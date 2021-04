Ravivihje: Toto64 Färjestad 26.4.2021 – 158 654 euroa ekstraa

Toto64-1 Avauskohteen suosikki 6 Cobbys Nana tiedetään oikein pystyväksi tammaksi, mutta voitot ovat olleet jo pitkään tiukassa. Marcus Mathisenin suojatin viimeisin kunnon onnistuminen tapahtui viime vuoden toukokuussa Mantorpissa, jolloin se löi kovia hevosia Exaudio Vicin johdolla. Tämä kausi on alkanut positiivisissa merkeissä. Toissa kerralla Eskilstunassa se kiri kaukaa takajoukoista tasokkaan stayerlähdön kolmanneksi ja kellotti viimeiset 800 metriä 11,9-kyytiä. Hevonen juoksee tuon startin tapaan avojaloin ja vastus on tammoja vastaan sopivampaa luokkaa. Hyvä voittosauma. 4 Listas Marion menestyy näissä lähdöissä aina ravatessaan, mutta toisaalta hyppykin on sietämättömän herkässä. Viime kaudella Magnus Jakobssonin suojatti laukkasi kaikkiin viiteen volttilähtöönsä, joten epäonnistumisriski on jälleen suuri. Tamma avasi uuden kauden Årjängistä, jossa se paikkasi pahan alkulaukan hienolla kirikierroksella ja nousi vielä kärjen tuntumaan. Startti kropassa vire vain paranee ja ravilla se olisi takahevosille vaikea pala ohitettavaksi. 9 Doyouknow on kisannut viime ajat tasokkaissa 75-tehtävissä. Viimeksi Färjestadin Diamandstoet-karsinnassa hevonen kellotti viimeisen kilometrin 12,8-kyytiä ja tuli lujaa maaliin. Åbyssa se oli johtavan rinnalta aivan asiallinen kuudes, vaikka aivan viimeinen satanen olikin työläs. Hevonen jatkaa kengittä ja vastus on nyt sopiva. 10 Alfredo Sauce on perushyvä kisaaja iltaravien tammalähtöihin ja sopivalla juoksulla aina huomioitava. Viimeksi Mantorpissa hevonen suoritti rehdin kirin ulkoradoilla ja voitti varmasti. Juoksuradan lähtöpaikka ei erityisemmin suosi ja juoksu voi äityä vaikeaksi. 2 Livi Opal M.H. ei ollut viimeksi keulasta aivan parhaimmillaan. Tammalta otetaan nyt kaikki kengät pois ja suosikkien epäonnistuessa kärkipään sijoitus ei suuremmin yllättäisi. Paalupaikalta kiihdyttävä 1 Curie kilpaili viime kaudella hyvätasoisissa kolmivuotislähdöissä, eikä onnistunut avaamaan niissä voittotiliään. Hevonen pilasi kauden avauksessa laukkaan heti ensimetreillä, joten kilpailuvire jäi arvoitukseksi. Lähtöpaikka mahdollistaa nappijuoksun kärjen tuntumassa. Juoksunkulku: Listas Marion hakee ravatessaan johtopaikan. Sen laukatessa Cobbys Nanalla saatetaan tehdä varhainen hyökkäys kohti keulapaikkaa. Pelijakauma: Doyouknow (11%) voisi olla hieman enemmänkin pelattu. Curie (2%) on kiinnostava yllätyshaku. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 6, 4, 9, 10, 2, 1 Suuri: 6, 4, 9, 10, 2, 1

Toto64-2 4 Lampard kerää Ruotsin debyytissään heti kovan pelikannatuksen. Saksasta Björn Goopin talliin muuttanut ori palaa radoille positiivisten ennakkokommenttien saattelemana ja lähtö on tasollisesti äärimmäisen sopiva. Tuskinpa hevosella olisi edes suunnattu Ruotsiin kruunajahtiin, mikäli kapasiteetti ei riittäisi tällaisen tehtävään. Ravilla sillä on hyvä mahdollisuus edetä johtopaikalle dominoimaan lähdön tapahtumia, mutta tauko on kuitenkin aina tauko ja volttilähtö tuo kysymysmerkin lähtötohinoihin. Suurempaan systeemiin otetaan varmistuksiakin mukaan. Haastajaporukka on tasainen. 10 Kadabra Dream parantaa kilpailujen myötä jatkuvasti ja sopivassa lähdössä kärkipään sijoitus ei yllättäisi. Åbyssa ruuna polki valmentajan ajamana hyvin takajoukoista perille. Tällä kertaa rattaille hyppää Carl Johan Jepson ja hevonen juoksee ennakkoilmoituksen mukaan ilman takakenkiä. 11 Centurion B. on parin prosentin kannatuksellaan maistuva yllätyshaku. Toissa kerralla ruuna lopetti hyvälle hopealle ylivoimaisen Suarezin takana. Viimeksi se olisi saattanut jopa voittaa ilman loppusuoran alun laukkaa ja tolppa taulussa peliosuuskin olisi toisenlaisissa lukemissa. Ohjastaja vahvistuu. Kolmas varmistusmerkki 15 Global Billboard pilasi sekin kausiavauksensa maalisuoran alun laukkaan, mihin paloi todennäköinen kakkossija. Kapasiteetti riittää takuulla tällaiseen tehtävään. Alustavassa jakaumassa pelaajat ovat luottaneet 13 Broadway Frazerin suursuosikin ykköshaastajaksi. Bernt Erikssonin suojatilta riipaistiin viimeksi ensimmäistä kertaa kaikki kengät pois ja tuloksena oli murskaava voitto johtopaikalta 14,8-vauhtisen päätösringin päätteeksi. Takamatkan vitosradalta tehtävä on nyt huomattavasti mutkikkaampi ja jenkkikärryt vaihtuvat tavallisiin. 12 Vincenzo tuli kauden avauksessa oikein terävästi sisäratareissun jälkeen perille. Ruuna on startti alla ja Ulf Ohlsson rattailla mahdollinen totohevonen. Juoksunkulku: Lampard ottaa alun rauhassa ja hakee sitten johtopaikan. Suosikki saa tehdä keulassa oman juoksunsa. Pelijakauma: Lampardin (75%) peliosuus liian korkea. Varmistuksista kiinnostavimmat ovat Kadabra Dream (3%) ja Centurion B. (2%). IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 4 Suuri: 4, 10, 11, 15

Toto64-3 Rivin ainoassa kylmäverikohteessa voitokas 12 S.K.'s Ariel kerää korkean peliosuuden, mutta tehtävä on pitkältä takamatkalta kaikkea muuta kuin yksinkertainen. Ruuna nappasi Rommesta kauden kuudennen voittonsa rehdillä 25,2-vauhtisella 700 metrin kirillä. Gävlessä juoksunkulku meni liian raskaaksi hevosen hyökättyä kolmannelle heti avauspuolikkaan jälkeen ja valjakko jäi puurtamaan sinne koko loppumatkan ajaksi. Jan Roar Mjölnerödin taktiikka on varmasti jälleen aktiivinen, mutta täältä voittaminen vaatinee ennätyksen pudottamista uusille sekuntiluvuille. Varmistukset paikallaan. Paalupaikalta starttaava 1 Valle Borka olisi paha tavoitettava suosikillekin, jos se suorittaisi samalla tasolla kuin viimeksi Årjängissa. Tuolloin hevonen eteni viimeisellä takasuoralla keulaan asti ja tsemppasi hienolla volttituloksella kakkoseksi. Rattailla Mikael J Andersson tietää varmasti mistä kovin vastus tulee ja yrittää tasaisella vauhdilla karkuun. 2 B.B.Solrun juoksee nyt kolmannen starttinsa tauon jälkeen ja kunto on orastavassa nousussa. Tamma hävisi Rommessa S.K.'s Arielille noin parisenkymmentä metriä, mutta etumatkan turvin voimasuhteet tasoittuvat. 15 Stilig Karl tiedetään kyvykkäksi hevoseksi, mutta onnistumiset kiertävät. Toissa kerralla se laukkasi hieman ennen maalia tiukasta voittokamppailusta. 13 Tjomsensin yllätti Årjängin kakkossijallaan ja kilpailuvire tuskin on ainakaan laskussa kolmanteen starttiin tauon jälkeen. Viime voitosta on vierähtänyt jo yli vuosi aikaa. Suurempiin revityksiin mahdollisia merkkejä voisivat olla 7 Mine Lotta, jonka lopun taistelutahto jättää usein toivomisen varaa, sekä pystyvä, mutta ailahteleva 3 Horgen Elvy , joka voitti joulukuussa Rommessa ylivoimatyyliin ja päihitti Valle Borkan. Juoksunkulku: Valle Borka lähtee vetämään joukkoa ja B.B.Solrun seuraa. S.K.'s Ariel hyökkää aikaisin eteenpäin. Pelijakauma: S.K.'s Ariel (55%) on vähän turhan selvä suosikki. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 12, 1 Suuri: 12, 1, 2, 15, 13

Toto64-4 B-treenarit ja vähän ajavat kuskit tarjoilevat pelaajille visaisen pähkinän purtavaksi. Aloitetaan ranking kapasiteetiltaan lähdön parhaalla hevosella 7 Lightbaylla, vaikka iskukyky onkin tauon jälkeen hämäränpeitossa ja lähtöpaikka on hankala. Ruuna kilpaili viime kaudella aivan eri sarjan lähdöissä Oxidizeria, Ahura Mazda Fontia ja kumppaneita vastaan ja teki hyviä suorituksia 75-tasollakin. Vastus on nyt erittäin köykäistä mallia ja hevoselta on pakko odottaa menestystä juoksun vähänkään onnistuessa. 4 Helix Rick jäi Eskilstunassa menohaluja uhkuen pussiin ja laukkasi paineissaan. Ruuna väläytteli lokakuun lopulla Jägersrossa hyvää kapasiteettiaan ja kun se kehitti johtavan takaa terävän loppuvedon ja hävisi vain niukasti voitokkaalle Best Occasionille. Ennakkoilmoituksen mukaan se saa nyt jenkkikärryt peräänsä ja kyytiin hyppäävä Niclas Benzon on rutiiniltaan lähdön ehdotonta kärkeä. 6 Mysterious Lucifer on reippaana avaajana lähdön todennäköinen keulanimi ja johtaa sopivalla matkavauhdilla pitkään. Åbyssa hevonen pisteli sisäratajuoksun jälkeen terävästi perille. Neljäntenä merkkinä mukaan 3 Redfield, joka kilpailee tauluaan paremmassa kunnossa. Årjängissä tehtävä oli häntäjoukoista mahdoton kärjen lopettaessa 14-kyytiä. Färjestadissa se tuli aivan hyväksyttävän kirin kolmatta ilman selkää, eikä luovuttanut missään vaiheessa. Ilman kenkiä yllätysvalmis. 8 Miramaris Futura mennyt mukavasti kenkien riisumisen jälkeen, mutta lähtöpaikka on tasaiselle avaajalle nyt äärimmäisen hankala, eikä valjakon onnistuminen tunnu todennäköiseltä. Samat sanat pätevät 14 First Daten kohdalla. Se sai Rommen pistelähdössä onnistuneen reissun toisessa ulkona ja oli kirivaiheessa selvästi paras. Nyt juoksusta tulee selvästi hankalampi. 13 Tothemoonandback jäi Färjestadissa pussiin, joten sijoitukseen ei kannata liikoja tuijottaa. Totosija olisi kolmosrivistä hyvä onnistuminen. Juoksunkulku: Vaikeasti arvioitava kiihdytys. Chenille avaa sisältä hyvin, ulkoa starttiin satsaa ainakin Mysterious Lucifer, joka on todennäköisin johtonimi kaarteeseen mentäessä. Pelijakauma: Lightbay (7%) ja Helix Rick (6%) ovat tarjouksessa. Miramaris Futura (21%) ja First Date (19%) ovat liikaa pelattuja. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 7, 4, 6 Suuri: 7, 4, 6, 3

Toto64-5 Päivän Duon avauksessa 6 Great Winner on jäänyt sopivassa tehtävässä selkeästi aliarvostetuksi ja ruuna luotetaan tasaisessa lähdössä varmaksi asti. Aikanaan ikäluokkatehtävissäkin väläytellyt ruuna on saamassa hiljalleen juonen päästä kiinni viime kauden vaikeuksien jälkeen ja silloin kyvykkään ruunan mittarit ovat 75-tason lähdöissä. Årjängissa Magnus Jakobssonin suojatti kierteli 14-vauhtisella päätösringillä takapareista varmaan voittoon ja paransi selvästi kauden avausstarttiin nähden. Vire lienee edelleen nousujohteinen kolmanteen starttiin tauon jälkeen ja hevosen kengitystä kevennetään tähän kilpailuun. Reipas kiihdyttäjä saanee kohtuulliset asemat kärkiryhmästä ja muiden eturiviläisten taktiikoista riippuen jopa keulapaikka voisi olla haettavissa. Alustava seitsemän prosentin kannatus houkuttelee riskinottoon. Björn Goopin tallin 11 Mikkel H.R. kerää alustavasti paljon peliä, mutta se ei ole kengät jalassa ja vaikealta paikalta nyt erityisen mielenkiintoinen. Axevallassa hevonen sai vetää avausringin maltillista 16,5-kyytiä ja oli velvoitettu menestymään. Tällä kertaa tehtävä on täysin erilainen. 3 Rutger B.L. on avannut uuden kauden kelpo juoksuilla ja nopea kiihdyttäjä hyötyy lähtöpaikastaan. Ruuna tekisi kengittä parhaat juoksunsa, joten balanssipuoli on nyt selkeä miinus. 5 Zacapa Grim jäi kauden avauksessa pussiin sisäradalle, mutta rakentava startti palveli varmasti tulevaisuutta ajatellen. Ruuna jatkaa optimibalanssillaan kengittä ja jenkeillä ja reipas avaaja hamuaa tarkkaa reissua kärjen tuntumassa. Mikko Ahon tallin 1 Ready Trophy päätti viime kauden Axevallassa hienoon 75-voittoon, mutta uusi sesonki on alkanut tasaisemmissa merkeissä. Viimeksi ruuna tuli hänniltä päätöskilometrin 14,5-kyytiä, mutta ei pystynyt parantelemaan. Lähtöpaikka ei ole optimaalinen tasaiselle avaajalle. 2 Gateruds Kashmir voittaa suhteellisen harvoin, joten ruuna maistuisi pelimielessä selvästi enemmän vähän pelattuna yllättäjänä, kuin yhtenä suosikeista. 13 Au Gratin kilpailee optimibalanssillaan kengittä ja jenkkikärryillä ja olisi ylivauhtisessa juoksussa kirivaiheessa vaarallinen. 12 Ies Elisabetin tilipussi jäi ikäluokkavuosina kykyihin nähden turhan matalaksi. Voitto olisi kova temppu synkältä paikalta ja suoraan tauolta. Juoksunkulku: Gateruds Kashmir, Rutger B.L. ja Zacapa Grim kamppailevat ensimmäisestä keulapaikasta. Great Winner avaa hyvin ja voisi päästä etenemään määrätietoisella ajolla johtopaikalle. Pelijakauma: Mikkel H.R. (24%), Gateruds Kashmir (16%) ja Ready Trophy (16%) tuntuvat kaikki ylipelatuilta. Great Winner (7%) on huippumaistuva merkki, myös Zacapa Grimin (5%) ja Rutger B.L.:n (6%) peliosuudet ovat turhan matalalla. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 6 Suuri: 6

Toto64-6 Päätöskohde on tulinen lyhyen matkan kilpailu, jossa suosikit iskevät yhteen jo lähtökiihdytyksessä. Suomen ikäluokkakisoissa hienosti menestynyt 2 Sahara Peyote on jatkanut kehitystään Veijo Heiskasen valmennuksessa ja seuraavana edessä on läpimurto avoimen tason kilpailuihin. Viimeksi Axevallassa tehtävä oli vastuksen puolesta verrattain sopiva ja ruuna kierteli viidennestä ulkoa ykköseksi kellottaen päätöslenkin 11,8-kyytiä. Toissa kerralla vastassa oli Elitloppet-tason hevosia Click Baitin ja Don Fanucci Zetin johdolla ja hevonen tuli kulisseista hyvällä potkulla perille. Ruuna pääsee satsatessa hyvin matkaan ja pystyy kuivissa olosuhteissa kovaan tulokseen. Varmistuksena mukaan 3 Classichap, jonka kapasiteettia nähtiin viime elokuun Jubileumspokalenissa, kun se sijoittui hirmutuloksella kolmanneksi Missle Hillin ja Stoletheshown takana. Ori on avannut tämänkin kauden kelpo juoksuilla ja eiköhän vire ole kesää kohti mentäessä jatkuvassa nousussa. Ori avaa satsatessa lujaa ja kamppailee kiihdytyksessä johtopaikasta. 1 Maze Runner olisi paremmalla kilpailurytmillä lukeutunut kuumimpien suosikkien joukkoon, mutta suoraan tauolta se jää haastajan rooliin. Valmentajan ennakkokommenttien mukaan hevosella ei ole ajettu tauon aikana kovempia hiittejä, mikä voi näkyä äärinopeuksien puuttumisena. Varustepuoli viritellään heti optimiin. 9 Linus Boy on piristynyt vaisumman jakson jälkeen ja etenkin monté on sujunut hyvin viime aikoina. Nopean avaajan takaa tiedossa on tarkka juoksu sisäradalla. 8 Furious Francis ei pysynyt Axevallassa maalisuoralla Sahara Peyoten kyydissä. Startti terävöitti varmasti, mutta lähtöpaikka vie suurimmat toiveet. Juoksunkulku: Tulinen kiihdytys. Maze Runner on satsatessa myrkynnopea, mutta Färjestadin ykkösrata ei ole herkkupaikka kiihdyttää. Sahara Peyote pyrkii ohitukseen, samoin Classichap. Vauhti pysyy tasaisen reippaana läpi matkan. Pelijakauma: Classichap (21%) on jäänyt liikaa Sahara Peyoten (51%) varjoon. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 2, 3 Suuri: 2, 3

