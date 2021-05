Ravivihje: Toto64 Rättvik 7.5.2021

Toto64-1 Kierroksen todennäköisin voittaja löytyy heti avauskohteesta. 11 Parker ei ole vielä tappiota kokenut ja tuskin kokee tänäänkään, niin jäätävä se on ollut jokaisessa neljässä startissaan. Viimeksikin Solvallan hyvätasoisessa lähdössä ori pakeni johtavan rinnalta upealla tyylillä maisemiin. Sitä ennen Rättvikissä 4-vuotias ehti alussa laukkaamaankin voittaen silti puolivaloilla. Jörgen Westholmin suojatin olemus ja tyyli ovat sellaiset, ettei sarjat ole ihan äkkiä tulossa vastaan ja jatkoa seurataankin suurella mielenkiinnolla. Varmaksi, vaikka toki jonkinlainen laukkariski Parkerille on vielä laskettava. 4 Jack And Ginger teki Bollnäsissä hyvän juoksun oltuaan johtavan takaa toinen. Ruuna parantanee entisestään saatuaan startin alle tauon jälkeen ja nyt se kokee myös kovan luokan kuskinvahvistuksen, sillä kyytiin hyppää Mats E Djuse. 15 Capital Cain C.C. osallistui viimeksi Kungapokalenin karsintaan, joka oli jo lähtökohtaisesti aivan liian kova lähtö. Ruuna jäikin ravanneista selvästi viimeiseksi, mutta tulos 13,5ake on tähän lähtöön kovaa valuuttaa. Toiseksi eniten peliä kerännyt 14 Pelas Orthos olisi alkuvuoden vireessään perusteltu kakkossuosikki, mutta nyt siihen on hyvin vaikea suhtautua. Niin huono ruuna oli molemmissa huhtikuun starteissaan. Örjan Kihlströmin ajokilta riisutaan pitkästä aikaa kengät pois. 10 Miss Sharon oli hyvä varsinkin toissa kerralla Bergsåkerissa, jossa kiri terävästi toiseksi saadessaan myöhään tilaa. Juoksunkulku: 1 So What S.I.R. ja Jack And Ginger kamppailevat keulapaikasta. Parkerilla otetaan alku mahdollisimman varovasti ja lähdetään hyvissä ajoin reissuun. Pelijakauma: Parker (69%) on ansaitusti jättisuosikki. Jack And Ginger (3%) on haastajista liian vähän pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 11 Suuri: 11

Toto64-2 4 A Whispering Angel oli yhden heikomman startin jälkeen taas oma itsensä Bergsåkerissa, jossa johtavan takana matkannut tamma haastoi tiukasti lupaavaa Navonaa. Östersundissa tuli jälleen heikompi sijoitus tauluun, mutta se joutui tekemään alkumatkalla liikaa töitä keulapaikan eteen ja lopun taipuminen oli ymmärrettävää. 4-vuotias lienee alussa nopein ja Olle Wäjersten pääsee valitsemaan ajaako keulasta vai kelpaako jonkun selkä. 5 Swisha voitti 3-vuotiskaudellaan vain kerran, mutta sillä ajettiin paljon kivikovia ikäluokkalähtöjä, joissa teki vähintään kelvollista jälkeä. Näin mataliin rahasarjoihin tamma on kova luu. Seitsemän kuukauden tauolta palaava tamma on siirtynyt paussin aikana Jörgen Westholmin treeniin. Suosikkikaksikko erottuu muista. 2 Estelle Godiva oli hyvä molemmissa Hagmyrenin kakkossijaan päättyneissä starteissa. Samanlaisena voitto ei voi olla enää pitkään tulematta. Nappipaikan saaneelta tammalta riisutaan tänään kenkiä pois. 3 Curien voittotili on vielä avaamatta, mutta se teki viimeksi Färjestadissa lupaavan juoksun oltuaan tasokkaassa porukassa kolmas. Nyt on käsillä kolmas startti talvitauon jälkeen. Jättiyllätyksenä lapulle 1 Artemis Trabir, joka saattoi viimeksi Rommessa jäädä jopa voittovoimissaan pussiin. Tänään tammalta riisutaan ensimmäistä kertaa kenkiä pois. 9 Lyckans Marre kiri Solvallassa toisesta ulkoa kelvollisesti totoon. Sitä ennen Bergsåkerissa tamma jäi 75-lähdössä umpipussiin. 7 Cobol Eternityn pitää parantaa paljon viime starteista mikäli meinaa ainakaan suosikkaksikon kukistaa. Juoksunkulku: A Whispering Angel avaa keulaan ja niitä ei luovuteta korkeintaan kuin Swishalle. Pelijakauma: Ei isompaa huomautettavaa. Cobol Eternity (18%) tuntuu liikaa pelatulta. Artemis Trabir (2%) voisi olla muutaman prosentin enemmän luotettu. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 4, 5 Suuri: 4, 5, 2, 3, 1

Toto64-3 Kolmannessa kohteessa 2 Illfindmywayhome lienee eittämättä lähdön lahjakkain hevonen, mutta parissa viime startissa se on näyttänyt miksi 6-vuotiaalla on päästy starttaamaan vasta 11 kertaa. Solvallassa ruuna oli kaukana priimasta ja taipuikin yllättävän helposti keulasta toiseksi. Pikkupaussin jälkeen esitys Mantorpin Klass II-lähdössä oli sinänsä hyvä, mutta kurveissa oli isoja ongelmia. Näihin kysymysmerkkeihin nähden aamupäivän yli 60 prosentin kannatus kuulostaa liioittelulta. Ruunan rattailla nähdään mielenkiintoinen ”tauoltapalaaja”, sillä Daniel Redén ajaa ensimmäistä kertaa kilpaa sitten viime marraskuun. 5 B.G. Pastor Jonte oli mainio toissa kerran Bergsåkerin voitossaan, kun se kiri viidennestä ulkoa ilmavalla tyylillä ykköseksi. Viimeiset 700 metriä sujuivat 10,9-kyydillä. Moittia ei sovi myöskään viime Bergsåkerin starttia. 5-vuotiaalla jouduttiin pakittamaan alussa aivan porukan hännille, josta ori esitti riuskan loppuvedon nousemalla neljänneksi. Yli 40 prosentin kannatusero suosikkiin nähden on hämmentävän paljon ja B.G. Pastor Jontessa olisi ainesta ideavarmaksikin. Viimeksi pussiin juuttunut 8 Charlie Brodde oli oikein hyvä toissa kerralla Rättvikissä kiriessään hienolla tyylillä ylivoimaiseen voittoon. Ruuna voisi kiinnostaa pelimielessä enemmänkin, mutta maili ja kasirata on harvoin voittava yhdistelmä. 4 Joffrey on viime sijoituksiaan paremmassa iskussa. Rättvikissä ruuna sitkisteli toiselta ilman vetoapua hyvin neljänneksi ja viimeksi Rommessa se jäi menestyjän näköisenä umpipussiin. Alle kahden prosentin kannatus on Alice Molinin ajokille aivan liian vähän. Juoksunkulku: Hieman vaikeasti arvioitava. Illfindmywayhome on todennäköisin keulahevonen. Kokemattomien kuskien lähdössä voi tapahtua jälleen yllättäviäkin asioita. Pelijakauma: Illfindmywayhomen (62%) ylisuurista prosenteista voisi jakaa etenkin B.G. Pastor Jontelle (20%) ja Joffreylle (1,8%). IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 2, 5 Suuri: 2, 5, 8, 4

Toto64-4 Kylmäveristen Dubbelcupen-karsinta on 75-tasoinen lähtö. 10 Mo Sjur aloitti Hagmyrenissä voitokkaasti Kari Lähdekorven & Arvo Ylitalon omistuksesta sekä Joakim Elfvingin treenistä. Ori eteni kierros ennen maalia keulaan, josta hallitsi varmoin ottein perille. Nyt rima nousee tuntuvasti, mutta Mo Sjur parantaa taatusti saatuaan tauolta startin alle. Niin lupaavia otteita se esitteli 4-vuotiaana, että saa ykkösvihjeen. 8 Björlifanner on parantanut kovasti otteitaan siirryttyään Nathalie Blomin treeniin. Bergsåkerissa ruuna otti pahan lähtölaukan, jonka jälkeen kulki 24,4-vauhtia viimeiset 2200 metriä nousten hyvällä potkulla sisäkautta kuudenneksi. Solvallassa tapahtuikin paluu voittokantaan pitkän kuivan kauden päätteeksi, kun se kiri kolmannesta ulkoa tyylikkäästi ykköseksi. Vaikka voitto lopulta jaettiinkin, niin kuskin elkeistä päätellen Björlifannerilla ei ollut vielä kaikki pelissä. Öystein Tjomslandin kovaluokkainen kaksikko 4 Vimse Lars & 7 Stjerne Tore ovat toki perushevosia tähän lähtöön, mutta paljon peliä keränneinä eivät erityisen maistuvia tapauksia. Jälkimmäinen oli Bergsåkerissa vielä tasapaksuhko kolmen kuukauden tauolta. Vimse Larsilla puolestaan ravi meinasi hajota viimeksi loppusuoralla, vastus kovenee Östersundin starteista ja kuski heikkenee oleellisesti. Vahva jyskyttäjä 13 Tangen Töff kiri Bergsåkerissa hyvin loppua takajoukoista. Viidettä sijaa korkeammalle oli niistä asemista vaikea nousta. Suoritus- ja ravivarmana hevosena ruuna nousee hankalalta lähtöpaikaltaankin korkealle. 9 Snyggs Rubin jäi Gävlen 1140 metrin rykäisyssä umpipussiin johtavan taakse. Sitä ennen Bollnäsissä ruuna kiri joukon hänniltä terävästi maaliin. 12 Zitor on yhden heikomman kauden jälkeen löytämässä tasoaan. Viimeksikin Östersundissa se ei paljoa hävinnyt nyt kahdeksan kertaa enemmän pelatulle Vimse Larsille. 3 Nordby Elde oli kirimässä Bergsåkerin kovatasoisessa lähdössä toiseksi, mutta laukkasi loppusuoralla. Ruuna sai kuitenkin pelastettua kolmosrahat itsellään. Solvallassa laukka yllätti keulasta kierros jäljellä. 11 Hägern T.H. palasi muutaman vaisumman startin jälkeen tasolleen Bollnäsissä, jossa kiri porukan hänniltä pirteästi loppua ja meni uudet ennätysnumeronsa 24,0ly. Juoksunkulku: Vimse Lars tai Björlifanner etenee alkumatkasta keulaan. Kylmäverilähdön tavoin myöskään tästä ei todennäköisesti tule tapahtumia puuttumaan. Pelijakauma: Björlifanner (9%) on kohteen paras merkki. Yllättäjäehdokkaista kiinnostaa eniten Zitor (2%). IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 10, 8, 4, 7, 13 Suuri: 10, 8, 4, 7, 13, 9, 12, 3, 11

Toto64-5 1 Santos De Castellan kauden molemmat Rättvikin startit ovat kuin sen ura pienoiskoossa. Toissa kerralla ruuna pakeni keulasta jäätävällä tyylillä 12-vauhtisessa lopetuksessa ylivoimavoittoon. Viimeksi ravaamisesta ei meinannut tulla yhtään mitään. Yli puolet uransa starteista 4-vuotias onkin pilannut laukkoihin. Ravilla pysyessään Jörgen Westholmin suojatti on näyttänyt todellisen luokkahevosen otteita ja se on pystynyt lyömään koviakin nimiä. Nyt olisi paikka johtaa lähdöstä maaliin ja kova pitää olla mikäli meinaa kukistaa ravaavan Santos De Castellan. Ideasuosikki. Raketin lailla muutamassa kuukaudessa sarjoissaan noussut 11 Morotai Degato teki hyvän esityksen myös Gävlessä. Ruunalla oli intoa liikaakin ja painoi keulassa ohjille. Se näkyi 2640 metrin matkalla ja lopussa oli tyytyminen kakkossijaan. Oskar Kylin Blomin suojatti palasi tuohon kisaan yli kahden kuukauden tauolta, joten nyt Morotai Degato lienee parempi. Jotain suoritusvarmuudesta kertoo, että ruuna hakee jo yhdeksättä peräkkäistä totosijoitusta. Pelkkiä totosijoja lyhyellä urallaan napsinut 2 Ottens Hero oli Gävlessä parempi kuin edellisessä Solvallan kisassaan. Ori kiri kolmannesta ulkoa hyvin, näytti hetken jo voittajalta, mutta ravi hiukan mureni ja Daniel Redénin valmennettavan oli tyytyminen tasokkaassa porukassa kolmossijaan. 13 Matadoren Eme on parantanut kovasti siirryttyään Tomas Petterssonin treeniin ja hakee jo kolmatta peräkkäistä voittoaan. Nyt rima nousee kuitenkin tuntuvasti ja voittokulun jatkuminen tulisi pienenä yllätyksenä. 4 Carlos Messi ei ole niin huono kuin statistiikka antaa ymmärtää. Hovikuskien ajolinjat eivät vain tahdo juuri koskaan onnistua. Nyt on mielenkiintoista nähdä mitä tapahtuu, kun ruuna saa kerrankin todellisen ammattimiehen rattailleen, Mats E Djusen. Juoksunkulku: Santos De Castella pystyy ravia lähtiessään torjumaan Ottens Heron. Hyvin todennäköisesti keulasta myös ajetaan. Pelijakauma: Ottens Hero (33%) on yllättävän selvä suosikki. Santos De Castellan (14%) prosenteissa olisi runsaasti kasvun varaa. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 1, 11, 2 Suuri: 1, 11, 2

Toto64-6 Illan huipennus odottaa päätöskohteessa. Upean 5-vuotiskauden tehnyt 6 Missle Hill avasi uuden sesongin pari viikkoa sitten Solvallassa. Orille oltiin käytännössä antamassa ykkösrahoja ja Elitloppet-kutsua jo ennen lähtöä, mutta toisin kävi. Finlandia-Ajossa juokseva Milliondollarrhyme otti luulot pois heti kiihdytyksessä eikä Missle Hillilla ollut sitä vastaan mitään jakoja. Daniel Redénin valmennettava oli johtavan rinnalta kelvollinen kakkonen, mutta oli kaukana parhaastaan. Erityisen huolestuttavaa oli, ettei Missle Hill näyttänyt lainkaan hyvältä ja ravissa oli paljonkin sanomista. Örjan Kihlströmin ajokin pitää parantaa mikäli meinaa tämän lähdön voittaa. 4 Disco Volante taipui Bergsåkerissa turhankin kovan matkavauhdin jälkeen keulasta seitsemänneksi, eikä ruuna ollut luonnollisesti yhtä hyvä kuin Solvallan kultadivisioona-finaalin voitossaan. Nyt on uusi päivä ja Ulf Ohlssonin ajokki on niin vaikea lyötävä mailin matkalla keulasta, että sen pitäisi olla suosikki, koska Missle Hilliin liittyy nyt kysymysmerkkejä ja se joutuu yrittämään ohitusta rinnalta. Disco Volante jääkin systeemien läpivarmaksi! 5 On Track Piraten on tehnyt jatkuvasti niin hyviä esityksiä, että 13-vuotias veteraani ansaitsisi jo kauden ensimmäisen kaksarisijoituksen. Solvallassa ruuna jäi sen näköisenä pussiin, että tilat saadessaan se olisi tullut ohi Missle Hillista. Juoksunkulku: Disco Volante leiskauttaa keulaan. Missle Hill tulee rinnalle pitämään vauhtia. Pelijakauma: Missle Hillin (42%) ja Disco Volanten (35%) prosenttien pitäisi olla mielummin päinvastoin. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 4 Suuri: 4

