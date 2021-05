Ravivihje: Toto64 Jägersro 4.5.2021 – 96 054 euroa ekstraa

Toto64-1 Puolet starteistaan voittanut 5 Oscar L.A. palasi Jägersrossa hyvässä vireessä lähes viiden kuukauden tauolta, kun ori eteni avauspuolikkaan jälkeen keulaan ja piti 10,7-vauhtisella päätöspuolikkaalla varmaan voittoon. Joakim Lövgrenin suojatti todennäköisesti parantaa entisestään saatuaan startin kroppaansa, lähtö on varsin sopivan oloinen ja kohti kovempia tehtäviä matkalla oleva Oscar L.A. tuntuukin kierroksen todennäköisimmältä voittajalta. Varmaksi. Kovimmalta vastustajalta vaikuttaa 2 Tony Afrika, joka lienee lähdön keulahevonen. Ruunalla olisi kykyjä nähtyä parempaankin, mutta sen ravi tahtoo murentua varsinkin loppumatkasta. Sellaiselle hevoselle 2640 metrin matka ei ole ainakaan etu. Viimeksi heti lähtöön laukannut 3 Borups Racing oli toissa kerralla Jägersron pronssidivisioonassa oikeinkin hyvä kiriessään takapareista tototaistoon. 9 Sandsjöns Enzo on ainakin jatkoa ajatellen seurattava tapaus. 75-lähdöissäkin riittävyytensä osoittanut ori tekee tänään debyyttinsä Conrad Lugauerin treenistä. Juoksunkulku: 1 Julia Af Solnäs on alussa vikkelin. Sille kelvannee Tony Afrikan selkä. Oscar L.A. pystyy menestymään monenlaisilla juoksunkuluilla. Pelijakauma: Oscar L.A. (59%) on kuumunut peleissä aavistuksen liikaakin. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 5 Suuri: 5

Toto64-2 Toisen kohteen matalasarjalaisten maili vaikuttaa kierroksen tasaisimmilta lähdöltä. Ykkösvihjeen saa 10 Primadonna Tile, joka on aloittanut uransa täydellisesti voittamalla molemmat starttinsa keulajuoksujen jälkeen todella helposti. Nyt tehtävästä tulee väkisinkin erilainen ja vastus on aavistuksen kovempi, mutta Johan Untersteinerin suojatti ainakin vaikuttaa siltä, että näistä sarjoista tamma tulee menemään nopeasti läpi. Muscle Hillin tytär pystyy takuuvarmasti parantamaan ajoistaan sekuntikaupalla. 2 Southwind Sansa väläytteli 2-vuotiaana debyyttistartissaan varsin lupaavia otteita ja tamma tuli johtavan takaa hyvällä potkulla maaliin myös kauden avauskisassaan Jägersrossa. Adrian Kolgjinin suojatti olisi varsinkin keulaan päästessään paha lyötävä. Pienempi systeemi yritetään selvittää tällä kaksikolla. 6 Havbergs Classic vaikuttaa hevoselta, jolla olisi kykyjä ja raameja nähtyä parempaakin, mutta vielä 4-vuotias ei ole täysin valmis. Kun palaset loksahtavat kohdalleen niin ruuna voi liikkua lujaakin. 5 R.K. Majesty teki viimeksi Åbyssa uransa parhaan esityksen tsempatessaan kovan avauksen jälkeen keulasta kolmanneksi. Ainakin ennakkoinfon mukaan ruuna juoksee tänään ensimmäistä kertaa kengittä ja uran kaksarisaldo voi hyvinkin aueta. Aamupäivän kahden prosentin kannatus on aivan liian vähän. 1 Xanthis Flicka oli viimeksi Jägersrossa hyvä kiriessään neljännestä ulkoa pitkällä kirillä neljänneksi ja oli toista rataa juosseista selkeästi paras. Nopea lähtijä saanee loistoreissun. Lapulle vielä arvoituksellinen saksantuonti 4 Venividivici S. sekä kelpo esityksiä tehneet tanskalaisvieraat 7 Corniglia & 11 Firefoot D.K. Juoksunkulku: Southwind Salsa etenee viimeistään ensimmäisellä takasuoralla keulaan. Pelijakauma: R.K. Majesty (2%) on kohteen kiinnostavin merkki. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 10, 2 Suuri: 10, 2, 6, 5, 1, 4, 7, 11

Toto64-3 Kolmannen kohteen ykkösvihjeeksi nousee viimeksi ensimmäisessä kurvissa laukannut 7 Fromming, joka teki vaikutuksen Halmstadin ja Åbyn voittostarteissaan hallitessaan keulasta siihen tyyliin, että jenkkiorissa voi olla ainesta huomattavasti kovempiinkin tehtäviin. Jerry Riordanin valmennettavaa ajaa tänään Dante Kolgjini, joka on viime vuonna enintään sata starttia ajaneiden lähtöön kova tekijä. Fromming on hieman yllättävästikin kierroksen eniten pelatuin, sillä kova on myös 10 Digital Races. Kauden avauskisassa Åbyssa se laukkasi sekä alussa että lopussa, mutta 3-vuotiaana ori väläytteli todellisen luokkahevosen otteita. Esimerkiksi Jägersron voittokisassaan Christoffer Erikssonin ajokki oli niin jäätävän hyvä, että vähänkään samanlaisena Fromming saa pistellä parastaan. Jotain outoa pitää tapahtua mikäli voittaja ei löydy suosikkikaksikosta. Seuraavana lapulle tulisi 8 Loveley Lasse, joka vaikutti uransa alkutaipaleella oikeinkin lupaavalta tapaukselta, mutta sittemmin pyörä ei ole pyörinyt toivotusti. Ruuna on saanut pari starttia alle pitkän tauon jälkeen ja ainakin viimeksi Åbyssa se näytti hienolta ennen lähtöä, vaikkei raskaan juoksun jälkeen menestynytkään. 11 Callisto on täysin arvoituksellinen italiantuonti. Ainakaan kotimaassaan ori ei esittänyt mitään maailmankaatajan otteita. Juoksunkulku: Frommingilla ajetaan heti paukusta eteenpäin ja eiköhän keulapaikka ole sille tarjolla. Pelijakauma: Digital Races (14%) on jäänyt niin paljon Frommingin (66%) varjoon, että siitä leivotaan pienemmän systeemin ideavarma. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 10 Suuri: 7, 10

Toto64-4 1 Run Brodde Run oli niin hyvä molemmissa maaliskuun starteissaan Jägersrossa ja Mantorpissa, että samanlaisena ruuna olisi vaikeasti kukistettavissa tässä porukassa, mutta nyt Jörgen Sjunnessonnin ajokkiin on vaikea suhtautua. Niin huono se oli viimeksi Jägersron Klass I-koitoksessa. Etukengät riisutaan pitkästä aikaa ja nopea lähtijä tulee vetämään mailin matkalla pitkään. Viime kaudella Saksasta käsin Ruotsin ryöstöretkillään käynyt 6 Piccadilly on aloittanut hyvillä otteilla Joakim Lövgrenin treenistä. Viimeksikin Jägersron Klass II-lähdössä ori kiri kolmannesta ulkoa hienosti loppua, näytti pitkään voittajaltakin, mutta hävisi niukasti kovalle Bravo Sabotagelle. Sarjamääritys ei istu nyt voittosumman puolesta lainkaan, mutta Piccadilly ei tiedä rahojaan ja luokkansa puolesta se juoksee ihan oikeassa lähdössä. Kolmantena merkkinä lapulle Lövgrenin toinen hevonen 3 Admirer. Ruuna ei ole näyttänyt parasta osaamistaan pitkään aikaan, mutta kyvyt ovat niin kovat, että vaikea sitä on lapulta poiskaan jättää. Etukengät riisutaan pitkästä aikaa ja rattaille hyppää aivan hurjasti hevosista tehoja irti saava Johnny Takter. Juoksunkulku: Run Brodde Run pitää sisäradalta keulat, josta luonnollisesti myös ajetaan. Pelijakauma: Ei isompaa huomauttamista. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 1, 6, 3 Suuri: 1, 6, 3

Toto64-5 Päivän Duo-avauksessa ykkösvihjeen saa Italiassakin luokkahevosen otteita esittänyt 5 Amore Bello. Tamma avasi Ruotsin uransa Åbyn 86-koitoksessa lupaavalla esityksellä oltuaan johtavan takaa kolmas tähän lähtöön kovalla tuloksella 12,6ake. Christoffer Erikssonin ajokki voi startti alla olla entistä parempi ja nopeana lähtijänä se on todennäköisin keulahevonen. 1 Amazon Font oli viimeksi Jägersrossa oikein hyvä tsempatessaan johtavan rinnalta toiseksi. Tamma tuntuu jatkuvasti peleissä aliarvostetulta esityksiin nähden ja myös nyt se on aamupäivän 16 prosentillaan liian vähän pelattu. 8 Miss Silver oli toki Mantorpissa hyvä voittaessaan keulasta, mutta hieman yllättäenkin Robert Berghin suojatti on selvähkö suosikki, sillä kasiradalta on iso riski, ettei juoksu tule onnistumaan. Jättiyllättäjänä systeemeihin mukaan 4 Stella Pona, joka tykitteli toissa kerralla Rommessa hurjasti loppua. ATG:n GPS-datan mukaan loppusuoran 04,8-kyytiä. Tuon startin tavoin tammalle laitetaan tänään jenkkikärryt perään. Juoksunkulku: Tulinen kiihdytys, jonka päätteeksi Amore Bello etenee keulaan. Pelijakauma: Amazon Font (16%) ja etenkin Stella Pona (2%) ovat liian vähän pelattuja. Miss Silver (31%) on liian iso suosikki. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 5, 1, 8, 4 Suuri: 5, 1, 8, 4

Toto64-6 Hieman vaatimattoman tasoisen päätöskohteen ykkösvihjeen saa 4 Chased, joka ei parin voittostartin jälkeen riittänyt viimeksi Jägersron Klass II-lähdössä, mutta meni kuitenkin tuloksen 13,2aly. Nyt vastus helpottuu huomattavasti ja vertailuna yksikään illan vastustajista ei ole alittanut 1.14-rajaa. Ruuna voi asiallisena lähtijänä päästä keulaan, josta olisi paha lyötävä. Kolmella voitolla 3-vuotiskautensa päättänyt 7 Kroatia Boko saa täysin puhtaat paperit kauden avauskisastaan Åbyssa, jossa tammalla ajettiin ylikovassa lähdössä turhankin aggressiivisesti ja väsyi lopussa ymmärrettävästikin. Startti alla se lienee nyt terävämpi ja niin hyvä se oli voitoissaan, että Thomas Uhrbergin suojatti on takuulla riittävä tähän lähtöön. Kolmantena merkkinä lapuille mukaan 1 Coco Chanel I.T., joka ei Ruotsin debyytissään Kalmarissa juurikaan säkenöinyt, mutta 3-vuotias on Italian starttien perusteella niin luokkahevosen oloinen tapaus, että parempaa on varmasti luvassa. 12 Blerta Col on Italian starttien perusteella kelvollinen 4-vuotias, mutta on luonnollisesti täysi arvoitus Ruotsin debyytissään. Kurjalta lähtöpaikalta voitto tulisi yllätyksenä. 6 Oche Trot oli niin kaukana parhaastaan pari viikkoa sitten Jägersrossa, että paljon pitää petrata mikäli ihan voitosta puhutaan. Juoksunkulku: Hieman vaikeasti arvioitava. Chased on todennäköisin keulahevonen. Pelijakauma: Kroatia Boko (22%) on liian vähän pelattu IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 4, 7, 1 Suuri: 4, 7, 1

