Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Bergsåker 5.5.2021 – 806 689 euroa ekstraa

Toto86-1 5 Mindyourvalue W.F. palasi muutaman kuukauden paussin jälkeen tositoimiin Bergsåkerin Paralympiatravet-karsinnassa ja tekikin sisältä mukavan lopetuksen häviten vain Who's Wholle ja Very Kronokselle. Vastus on tällä kertaa tuntuvasti kevyempi ja selvä suosikkiasema sitä myöten perusteltu. Taktiikka lienee aktiivinen heti alusta alkaen ja keulaan selvitessään Rikard N. Skoglundin laina-ajokki voi viedä lähtöä maaliin saakka.

Toisena hevosena lapulle nostetaan 4 J.H.Mannerheim, joka pyrkii todennäköisesti hyödyntämään suosikin sisäpuolella olevan lähtöpaikkansa alussa. Viime torstaina Uumajassa Daniel Wäjersten tarkkaili kärjen värikkäitä tapahtumia taaempana parijonossa ja noukki vastustajat 11-vauhtisessa kirissä vaivattomasti. Lyhyestä starttivälistä on tuskin haittaa, kun paukkujakin vaikutti jäävän, joten suosikin haastaminenkin voisi onnistua. Vaikka Wäjersten pystyisikin Mindyourvalue W.F:n alussa torjumaan, voi J.H.Mannerheimin kohdalla tulla silti kyseeseen vetotöiden luovuttaminen suosikille.

2 Order To Fly on tehnyt alkuvuoden kultadivareissa hyvät suoritukset, viimeksi Rommessa kiri sisärataa pitkin kantoi jopa toiseksi Who's Whon jälkeen. Per Lennartssonin valmentaman oriin ongelmana on kehno lähtönopeus, jonka seurauksena asemat jäävät usein liian taakse. Helpommassa seurassakin voittaminen voi olla ilman kärjen liiallista vauhdinpitoa tiukassa.

3 Queer Fish aloitti maaliskuussa mukavalla kirillä Gävlessä, mutta ruunan käyrä on ollut hieman laskusuuntainen ja viimeksi olemus takaa oli melko hengetön, vaikka vauhdinjakokin oli toki vastaan. Senkään nopeus ei aina tahdo riittää aivan parhaille juoksupaikoille.

7 Balzac du Chatelet laukkasi viimeksi porukan perällä päätösringin alussa ja onnistumiset ovat tulleet muutenkin montén puolella. 6 Narold Vox oli torstaina kehno, mutta kokee nyt varustemuutoksia. Ehkä valmentajan ajamana aivan kärkisija on kuitenkin liikaa vaadittu.

Juoksunkulku: 1 Going For Gold Zaz lähtee sisältä ripeästi, mutta suoritukset ovat olleet sen verran heikkoja, että selkä kelpaa. J.H.Mannerheim pystyy panostettaessa kärkeen toisessa vaiheessa, muta Mindyourvalue W.F. lienee myös nopeasti ulkopuolella kysymässä keulaa.

Pelijakauma: Mindyourvalue W.F:n (49%) ja J.H.Mannerheimin (20%) ero prosenteissa on liian iso.

Ranking: A) 5, 4 B) 2, 3, 6, 7 C) 1, 8 IS-pelisuositus - Toto86-1 Pieni: 5, 4 Suuri: 5, 4

Toto86-2 Karsintasuosikkina ulos Kungapokal-finaalista jäänyt 3 Mister Hercules hakee revanssia 4-vuotiaiden oriiden ja ruunien Margareta-lähdössä. Asetelmat ovatkin vahvasti Daniel Redénin suojatin puolella ja keulasta Trixtonin pojan ohittaminen voi tuottaa tasokkaille vastustajillekin hankaluuksia. Sen kausi alkoi Örebrossa hallitulla keulavoitolla, mutta Åbyn karsinnassa ori putosi 09-lopetuksessa hieman johtaneen Önas Princen rinnalta taipuen lopulta ulos loppukilpailustakin. Örjan Kihlström päässee tällä kertaa säätämään vauhdin mieleisekseen ja voitto on liki. Varma.

Lähdön mielenkiintoisin hevonen on kautensa aloittava 5 Henry Flyer Sisu, joka kipusi 3-vuotiaana lyhyessä ajassa ikäluokan kärkihevosten joukkoon ja olisi ilman loppusuoran haparointia ehkä voittanut Kriteriuminkin. Talven aikana Timo Nurmoksen suojatti on voinut ottaa vielä isojakin harppauksia, mutta toisaalta tallikommentit ovat varsin maltillisia ja ruuna tarvitsee ehkä jonkun startin alle. Suosikin ulkopuolelta voitto voi olla vielä tiukassa.

Jos suosikkia varmistelee, pelillisesti mielenkiintoisempi onkin 6 Hector Sisu. Kauden avauksessa Manny Musclen takana toiseksi yltänyt ruuna sai viimeksi taaempaa tilat vasta päätössatasella, mutta ehti kehittää terävän, joskin tuloksettoman kirin. Kuolemanpaikan välttäessään Petri Salmelan valmennettava pystyy korkealle.

Myös 7 Ready Tonightin avausta seurataan mielenkiinnolla. Sekin pääsi viime kaudella liikkeelle varsin myöhään, mutta ehti osoittaa mainioita otteita. Ikäluokkafinaalit jäivät vielä haaveeksi Kriterium-karsinnassa juoksun mentyä liian vaikeaksi, Breeders Crownin alkuerässä puolestaan tuli laukka.

Keulavoitoilla avannut 12 Mr Mah Can kesti johtavan rinnalta viimeksi Manny Musclen ja Hector Sisun takana kolmanneksi. Paikka on taas hankala. Mukavista juoksuista huolimatta 2 Fade To Black Ås ei ole vielä ehkä aivan edellä mainittujen tasolla, mutta voi saada tässä asemat suosikin takaa, jolloin totosija olisi aivan mahdollinen. 10 Sidney Celeber aloitti Eskilstunassa reippailla otteilla, mutta Solvallan hengetön suoritus selittyi kehnoilla veriarvoilla. Kaiken ollessa mallillaan silläkin on eväitä pitkälle.

Juoksunkulku: Fade To Black Ås ottanee ensimmäiset keulat, mutta niin ikään reippaasti auton takaa liikahtava Mister Herkules hakee siltä nopeasti vetotyöt. Kolme ulointakin lähtee mukavasti, mutta kuolemanpaikka tuskin on erityisen kiinnostava kenellekään. Mr Mah Can etenee siihen?

Pelijakauma: Mister Hercules (64%) on ansaitusti suuri suosikki. Henry Flyer Sisu (17%) tuntuu liikaa pelatulta, Hector Sisu (3%) voisi sen sijaan olla enemmänkin pelattu.

Ranking: A) 3 B) 5, 6, 7, 12, 2, 10, 11 C) 4, 1, 9 IS-pelisuositus - Toto86-2 Pieni: 3 Suuri: 3

Toto86-3 Kokemattomampien ohjastajien lähdössä hevosten tasoerot ovat selkeät. 6 Kaj Di Quattro saa ykkösvihjeen, sillä ruunan suoritukset ovat olleet hyviä niin ennen kuin jälkeen talvitauonkin. Viimeksi rima nostettiin jo 75-tasolle ja hieman toisenlaisella taktiikalla voittokin olisi saattanut irrota. Kirivaiheessa johtavan rinnalla ravannut 4-vuotias piti kuitenkin vauhtinsa hyvin perille. Jos Olle Wäjersten selviää sillä keulaan, olisi jo paljon voitettu.

4 Tattoo Avenger sooloili toissa syksynä Suomen derbykarsinnan voittajaksi keulapaikalta, mutta sittemmin ruunan pyörä ei ole pyörinyt samaan malliin. Tauon jälkeen suoritus Bergsåkerissa oli vielä tahmea, mutta viimeksi otteet olivat jo aivan toisenlaisia Mika Haapakankaan suojatin ratkaistua 2. ulkoa 800 metrin kirillä hallitusti. Jos suunta on edelleen ylöspäin, ei voitto tässäkään olisi minkäänlainen yllätys.

5 Zidane D.E. kiri helmikuussa 86-lähdön voittajaksi takaa ja vaihtoi sen jälkeen tallia. Alku uusista käsistä ei ole sujunut odotetusti, sillä avauskisasta ruuna joutui jäämään karkumatkan takia pois ja viimeksi otteissa ei ollut potkua. Jos startti vei kuntoa parempaan suuntaan, ei menestyminen tässä ole mahdotonta.

Takarivistä neljäntenä hevosena systeemeihin nostetaan 11 Silver Bullit. Vuoden alussa ruuna punnersi Demon Iman rinnalta 75-lähdössä hyvin toiseksi, mutta Solvallan finaalissa tuli taustalla laukka loppusuoralle kaarruttaessa. Treenitiedot ovat varsin positiiviisia, eikä kengittä menevän 5-vuotiaan nouseminen kärkikahinoihin ole poissuljettua.

Eturivin uloimmilta radoilta starttaavat 8 Albert Zonett ja 7 Vanja omaavat myös riittävän kapasiteetin, mutta molempien juoksusta voi tulla hankalakin. Ensin mainittu on ollut viime kisan jälkeen sairauden takia poissa. Matka on toki normaalisti sille plussaa. Vanja tekee useimmiten työnsä rehdisti, mutta juoksunkulut eivät aina mahdollista menestymistä. Ylivauhtisessa kisassa mahdollinen. 9 Atlas Kronos omaa myös kelpo luokan, mutta potku ei ole johtavan rinnalta riittänyt totoon saakka viime starteissa.

Juoksunkulku: 3 Classic Joy pääsee sisäpuolelta starttaavien ohi, mutta luopuu paikastaan. Kaj Di Quattro voi päästä sisempää starttaavien pelihevosten edelle ja sitä kautta hakemaan kärkipaikkaa. Albert Zonett voi kiertyä toisen radan vetojuhdaksi.

Pelijakauma: Tattoo Avenger (7%) ja Silver Bullit (7%) ovat edullisia. Albert Zonett (25%) on ylipelattu.

Ranking: A) 6, 4, 5, 11 B) 8, 7, 9, 3, 1 C) 10, 13, 12, 2 IS-pelisuositus - Toto86-3 Pieni: 6, 4, 5, 11 Suuri: 6, 4, 5, 11

Toto86-4 3 Daven Port on ravatessaan tiukasti voitossa kiinni 3-vuotiaiden oriiden ja ruunien kisassa. Viimeksi Jorma Kontio latasi sillä keulaan, mutta kovassa vauhdissa ori sortui avauskurvissa paineen alla laukalle. Se paikkasi erheensä vielä nousemalla vahvasti kolmanneksi, mutta kadotti viime metreillä uudestaan raviaan ja laukkasi maalin jälkeen. Epäonnistumisen riskikin leijuu ilmassa, vaikka yhtä tulisen avauksen Timo Nurmoksen suojatti ehkä välttääkin.

Robert Bergh tuo viivalle kaksi hevosta, joten suosikki ei välttämättä pääse lönköttelemään keulassa aivan miten tahtoo. 9 Mustang Racer on ottanut pari voittoa johtavan rinnaltakin. Toissa kerralla puhti ei riittänyt maaliin asti, mutta pieneltä tauolta entistä ehompana ruuna väänsi viimeksi kuolemanpaikalta varman voiton.

Kolmella voitolla aloittanut 5 Mellby Joker ei ole lähtöjen koventuessa pystynyt jatkamaan putkeaan, mutta kelpo suorituksia ruuna on silti tehnyt. Örebrossa se jäi johtavan taakse pussiin, kolmossijat ovat tulleet keulasta. Suosikin ravetessa ohittaminen omin voimin ei luultavasti onnistu.

8 Carl Halbakilla paloi viimeksi loppusuoran laukkaan jopa voitto. Muutenkin ruunan suoritukset ovat olleet positiivisia, eikä pienessä lähdössä ulkoradan paikankaan tarvitse olla ylivoimainen este.

Lähdön yllätyskortti voisi olla 6 Herecomestheboom, jonka loppuvedot takapareista ovat olleet positiivisia, vaikka aivan kärkisijat ovat parissa viime kisassa jääneetkin haaveeksi. Tällä kertaa suhteellisen nopea lähtijä voi päästä hieman parempiin asemiinkin.

Juoksunkulku: Daven Port osoitti viimeksi erinomaista lähtönopeutta ja on ravilla selkeä keulasuosikki. Mellby Joker ja Herecomestheboom pystyvät myös avaamaan hyvin. Mustang Racer etenee jossain vaiheessa toisen radan vetäjäksi?

Pelijakauma: Daven Port (35%) on ansaitusti selvähkö suosikki, mutta suosikkiasema voi nousta turhan suureksikin. Herecomestheboom (3%) ansaitsisi enemmän huomiota.

Ranking: A) 3 B) 9, 5, 8, 6, 7, 1 C) 4, 2 IS-pelisuositus - Toto86-4 Pieni: 3, 9, 5, 8, 6 Suuri: 3, 9, 5, 8, 6

Toto86-5 Vain kuuden startin kokemus ja lähes 80 prosentin peliosuus tuntuvat äkkiseltään hurjalta yhdistelmältä, mutta totuuden nimissä 9 L.Q.Widden voittosauma Bergsåkerin kylmäverivoltissa on erittäin suuri. Jörgen Westholmin ruuna omaa vastustajiinsa nähden ylivertaiset vauhtivarat ja voiton tiellä tuntuisikin olevan lähinnä paha laukka tai piilevä sairaus. Kauden avauksessa maaliskuun lopussa 6-vuotias lähti juoksuradalta kovaa, mutta laukkasi lähtösuoran päässä. Silti se kiersi vielä varmaan voittoon. Tyyli ei sillä kertaa ollut kovin sulava, mutta kevyemmästä balanssista haetaan apua. Ravatessaan suosikki on keulassa jo etusuoralle tultaessa, jonka jälkeen loppu voi olla voiton varmistelua. Varma.

Kyytiensä puolesta lähimmäs edellistä pääsee 13 Ängsbrage, joka paikkasi Gävlen alkulaukkansa mallikkaasti nousten takaa vielä neljänneksi. Viimeiset 400 metriä kulkivat 23,7-tahtia. Suursuosikin lyödäkseen Jan Ove Olsenin 4-vuotiaan pitäisi onnistua jotenkin luovimaan sen etupuolelle, mutta näistä asemista huomattavasti todennäköisempi skenaario on kylläkin päinvastainen.

3 Carl Anners Viking voi päästä sisäradalle suosikin taakse, jolloin totosija olisi mahdollinen, mikäli huhtikuun startit ovat vieneet virettä eteenpäin. Lokakuussa keulasta voittaneen ruunan otteet kauden alkajaisiksi ovat olleet vielä vähän tahmeita, mutta etukengät on tarkoitus napata nyt pois.

12 Backhammerin tyyli ei vielä ole sulavinta ja takamatkan takarivistä senkin edellytykset voittokamppailuun tuntuvat rajallisilta. Nelossijalta viimeksi ravinsa lopussa kadottanut ruuna kuuluu kuitenkin lähdön parempiin. 8 Pilas Dunder ei hieman harvatahtisena ehkä hyödy matkasta, mutta on monia vastustajiaan suoritusvarmempi. Viime startissa ori nousi mukavasti kärjen rinnalle lopussa.

Juoksunkulku: 1 Faks Olle lähtee hyvin, mutta Carl Anners Viking voi napata siltä silti johtopaikan. L.Q.Widde kiihdyttää takamatkan juoksuradalta riuskasti ja on keulassa avauspuolikkaan täyttyessä.

Pelijakauma: L.Q.Widden (77%) kova kannatus on oikeutettu.

Ranking: A) 9 B) 13, 3, 12, 8, 2, 14 C) 4, 1, 6, 5, 10, 11, 7 IS-pelisuositus - Toto86-5 Pieni: 9 Suuri: 9

Toto86-6 3-vuotiaiden tammojen koitos on erittäin tasainen kisa. Ykköshevoseksi nostetaan 7 Breeze, jonka suoritukset laukkoja lukuun ottamatta ovat olleet erinomaisia. Toissa startissa erhe tuli johtavan takaa loppukaarteen alussa, mutta viimeksi Claes Sjöströmin suojatti ehti paikata avauskurvin laukan sisärataa pitkin mainiosti ja paukkuja jäi vielä talteenkin. Jenkkikärryt peräänsä saava 3-vuotias voi olla ravatessaan ulompaakin lähdön keulahevonen, eikä sen kukistaminen olisi helppoa. Toisaalta se voi kuumentua peleissäkin melko lailla ja epävarmuuden takia muitakin vaihtoehtoja on syytä kartoittaa.

6 Global Countess väänsi edellisessä Margareta-lähdössä maaliskuun lopussa toista rataa ilman vetoapua totoon. Viimeksi se pakitteli johtaneen Islay Mist Sisun takaa lopussa ulos, muttei pystynyt reippaasta vedosta huolimatta uhkaamaan tätä maalisuoralla. Carl Johan Jepson voi tuoda alkuun lisäterävyyttä ja juoksun onnistuessa valjakko pystyy paljoon.

12 Lacille Bokon murheena on lähtöpaikka, josta toiveissa on tietysti muiden osalta värikäs juoksu. Huonoja startteja Svante Båthin valmennettava ei ole tehnyt, sillä toissa kerrallakin se kulki sijoituksesta huolimatta takana juosten.

Lähdön jokerikorttina voi pitää 1 Blue Jayta, jonka rima nousee nyt tuntuvasti viime kerroista. Keulasta voittonsa napannut tamma oli viimeksi erittäin meneväinen, mutta piti silti varmaan voittoon. Johtopaikan puolustaminen ykkösradaltakaan ei yllättäisi, mutta painamiseen ei enää tässä seurassa ole varaa.

Myös 2 Global Celebrityn kilpailukokemukset ovat toistaiseksi matalammista sarjoista, mutta sen olemus on ollut erittäin hyvä, eikä menestyminen ole tässäkään poissuljettua. Nopeus auton takaa on kysymysmerkki.

11 Glorious U.M. oli sairastellut ennen Örebron-starttia, mutta kulki silti takana aivan kelpo otteella perille. Valmentajan mukaan treeniä on terävöitetty, joten takakengittä ensimmäistä kertaa kisaava tamma voi parantaa rutkastikin.

4 One Night Onlylle on luvassa aiempaa tuntuvasti kevyempi balanssi ja Björn Goopin noustessa rattaille tiedossa voi olla terävämpi esitys. 9 Backwood's Boogie ei saanut viimeksi kiritilaa noustuaan sisältä lopussa toiselle radalle ja voimat säästyivät. Kengitystä kevennetään usean muunkin kohdalla ja isompaan systeemiin nostetaankin kaikki lähdön osallistujat.

Juoksunkulku: Breeze on ulkoakin keulasuosikki, vaikka Blue Jay pystynee myös avaamaan varsin hyvin. Jos jälkimmäinen pystyisi vastaamaan alussa, vauhti saattaa mennä reippaaksi.

Pelijakauma: Breezen (16%) kuuluisi olla tasaisen kisan eniten pelattu ja näin tapahtuneekin. Lacille Boko (23%) ja Blue Jay (19%) ovat saaneet liikaa kannatusta. Glorious U.M. (3%) ja Backwood's Boogie (2%) ovat jääneet turhan pienelle peliosuudelle.

Ranking: A) 7, 6 B) 12, 1, 2, 11, 4, 9, 10, 5, 3, 8 C) - IS-pelisuositus - Toto86-6 Pieni: 7, 6 Suuri: 7, 6, 12, 1, 2, 11, 4, 9, 10, 5, 3, 8

Toto86-7 Kierroksen kolmas tukipilari on edellisiä selvästi vähemmän pelattu 6 Swagger. Raamikas ruuna on esiintynyt aikaisemmin edukseen 75-tasollakin ja kaksi tyylikästä voittoa kropassa Sandra Erikssonin suojatti lienee valmis entistä parempaan suoritukseen. Sen olemus on myös ollut sellainen, että iän myötä otteiden voi odottaa vankistuvan entisestään. Raskaat kengät napataan nyt kokonaan pois ja ruunalla on tilaisuus edetä aina keulaan asti. Nousujohteisessa vireessä kilpailevalle menijälle voitto on toki otettavissa muiltakin paikoilta. Vasta kakkossuosikkina maistuva varma!

Kovin vastustaja on ykkösradalta starttaava 1 Balder D.K., mutta sen lähtönopeus ei luultavasti riitä johtopaikan puolustamiseen. Toissa kerralla keulasta hallinnut ruuna ratkaisi viimeksi johtavan rinnalta, joten senkin vire on kohdallaan. Keulat menettäessään pikamatkalla voi kuitenkin tulla kiire.

Eturivin nopein hevonen on 8 Global At Work, mutta jää nähtäväksi haluaako Daniel Wäjersten satsata uloimmalta radalta ylisarjassa kaikkea alkuun. Viimeksi tamma läväytti 2. ulkoa takasuoran 07-vauhtisella pätkällä keulaan asti ja piti selvän eron perille, joten pärjääminen on toki mahdollista takaakin. 10 Dollar Hornline on laukannut alkumatkalla kahdessa viime kisassa ja etukengät pidetään varmuuden löytämiseksi nyt jalassa. Ravatessaan ruunalla on edellytykset nousta totokamppailuun.

Jos lähtöön rastailee enemmän hevosia, ei 3 Ester Wibbiä kannata sivuuttaa synkästä taulusta huolimatta. Viimeksi sen potku kylläkin loppui takana kokonaan, mutta juoksut kovissa lähdöissä ovat olleet toisinaan hyviäkin. Myös 2 Huddlestone omaa sarjoihinsa kelpo kapasiteetin, mutta nappionnistumiset ovat olleet harvassa. Toissa kerralla se ei pysynyt 2. sisältä aivan Balder D.K:n tahdissa ja viimeksi tuli laukka lähtösuoran päässä. Kärjen tuntumasta ei aivan ulkona.

Juoksunkulku: Huddlestone ja 4 Katinka avaavat jenkkikärryillä sen verran riuskasti, että Balder D.K. jäänee hitaaksi. Swagger on myös heti kärkiporukassa ja voi hakea johtopaikan. Global At Work pyrkii vähintään pudottamaan toiselle radalle hyviin asemiin.

Pelijakauma: Swaggerin (30%) pitäisi olla lähdön suosikki Balder D.K:n (38%) sijaan. Huddlestone (2%) on hieman aliarvostettu.

Ranking: A) 6, 1 B) 8, 10, 3, 2, 7 C) 9, 5, 11, 4 IS-pelisuositus - Toto86-7 Pieni: 6 Suuri: 6

Toto86-8 Keulasta kaikki voittonsa ottanut 9 Marion Fouty Bon on tällä kertaa erilaisen tehtävän edessä. Vaikka uran tähän asti ainoa tappio tulikin juuri takaa, ei huipputamman mahdollisuuksia takarivistä voi silti mitenkään tuomita. Suoritukset ovat olleet jatkuvasti vakuuttavia ja Timo Nurmoksen suojatille nämä Margareta-sarjat ovat erityisen tärkeitä, sillä tammaa ei ole maksettu ikäluokkakisoihin. Tehtävä tässä ei kuitenkaan ole niin helppo ja suoraviivainen kuin aikaisemmin, joten muitakin poimitaan mukaan.

Kolmossijaan johtavan takaa Breeders Crownissa viime kautensa päättänyt 4 No Business aloitti kotiradallaan helpolla voitolla ja suoritus kävi lähinnä hiitistä. Tässä palataan kisabalanssiin ja ainakin keulasta se pystyisi tarjoamaan suosikillekin kovan haasteen.

Sisältä starttaava 1 The Primerose voi kuitenkin olla edellä mainitun suunnitelmien tiellä. Björn Goopin valmennettava on porukan vihrein, mutta voittostarteissa varaakin on jäänyt yllin kyllin. Jos johtopaikan puolustaminen onnistuu sisältä, ei Goop ehkä ole valmis luopumaan siitä myöhemminkään. Ilman hurjaa avausta valjakko voisi viedä maaliin asti.

Vähemmän pelatuistakin löytyy kiinnostavia hevosia. 10 Clockwork pääsi maaliskuun lopussa sisärataa pitkin lähimmäs Marion Fouty Bonia ja kiri viime kerralla lopun takaa rivakasti. Jos Ulf Eriksson selviäisi kirivaiheessa vaikkapa suosikin selkään, olisi kaikki mahdollista.

2 Globalizer ei pystynyt nousemaan takaa Drottningpokal-finaaliin, mutta kulki lopun silti alle 10-vauhtia. Stefan Perssonin ajokki ei ole liukkaimpia alussa, mutta jos juoksupaikka ei jää liian kauas, ei kärkipään sija ole tällä kertaa mahdoton.

5 Malvha Han veto ei riittänyt kauden avauksessa keulasta aivan perille asti, mutta startti alla ja kengittä luvassa voi olla parempaa. Hakusessa on nyt selkäjuoksu. Kahteen keulavoittoon 3-vuotiskauden päättänyt 7 M.T.Perette nousee myös isompaan vihjesysteemiin, vaikka ulompaa taktiikka voikin olla vielä maltillinen. Kapasiteetti riittää.

Juoksunkulku: The Primerose lähtee sisältä hyvin, mutta keskeltä kimppuun hyökkää No Business. Näistä toinen on myös lopullinen keulahevonen. Jos alun jälkeen tahti kärjessä tasaantuu, Marion Fouty Bon voi kiertää toisen radan veturiksi.

Pelijakauma: Marion Fouty Bon (40%) on hieman liian suuri suosikki. Edullisia merkkejä ovat Globalizer (3%) ja Clockwork (4%).

Ranking: A) 9, 4, 1 B) 10, 2, 5, 7 C) 8, 12, 3, 6, 11 IS-pelisuositus - Toto86-8 Pieni: 9, 4, 1, 10, 2 Suuri: 9, 4, 1, 10, 2, 5, 7

IS-pelisuositus Pieni

Toto86-1: 5, 4

Toto86-2: 3

Toto86-3: 6, 4, 5, 11

Toto86-4: 3, 9, 5, 8, 6

Toto86-5: 9

Toto86-6: 7, 6

Toto86-7: 6

Toto86-8: 9, 4, 1, 10, 2

Hinta: 12,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-05-05&track=Xp&race=1&pool=T86&selections=[5,4],[3],[6,4,5,11],[3,9,5,8,6],[9],[7,6],[6],[9,4,1,10,2]&stake=0,05&price=20



Suuri

Toto86-1: 5, 4

Toto86-2: 3

Toto86-3: 6, 4, 5, 11

Toto86-4: 3, 9, 5, 8, 6

Toto86-5: 9

Toto86-6: 7, 6, 12, 1, 2, 11, 4, 9, 10, 5, 3, 8

Toto86-7: 6

Toto86-8: 9, 4, 1, 10, 2, 5, 7

Hinta: 100,80 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-05-05&track=Xp&race=1&pool=T86&selections=[5,4],[3],[6,4,5,11],[3,9,5,8,6],[9],[7,6,12,1,2,11,4,9,10,5,3,8],[6],[9,4,1,10,2,5,7]&stake=0,05&price=168

PieniToto86-1: 5, 4Toto86-2: 3Toto86-3: 6, 4, 5, 11Toto86-4: 3, 9, 5, 8, 6Toto86-5: 9Toto86-6: 7, 6Toto86-7: 6Toto86-8: 9, 4, 1, 10, 2Hinta: 12,00 €Tästä kupongille:SuuriToto86-1: 5, 4Toto86-2: 3Toto86-3: 6, 4, 5, 11Toto86-4: 3, 9, 5, 8, 6Toto86-5: 9Toto86-6: 7, 6, 12, 1, 2, 11, 4, 9, 10, 5, 3, 8Toto86-7: 6Toto86-8: 9, 4, 1, 10, 2, 5, 7Hinta: 100,80 €Tästä kupongille: