Ravivihje: Toto64 Boden 6.5.2021

Toto64-1 Avauskohteen ykkösvihjeen saa ihan lahjakkaan oloinen 13 Kaelan F. Boko. Kauden viidestä startista kolme voittanut ruuna oli erityisen hyvä etenkin maaliskuun Bodenin kisassaan, jossa raskaaksi menneen juoksun jälkeen runnoi ykköseksi. 4-vuotias ei ollut huono viimeksikään Bodenissa, vaikka keulasta niukasti toiseksi taipuikin. Nyt kuski vahvistuu tuohon starttiin nähden, 2640 metrin matka on iso etu ja Kaelan F. Boko jyräilee kolmosrivistäkin korkealle. 8 Ariston palasi pitkältä tauolta hyvässä vireessä Bodenissa, kun ruuna kiri johtavan takaa ykköseksi ennen juuri Kaelan F. Bokoa. Iida Lanton treenattava jäi tuon jälkeen kertaalleen pois, mutta mistään vakavasta ei ollut kyse. Ariston voi päästä kasiradasta huolimatta keulaan. 9 Soleil d’Inverne teki hyvän startin viimeksi Bodenissa oltuaan johtavan takaa toinen. Ruuna ei lopulta paljoakaan hävinnyt viidennessä kohteessa juoksevalle Honky Tonk Angelille, joka olisi iso suosikki tähän lähtöön. Krister Söderholmin ajokilta riisutaan ensimmäistä kertaa kenkiä pois tällä kaudella. 2 Galak Beji on loistopaikaltaan ”pakkorasti”. Ruuna pärjäisi takuuvarmasti samanlaisena kuin oli helmikuun Umåkerin voittostartissaan. Toki taukoa on nyt takana. Suosikkinelikko erottuu selkeästi muista. Seuraavassa aallossa tulevat 3 Medias Fasth One & 4 Dulce De Leche. Ne tulevat todennäköisesti saamaan nappireissut, mutta kummankaan taistelutahto ei ole vakuuttanut. Juoksunkulku: Medias Fasth One ja Dulce De Leche ovat eturivin nopeimmat. Molemmille voi kelvata esimerkiksi Aristonin selkä. Kailan F. Bokolla voidaan ajaa matkalla johtavan rinnalle, jos vauhti rauhoittuu liikaa. Pelijakauma: Kaelan F. Boko (35%) on turhankin iso suosikki. Soleil d’Invernen (14%) prosenteissa olisi ripaus nousun varaa. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 13, 8, 9, 2 Suuri: 13, 8, 9, 2

Toto64-2 Toisen kohteen ideasuosikiksi nousee 4 Pearl Lini, joka viimeksi Bodenissa marssi takarivistä huolimatta nopeasti keulaan ja piti lopussa varmaan voittoon. Toki lähtö oli todella heikkotasoinen, mutta nytkään vastassa ei ole mitään maailmankaatajia. Tamman kuski vahvistuu ja juuri mailin matka sopii sen ominaisuuksille parhaiten. Nopea lähtijä on todennäköisin keulahevonen. Jotain lähdön tasosta kertoo, että 9 Carmela Frontline omaa kymmenellä startillaan porukan vähäisimmän rutiinin, mutta sillä on kolmella voitollaan eniten ”tolppia” urallaan. Viimeksi Bodenissa tamma sai tulla kirivaiheessa vetävissä selissä ja ratkaisi lopussa pelin helposti edukseen. Iida Lanton treenattava pystyy takuulla petraamaan sekuntikaupalla vielä toistaiseksi vaatimattomia ennätyksiään. 7 Love Of Mine ei ollut tuoreimmissa starteissa parhaimmillaan ja palaakin nyt lähes neljän kuukauden tauolta. Tamman molemmat voitot viime syksyltä ovat peräisin juuri mailin matkoilta. Ainakin ennakkoinfon mukaan 6-vuotiaalta riisutaan ensimmäistä kertaa uralla kengät pois. Räväkkä lähtijä osallistuu seiskaradaltakin keulataistoon. 11 Himla B. Drift otti toissa kerralla Bodenissa uransa avausvoiton hallitusti keulajuoksun jälkeen. Viimeksi Bodenissa tamma kierteli takajoukoista sitkeällä otteella perille asti. Alle prosentin pelattuna Maria Bodinin ajokki otetaan jättiyllätyshakuna neljäntenä merkkinä systeemeihin. 2 Chi Å. on palannut hyvässä vireessä takaisin kaviourille pitkän tauon jälkeen. Bodenin voittonsa tamma otti johtavan takaa ennen nytkin vastassa olevaa 6 Glamour De Desertia. Umåkerissa se sai sisäpareista aavistuksen liian myöhään kiritilat, eikä aivan ehtinyt ykköseksi. Juoksunkulku: Pearl Lini ja Love Of Mine taistelevat keulapaikasta. Ensin mainittu on niukasti todennäköisempi johtonimi. Pelijakauma: Pearl Lini (12%) on jäänyt niin maistuvaksi, että siitä leivotaan pienemmän systeemin ideavarma. Himla B. Drift (0,8%) on kiehtova jättiyllätyshaku. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 4 Suuri: 4, 9, 7, 11

Toto64-3 Kierroksen pankki löytyy kohteiden ainoasta kylmäverikoitoksesta. 4 Frivoll Galilei voitti Hagmyrenin GS75-lähdön leikittelevän kevyesti keulajuoksun päätteeksi. Rommessa toisessa ulkona matkannut ori hävisi äärimmäisen niukasti kovalle S.K.’s Arielille. Nyt sen tasoisia hevosia ei ole vastassa ja Öystein Tjomslandin treenattavan pitää olla haavereitta liki voittoa, vastus on niin arkista luokkaa. Varmaksi. Selvästi kovin haastaja on 7 Guli Vinn, joka on suosikin ohella ainoa tällä kaudella voittoon kyennyt hevonen. Tuon tempun ruuna teki toissa kerralla Bodenissa kiriessään tarkan juoksun jälkeen niukasti ykköseksi. Viimeksi Bodenissakin se oli toisesta ulkoa kelpo kakkonen, mutta voittoakin tarjottiin tuossa lähdössä. Guli Vinnilla saisikin olla ripaus taistelutahtoa lisää. Miinuksena valmentaja hyppää tänään ammattikuskin jälkeen kärryille. 5 Hauan Odin oli kovassa porukassa hyvä neljäs Umåkerin kauden avausstartissaan. Viimeksi Bodenissa se ei ollut likikään samanlainen ja ori palaakin tähän kisaan parin kuukauden paussilta. Ennakkoinfon mukaan John Östmanin suojatti menee ilmeisesti ensimmäistä kertaa urallaan ilman takakenkiä. 15 Laxfaksin voitto roikkuu ilmassa. Bergsåkerissa 13-vuotias veteraani tuli kirikierroksen alle 1.25-kyytejä ja viikko sitten Umåkerissa paikkasi hyvin alkulaukkansa nousemalla totoon. Lähtöpaikka on nyt karu ja isona miinuksena valmentaja palaa kärryille. Juoksunkulku: Hauan Odin leiskauttaa keulaan. Sille kelvannee Frivoll Galilein selkä. Pelijakauma: Frivoll Galilei (71%) on turhankin iso suosikki, mutta eiköhän prosentit tule laskemaan päivän aikana. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 4 Suuri: 4

Toto64-4 Neljännessä kohteessa juoksee kenties illan seuratuin hevonen. 4 Harley K. on jälleen uusi mielenkiintoinen jenkkituonti, joka tekee debyyttinsä Ruotsissa. Åke Svanstedtilla vaikuttanut ruuna on ollut puolet starteistaan kaksarisijoilla, joten luokka on taatusti riittävä ja taitava Daniel Wäjersten ei tuo varsinkaan tällaista hevosta keskentekoisena viivalle. Jenkkituonneilta voi odottaa käytännössä mitä tahansa, myös negatiivisessa mielessä, joten varmaksi Harley K. ei kelpaa. 11 Walther På G. on kohonnut hienoon kevätvireeseen. Viimeksi Hagmyrenissakin ruuna leiskautti kolmannesta ulkoa kevyessä sakissa aivan omille teilleen. Aleksi Kytölän treenattava olisi todennäköisesti voittanut myös Östersundissa ilman laukkaa. Paikka on mailille ikävä, mutta tehtävä hieman helpottui parin poisjäännin myötä. 5 Kentucky & 1 La Norna juoksevat rahallisesti epäsopivassa sarjassa, mutta molemmat ovat perushevosia tähän lähtöön. Kentucky voitti viimeksi Bodenissa pahimman vastustajan laukattua lopulta selvästi. Toissa kerralla se hävisi vain ylikylä Swaggerille. Kovaluokkainen La Norna näytti Bodenissa pitkästä aikaa piristymisen merkkejä karatessaan keulasta ylivoimavoittoon. Pelimielessä lähdön maistuvin merkki on 10 Dexter Brick. Sen vire Pohjois-Ruotsin debyytissään Bodenissa jäi arvoitukseksi, kun ruuna otti yllättävän laukan viimeisellä takasuoralla. Tulosrivistö ei paljoa lupaile, mutta 6-vuotias on juossut etelässä huomattavasti kovempia lähtöjä ja parhaimmillaan se tykittää takarivistäkin korkealle. 7 B.W.L Ruthless kiri viikko sitten Umåkerissa kolmannesta ulkoa positiivisesti toiseksi ja vire tuntuukin olevan vahvasti noususuuntainen. Juoksunkulku: Tulinen kiihdytys. Kolmikosta La Norna, Harvey K. ja Kentucky löytyy keulahevonen. Pelijakauma: Dexter Brick (2%) on luokkaansa nähden jäänyt oudon vähälle huomiolle. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 4, 11, 5, 1, 10 Suuri: 4, 11, 5, 1, 10

Toto64-5 2 Honky Tonk Angel on ollut talvitaukonsa jälkeen kuin uudesti syntynyt ja se on ollut mainio kaikissa kolmessa Bodenin startissaan. Maaliskuisen uransa avausvoiton tamma otti tyylikkäällä kirillä neljännestä ulkoa. Viimeksi 5-vuotias hallitsi keulasta. Noiden starttien välissä Sandra Erikssonin ajokki joutui tyytymään kakkossijaan, mutta esitys oli kaiketi uran paras, niin vahvasti se kiri takajoukoista. Honky Tonk Angel saa nappipaikaltaan ykkösvihjeen. 6 Nehemiah sai toissa kerralla Bodenissa neljännestä sisältä loppusuoran alussa kiritilat ja ruuna leiskautti pirteästi ykköseksi. Viime Bodenin startissa se joutui tyytymään keulasta kakkossijaan, mutta vastaan osui silloin eilenkin 86-lähdössä hurmannut Swagger. Iida Lanton valmennettava voi hyvinkin päästä kiihdytyksessä Honky Tonk Angelin etupuolelle, ja se tarkoittanee keulapaikkaa. Pitkään varjojen mailla kulkenut 15 Barbed Wire Bronco on jälleen palaamassa tasolleen ja hakee jo kolmatta peräkkäistä Bodenin voittoaan. Toissa kerralla ruuna kiri toisesta ulkoa omille teilleen ja viimeksi kiitti nappijuoksusta johtavan takana kirimällä helposti ykköseksi. Kolmosrivistä on tulemista kärkitaistoon, mutta Jenny Engforsin ajokki kykenee siihen, niin hyvä luokka ruunassa on sisällä. Kohde yritetään selvittää edellä mainitulla kolmikolla, vaikka muitakin tekisi mieli ottaa lapulle. Etenkin kengittä juoksevat 10 Crazy Honey, 11 Queen Of Knights ja 13 Satellit L.A. Juoksunkulku: 3 Yoshi Ness on alussa nopein. Jatkossa Nehemiah on lähdön todennäköisin keulahevonen. Pelijakauma: Honky Tonk Angel (43%) on liian iso suosikki. Barbed Wire Bronco (4%) on jäänyt aivan liian vähälle huomiolle. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 2, 6, 15 Suuri: 2, 6, 15

Toto64-6 6 Regent Zet teki viikko sitten Umåkerissa varsin hyvän juoksun. Ruuna oli osittain mukana hurjassa alkurynnistyksessä, sillä käännettiin päätöskierrokselle lähdettäessä toiselle ilman vetoapua, josta kamppaili rehdisti neljänneksi. Taakse jäi muun muassa Noble Superbin ja Narold Voxin kaltaisia hevosia. Toissa kerralla Bodenissa 12-vuotias veteraani hävisi vain ylikylä Hail Marylle. Lähtö näyttää nyt varsin sopivalta Janita Luttusen treenattavalle. Kutosradalta se ampunee keulaan ja kunhan ei ala liikaa painamaan ohjille, niin tätä koitosta Regent Zet vetää pitkään, kenties maaliin asti. Pienempään systeemiin varmaksi, suurempaan kaveriksi pari liian vähälle huomiolle jäänyttä ideamerkkiä. 7 Don’t Mind Men & 10 Dizzy Riverin viimeisintä voittoa pitää hakea vuodelta 2019, mutta molemmat ovat juosseet Etelä-Ruotsin huomattavasti kovempia lähtöjä, eivätkä ole mitään noloja suorituksia niissä tehneet. Nyt ne tekevät valmentajanvaihdosten myötä mielenkiintoiset debyyttinsä pohjoisessa ja ovat takuuvarmasti riittäviä hevosia näihin lähtöihin. 5 Cupido Sisu kiitti Bodenissa nappijuoksusta johtavan takana kirimällä ilmavasti selvään voittoon. Nyt kuski vahvistuu Ulf Ohlssonin muodossa ja ruuna on perushevosia mikäli Regent Zetia varmistelee. 2 Top Of The World jätti Tornion voitossa taakseen Regent Zetin ja Cupido Sisun. Toki Regent Zetia painoi ylikova avaus. Juoksunkulku: Regent Zet leiskauttaa keulaan. Pelijakauma: Don’t Mind Me (7%) ja Dizzy River (3%) saisivat olla huomattavasti enemmän pelattuja. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 6 Suuri: 6, 7, 10

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 13, 8, 9, 2

Toto64-2: 4

Toto64-3: 4

Toto64-4: 4, 11, 5, 1, 10

Toto64-5: 2, 6, 15

Toto64-6: 6

Suuri

Toto64-1: 13, 8, 9, 2

Toto64-2: 4, 9, 7, 11

Toto64-3: 4

Toto64-4: 4, 11, 5, 1, 10

Toto64-5: 2, 6, 15

Toto64-6: 6, 7, 10

