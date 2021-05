Ravivihje: Toto64 Östersund 3.5.2021

Nelivuotislähdössä 4 G.K.Justus kerää alustavasti paljon pelikannatusta. Stefan Arvidssonin suojatilla on heittää pöytään selvästi vakuuttavimmat viime aikojen kuntonäytöt ja ruuna juoksee ennakkotietojen mukaan nyt ensimmäistä kertaa ilman takakenkiä. Viimeksi hevonen nappasi hyvän kakkosen johtavan rinnalta ja Solvallan ykkönen tuli komealla maalisuoran loppuvedolla toivottoman tuntuisista asemista. Tällä kertaa vastassa on muutamia kyvykkäitä vastustajia ja tasaisen avaajan juoksunkulussa voi olla omat haasteensa. Ei varmaksi.

5 Excellent Ima avasi kauden melko tasaisella esityksellä ja pitkä tauko näkyi selvästi etenkin maalisuoran terävyyden uupumisena. Viime kaudella ruunan paras esitys nähtiin syyskuussa Solängetissa, kun se sijoittui neljänneksi kovassa Breeders' Crownin karsinnassa. Sopivalla juoksulla pärjääminen ei nyt yllättäisi. 1 Load Master lienee kapasiteetiltaan lähdön ykköshevonen, mutta iskukyky on arvoitus uudelta valmentajalta ja pitkän starttitauon jälkeen. Viime kaudella ruuna mittasi kykyjään kovimpia ikäluokkatehtäviä myöten, joissa parhaaksi saavutukseksi jäi lyhyen matkan E3-kilpailun finaalipaikka. Sekin on toki tällaisessa seurueessa kovaa valuuttaa. 6 Cab Frontline ei pysynyt Solvallassa kunnolla G.K.Justuksen puserossa, vaikka sai tasaisemman juoksun parijonossa sen takana. Alustava viisi prosenttia on silti liian matala pelikannatus kyvykkäälle hevoselle.

7 Fly Bird Fly hyökkäsi viimeksi loppukaarteessa ja kiri helponnäköisesti yllätysvoittoon. Tehtävä on nyt tiukempi ja lähtöpaikka hankala. 2 Exclusiva Lissiltä otetaan kenkiä pois ensimmäistä kertaa. Vastus on tammalle kova ja starttiväliäkin on kertynyt pari kuukautta. 3 Zätas Forever Starilla on niin ikään taukoa alla ja voitto olisi tässä yllätys.

Juoksunkulku: Zätas Forever Star pääsee ensimmäisenä sisäradalle, mutta luopuu paikastaan. Excellent Ima tai G.K.Justus hakee jatkossa keulapaikan.

Pelijakauma: G.K.Justus (65%) on liian suuri suosikki. Haastajat ovat järjestään alipelattuja.