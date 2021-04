Ravivihje: Toto64 Umåker 29.4.2021

4 Just Celebration on etenkin Pohjois-Ruotsin lähtöihin mainio kilpahevonen, jonka edellistä huonoa juoksua pitää hakea viime kesältä. Nytkin muuten pelkkiä totosijoja koristavan tulosrivistön ainoa huti näkyy Rommen Klass I-lähdöstä, jossa 5-vuotias jäi ajamattomana kaikki tallella pussiin. Viimeksi Umåkerissa ensimmäistä kertaa kengittä kilpaillut ruuna haastoi kovan Everest Sisun tiukkaan voittokamppailuun. Tossut pysyvät tänään jalassa, mutta jenkkikärryt laitetaan perään ensimmäistä kertaa tällä kaudella. Just Celebration oli oikein hyvä kakkonen joulukuun Umåkerin 75-lähdössä jenkeillä juostessaan. Magnus A Djusen ajokki osallistuu kärkitaistoon, vaikka jäisi johtavan rinnallekin.

Pelimielessä lähdön mielenkiintoisin hevonen on 2 BWT Devil, joka jäi viimeksi Bergsåkerin 75-lähdössä umpipussiin. Nyt on käsillä kolmas startti talvitauon jälkeen, kengät riisutaan ja jenkkikärryt lyödään perään. Optimibalanssillaan suomalaistamma teki mm. viime elokuussa Bergsåkerissa elämänsä juoksun voitettuaan kovan porukan ylivoimaisesti ennätystuloksellaan 11,5aly. Mikäli BWT Devil onnistuu pääsemään keulaan, niin kova saa olla mikäli meinaa sen mailin matkalla lyödä. Pienempään systeemiin ideavarmaksi.

Yli puolet uransa starteista voittanut 1 Leave Your Sox On voi hyvinkin olla perusluokaltaan lähdön paras hevonen ja nyt se on kerrankin saanut hyvän lähtöpaikan. Mika Forssin ajokkiin on kuitenkin vaikea suhtautua, sillä viimeksi Gävlen 75-lähdössä ruuna oli rehellisen huono jääden selvästi viimeiseksi.

Jotain erikoista pitää tapahtua mikäli voitto karkaa suosikkikolmikon ulkopuolelle. Haastajista kovimmalta vaikuttaa lähdön raharuhtinas ja myös kovimman ennätyksen omaava 8 Sweet Eddie, joka on tehnyt parissa viime startissaan kelpo kirit.

Juoksunkulku: BWT Devil on tiukassa kiihdytyksessä niukka suosikki ottamaan keulat. Toki myös Leave Your Sox On pystyy varmasti lähtemään kovaa matkaan, jos sillä vain satsataan.

Pelijakauma: BWT Devil (17%) on jäänyt liikaa Leave Your Sox Onin (40%) ja Just Celebrationin (32%) varjoon. Suosikkikolmikko vaikuttaa tasavahvoilta.