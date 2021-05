Ravivihje: Toto75 Örebro 1.5.2021

Paralympiatravetin viimeinen karsintalähtö on vahvasti kolmen hevosen kauppa ja kaikkien rastaamisellekin olisi tietysti normaalisti hyvät perusteet. Kun vihjesysteemit on jo rakennettu kahden suursuosikin varaan, poimitaan tässä triosta lapulle vain hevonen, jossa on alustavan pelijakauman perusteella eniten pelillistä arvoa.



3 Floris Baldwin on jäänyt pahasti 5 Very Kronoksen ja 1 Sorbetin varjoon, mutta nykyvire ja odotettavissa oleva juoksunkulku puoltavat hyvinkin norjalaisruunan voittoa. Solvallan finaalissa kiritila takaa avautuivat liian myöhään, eikä riuskasta loppuvedosta ollut tuloksellista hyötyä. Jägersrossa se eteni 3. ulkoa loppukaarteessa vahvasti Racing Mangen ja Cyber Lanen ulkopuolelle, muttei ymmärrettävästi jaksanut ratkaista suoralla. Tässä juoksupaikka voisi hyvinkin löytyä pykälää lähempää kärkeä, eikä enemmän pelattujen kukistaminen olisi siinä tapauksessa mitenkään yllättävää. Joulun finaalissa temppu Very Kronosta vastaan oli jo lähellä onnistua ja ilman välissä ollutta hevosta olisi onnistunutkin.



Very Kronos viimeistelee Paralympiatravetin finaaliin vain viikkoa ennen, mutta samanlaisesta starttirytmistä on oriin kohdalla jo hyviä kokemuksia. Kausi alkoi kakkossijalla Who's Whon takana ja voitto on vaativalla reissullakin tietysti aivan mahdollinen. Selvä suosikkiasema tuntuu kuitenkin ylimitoitetulta.



Sorbetin alkukausi on sujunut hieman vaihtelevasti. Maaliskuun ensimmäisessä startissa 10-vuotias hallinnoi keulaan edettyään, mutta viimeksi puristus ei riittänyt johtavan rinnalta. Jos Örjan Kihlström saa puolustettua keulapaikan sisältä, on voitto mahdollinen. Pienen kysymysmerkin vireen ylle voi kuitenkin asettaa.



Muiden yltäminen voittoon asti tuntuu melko kaukaa haetulta. 7 Chapuy voi sotkea ulkoakin kärkikuvioita alussa, mutta johtoon asti selviäminen ja siitä vielä voittoon kestäminen olisi jo melkoinen temppu.



Juoksunkulku: Sorbet on onnistunut aiemmin keulapaikan puolustamisessa sisältä ja omaa siihen mahdollisuudet nytkin, mikäli vire on kohdallaan. Very Kronos lähtee keskeltä hyvin ja ottanee paikan johtavan rinnalta. Muut hakevat selkiä, Floris Baldwin erityisesti suosikin takaa.



Pelijakauma: Eniten pelatun kolmikon pitäisi olla huomattavasti tasaisempi, joten Floris Baldwin (10%) on edullinen, kun taas Very Kronos (49%) on liikaa luotettu.



Ranking: A) 5, 1, 3 B) 7, 8, 4 C) 2, 10, 6, 9