Ravivihje: Toto75 Åby 8.5.2021

Toto75-1 Upeatasoinen kierros käynnistyy 4-vuotiaiden tammojen Drottningpokal-finaalilla. 1 Eagle Eye Sherry ei näytä ulospäin kovin erikoiselta, mutta maisema on vaihtunut ikäluokkalähdöissä vilkkaaseen tahtiin. Kausi on alkanut kahdella keulavoitolla, joista karsintaykkönen viimeksi tuli erittäin ilmavasti. Tehtävä luonnollisesti kovenee, mutta todennäköisimpänä keulahevosena Björn Goopin suojatti on ykkösmerkki, alustavaa pelijakaumaa niukempi toki.

2 Honey Mearas osoitti vahvoja otteita jo edellisessä tallissa viime kaudella, mutta tärkeimmissä paikoissa onnistumisia ei tullut. Mm. E3-finaalissa voittokin olisi saattanut irrota tilojen tullessa. Aloitus Daniel Redéniltä on ollut erinomainen ja karsinnassa tamma liukui johtavan rinnaltakin viime metreillä varsin eleettömästi voittajaksi. Kengät on tarkoitus ottaa ensimmäistä kertaa pois, joten luvassa voi olla vielä tuntuva parannuskin.

Kolmas kova on 3 Fifty Cent Piece, joka sai omassa karsinnassaan selvästi trion vaativimman juoksun, mutta ratkaisi kuolemanpaikaltakin lopussa. Normaalisti kovan startin jälkeen finaalisuorituksen ylle voisi asettaa pienen kysymysmerkinkin, mutta Robert Berghin taidot tietäen heikennystä on tuskin luvassa, pikemminkin päinvastoin.

Neljäs karsintavoittaja 4 Namaste on vahvassa kehitysvaiheessa, mutta kovatempoisessa kisassa vähäisempi rutiini saattaa vielä tulla esiin. Karsintavoiton se nappasi tyylikkäästi keulapaikalta vetolaput yläasennossa.

Isomman yllätyksen mahdollisuus tuntuu hieman rajalliselta, vaikka ikäluokkafinaaleissa sellaisiakin toisinaan nähdään. 10 Bank Wise As omaa kelpo kapasiteetin, mutta karsinnassa Honey Mearas ohitti sen kuitenkin ulkopuoleltakin melko hallitusti lopussa. Jos suosikit sortuvat liialliseen vauhdinpitoon, pieniä saumoja voittoonkin voisi olla.

Sisärataa pitkin karsinnassa Eagle Eye Sherryn takana toiseksi venynyt 9 Nikita Sunrise pääsee identtisistä asetelmista liikkeelle ja voi yltää tarkalla reissulla totoon.

Juoksunkulku: Eagle Eye Sherryllä on hyvät mahdollisuudet puolustaa kärkipaikka sisältä. Muista karsintavoittajista Fifty Cent Piece lähtee parhaiten, muttei riittävän hyvin päästäkseen omin avuin suosikin edelle. Se on todennäköisin vaihtoehto toisen radan vetäjäksi. 5 Kirsi Boko ja 6 Sayonara voivat yrittää ulompaa sisäradalle. Tasaisemmin aloittava Honey Mearas hankkii iskuasemat toiselta radalta kärjen lähettyviltä.

Pelijakauma: Eagle Eye Sherry (44%) on liian selvä suosikki. Honey Mearas (18%) ansaitsisi hieman enemmän peliä.

Ranking: A) 1, 2, 3 B) 4, 10, 9, 6, 7, 5 C) 8, 11, 12 IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 1, 2, 3 Suuri: 1, 2, 3

Toto75-2 Alin 75-divisioona tarjoilee tasaisen pähkinän purtavaksi. Huomioitavaa on, että Klass II on harvemmin avoinna Ruotsin ulkopuolella syntyneille hevosille, joten monelle osallistujalle tilaisuus on tässä sarjassa lähestulkoon ainutkertainen.

Ykkösmerkiksi nousee tauosta huolimatta 2 Flirting Diamond, jolla ei voittosummansa takia ole voinut ajaa valmistelevaa starttia alle. Thomas Uhrbergin valmennettava teki vuodenvaihteen molemmin puolin vahvoja esityksiä, mutta erityisen hyvä se oli kengittä marraskuun lopussa. Alla oli silloinkin vastaava tauko, mutta ruuna nitisti keulahevosen johtavan rinnalta pitkällä kirillä. Kengät riisutaan nytkin. Suoraan keulaan 4-vuotias ei kakkosradalta luultavasti pääse, mutta paikka voi olla haettavissa toisessa vaiheessa.

3 Unacerveza Broline ei ole aiemmin onnistunut rahakkaammissa lähdöissä, mutta vire vaikuttaa viime starttien perusteella mainiolta. Kalmarissa kärki tosin sortui kovaan avaukseen, mutta Johan Untersteinerin suojatin alle 10-vauhtinen lopetuskin oli varsin rento ja ykkössija irtosi helposti.

9 Beckham saattaa hyvinkin olla lähdön paras hevonen. Jatkuvasti hyviä juoksuja tehnyt italialainen pinkoi viimeksi 2. ulkoa kärkeen viimeisellä takasuoralla ja piti hallittuun voittoon. Viimeiset 700 metriä kulkivat 09,8-kyytiä. Takarivistä oriilla on toki riski jäädä aivan porukan hännille, eikä onnistuneen taktiikan luominen ole yksinkertaisinta.

4 Kryptonite Hanoverin luokka riittää myös ottelemaan kärkisijoista ja 19-vauhtinen hiitti alla 4-vuotiaalta voidaankin nähdä heti varteenotettava suoritus. Jenkki oli hyvä viime kauden kahdessa viimeisessä kisassaan ilman etukenkiä.

Edellä mainittujen kohdalla juoksunkulkuun liittyy enemmän tai vähemmän kysymyksiä. 1 Donato Frecelille on sen sijaan helpompi ennustaa sujuvaa reissua joko keulassa tai johtavan takana. Ruunauksen jälkeen viime syksynä kunnolla vauhtiin päässeen norjalaisen kokemukset ovat helpommista lähdöistä ja ajatkin ovat vielä tälle tasolle vaatimattomat. Rautakengät ja hokit vaihtuvat nyt kuitenkin paljaisiin kavioihin, joten odotettavissa on tuntuva parannus. Helmikuun ensimmäisessä voitossa ruuna kiri takaa 12-vauhtia, joten kyytiäkin löytyy.

Systeemeihin nostetaan myös 8 Cadiz, jonka voitto maaliskuun lopussa Åbyssä tuli melko vaivattoman oloisesti ruunan vaihdettua 2. ulkoa johtavan rinnalle ennen kirikierrosta. Lundenin viime kisassa Flemming Jensenin suojatti tuli kuolemanpaikalta myös juosten perille asti, vaikkei keulahevosesta otetta saanutkaan. Jos asemat eivät jää liian kauas, ei voittokaan tunnu poissuljetulta.

Muiden voittosaumat eivät tunnu erityisen merkittäviltä. Björn Goop ja juoksurata on tietysti lupaava yhdistelmä, mutta hevosena 6 One Deep Valley on 75-tasolle melko rajallisen oloinen. Färjestadissa 2. ulkoa kirinyt ruuna kävi jo loppusuoralla voittajan edellä, mutta menetti otteensa.

Juoksunkulku: Donato Frecel ja One Deep Valley ovat nopeimmat ensi metreillä. Kummankin kohdalla johtopaikasta luopuminen voi tulla kyseeseen toisessa vaiheessa, jolloin eturivin eniten pelatusta kolmikosta nopeimmalla olisi tilaisuus edetä johtoon. Sisimpää Flirting Diamond on lähimpänä, vaikka yksikään triosta ei ole erityisen liukas avaaja voltista. Beckham voi vauhdin pudotessa kiertää aikaisin eteenpäin.

Pelijakauma: Flirting Diamondin (16%) pitäisi olla eniten pelattu Kryptonite Hanoverin (19%) sijaan. Donato Frecel (7%) on aliarvostettu, One Deep Valley (8%) liikaa pelattu.

Ranking: A) 2, 3, 9, 4, 1 B) 8, 6, 5, 10, 12 C) 11 IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 2, 3, 9, 4, 1, 8 Suuri: 2, 3, 9, 4, 1, 8

Toto75-3 Kungapokal-finaalin 4 Önas Prince on kierroksen suurin suosikki. Per Nordströmin oriilla on alla edellistä parempi treenitalvi ja 4-vuotiskausi onkin käynnistynyt kolmella vaivattomalla keulavoitolla. Karsinnassa päätöspuolikas kulki rauhallisen avauskierroksen jälkeen 09,0-vauhtia kevyellä askeleella. Kengittä tällä kertaa menevä suosikki on erittäin todennäköinen keulahevonen nytkin ja normaalisti lähellä voittoa. Tärkeässä kisassa voitonnälkää riittää tietysti muillakin, eikä yli 70 prosentin peliosuus ole enää perusteltua. Isompaan systeemiin haetaan siis maksavampiakin hevosia.

Eniten luokkaa suosikin haastamiseen löytyy 6 Rome Pays Offilta, joka on tehnyt molemmissa Ruotsin-starteissaan sitkeät suoritukset toiselta ilman vetoapua. Karsinnassa jenkki nujersi keulahevosen, mutta takaa kirinyt 2 Wild West Diamant kurotti viime metreillä niukasti edelle. Robert Bergh on paljon vartijana tässäkin ja syynää suosikin viimeistään kirilenkillä.

3 Jacoby Keeper piti omassa karsinnassaan johtopaikalta pintansa 10,3-lopetuksessa. Jenkkikärryjä mahdollisesti testaava ruuna juoksee tällä kertaa todennäköisesti johtavan kannassa, ja jos suosikki ei pääse rauhoittamaan tempoa, voisi Leif Witaspin jenkki pystyä yllätykseen kirivaiheessa. Myös 9 Maesteraemon lukeutuu potentiaalisiin yllättäjiin, sillä karsinnassa se seuraili Önas Princen takana hyvällä otteella toiseksi. Kenkien riisuminen ja jenkkikärryt toisivat sen kohdalle vielä kosolti lisämielenkiintoa.

Wild West Diamantille Bramblingin poisjäänti sisäpuolelta ei ollut kovin hyvä juttu, sillä saksalais-hollantilaisen lähtönopeus on ollut tähän asti verkkainen. Suoritus karsinnassa oli kuitenkin tauko huomioiden erittäin vahva sen nitistettyä 10-vauhtisen kirin päätteeksi Rome Pays Offin, joten täysin Rick Ebbingen tällä kertaa ajaman oriin saumoja ei voi tyrmätä.

Viimeisenä hevosena isompaan systeemiin nostetaan viime kesän E3-voittaja 7 Hennessy Am, joka punnersi karsinnassa Jacoby Keeperin rinnalta kolmanneksi. Sen olemus oli oikein hyvä ja odotettavissa voi olla finaaliin vielä selkeä tason nosto. Lähes pelaamattomana merkin arvoinen. Muutama muukin teki karsinnassa positiivisen suorituksen, mutta aivan kärkeen yltääkseen juoksun pitäisi mennä niiden osalta aivan nappiin.

Juoksunkulku: Önas Prince torjuu ulkopuolelta lähtevät ja nappaa johtopaikan. Jacoby Keeper pääsee sen peesiin. Rome Pays Off voi hakea selkää avauskierrokselle, mutta edennee viimeistään puolimatkassa toisen radan veturiksi, ellei sitten Wild West Diamant ole jollain konstilla päässyt vapaille sisältä.

Pelijakauma: Önas Princen (70%) suosikkiasema on liian iso. Rome Pays Off (10%), Jacoby Keeper (5%), Maesteraemon (4%) ja Hennessy Am (1%) ovat jääneet liian pienelle pelille.

Ranking: A) 4 B) 6, 3, 9, 2, 7, 10, 5, 8 C) 11, 12 IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 4 Suuri: 4, 6, 3, 9, 2, 7

Toto75-4 Suomessakin uransa alkutaipaleella muutaman startin juossut 4 Z.Boko on loistoasemista Klass I:n selkeä suosikki. Virkeä menijä on ottanut kevään voittonsa johtopaikalta, eikä lyhyestä matkasta pitäisi ainakaan olla haittaa. Viimeksi Sörlandetissa Kristian Malminin ajokki veti avausringin muiden edellä 12,0-vauhtia, mutta piti selvän eron maaliin saakka. Ehkä tehtävä ei kuitenkaan tässä ole aivan niin yksinkertainen kuin viime suoritusten perusteella voisi ajatella, sillä vastuskin kovenee.

Rinnalta kiihdyttävä 5 Alpago W.F. vastaili Solvallassa kärkipaikalta perille lopetellen päätöspuolikkaan 09,8-vauhtia. Tutummalla matkalla Mika Forssin lainakuskaama italialainen voi pystyä lyhyemmällä starttivälillä vielä parantamaankin, eikä suosikin haastaminen ulkopuoleltakaan tunnu mahdottomalta.

10 Billi Time ei pystynyt lunastamaan odotuksia maaliskuun alussa Åbyn 75:ssä jääden tasaisessa taistossa lopulta rahasijalle kierrettyään puolimatkassa toisen radan vetäjäksi. Tyyli ei ollut sillä kertaa lopussa aivan priima, mutta pienen huilin jälkeen Odensessa ruuna otti taas ykkössijan selvällä erolla vetäistyään takaa kärkeen ennen loppukaarretta. Jos kärkihevoset pitävät nyt vauhtinsa perille, voi takaa voittomatsiin ehtiminen tehdä tiukkaa.

Melko paljon pelatun tanskalaisen sijaan kolmantena hevosena lapulle nostetaankin hyvää juoksua kärkkyvä, mutta selvästi vähemmän pelattu 1 Bone Hard Flash. Se puursi Bergsåkerissa lopussa ulkokautta toiseksi parantaen ennätystään parilla sekunnilla. Jos kovavauhtinen startti on vienyt virettä entistä paremmaksi, kuten olettaa sopii, on Erik Adielssonin vahvistamalla 5-vuotiaalla sisärataa pitkin saumat kamppailla voitostakin.

Pääsiäisenä vakuuttavan kirivoiton Färjestadissa ottanut 6 Bara Du Chene laukkasi viimeksi avauskurviin, eikä ehkä jättänyt sen jälkeenkään yhtä hyvää kuvaa. Nopea ruuna on sopiviin asemiin päästessään mahdollinen, mutta pienen kysymysmerkin sen ylle voi heittää.

Vähemmän pelatuista harkitsemisen arvoinen voi olla 2 Milos Ganador, joka oli viimeksi ensimmäistä kertaa ilman kaikkia kenkiä kilpaillessaan kuin eri hevonen ja ratkaisi parijonosta helposti 10-vauhtisella kirillä. Ravi oli tosin ajoittain hapuilevaa, joten ei ole sanottua, että toinen kerta avojaloin heti perään tuottaa yhtä hyvän tuloksen.

Juoksunkulku: Z.Boko, Alpago W.F. ja Bara Du Chene avaavat keskeltä ripeästi, ensin mainittu kärkeen. Vauhti pysynee tasaisen reippaana läpi kisan.

Pelijakauma: Z.Boko (41%) on aavistuksen liikaa luotettu, Alpago W.F. (19%) liian vähän. Myös Bone Hard Flash (8%) on edullinen.

Ranking: A) 4, 5 B) 10, 1, 6, 2, 8, 11, 9 C) 12, 7, 3 IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 4, 5, 1 Suuri: 4, 5, 1

Toto75-5 Tasainen pronssidivisioona yritetään ratkaista ideavarmalla. 6 Uncle Töll avasi kautensa hyvällä suorituksella viime viikolla Åbyssä. Takapareissa matkannut ruuna oli luonnollisesti vauhdinjaon seurauksena vailla mahdollisuuksia kärkeen, mutta loppu ulkoratoja pitkin kulki kuitenkin hyvällä tyylillä alle 10-vauhtia. Tällä kertaa André Eklundh voi selvitä nopealla 5-vuotiaalla johtoon, josta sen kukistaminen olisi tasokkaille vastustajillekin haastava tehtävä. Ruuna voitti viime syksynä alimman 75-finaalin johtavan rinnalta ja kiri Derbyn karsinnassa liikenneongelmien jälkeen takaa neljänneksi, joten kapasiteetti on riittävä.

2 Rackham voi olla hevosena aavistuksen edellistä parempi, mutta puutteellinen lähtönopeus tekee sen tehtävästä hankalamman, vaikka matka sinänsä onkin oriille puoltava tekijä. Kauden avauksessa loppukurvissa laukannut 5-vuotias näytti viimeksi puristavan 3. ulkoa kirissä jo voittoon, mutta sisäpuolella juossut Oxidizer vastasi sille kuitenkin onnistuneesti viime metreillä. Kiertämistä on tiedossa nytkin.

10 Easy Cash ei antanut verkkaisen avausringin jälkeen viimeksi Uncle Töllille ja kumppaneille saumaa lopussa, mutta asetelmat ovat nyt käänteiset. Huippuvireinen menijä pystyy kyllä tulemaan takaakin, mutta suosikkiasema ei näistä asemista tunnu silti oikeutetulta.

Lähdön parhaimmistoon lukeutuu myös 12 Oracle Tile, joka kiri jouluna Solvallassa finaalivoittoon takapareista. Harvakseltaan läpi talven kilpaillut ori voitti viimeksi johtopaikalta oikein kevyesti ja nyt kengät otetaan ensimmäistä kertaa pois. Ei mahdoton juoksun edes jotenkin onnistuessa.

Rackhamin ohella matkasta hyötyy myös 5 Arvid S.H., joka ei pystynyt viimeksi maililla parantamaan sijoitustaan takaa. Tämä lähtö oli kuitenkin kiikarissa jo sitä ennen, joten reipastempoisempi kisa on luultavasti vain vienyt virettä parempaan suuntaan. Hieman tasaiselle lähtijälle juoksun sujuminen on aina arvoituksellista.

Kirikykyinen 9 Frodo S., hyvän juoksun saava 1 Usain Töll ja kuolemanpaikalta voittoon vääntänyt 8 Taxi Out tulevat rankingissa seuraavina, eivätkä muutkaan ole 75-tasolle mitenkään riittämättömiä.

Juoksunkulku: Usain Töll käynnistyy sisältä riuskasti, mutta pitkällä matkalla selkäjuoksu lienee tavoitteena. Uncle Töll avaa ulompaa hyvin ja painuu todennäköisesti jo avauskurvissa kärkeen. Taxi Out voi yrittää myös päästä kasiradaltakin sisälle. Jos Rackham ei valahda kiihdytyksessä takarivin hevosten taakse, voi se kiertää hyvissä ajoin johtavan ulkopuolelle. Muussa tapauksessa aloitteen tekijä voi olla Easy Cash.

Pelijakauma: Uncle Töll (16%) maistuu kovasti, Easy Cash (29%) on selvästi ylipelattu. Oracle Tile (6%) ja Arvid S.H. (4%) ansaitsisivat hieman enemmän kannatusta.

Ranking: A) 6, 2 B) 10, 12, 5, 9, 1, 8 C) 11, 7, 3, 4 IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 6 Suuri: 6

Toto75-6 Kaksi hevosta erottuu selvästi 5-vuotiaiden tammojen lähdössä. 3 Milady Grace näytti marssivan kauden avauksessa johtopaikalta hallittuun voittoon, mutta laukkasi yllättäen päätössatasella. Suoritus aiheuttaa tietysti epävarmuutta tähänkin, mutta jos ja kun asiat on saatu kuukauden aikana kuntoon, on voitto tässä melko vahvasti Örjan Kihlströmin ajokin ulottuvilla. Kuten viime kerralla nähtiin, se pystyy avaamaan tarvittaessa varsin reippaasti ja kuski huolehtiessa vain kovimman vastustajan pysymisestä ulkopuolella tie keulaan olisi auki toisessa vaiheessa. Varma.

4 Allegra Gifont tarjoilee edelliselle kovimman vastuksen, mutta rinnalta ohi pääseminen ei ehkä onnistu ja voittaminenkin hankaloituu sen myötä oleellisesti. Avauskisa Ruotsissa oli sinänsä erittäin lupaava, kiripuolikkaalla johtavan takaa toiselle radalle noussut tamma tuli Short In Cashin takana hyvin perille. Loppuvuoden starteissa Italiassa menestystä tuli vaativammillakin reissuilla. Kärkipäähän nytkin ja Milady Gracen ohi päästessä voitto olisi tietysti sille liki.

2 Alhambra Mail lähti voltista viimeksi väärällä askellajilla, eikä Axevallassakaan nähty parasta sen antauduttua johtopaikalta lopussa. Huipputikissä voitontahtoinen menijä ei kalpenisi tässäkään, mutta parhaat suoritukset ovat tulleet hieman tiiviimmällä starttirytmillä. Takaa totokuvioihin voivat kohota Axevallassa hyvin kirinyt 10 Mellby Harissa sekä Milady Gracelta voiton toissa kerralla perinyt 11 Gina Mearas. Voittoon tarvittaisiin toki jo suosikkien epäonnistumista.

Norjalaisista tammaderbyn voittaja 1 Lucky Queen Soa voi selvitä sisältä arvokkaaseen paikkaan keulahevosen kantaan, mutta rahkeiden riittäminen voittoon saakka tuntuu varustemuutoksista huolimatta silti hieman vaativalta.

Juoksunkulku: Lucky Queen Soa avaa hyvin, mutta sopiva selkä kelpaa. Milady Grace pystynee torjumaan rinnalta lähtevän Allegra Gifontin ja etenee keulaan. 7 Gobi Princess voisi ehkä täysillä satsattaessa sotkea kärkikuvioita, mutta kaikkien ohittaminen tuntuu liian vaikealta tehtävältä.

Pelijakauma: Milady Grace (45%) on oikein pelattu suosikki, Allegra Gifontin (30%) kannatus on nousemassa hieman liian suureksi.

Ranking: A) 3, 4 B) 2, 10, 11, 1, 5, 7 C) 12, 6, 8 IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 3 Suuri: 3

Toto75-7 Hieno kierros saa arvoisensa kruunun Paralympiatravet-finaalista, mutta pelillisen otteen saaminen lähdöstä tuntuu haastavalta. 8 Ecurie D. on ulkoradaltakin niukka ykkösrankkaus, sillä Björn Goopin ajokki voi selvitä alussa kovimpien kilpakumppaneiden ohi. Sisempää starttaavilta keulapaikka olisi haettavissa, eikä sen jälkeen superlahjakkuuden kukistaminen olisi aivan simppeli juttu. Kausi alkoi helpolla keulavoitolla ja kaikki on sujunut mallikkaasti sen jälkeenkin.

Ranskan ykköslähdöt läpi kolunnut 4 Delia du Pommereux on kova tekijä. Eric Raffinin ajama tamma ei luultavasti osallistu tulisimpaan alkukiihdytykseen, mutta sopivat asemat saadessaan 8-vuotias pystyy kehittämään äreän kirin, jolla se helmikuussa kukisti itsensä Face Time Bourbonin. Viime kilpailuissakin loppu on ollut vahva, vaikkei Vivid Wise Asin tavoittaminen olekaan onnistunut. Voittomatsiin.

5 Who's Who on aloittanut kauden kahdella tyylikkäällä kirivoitolla ja Pasi Aikion ori vaikuttaa ottaneen vielä viime vuodesta stepin eteenpäin. Vuoden takaisen tapaisesta taktiikkakisasta ei ehkä tällä kertaa ole suurta pelkoa, joten Who's Who saattaa päästä käyttämään samaa kiriasetta finaalissakin. Rommessa maalisuora kulki alle 05-vauhtia.

6 Aetos Kronos teki kaksi viikkoa sitten vallan hurjan suorituksen kolmannen kiertelyineen, eikä tehtävä vastuksen koventuessa vaikuta nytkään täysin mahdottomalta. 5-vuotiaan lähtönopeus ei kylläkään mahdollista kovin simppeliä juoksua nytkään.

Viime lauantain startti toi 10 Very Kronoksen ylle hieman harmaita pilviä oriin mentyä johtavan rinnalla vinoksi ja laukattua loppukaarteessa. Tallitietojen mukaan kaikki on kuitenkin ollut viikolla kunnossa, joten sitäkään ei voi sivuuttaa. Kengät otetaan pois, takarivi on tietysti selkeä miinus näin kovassa seurassa.

2 Gelati Cut ei ole juossut Ranskassa aivan kovimmissa lähdöissä, mutta kohdannut kuitenkin tasokkaita hevosia, kuten mm Gu d'Heripren. Nopea lähtijä voi saada mukavat juoksuasemat, eikä senkään menestymistä voi pitää mahdottomana. Mainittakoon toki, että Aetos Kronos löi sen Prix d'Amerique-päivänä selityksittä ulkopuoleltakin.

Hyviä asemia tavoittelevat 1 Floris Baldwin ja 3 Racing Mange voivat nappionnistumisilla otella ehkä totosijasta, mutta rahkeiden riittäminen voittoon tuntuu vaikealta.

Juoksunkulku: Kolmelta sisimmältä radalta lähdetään reippaasti, mutta selkäjuoksu lienee kaikille ensisijainen vaihtoehto. Ecurie D. voi ohittaa välistä tasaisemmin avaavat pelihevoset ja päästä johtoon. Arvaamattomiakin ratkaisuja voidaan toki nähdä esimerkiksi Delia du Pommereux'n toimesta.

Pelijakauma: Ecurie D. (20%) on hieman alipelattu, Who's Who (20%) aavistukseen liikaa luotettu.

Ranking: A) 8, 4, 5, 6 B) 10, 2, 1, 3 C) 9, 7 IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 8, 4, 5, 6 Suuri: 8, 4, 5, 6, 10, 2

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 1, 2, 3

Toto75-2: 2, 3, 9, 4, 1, 8

Toto75-3: 4

Toto75-4: 4, 5, 1

Toto75-5: 6

Toto75-6: 3

Toto75-7: 8, 4, 5, 6

Hinta: 10,80 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-05-08&track=Aby&race=5&pool=T75&selections=[1,2,3],[2,3,9,4,1,8],[4],[4,5,1],[6],[3],[8,4,5,6]&stake=0,05&price=10,8



Suuri

Toto75-1: 1, 2, 3

Toto75-2: 2, 3, 9, 4, 1, 8

Toto75-3: 4, 6, 3, 9, 2, 7

Toto75-4: 4, 5, 1

Toto75-5: 6

Toto75-6: 3

Toto75-7: 8, 4, 5, 6, 10, 2

Hinta: 97,20 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-05-08&track=Aby&race=5&pool=T75&selections=[1,2,3],[2,3,9,4,1,8],[4,6,3,9,2,7],[4,5,1],[6],[3],[8,4,5,6,10,2]&stake=0,05&price=97,2

PieniToto75-1: 1, 2, 3Toto75-2: 2, 3, 9, 4, 1, 8Toto75-3: 4Toto75-4: 4, 5, 1Toto75-5: 6Toto75-6: 3Toto75-7: 8, 4, 5, 6Hinta: 10,80 €Tästä kupongille:SuuriToto75-1: 1, 2, 3Toto75-2: 2, 3, 9, 4, 1, 8Toto75-3: 4, 6, 3, 9, 2, 7Toto75-4: 4, 5, 1Toto75-5: 6Toto75-6: 3Toto75-7: 8, 4, 5, 6, 10, 2Hinta: 97,20 €Tästä kupongille: