Ravivihje: Toto75 Halmstad 24.4.2021

Kolmen kilometrin matkalla ratkaistava Klass I on erittäin tasainen ja vaikea pelilähtö. Pitkän matkan ryhmät on useimmiten voitettu keulasta, mutta johtohevosen ennustaminenkaan ei ole tähän aivan helppoa ja kaiken lisäksi parin nopeimman kohdalla juostavaan matkaan liittyy selkeitä kysymysmerkkejä.



Ykkösvihjeen saa pitkän matkan selvittävä 4 Made Of Stars, joka pääsee muita lähdön vahvimpia tapauksia selvästi paremmista asemista matkaan. Viime kerralla Jörgen Westholm latasi sillä päätöskierroksen startatessa voimalla kärkeen ja ruuna vaikuttikin pystyvän torjumaan jopa kovan Easy Cashin, mutta maalisuoralla se sekosi askelissaan ja kuski joutui vain turvaamaan kakkossijan ravilla. Kuskinvaihdos on kovasti kehittyneelle menijälle erittäin mielenkiintoinen, eikä keulajuoksukaan ole tässä aivan poissuljettu. Siitä Made Of Stars olisi paha ohitettava.



6 Bara du Chene on ottanut tänä vuonna pelkkiä voittoja ja ollut erittäin vakuuttava. Pitkäperjantaina se latasi takaa viimeisellä takasuoralla neljättä rataa ja meni 11-lopetuksella menojaan. 5-vuotias on melko virtava tapaus ja keulasta sen rahkeiden riittäminen kolmella kilometrillä voittoon asti voi tehdä tiukkaa. Selästä saumat olisivat luultavasti paremmat, joten on mielenkiintoista nähdä, minkä taktiikan Jepson nopealla ruunalla valitsee.



11 Digital Dominance ja 12 Aragorn As ovat kehnommista lähtöasemista huolimatta varteenotettavia tekijöitä. Ensin mainittu kulki Eskilstunassa keulasta kirikierroksen 13,1-vauhtia ja piti tasokkaita hevosia takanaan. Hallitulla keulavoitolla Timo Nurmoksen tallista avannut Aragorn As ei pystynyt kukistamaan Deal Done Zetia viimeksi ulkopuolelta, mutta voi starttien myötä parantaakin vielä otteitaan.



Myös eniten pelattujen takaa löytyy varteenotettavia vaihtoehtoja voittajaksi. 2 Digital Indy on aloittanut uusista käsistä kahdella varsin mukavalla kakkossijalla, eikä voittokaan olisi iso yllätys. Viimeksi voittaja pääsi takaa kirineeltä oriilta karkuun, mutta loppuveto oli kaikin puolin hyvä.



1 Elephantin puristus ei ole kauden kahdessa ensimmäisessä kisassa riittänyt johtopaikalta aivan loppuun asti, mutta ori pystyy kyllä parempaankin. Lokakuussa Jägersrossa se jätti vastaavalta matkalta taakseen rahakkaampiakin menijöitä. Nopeus ei tosin riitä ykkösradalta nyt keulapaikkaan.



3 Fromming on ottanut kengittä kaksi helppoa keulavoittoa ja johtanee ensi metrit tälläkin kertaa. Selkäjuoksu ehkä kelpaa, kun pidemmistä matkoista ei ole kokemusta, mutta kärjen tuntumasta menestyminen ei tunnu mahdottomalta.



9 Totti Face on tehnyt pitkällä matkalla jatkuvasti laadukasta jälkeä. Axevallassa Maestro Crowen taakse pussiin jäänyt ruuna ei saanut viimeksi otetta voittajasta, mutta pienen huollon jälkeen etukengittä ja jenkeillä luvassa voi olla terävämpikin suoritus.



Loput neljäkään eivät ole täysin pois laskuista, mutta 5 Cassius Ima ja 10 Beethoven ovat hieman sairastelleet viime startin jälkeen ja ulkoratojen hevosten paikat tuntuvat turhan työläiltä.



Juoksunkulku: Fromming nappaa ensimmäiset keulat, mutta Bara du Chene on nopeasti rinnalla ja päässee johtoon. Jos menohaluja on liikaa, voi sille kelvata hyvä selkä, joka olisi siinä tapauksessa luultavasti Made Of Stars. Takarivin kovimmista ainakin toinen tullee aikaisin eteenpäin.



Pelijakauma: Made Of Starsin (16%) pitäisi olla niukka suosikki Bara du Chenen (24%) sijaan. Digital Indy (5%) ja Totti Face (3%) ansaitsisivat enemmän huomiota.



Ranking: A) 4, 6, 11, 12 B) 2, 1, 3, 9, 5, 10, 7, 8 C) -