Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Åby 28.4.2021

Toto86-1 Pelkkiä voittoja tänä vuonna Johan Untersteinerin käsistä ottanut 7 Maestro Crowe on kierroksen suurin suosikki. Mantorpin ykkönen tuli vaikeissa olosuhteissa kahdesta laukasta huolimatta, kun suurin osa vastustajista epäonnistui. Axevallassa kierros ennen maalia johtavan rinnalle kiertynyt ruuna kontrolloi tilannetta varmasti maaliin saakka. 75-finaalissa matka olisi ollut vahvalle 6-vuotiaalle turhan lyhyt, joten sen sijaan sille valittiin pieni huoltotauko. Vastus paluukisassa on varsin passeli ja virheettömällä suorituksella voitto on tietysti vahvasti ulottuvilla, vaikka nopeutuvat radat eivät suoranaisesti Maestro Crowea puollakaan ehkä vielä. Vetolaput varustukseensa saava suosikki voi kuitenkin terävöityä itsekin. Pikkulapun varma.

Suursuosikin takana varmistusten tielle lähdettäessä vaihtoehtoja on tietysti viljalti, mutta isompaan vihjesysteemiin nostetaan silti lisäksi vain yksi merkki todennäköisen juoksunkulkuarvion perusteella. 2 Go All Night ei vajaan puolen vuoden tauolta vielä viimeksi yltänyt takaa kärkeen, kun vauhti pysyi koko ajan kärjessä reippaana. Kyseessä on kuitenkin kelpo menijä, joka esitti viime kaudella vahvojakin loppuvetoja. Tässä Bo Falsigilla on tilaisuus hankkiutua keulaan puolustavan Fabulous Ixin peesiin, jonka kestäessä maalisuoralle asti jenkin kiri voisi purra mainiosti. Vain yksi prosentti!

Takaa aloittavista 6 Quantum Roc on kohdannut monesti suosikki pois lukien kovempiakin ja viime startin perusteella kuntokin vaikuttaa mukavalta. Juoksun juontuminen takaa on tietysti arvoitus, eikä ruuna ole ollut aina hanakin voittamaan.

Hevosena 13 Harper Seabrook yltää lähimmäksi suosikin tasoa, mutta lähetystapa on tuottanut sille aikaisemmin ongelmia. Viime suorituskaan ei ole puoltava tekijä, vaikka matkavauhti menikin tarpeettoman kovaksi.

Mainittu 1 Fabulous Ixi pääsi kuun alussa Halmstadissa keulasta vastaavalla matkalla lähelle suuryllätystä, mutta Quite Special ja Rocky Bear työntyivät loppumetreillä edelle. Ruuna voi laittaa tässäkin 14-vauhdin mittariin ja vetää pitkään. Tasaisen reipas vauhdinpito hankaloittaisi ainakin suosikin tehtävää.

Juoksunkulku: Fabulous Ixi puolustaa sisältä kärkipaikan, eikä ole valmis luopumaan siitä vapaaehtoisesti edes Maestro Crowelle. Asia on laajalti tiedossa, joten ehkä hyökkäyksiäkään ei alkumatkan aikana nähdä? Johan Untersteiner pyrkinee kuitenkin etenemään johtavan rinnalle ennen kirikierroksen käynnistymistä, mikäli vauhti sen vain sallii.

Pelijakauma: Maestro Crowen (72%) kannatus on hieman yläkantissa, samoin Harper Seabrookin (12%). Go All Night (1%) on aivan liian unohdettu.

Ranking: A) 7 B) 2, 6, 13, 1, 5, 14, 11, 10, 3 C) 8, 12, 9, 4 IS-pelisuositus - Toto86-1 Pieni: 7 Suuri: 7, 2

Toto86-2 Alessandro Gocciadoron hevoset ovat merkittävissä rooleissa kaikissa Solvallan 86-kohteissa ja ensimmäisenä tositoimissa on 9 Borboletta. Viidesti nykyisestä tallista esiintynyt tamma epäonnistui debyytissään, mutta on ottanut sen jälkeen neljä hallittua voittoa. Viimeksi 4-vuotias ratkaisi johtavan takaa helposti maalisuoralla, aiemmat ykköset tulivat keulasta. Voitokas menijä vaikuttaa kehityskykyiseltä, eikä voittoputken jatkuminen yllättäisi millään lailla. Italian voltit se on selvittänyt hyvin, vaikka systeemi toki on erilainen Ruotsiin verrattuna.

Neljä tolppaa alla Solvallaan saapuu myös 6 Sofies Case, mutta sen kohdalla suoritukset eivät ehkä ole olleet yhtä vakuuttavia, vaikka vertaileminen on toki vaikeaa. Toissa kerralla norjalaistamma olisi kokenut tappion, mutta ohi kirimässä ollut vastustaja levisi laukalle vähän ennen maalia. Kaikki tämän vuoden ykköset ovat tulleet keulasta, mutta voltista 5-vuotiaalla on suhteellisen vähän kokemusta ja tässä kärkeen selviäminen voi tehdä tiukkaa. Mahdollinen, jos alku ei muodostu liian verkkaiseksi.

2 Kate Baldwinilta odotettiin viimeksi melko paljon, mutta tamma ei pystynyt nousemaan taaempaa parijonosta ulkoratoja pitkin kärkikahinoihin. Etukengät riisutaan nyt ja juoksupaikkakin löytynee lähempää kärkeä, joten alustavasti melko vähän pelattuna kyseessä on kiinnostava merkki.

1 You Could Be Mine on juossut ikäluokkatasollakin ja aloitti kauden virkeästi Eskilstunassa. Viimeksi Trixtonin tytär oli kirivaiheessa tahmeampi ilmeisesti allergiaongelmista johtuen. Jos kaikki on kunnossa, pystyy se näistä asemista pitkälle, sillä lähtönopeuttakin löytyy.

3 Pastorns Ladyn veto ei riittänyt pienen huilin jälkeen viimeksi vielä keulasta aivan perille asti, mutta vire lienee nyt parempi. Maili olisi ehkä otollisempi, mutta reipas lähtijä voi hyvistä asemista olla täydellä matkallakin korkealla. Koko alkukevään kovaa virettä esittäneen 7 Digital Literacyn juoksu meni viikko sitten vaikeaksi. Startin onnistuessa juoksuradalta on nyt edellytyksiä huomattavasti lähemmäs kärkeä heti alussa.

Viimeisenä mukaan keulasta viimeksi hallinnut 5 Smaragd Norrgård. Voltin vitoselta samalle paikalle ei liene asiaa, mutta Per Lennartssonin tamma on osoittanut pystyvänsä erinomaisiin suorituksiin takaakin.

Juoksunkulku: Radoilta 1-3 avataan ripeästi, joten juoksuradan hevosten ehtiminen niiden ohi voi olla vaikeaa. Keulakuviot ovat hieman arvoitus, mutta ehkä johtopaikan alussa nappaavalla pyritään siitä myös ajamaan?

Pelijakauma: Sofies Case (25%) on liikaa pelattu. Aliarvostettuja ovat Kate Baldwin (6%) ja Digital Literacy (3%).

Ranking: A) 9, 6, 2, 1 B) 3, 7, 5 C) 8, 4, 10 IS-pelisuositus - Toto86-2 Pieni: 9, 6, 2, 1, 3, 7, 5 Suuri: 9, 6, 2, 1, 3, 7, 5

Toto86-3 Rivin ensimmäinen läpivarma on koko matkan johtoon tiukasti tähtäävä 1 Easy Cash. Ori tuntuu löytäneen Robert Berghin käsissä vielä lisäpykälän otteisiinsa ja 5-vuotiskausi on käynnistynyt erittäin pontevasti. Rommessa oriilla oli tosin onneakin vastustajan laukattua voittomatsista loppusuoralla, mutta muut jäivät kauas. Kauden avauksessa Easy Cash torjui keulasta Demon Iman, mutta viime kerralla kärjessä mellastaneen Chirun kukistamiseksi ei ollut takaa mitään tehtävissä. Kuskikin huolehti kirissä vain kakkossijan varmistamisesta. Vastus ei ole mitenkään heppoinen, mutta asetelmat puolellaan suosikilla on tiukka ote voitosta.

4 Kick The Dust Åsin kausi käynnistyi epäonnekkaissa merkeissä, mutta viimeksi jenkkiori pääsi näyttämään iskukykynsä liukumalla keulasta 12-lopetuksella helppoon voittoon kuskin vain istuskelemalla. Sen lähtönopeus ei riitä tällä kertaa todennäköisesti samalle paikalle, muttei kärkipään sija tietysti nykyvireessä ole muiltakaan paikoilta mahdottomuus.

75-voittoihin viime syksynä yltäneet 6 Uncle Töll ja 7 Global Agreement aloittavat kautensa haastajina, mutta hyvää suoritusta voidaan odottaa niiltäkin. Jälkimmäisen huippusuoritukset syntyivät jenkkikärryillä, mutta tässä ruuna palaa tavallisiin kärryihin. Alustavien prosenttien perusteella André Eklundhin suojatissa onkin enemmän ideaa, mikäli suosikkiin ei luota.

2 Dominic Wibb on saanut kolmessa viime startissa raskaat reissut, eikä Jägersron kuolemanpaikkavoiton jälkeen ruunan veto ole samalta paikalta riittänyt enää menestymiseen. Voisi siis olettaa, että taktiikka on tällä kertaa jo toisenlainen.

8 Astronascente Zacin kaikki voitot ovat tulleet keulajuoksuilla, mutta näistä asemista sinne selviäminen tuntuu vaikealta tehtävältä.

Juoksunkulku: Easy Cash lähtee sen verran rivakasti, että pystyy todennäköisesti torjumaan kaikki ulkopuolelta kiihdyttävät. Normaalisti radoilta 5-7 avaavat ovat kovimmat haastajat, mutta tauko alla ainakaan kaikilla ei luultavasti satsata täysillä alkuun.

Pelijakauma: Easy Cash (44%) on ansaitusti selvä suosikki. Global Agreement (19%) on kerännyt liikaa peliä, Uncle Töll (7%) hieman liian vähän.

Ranking: A) 1 B) 4, 6, 7, 2, 8, 3, 5 C) - IS-pelisuositus - Toto86-3 Pieni: 1 Suuri: 1

Toto86-4 Kolme hevosta erottuu selvästi ja ansaitusti neljännessä kohteessa, mutta aamun pelijakauman perusteella niistä vain kahden ottaminen mukaan tuntuu järkevältä ratkaisulta. Ykkösvihje voitokkaasti tauolta palanneelle 1 Call To The Barille, joka niputti Gävlessä johtavan takaa varsin tasokkaitakin vastustajia. Herkän kirin omaavalle ruunalle on tarjoiltu aiemminkin pääasiassa selkäjuoksuja, joten täydellä matkalla näin saattaa tapahtua nytkin, vaikka startti alla onkin. Vapaiden väylien ilmaantuessa Markus B. Svedbergin 4-vuotias on lopussa erittäin vaarallinen.

Mikäli edellä mainitulla halutaan keulasta luopua, ensimmäinen realistinen kysyjä voi hyvinkin olla vauhtikestävä 3 Cuenca. Se on pystynyt voittamaan johtavan rinnaltakin, kuten viimeksi. 5-vuotiaan tyyli ei kaikkinensa ole vielä aivan sataprosenttinen, mutta kärkiporukasta se ottelee taas voitosta.

Lähdön italialaissuosikki on tällä kertaa 5 Balla You S.M., vieläpä jopa selvä sellainen. Ei voitosta tietysti voi suuresti yllättyä, mutta edellä mainittuja vastaan tamman peliosuus tuntuu kuitenkin hurjan suurelta, sillä verkkaisen lähtijän juoksupaikka jäänee niiden taakse. Pari kertaa johtavan rinnaltakin voittanut 4-vuotias jäi viimeksi alussa tulleen laukan myötä aivan hännille, josta se kipusi lopussa mukavasti kärjen tuntumaan. Huippukuskista huolimatta se jää Ruotsin-debyytissään systeemien ulkopuolelle.

Vähemmälle huomiolle jääneiden mahdollisuudet voittoon tuntuvat melko pieniltä. Talvella kertaalleen ihan asiallisen esityksen päätteeksi voittanut 7 Center Bus voisi suosikkeja ehkä haastaa, mikäli kenkien riisuminen ja jenkkikärryt tuovat otteisiin uutta ruutia. Kahden viikon takainen esitys oli tosin täysin hengetön.

Juoksunkulku: 1 Voddy Sign ja Call To The Bar avaavat rivakasti, jälkimmäinen keulaan. Sen kohdalla vetotöistä luopuminen voi tulla kyseeseen, mutta oletettavasti vain Cuencalle tai Balla You S.M:lle. Ensin mainittu on niistä todennäköisesti liukkaampi alussa ja sitä kautta toinen vaihtoehto keulahevoseksi.

Pelijakauma: Balla You S.M:n (53%) peliosuudesta iso osa kuuluisi Call To The Barille (19%) ja Cuencalle (15%).

Ranking: A) 2, 3, 5 B) 7 C) 8, 1, 10, 6, 4, 9, 11 IS-pelisuositus - Toto86-4 Pieni: 2, 3 Suuri: 2, 3

Toto86-5 Mikäli 1 Barbaro As on kahden ja puolen kuukauden paussilta parhaimmillaan, voi se viedä sopivaa lähtöä startista perille asti. Uran molemmat voitot ovat tulleet hallitusti johtopaikalta ja tällä kertaa ruunalta on tarkoitus riisua takakengät ensimmäistä kertaa. Muun tyyppisellä kierroksella 4-vuotias olisi voinut olla varmakin, mutta siihen tehtävään löytyy nyt kiinnostavampiakin vaihtoehtoja, joten Johan Untersteinerin ajokki saa nipun vähemmän pelattujakin kaverikseen. Vire on jollain tapaa kuitenkin arvoitus ja suosikkiasema tuntuu vain kasvavan.

11 Gravity Pacen reissu meni toissa kerralla Halmstadissa turhan raskaaksi, mutta muuten ruuna on tehnyt hyvää jälkeä ja kiri viimeksikin takaa mallikkaasti, vaikka starttiväli edellisstartin taipumiseen nähden olikin erittäin lyhyt. Suotuisat väylät löytäessään Kevin Oscarssonin ajokki voi nousta aina voittomatsiin asti.

Suosikin tallikaveri 13 Floydside Am voitti talvella kahdesti keulasta, mutta laukkasi maaliskuun alussa avauskurviin ja taipui viimeksi hieman johtavan rinnalta. Kenkien riisuminen ensimmäistä kertaa tuo senkin kohdalla mielenkiintoa. Lähtöasetelmat hieman laukkoihin taipuvaiselle menijälle eivät tosin ole muiden takana kaikkien otollisimmat.

8 Master Sea osoitti viimeksi selviä elpymisen merkkejä tultuaan Coin Perdun ja Townshend Brolinen takana juosten maaliin saakka. 75-voitonkin viime kesänä napannut ruuna voisi samanlaisena venyä tässäkin korkealle.

20 metristä mukaan isompaan systeemiin myös vielä kengittä tällä kertaa menevä 4 Vasco De Gama, johtavan takaa pirteästi toiseksi viimeksi venynyt 6 Drip Drop sekä kelpo lopetuksia taustalta tekevä, kuskinvahvistuksen kokeva 14 Imola Boko.

Juoksunkulku: Barbaro As lähtee viemään paalulta porukkaa.

Pelijakauma: Floydside Am (19%) on yliarvostettu. Gravity Pace (9%) ansaitsisi enemmän kannatusta.

Ranking: A) 1 B) 11, 13, 8, 4, 6, 14, 12, 5, 10 C) 2, 9, 7, 15, 3 IS-pelisuositus - Toto86-5 Pieni: 1, 11, 13, 8 Suuri: 1, 11, 13, 8, 4, 6, 14

Toto86-6 Solvallan lyhyeen ryhmään on tarjolla vahva suosikkikaksikko, joista keulaan selviävä on luonnollisesti tiukimmin voitossa kiinni. Ykkösvihje 6 Golden Guardille, jonka otteisiin tuntuu löytyneen tällä kaudella vielä yksi vaihde lisää, vaikka vastus ei toki avausstarteissa ole ollut kovimmasta päästä. Jonathan Bardunin ajokki teki kelpo juoksuja 75-tasollakin viime vuonna, mutta erityisesti Årjängin keulasoolo viimeksi jätti erittäin positiivisen maun. Se piti reipasta tahtia koko matkan, ja voitto irtosi aivan leikitellen. Axevallassa ori kiri takaa ykköseksi hyvällä loppusuoran vedolla. Bardun lataa kovat piippuun auton takana ja kärkipaikalta voittosarja voi jatkua.

Sisäpuolelta starttaava 4 Amornero Roc voi kuitenkin olla alussa eri mieltä ja Italian-kisojen perusteella 5-vuotiaalta löytyy myös kosolti eväitä kiihdytykseenkin. Ainakin parin viime voiton perusteella johtopaikka on myös kovasti sen mieleen. Vireen ylle voi toki asettaa kysymyksen, sillä edellisestä startista on jo pari kuukautta ja maaliskuun lopussa Alessandro Gocciadoron valmennettava jäi yhdestä startista pois. Jos kaikki on mallillaan, luvassa voi olla kovakin suoritus. Nämä kaksi lapuille.

1 Danilo Brickilla panostettiin viikko sitten samalta paikalta alkuun, mutta se ei aivan onnistunut laukan tultua ennen avauskurvia. Jos viikon takaisesta kokemuksesta on hyötyä, voisi jenkkikärryihin palaava ruuna tällä kertaa onnistua hankkimaan suotuisat asemat. Molempien edellä mainittujen torjuminen tuntuu työläältä ja sitä myöten voittosaumakaan ei ehkä ole erityisen merkittävä.

2 Messiah ei ole kiihdytyksessä terävimpiä, mutta 6-vuotiaan kunto sitä vastoin vaikuttaa erittäin hyvältä. Se on tullut viime starteissa lopun takaa vahvasti. Vauhdinjaon suosiessa hyvä sijoitus ei ole mahdoton, kuten ei 7 Jareth Bokollekaan. Kuun alussa se teki kelpo juoksun Click Baitin voittamassa 5-vuotislähdössä. 8 Zaffiro Roc sai Enghienissä sisältä tilaa lopussa, mutta päätössatanen oli oriille jo hieman työläs. Viime kaudella italialainen vaikutti mailerityyppiseltä, mutta paikka on sillekin kimurantti.

Juoksunkulku: Danilo Brick lähti viikko sitten sisältä yllättävän hyvin, mutta ainakaan Golden Guardille vastaaminen ei silti tässä onnistune. Amornero Roc on osoittanut Italiassa terävää lähtönopeutta ja mielii myös keulaan.

Pelijakauma: Suosikkipari voisi olla aavistuksen enemmänkin pelattu. Muuten ei suurempaa huomauttamista.

Ranking: A) 6, 4 B) 1, 2, 7, 8, 5, 9 C) 3, 10, 11 IS-pelisuositus - Toto86-6 Pieni: 6, 4 Suuri: 6, 4

Toto86-7 Aamupäivän pelijakauman perusteella kierroksen maistuvimmalta tapaukselta vaikuttaa 2 Västerbo Lexington. Voitot ovat karanneet taulusta, mutta nähdyn perusteella tässä voisi pitkästä aikaa tärähtää taas tolppa, kun lähtöasetelmatkin ovat oriin puolella. Sen olemus oli jo kauden avauksessa hyvä, mutta starttien puute tuli esiin lopussa rutinoituneita hevosia vastaan. Viimeksi Robert Berghin suojatti pummasi alun, mutta tuli johtavan rinnalta vahvasti perille kirittäen Indy Lanea 10-lopetuksessa maaliin saakka. Ori esitteli vauhtivarojaan jo viime kauden kovissa ikäluokkalähdöissä ja puolusti mm. Derbyn karsinnassa sisäradalta johtopaikan. Keulasta voittoon nytkin? Varma.

Ideanvarman kovin vastustaja on ikätoveri 7 Tabasco C.D., joka väläytteli myös huippuotteita viime kaudella, mutta läpimurto jäi tekemättä. Solvallan avauskisassa se joutui kiertämään kirissä ulkoratoja, eikä pystynyt 10-lopetuksesta huolimatta aivan kärkeen. Startti kropassa ilman takakenkiä luvassa on varmasti parempaa, mutta paikka on hankala, vaikka lähtönopeutta löytyykin.

5 Racing Ribb voitti kolmesti putkeen keulasta, eikä ollut kehno kuukausi sitten finaalissakaan puristaen takaa Sweetmanin ja Oxidizerin jälkeen kolmanneksi. Vire on pitkänlaisella starttivälillä nyt hieman epävarma, eikä Västerbo Lexingtonin ohi pääseminen alussa luultavasti onnistu, joten ruuna tuntuu karkeasti ylipelatulta.

Rankingin kärkikaksikon ohella laadukkaisiin 5-vuotiaisiin lukeutuu myös norjalaisvieras 3 Admiral Knick, joka ei saanut viimeksi mahdollisuutta johtavan kannasta ja hävisi sitä ennen keulasta paremmalleen. Jos nopeus riittää kärjen taakse kiihdytyksessä, on totosija taas haarukassa.

Jos kärjessä sorruttaisiin liialliseen vauhdinpitoon, ei 9 Cobaca Banana olisi lopussa vailla mahdollisuuksia. Kalmarissa hallitusti kuolemanpaikaltakin ratkaisseen ruunan tehtävä viimeksi takaa oli täysin mahdoton ja sen annettiinkin lopussa vain rullailla omaa vauhtiaan maaliin.

Juoksunkulku: Västerbo Lexington kiihdyttää kakkosradalta kärkeen, vaikka Racing Ribb ja Tabasco C.D:kin avaavat reippaasti. Admiral Knick voi päästä johtavan kantaan.

Pelijakauma: Västerbo Lexington (19%) on erittäin edullinen, Racing Ribb (40%) puolestaan räikeästi ylipelattu.

Ranking: A) 2 B) 7, 5, 3, 9, 4, 6 C) 12, 11, 10, 1, 8 IS-pelisuositus - Toto86-7 Pieni: 2 Suuri: 2

Toto86-8 Kierros päättyy erittäin mielenkiintoiseen 3-vuotiskisaan, jossa numeroita 7 ja 9 lukuun ottamatta muut tavoittelevat paikkoja Elitloppet-sunnuntain Breeders Course -finaaliin.

Tasokkaan lähdön ykkösmerkki on 6 Cash Maker, joka voitti alkuvuoden kilpailunsa Italiassa vakuuttavaan tyyliin johtopaikalta. Ruotsin aloitusstartissa ori kohtasi kuitenkin parempansa, kun huippulupaus Borups Victory karkasi siltä 09-vauhtisessa lopetuksessa Bergsåkerissa. Esitys oli silti aivan hyvä ja kakkossija vuorenvarma. Matkustamisen jälkeen startti alla odotettavissa voi olla parempaakin ja voitto on ulottuvilla.

Myös 5 Chopin Gar sai tunnustaa samaisen Borups Victoryn paremmakseen kauden avauskisassa, mutta Timo Nurmoksen suojatti rullaili silti johtavan takaa letkeällä tyylillä perille ja varaakin jäi. Kevyemmällä balanssilla tällä kertaa menevä italialainen pääsee reippaasti matkaa ja olisi kärjestä tai sen läheisyydestä tässä vaarallinen. Peliosuus on vahvasti alakantissa!

4 Mellby Jinx aloitti kauden Örebrossa kirimällä takaa varsin hallittuun voittoon. Viimeiset 700 metriä ruuna latoi 11,6-lukemiin. Erik Adielsson ottanee alun sillä tasaisesti, mutta Svante Båthin kruunumiljonääri pystyy menestymään monenlaisella juoksulla.

Isompaan systeemiin otetaan kolme muutakin, sillä luvassa voi olla värikäskin juoksunkulku. 1 Aquarius Face on ehtinyt näyttää jo kykynsä, vaikka laukkojakin on mahtunut matkan varrelle runsaasti. Ranskassa alkumatkalla laukkoihin pilannut ori pääsi viimeksi Jägersrossa hakemaan vetotyöt jo avauskierroksella ja piti 11-lopetuksessa helppoon voittoon. Sama taktiikka ei ehkä onnistu tässä.

3 Okira Bo jäi Solvallassa johtavan taakse pussiin ja hallitsi 13,7-lopetuksessa viimeksi perille. Nopea tamma kokee nyt nipun varustemuutoksia, eikä pienen voittosumman kannata antaa hämätä. 9 Mi Ma Orthus on viime kuun keulasta taipumisen jälkeen nyt jo varsin unohdettu, mutta ori kärsi tuossa kisassa terveysongelmista. Aiemmin se on esitellyt vahvoja kirejä takaa ja voi ohittaa tässäkin monet lopussa, varsinkin jos matkavauhti kasvaa turhan reippaaksi.

Juoksunkulku: 2 Västerbo Garonne, Okira Bo ja Chopin Gar voivat olla ensi metreillä ripeimmät, jompikumpi viime mainituista keulaan. Cash Makerilla saatetaan olla kyselemässä vetotöitä myös jo aikaisin. Mellby Jinx ottaa alun tasaisesti, Aquarius Face pyrkii nousemaan tilaisuuden tullen heti toiselle radalle, eikä pelkää kuolemanpaikkaakaan.

Pelijakauma: Mellby Jinx (37%) on kerännyt liikaa kannatusta. Cash Maker (22%) ja varsinkin Chopin Gar (7%) maistuvat. Myös Mi Ma Ohrtus (4%) on jäänyt alipelatuksi.

Ranking: A) 6, 5, 4 B) 1, 3, 9 C) 8, 7, 2 IS-pelisuositus - Toto86-8 Pieni: 6, 5, 4 Suuri: 6, 5, 4, 3, 1, 9

