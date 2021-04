Ravivihje: GS75 Solvalla 25.4.2021

Toto75-1 6 The Primerose käynnisteli viime kaudella uraansa lupaavissa merkeissä ja lahjakas tamma saa ykkösvihjeen suoraan tauoltakin. Kauden päätöskisassa Solvallassa se piti keulasta helppoon voittoon 13,5-vauhtisen päätösringin päätteeksi. Björn Goopin suojatti on avannut auton takaa varsin rivakasti, joten eiköhän se pysty terävään kiihdytykseen voltistakin ja erityisesti juoksuradan paikalta. Keulasta voitto olisi normaalisuorituksella lähellä. 7 Bridge Maid ei ollut viimeksi aivan parhaimmillaan, mutta tammassa on kehityskelpoisen aloittelijan aineksia. Helmikuun Solvallan voitossa se kierteli pahan alkulaukan jälkeen koko porukan ja punnersi vakuuttavasti ykköseksi. Timo Nurmoksen suojatin viimeisin volttilähtö päättyi alkulaukkaan, joten starttihetkeen sisältyy pientä epävarmuutta tälläkin kertaa. 4 Ajlexes Elise iski helmikuussa kultasuoneen ja tamma hakee jo viidettä perättäistä voittoaan. Viimeksi hevonen sai nappijuoksun johtavan takana ja spurttasi lyhyellä kirillä ykköseksi. Menestysresepti oli sama myös Rommen voitossa ja eiköhän nopealla avaajalla pyritä tässäkin vastaavanlaiseen reissuun. 1 Cobbys Forever teki viimeksi rehdin päätöspuolikkaan mittaisen kirin kolmannella ilman selkää, vaikka ei pystynytkään vastaamaan Ajlexes Elisen loppuvetoon. Menestys ei yllättäisi nappipaikalta. 5 Larissa Band näytti Örebrossa parasta osaamistaan kirimällä kolmannesta ulkoa viimeiset 800 metriä 14,5-kyytiä ja piti lopussa varmasti kurissa selässä liftanneen suursuosikki Love Eaglen. Kunto on hienolla mallilla, eikä vastassa ole nytkään mitään ylikylän menijöitä. Alustava kolme prosenttia on kiinnostava tarjous. Jonkin verran peliä keräävä 3 Lyckans Marre ei ole vielä koskaan onnistunut voittamaan ja tiukassa se on tässäkin. Bergsåkerissa tamma kilpaili ensimmäistä kertaa avojaloin ja jäi voimissaan pussiin. Alustavan balanssitiedon mukaan kengät ovat tänään taas jalassa, eikä se ole pelimielessä nyt mielenkiintoisimpia. Juoksunkulku: Ajlexes Elise saattaa olla kiihdytyksen nopein, mutta selkäjuoksu lienee todennäköisin vaihtoehto. Juoksuradan The Primerosella on hyvä sauma edetä keulaan. Pelijakauma: Larissa Band (3%) on kiinnostavin merkki. IS-pelisuositus - Toto75-1 Pieni: 6, 7, 4, 1, 5 Suuri: 6, 7, 4, 1, 5

Toto75-2 Toinen kohde olisi oikein sopiva tehtävä 5 Duke Ratzeputzille, jos tietäisi ruunan suorittavan kykyjensä edellyttämällä tavalla. Timo Nurmoksen suojatti on onnistunut alku-urallaan lunastamaan pelaajien kovat odotukset vain kertaalleen, mutta hevonen on väläytellyt ajoittain kovia vauhtivarojaan. Marraskuun Solvallan kisassa se kellotteli laukan jälkeen viimeiset 1900 metriä 12,8-kyytiä ja tuollaiset vauhdit olisivat ilman muuta kovaa valuuttaa tässäkin. 11 Kent le Soleil palasi Mantorpissa kolmen kuukauden tauolta valmiissa kunnossa ja voitti kovavauhtisen juoksun todella upeaan tyyliin toiselta ilman selkää. Hevonen saattaa edelleen terävöityä startti alla ja vahvalla ruunalla voi tarpeen vaatiessa tehdä aikaisiakin ratkaisuja. Vaarallinen tässäkin. 3 Firebird Scoop suorittaa debyyttinsä Anna Sedströmin valmennuksesta. Räväkkä avaaja on todennäköinen keulanimi lähtöön ja voi johtaa sopivalla matkavauhdilla pitkään. 7 Bonkers kilpailee mainiossa kunnossa, mutta juoksun onnistumisesta ei ole hankalalta paikalta mitään takeita. Färjestadissa hevonen punnersi rehdin 13,5-vauhtisen 800 metrin kirin, mutta eteneminen oli työlästä kärjen kiihdytellessä samaan aikaan vauhtia. Mantorpissa se nappasi voiton vahvan kirin päätteeksi. 2 Inspector Gadgetilla olisi hyvä kapasiteetti tähän porukkaan, mutta hevonen ei ole ollut viime kisoissa parhaimmillaan. Lähtöpaikka sopii tasaiselle avaajalle. 10 Simb Rihanna teki Eskilstunassa sitkeän esityksen johtavan rinnalta ja osoitti kunnon olevan kohdillaan. Ennakkokommenttien mukaan sillä saatetaan kokeilla jenkkikärryjä ensimmäistä kertaa. Juoksunkulku: Firebird Scoop on eturivin nopein ja eiköhän sillä kokeilla keulasta. Kent le Soleil saattaa kiertää jatkossa johtavan rinnalle. Pelijakauma: Ei suurempia vääristymiä. IS-pelisuositus - Toto75-2 Pieni: 5, 11 Suuri: 5, 11

Toto75-3 Kolmannessa kohteessa luotetaan varmaksi 2 Alpago W.F. Alessandro Gocciadoron valmennettava kohtaa Ruotsin debyytissään melko sopivan vastuksen ja nopealla kiihdyttäjällä on mainio sauma vetää porukkaa alusta loppuun. Milanossa tammikuun alussa se löi johtopaikalta kovia hevosia Volnik du Krasin ja Uno Italian johdolla ja tuon perusteella oriin voittosumma on vielä kovin maltillinen sen kykyihin nähden. Gocciadoron hevoset ovat avanneet Ruotsissa kaksijakoisissa tunnelmissa, joten pieniä kysymysmerkkejä tallivireen ylle voi ihan perustellusti asettaa. Vihjesysteemeissä panostetaan silti tässä kohtaa Alpago W.F.:n onnistumisen puolesta. 4 Bridge Jumper suoritti Solvallassa asiallisen paluukilpailun kirimällä neljännestä ulkoa toton tuntumaan. Daniel Redénin valmennettava pärjäsi viime kaudella 75-tasollakin ja nappasi syyskuun lopulla finaalikierrokselta hienon kakkosen. Ruuna kyttää ensimmäisenä suosikin epäonnistumista. 8 Faster Than Youlla on hyvä moottori näihin sarjoihin, mutta ihan paras kunto on vielä hakusessa. Bergsåkerissa ruuna taipui keulasta kolmanneksi. 5 Infinite Knight jäi Solvallassa johtavan taakse pussiin. Gävlestä irtosi vaivaton voitto toisesta ulkoa, mutta vastuskin oli heppoinen. Suosikit tuntuvat ennakkoon liian kovilta. Juoksunkulku: Alpago W.F. on kiihtynyt Italiassa reippaasti ja se on keulasuosikki tässäkin. Vauhdinvaatijoita tuskin suuremmin ilmaantuu rinnalle. Pelijakauma: Alpago W.F. (41%) on näillä pinnoilla ihan kelpo varmayritys. IS-pelisuositus - Toto75-3 Pieni: 2 Suuri: 2

Toto75-4 Kylmäverikohteessa 6 Gorm nauttii kovaa pelikannatusta, vaikka alla on kaksi perättäistä epäonnistumista. Viimeksi hevonen paikkaili vahvasti alkumatkan laukkaansa, mutta maalisuoran alkuun tullut haparointi pudotti sen lopullisesti ulos kärkikamppailusta. Toissa kerralla ori joutui spurttaamaan puolimatkassa rajusti keulat riistääkseen, eikä jaksanut sen jälkeen taistella enää voitosta. Näitä edeltävissä kisoissa Svante Båthin suojatti napsi tyylikkäitä voittoja kovissa tehtävissä. Räväkkä avaaja voi päästä takamatkasta huolimatta nopeasti johtopaikalle ja vetää siitä pitkään. Haastajaporukka on tasainen. 8 Emil Mollyn jatkaa hienossa kunnossa, mutta voittaa harvakseltaan. Viimeksi ori esitti takajoukoista hienon kirin, mutta vaikka ei Månlykke A.M.:n kelkkaan ehtinytkään. 10 Guli Roy laukkasi Bollnäsissä maalisuoralla kärkipään sijoituksen. Östersundissa se meinasi ehtiä pahan alkulaukan jälkeen vielä ykköseksi. Voltin vitosen selvittäessään kaikki on mahdollista. Hyvä yllätysmerkki lähtöön voisi olla 14 Rappnor, jonka kunto on tasaisen alkukauden jälkeen taas nousussa ja silloin väkivahva hevonen riittää pitkälle näissä sarjoissa. Viimeksi valjakko hyökkäsi jo 1400 metriä jäljellä kolmannen kiertoon ja tuli raskas juoksu huomioiden hyvin perille. Viime kaudella hevonen menestyi hienosti lauantain 75-tehtävissäkin. 9 Guli Rubin ei tunnu onnistuvan millään, vaikka kunto on ollut jo pitkään kohdillaan. Rommessa se jäi sisäradalle kaikki tallella pussiin. Alustava kolme prosenttia on alakanttiin. 1 Moe Tyr suorittaa debyyttinsä Ole-Johan Östren valmennuksesta ja kerää tauko ja ohkaiset viime näytöt huomioiden yllättävänkin paljon peliä. Lähtöpaikka on mitä parhain nopealle hevoselle. 3 G.G.Ojjdo on rehti puurtaja ja pystyy ehjällä juoksulla kamppailemaan kärkipään sijoituksista. Juoksunkulku: Moe Tyr avaa hyvin, mutta sillä tähdätään selkäjuoksuun. Gorm tulee voimalla eteenpäin ja hakee alkumatkasta johtopaikan. Takamatkalaisista ainakin Rappnor voi tehdä aikaisia ratkaisuja. Pelijakauma: Moe Tyr (16%) on oudon paljon pelattu. Myös Gormin (53%) pinnat ovat yläkantissa. Rappnor (2%) ja Guli Rubin (3%) ovat hyviä yllätyshakuja. IS-pelisuositus - Toto75-4 Pieni: 6, 8, 10, 14 Suuri: 6, 8, 10, 14, 9, 1, 3

Toto75-5 3 Amalencius B.B. onnistui viimeksi puolustamaan sisäradalta johtopaikan ja vastaili rehdisti ykköseksi, vaikka näytti jo jäävän alakynteen Versace Facen paineen alla. Timo Nurmoksen suojatti on kapasiteetiltaan kova hevonen tähän lähtöön ja normaalionnistumisella lähellä voittoa, mutta suoritusvarmuus ei ole vielä sellaisella tasolla, että päälle 60 prosenttia olisi perusteltu kannatus. Varmistukset paikallaan. 4 Flash Gordon Sisu debytoi Tom Horpestadin valmennuksesta upealla esityksellä ja ruunaan täytyy suhtautua vakavasti vastuksen koventuessakin. Färjestadissa hevonen avasi keulaan 09,3-vauhtisella avauspuolikkaalla ja karkasi 12-lopetuksella väljään voittoon. Startti alla se voi edelleen notkistua ja taktiikka lienee jälleen suoraviivainen. 12 Perpetuate olisi ollut vähänkin paremmalta paikalta todella kova luu tähän lähtöön. Gävlessä hevonen oli pelattu tasokkaan lähdön suosikiksi, mutta se hyppäsi laukalle juuri kun oli hakemassa alkumatkasta johtopaikkaa. Toissa kerralla se jäi hienon näköisenä pussiin. Kuntokäyrä ei ole ainakaan laskusuhdanteessa neljänteen starttiin tauon jälkeen ja Örjan Kihlströmin ajokki kirii kärkikamppailuun, jos juoksunkulku antaa yhtään siihen mahdollisuutta. 6 Mojo Express sai Solvallassa voittotilinsä auki, kun se kiri johtavan takaa tasapääykköseksi Usain Tillyn kanssa. Lähtöpaikka on hankala kovien avaajien ulkopuolella ja sopivaa juoksua voi olla nyt vaikea saada. 9 Solkattens Shirazi on ottanut kaksi keulavoittoa sopivista lähdöistä. Takarivistä tehtävä on huomattavasti hankalampi ja vastus kovenee. Hyvien lähtöpaikkojen 1 Aurora Borealis ja 2 Kia Ora tähtäävät tarkkoihin juoksuihin sisäradalla ja pystyvät sellaisilla totokamppailuun. Juoksunkulku: Räväkät ensimetrit. Radoilta 1,2,3 ja 4 avataan lujaa. Flash Gordon Sisu on suosikki johtopaikalle. Pelijakauma: Amalencius B.B. (65%) on selkeästi ylipelattu. Flash Gordon Sisu (4%) ja Perpetuate (5%) ovat parhaat varmistukset. IS-pelisuositus - Toto75-5 Pieni: 3, 4 Suuri: 3, 4, 12

Toto75-6 Tammojen pikamatkalla 12 Arquana As olisi ollut kohtuulliselta lähtöpaikalta miltei mahdoton pysäytettävä, mutta piippuhyllyn paikalta tehtävä on kaikkea muuta kuin yksinkertainen. Viisivuotias avasi Timo Nurmokselta aivan kanuunaesityksellä kiertelemällä häntäjoukoista vastaavanlaisen tehtävän ykköseksi. Hevonen tuli viimeiset 800 metriä kolmatta pitkin hurjasti 09,6-vauhtia. Täältä voittaminen edellyttää jälleen hurjia päätöskierroksen kellotuksia, mutta eiköhän tamma ole sellaisiin valmis. 6 Galant Sisu avasi uuden kilpailukauden Halmstadissa asiallisella esityksellä, mutta tauko näkyi vielä selvästi Björn Goopin suojatin otteissa. Tällä kertaa tulisella avaajalla pyritään varmasti lähdön vetotöihin ja sopivalla vauhdinjaolla se voisi tehdä takarivin suosikin elämästä erittäin vaikeaa. Yllätysmerkkinä mukaan nappipaikalle arvottu 1 Bianca Sisa, joka voi risaisella taulullaan jäädä nyt liian pienelle huomiolle. Tamma jäi viimeksi Sörlandetissa ilman kiritiloja ja valmentajan ennakkokommenttien perusteella voimia jäi paljon varastoon. Åbyn 86-lähdössä ennakkoluuloton keulataktiikka ei kantanut perille asti. Onnistuneella kiihdytyksellä taktiikka voi olla jälleen hyvinkin suoraviivainen. 9 Chris Crystal jäi viimeksi painamaan keulassa rajusti ohjille ja tamma kamppaili siihen nähden vahvasti perille. Nyt luvassa on tasaisempi reissu, mutta voitto on tiukassa. 5 Fantaghiro Brick kohtasi Örebrossa ikäluokan kärkeä ja tuli porukan mukana mukavasti maaliin. Tamma juoksee tällä kertaa ilman kaikkia kenkiä ja on suosikkien epäonnistuessa yllätysvalmis. 2 Iceland Radio jatkaa tasaisen hyvässä kunnossa, mutta huippusuoritukset puuttuvat. Lyhyt matka ei suosi. Juoksunkulku: Bianca Sisa avaa sisältä räväkästi ja sen taktiikka määrittelee pitkälti lähdön käsikirjoituksen. Galant Sisu kiihtyy myös hyvin ja tulee kysymään voimalla keulapaikkaa. Kova avaus ei yllättäisi. Pelijakauma: Galant Sisun (30%) juoksunkulussa on epävarmuutensa ja peliosuus tuntuu siihen nähden turhan korkealta. Bianca Sisa (2%) on hyvä yllätyshaku. IS-pelisuositus - Toto75-6 Pieni: 12 Suuri: 12, 6, 1

Toto75-7 Päätöskohteessa hirmukuntoinen 5 Global Undecided on normaalionnistumisella vaikeasti pysäytettävissä. Timo Nurmoksen suojatti häikäisi viimeksi Solvallassa jyräämällä johtavan rinnalta hopeadivisioonan finaalin ykköseksi. Päätöskierros sujui 10,5-kyytiä ja voitto tuli selvällä marginaalilla pääporukkaan. Ruuna jatkaa tuon startin tapaan ilman kenkiä ja jenkkikärryillä ja tällä kertaa sillä on hyvät saumat päästä etenemään alkumatkasta johtopaikalle. Tarvittaessa hevonen pystyy nuijimaan vastustajansa johtavan rinnaltakin, kuten viimeksi nähtiin. Varma. Pitkään Ranskassa majaillut 6 Short In Cash palasi Eskilstunassa hienossa vireessä radoille ja voittotulos 11,5 syntyi johtopaikalta helponnäköisesti. Björn Goopin suojatti parantaa varmasti startin saatuaan, mutta suosikin lyöminen tuntuu tässä kohtaa kautta vähän turhan kovalta tehtävältä. Alessandro Gocciadoron 2 Allegra Gifont on lähdön jokerikortti ja voitokas menijä on erittäin vaikeasti arvioitavissa suoraan tauolta. Suosikin lyöminen olisi rankka suoritus. 4 Island Life kilpaili viimeksi hurjassa Paralympiatravetin karsinnassa ja tuli sisäratajuoksun jälkeen voimissaan maaliin. Voitot ovat nykyisin tiukassa, mutta rutinoitunut ruuna kamppailee tiukasti totosijoituksista. 1 Alone kerää alustavasti yllättävän paljon peliä, vaikka palaa tauolta ja ykkösrata ei mitenkään erityisesti suosi. Voitto yllättäisi. Juoksunkulku: Tasainen avaus. Global Undecided ja Short In Cash mielivät molemmat keulaan ja tässä kamppailussa etu on sisäpuolelta kiihdyttävän Global Undecidedin puolella. Ulkoa Urban Kronos voi maustaa kiihdytystä. Pelijakauma: Ei suurempia vääristymiä. IS-pelisuositus - Toto75-7 Pieni: 5 Suuri: 5

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 6, 7, 4, 1, 5

Toto75-2: 5, 11

Toto75-3: 2

Toto75-4: 6, 8, 10, 14

Toto75-5: 3, 4

Toto75-6: 12

Toto75-7: 5

Hinta: 8,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-04-25&track=Sv&race=4&pool=T75&selections=[6,7,4,1,5],[5,11],[2],[6,8,10,14],[3,4],[12],[5]&stake=0,10&price=8



Suuri

Toto75-1: 6, 7, 4, 1, 5

Toto75-2: 5, 11

Toto75-3: 2

Toto75-4: 6, 8, 10, 14, 9, 1, 3

Toto75-5: 3, 4, 12

Toto75-6: 12, 6, 1

Toto75-7: 5

Hinta: 63,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-04-25&track=Sv&race=4&pool=T75&selections=[6,7,4,1,5],[5,11],[2],[6,8,10,14,9,1,3],[3,4,12],[12,6,1],[5]&stake=0,10&price=63,0

PieniToto75-1: 6, 7, 4, 1, 5Toto75-2: 5, 11Toto75-3: 2Toto75-4: 6, 8, 10, 14Toto75-5: 3, 4Toto75-6: 12Toto75-7: 5Hinta: 8,00 €Tästä kupongille:SuuriToto75-1: 6, 7, 4, 1, 5Toto75-2: 5, 11Toto75-3: 2Toto75-4: 6, 8, 10, 14, 9, 1, 3Toto75-5: 3, 4, 12Toto75-6: 12, 6, 1Toto75-7: 5Hinta: 63,00 €Tästä kupongille: