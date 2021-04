Ravivihje: Toto64 Kalmar 30.4.2021

Myös päätöskohteesta löytyy iso suosikki. Aivan eri luokan lähtöjä kolunnut 4 Awesome Kronos jätettiin viimeksi Halmstadissa tylysti viimeiseksi, mutta tuon startin voi unohtaa. Ruuna kiersi lähes koko ensimmäisen kierroksen kolmatta kunnes pääsi laskeutumaan kuolemanpaikalle ja juoksu oli käytännössä jo tuossa kohtaa ohi. Toissa kerran Solvallan Klass I-finaalissa 5-vuotias kiri sisäratajuoksun jälkeen hyvin perille. Åbyn karsinnan Johan Untersteinerin suojatti voitti varsinaisen tykkikirin päätteeksi. Illan koitoksessa Awesome Kronos kohtaa huomattavasti aiempaa kevyemmän vastuksen ja päässee todennäköisesti keulaankin. Pienempään systeemiin varmaksi. Suurempaan yksi alle prosentin pelattu jättiyllätyshaku.

2 I'm The Only One tappeli Mantorpissa sitkeästi toiselta ilman vetoapua ja suoritus ansaitsee kaikki kehut, vaikka loppumetreillä neljänneksi jäikin. Eikä tuo ollut mikään yksittäinen ”suonenisku”, vaan tamma on aiemminkin väläytellyt. Esimerkiksi tammikuisessa Kalmarin startissa se oli oikeinkin hyvä toinen. Alexandra Wisénin ajokki on rahojensa puolesta loistavasti sarjassa sisällä, lähtöpaikka on paras mahdollinen, ja jos kerrankin juoksunkulku sattuisi luonaamaan, niin I'm The Only One pystyy järjestämään yllätyksen.

1 Newlight Coger on voitokas ruuna, joka parhaimmillaan kykenee koviinkin esityksiin. Viimeksi Halmstadissa sillä kierrettiin takajoukoista kierros jäljellä toiseen ulos, josta kiri lopussa niukkaan voittoon. Hitaalle lähtijälle ykkösrata voi olla loukkupaikka ja rahojen puolesta se kilpailee ylisarjassa.

3 Gangnam Style K. on mielenkiintoista nähdä pitkästä aikaa ilman kenkiä. Ori sijoittuu jatkuvasti kärjen tuntumaan, mutta sattumalta uralla ei ole vasta kuin yksi voitto. 9 Hillbilly Woodland on tehnyt ihan pirteät kirit viime starteissaan. Tamma pystyisi parempaankin.

Juoksunkulku: Awesome Kronos etenee viimeistään ensimmäisellä takasuoralla tuulenhalkojaksi.

Pelijakauma: Awesome Kronos (54%) on oikein pelattu. I'm The Only One (0,7%) on kiehtova yllätyshaku.