Ravivihje: Toto64 Jägersro 27.4.2021 – 489 227 euroa ekstraa

4 Under Armour on tehnyt niin vahvat juoksut 4-vuotiskauden kolmessa startissaan, että se tuntuu Toto64-kierroksen todennäköisimmältä voittajalta. Toissa kerrallakin Kalmarissa ruuna jäi alkumatkalla yli kierroksen ajaksi kolmannelle, pääsi laskeutumaan 700 metriä ennen maalia toiseen ulos, josta leiskautti jykevän esityksen päätteeksi ykköseksi. Viimeksi Jägersron hyvätasoisessa 75-lähdössä Under Armour joutui vetämään keulassa nykivällä tempolla kestäen positiivisesti kolmanneksi. Nyt vastus on niin sopivan näköinen, että Joakim Lövgrenin treenattava on haavereitta lähellä voittoa. Voltin nelosradan ei pitäisi tuoda erityisemmin laukkariskiä ja todennäköisesti Under Armour saa kunnioitusta keulapaikan muodossa. Varmaksi.

8 Atos Dei Veltri on yksi päivän muutamasta ”jokerikorteista”, joilta voi odottaa käytännössä mitä tahansa. Ruuna voitti hyvällä tyylillä kauden kolme starttiaan Italiassa ja tekee nyt parin kuukauden tauolta debyytin Ruotsissa. Volttilähdönkin sujuminen on täysi kysymysmerkki.

Arvoitus on myös 3 High Roller Sox, joka palaa reilun puolen vuoden tauolta. Peter Untersteinerin suojatti esitteli 4-vuotiaana muutaman kerran sellaisia otteita, että ruuna on perushevosia tähän lähtöön jos suosikkia varmistelee. Mahdollinen jättiyllättäjä voisi olla 1 Sanderson. 4-vuotias oli uransa alkutaipaleella oikeinkin lahjakkaan hevosen maineessa, mutta pyörä ei ole pyörinyt toivotusti. Taitavan Per Nordströmin treenistä tuleva ruuna sai pitkän tauon jälkeen startin alle ja loistopaikaltaan sitä ei kannata unohtaa ainakaan troikan alariveiltä.

Juoksunkulku: Sanderson lähtee ensin vetämään joukkoa. Jatkossa Under Armour etenee tuulenhalkojaksi.

Pelijakauma: Ei isompaa huomauttamista. Under Armourin (51%) prosenteissa ei juuri nousun varaa ole. Sanderson (1,9%) on liian vähän pelattu.