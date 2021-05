Ravivihje: GS75 Vaggeryd 2.5.2021

Monté-lähdössä ykkösvihjeen saa voitokas 10 Nelly Pepper. Dennis Palmqvistin suojatti korkkasi voittotilinsä Ruotsissa viimeksi Hagmyrenissä, kun se haki johtopaikan kirikierroksen alkaessa ja polki vakuuttavalla tyylillä muilta karkuun. Lokakuussa Hampurissa se hävisi niukasti viime kevään Elitloppet-viikonlopun monté-eliitissä neljänneksi sijoittuneelle Volcan de Bellandelle. Valmentajan ennakkokommentit huokuvat luottamusta ja ohjaksiin hyppäävä Emilia Leo ei ainakaan huononna menestymismahdollisuuksia.

6 Simb Triumph on voittanut kaikki neljä ehjää monté-starttiaan ja Åbyssakin lopputulos olisi voinut päättyä voitokkaasti ilman loppukaarteen harha-askelia. Solvallan voitossa ruuna haki puolimatkassa johtopaikan, eikä saanut jatkossa enää muilta vastusta. Parin kuukauden starttiväli on toki pieni kysymysmerkki, mutta normaalisuorituksella ruuna kamppailee jälleen tiukasti voitosta.

2 Havbergs Viking ei näyttänyt Halmstadissa loppukaarteessa kovin tuorevoimaiselta, mutta kiri suoraa taas pirteästi ja ehti kolmanneksi. Lähtöpaikka sopii hyvälle avaajalle. 8 Scotch Broddella on vyöllään kaksi monté-lähtöä sijoin yksi ja kaksi. Vastus on nyt tiukempi kuin aikaisemmin ja lähtörata on ulkona. 9 Quite A Quality avasi viime kesänä montéssa kolmen voiton putkella, mutta seuraavissa kisoissa menestys jäi vaisummaksi. Päivän vire on nyt arvoitus pienen tauon jälkeen, mutta ei hevosen silti missään nimessä kuuluisi aivan pelaamatonkaan olla.

4 Yoghurt Composite on mennyt tasaisesti kärrylähdöissä ja debytoi nyt montén puolella. Ohjiin hyppää heti lajin eliittiin lukeutuva Jonathan Carre. Lyhyt matka ja eturivi suosisivat kärrylähdöissä 5 It's Timea, mutta iskukyky on montén puolella arvoitus.

Juoksunkulku: Havbergs Viking on kiinni johtopaikassa, myös It's Time avaa reippaasti. Simb Triumphilla ja Nelly Pepperillä ajetaan aktiivisesti.

Pelijakauma: Havbergs Vikingin (26%) peliosuus on yläkantissa.