtavan rinnalle ja se oli tuona päivänä hieman liikaa. Eskilstunassa se punnersi hyvin perille, eikä jäänyt kauas totosijastakaan. 7 Olimp nappasi Eskilstunasta voiton sitkeän ulkoratojen kiertelyn päätteeksi. Solvallassa ruuna joutui antautumaan johtavan takaa, mutta lähtökin oli tasokkaampi. Hyvä avaaja voi päästä ulkoakin iskuasemiin. 12 Jilla May on jäänyt alustavasti aivan pelaamattomaksi, mutta se voisi ylivauhtisessa juoksussa parannella kirissä yllättävän korkealle. Viimeksi hevonen lopetti kulisseista mukavasti perille, vaikka ei sijoitusta saanutkaan. Niin ikään aivan pelaamaton 8 Le Mare ei ole kyvyiltään lainkaan niin nolo hevonen mitä heikko taulu antaa ymmärtää, mutta toki onnistuminen on näistä asemista vaikeaa. Tamma oli etenkin kolmevuotiaana oikein lupaava ja sijoittui Oaksin karsinnassa kuudenneksi vaikealta lähtöpaikalta. Tamman ennätys 12,4 on myös peräisin kolmivuotiskaudelta. Juoksunkulku: Upside Face on ravilla todennäköisin johtonimi. Sen laukatessa Olimp etenee johtoon. Pelijakauma: See Yah Brolinen (22%) peliosuus on kummallinen. Askö Giant (9%) on hyvä merkki, yllätysosastolta kannattaa huomioida ainakin Jilla May (2%). IS-pelisuositus - Toto4-4 Pieni: 2, 5, 7, 12 Suuri: 2, 5, 7, 12, 8

