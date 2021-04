Ravivihje: Toto64 Åby 23.4.2021

Toto64-1 5 Wild West Diamantin 3-vuotiskausi päättyi marraskuussa Torinossa ajettuun Orsi Mangelliin, jonka finaalissa ori oli kuolemanpaikalta hyvä neljäs. Aiemmin syksyllä se voitti Saksan Derbyn selvästi. Muscle Hillin poika kävi viime kesänä myös Ruotsissa kilpailemassa ja polkaisi kesäkuussa Åbyssa ennätysnumeronsa 11,7aly, uransa neljänteen starttiin. Wild West Diamant palaa lähes puolen vuoden tauolta, mutta todella taitava Paul Hagoort ei lähde Hollannista asti leikkimään tämän tason hevosella ja ori on varmasti täydessä kilpailuvalmiudessa. Maaliskuun lopussa sillä ajettiin Wolvegan harjoitusraveissa täysi matka 14,4-vauhtia läpi. Robin Bakkerin ajokki on vasta kolmossuosikkina maistuva merkki. Helppoja lähtöjä Norjassa voitellut 3 Hat Trick osoitti Örebrossa pärjäävänsä myös ”isoja poikia” vastaan, kun kovatasoisessa Breeders Crownin alkuerässä ruuna jyskytti neljännestä ulkoa kierroksen kirillä ilman selkää vahvasti neljänneksi. Björn Goopin ajokki on todennäköisin keulahevonen. Viime kesän The Hambletonian-finalisti 9 Rome Pays Off aloitti Ruotsissa mainiolla esityksellä Örebrossa, kun alussa pitkään kolmannella tarponut ori runnoi johtavan rinnalta vahvasti loppuun asti ja oli keulasta voittaneen Mister Herculeksen jälkeen toinen. Robert Berghin suojatti tuskin ainakaan huonontaa saatuaan startin alle. 8 Beacon Kronos palasi viime viikolla Gävlessä pitkältä tauolta jääden melko kevyessä sakissa selvästi viimeiseksi. Ori alkoi painamaan rankasti ohjille johtavan rinnalla, ja kun keulassa oli Daniel Redénin toinen hevonen, niin Ulf Ohlsson joutui pitelemään turhankin paljon ja lopun paha sippaaminen saattoi johtua yksinkertaisesti tukehtumisesta. Nyt on uusi päivä ja Beacon Kronokselta raapaistaan kengät pois ja jenkkikärryt lyödään perään. Se on juossut kerran aiemmin kyseisellä varustuksella ja silloin ori kiri Kriterium-finaalissa aivan joukon hänniltä hienosti neljänneksi. Yllätysmerkkinä kupongille mukaan 2 Toto Barosso, joka ei aivan nolo hevonen ole. Ruuna oli Wild West Diamantin voittamassa Saksan Derbyssä johtavan rinnalta hyvä kolmas. Peter Untersteinerin suojatti on saanut pari starttia alle talvitauon jälkeen, lähtöpaikka on paras mahdollinen ja kengät riisutaan. Juoksunkulku: Hat Trick pääsee keulaan. Matkavauhti pysynee reippaana läpi kisan. Pelijakauma: Wild West Diamantin (16%) prosenteissa olisi nousun varaa. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 5, 3, 9, 8, 2 Suuri: 5, 3, 9, 8, 2

Toto64-2 Jenkkituonti 6 Fifty Cent Piece oli epäonninen Ruotsin debyytissään Örebrossa, kun kolmannessa sisällä juossut tamma jäi hienon näköisenä kaikki tallella pussiin. Tänään se ei jää pussiin. Robert Bergh usuttanee nopealla lähtijällä niin pitkään, että saa keulapaikan haltuunsa ja alun jälkeen matkavauhti voi mennä yllättävänkin rauhalliseksi. Niin hienolta Fifty Cent Piece näytti Örebrossa jo ennen lähtöäkin, että saa ykkösvihjeen. 3 Sayonara näytti Axevallassa pitkästä aikaa oikeaa osaamistaan kamppailtuaan toiselta ilman vetoapua totoon. Ainakin ennakkoinfon mukaan tänään on kaikki viritykset käytössä, kun tammalta riisutaan ensimmäistä kertaa sekä kengät pois että asennetaan jenkkikärryt perään. Optimitapauksessa Carl Johan Jepsonin ajokki pääsee iskemään johtavan kannasta. Hannu ja Mikko Laakkosen omistama 7 Alien Hill palasi talvitauolta hienossa vireessä Solvallassa, kun loppusuoran alussa menoluvat saadessaan irtosi aivan omille teilleen. Toki vastus on nyt huomattavasti kovempi, mutta tamman olemus oli sellainen, että luvassa lienee rahakas kausi. Seiskaradalta juoksusta ei välttämättä tule helppoa. Viime kaudella mm. Oaks-karsinnan voittaneen 1 Ester Wibbin tulosrivistö on masentavassa kunnossa, mutta se ei kerro totuutta hevosen kyvyistä. Tämän kauden molemmissa starteissa tamma on ollut huomattavasti sijoituksiaan parempi. Solvallan kisa meni pilalle, kun se juuttui väsyneen taakse. Örebrossa puolestaan tehtävä oli neljännestä ulkoa toivoton hitaan matkavauhdin jälkeen, mutta Ester Wibb kiri oikeinkin tulisesti loppua. Juoksunkulku: Fifty Cent Piece etenee viimeistään ensimmäisellä takasuoralla keulaan. Sayonara tai Ester Wibb juoksee sen takana. Matkavauhti voi rauhoittua kovan avauksen jälkeen maltilliseksi. Pelijakauma: Ei isompia. Ester Wibb (6%) on heikon tulosrivistönsä takia liian vähän pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 6, 3, 7, 1 Suuri: 6, 3, 7, 1

Toto64-3 Kriterium-voittaja 1 Bramblingin kauden avaus Solvallassa ei olisi voinut paremmin sujua. Ori sai kiltin juoksun toisessa sisällä, pääsi loppusuoran alussa ulos ja ehti kovalla spurtilla sisäkautta ykköseksi tullen voimissaan maaliin. Daniel Redénin treenattava pystyy hyvin todennäköisesti puolustamaan sisäradalta keulapaikan ja on siitä lähellä voittoa. Yllättävän maltillisesti pelattuna Brambling jää pienemmän systeemin varmaksi. 2 Bitcoind' Arc on voittanut murskaavalla tyylillä kaikki kolme starttiaan Timo Nurmoksen tallista. Nyt ruuna mitataan tosissaan, kun se rahasarjojen jälkeen kohtaa ikäluokan parhaimmistoa. Sellainen olemus hevosessa on, että Jorma Kontion ajokki riittää niitäkin vastaan. Todennäköinen juoksupaikka on johtavan rinnalla, ja tuskin Kontio muuttaa viime starteista taktiikkaa, vaan pitää vauhdin reippaana. Lähdön kolmas kova on 3 Selected News, joka teki kauden avauksessaan Solvallassa vahvan juoksun johtavan rinnalta eikä hävinnyt paljoakaan Bramblingille. Ori parantaa saatuaan startin alle ja kuskikin vahvistuu, sillä valmentajan jälkeen ohjat ottaa jälleen hovikuski Torbjörn Jansson. Optimitapauksessa Selected News pääsee nautiskelemaan kärkiparin takana ja iskee lopussa terävään kiriinsä. Jenkkituonti 8 Hollywood Story aloitti Ruotsin karriäärinsä viime viikolla Gävlessä esittäen ihan pirteän loppuvedon nousten kärkirintamaan. Paremmalta paikalta oria olisi voinut harkita yllätysmerkkinä lapullekin. Kasirata taitaa heikentää osakkeita liikaa. 5 Hombre D. on voittanut pari viime starttiaan hyvällä tyylillä johtavan rinnalta, mutta nyt rima nousee niin paljon, että voitto tuisi isona yllätyksenä. Juoksunkulku: Brambling pitää keulat. Bitcoind' Arc juoksee johtavan rinnalla. Matkavauhti pysyy reippaana. Pelijakauma: Brambling (35%) voisi olla enemmänkin pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 1 Suuri: 1, 2, 3

Toto64-4 Kolmannessa Kungapokalenin karsinnassa nähdään todellinen huippujen kohtaaminen. 1 Önas Princen 3-vuotiskauden huonoin juoksu osui Kriterium-finaaliin, eikä ori senkään jälkeisissä starteissa ollut lainkaan parhaimmillaan. Talvitauko oli tehnyt selvästi hyvää, sillä kahdessa Jägersron startissa Per Nordströmin suojatti on jälleen vaikuttanut omalta itseltään eli maailmanluokan hevoselta. Viimeksikin se irrotti hitaan matkavauhdin jälkeen ylivoimavoittoon tullen loppusuoraa 06-kyytiä. Önas Prince pystynee tulisena avaajana pitämään keulapaikan itsellään ja kova saa olla mikäli meinaa huippulahjakkuuden ohittaa. Oudon vähän pelattuna ori jää pienemmän systeemin ideavarmaksi! Breeders Crownin voittoon 3-vuotiskautensa päättänyt 5 Mister Hercules on toki timantinkova vastus. Ori avasi kautensa pari viikkoa sitten Örebrossa, jossa voitti keulasta leikittelevän helposti. Erityisen positiivista oli, että Daniel Redénin treenattavan olemus oli jopa parempi kuin viime kaudella ja Mister Hercules näytti aivan jättihienolta. Örjan Kihlström ladannee keskeltä rataa kovat piippuun, että se pääsisi Önas Princen ohi kiihdytyksessä. Jos näin käy, niin voittoloimi asetetaan Mister Herculeksen selkään. Önas Princen rinnalta tehtävä olisi luonnollisesti paljon haastavampi. Jotain hyvin outoa pitää tapahtua mikäli voitto karkaa suosikkikaksikon ulkopuolelle. 9 Maesteraemon on toki kääntämätön kortti näihin lähtöihin. Jenkkituonti aloitti Ruotsin uransa viime viikolla Gävlessä ja olisi ollut liki voittoa ilman loppukurvin laukkaa. Juoksunkulku: Tulinen kiihdytys, jossa Önas Prince on suosikki pääsemään keulaan. Juoksipa siellä kumpi suosikkikaksikosta tahansa, niin matkavauhti tuskin tulee ainakaan ylivauhtiseksi menemään. Pelijakauma: Mister Hercules (60%) tuntuu liian isolta suosikilta Önas Princeen (28%) nähden, sillä ne vaikuttavat tasaveroisilta. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 1 Suuri: 1, 5

Toto64-5 Päivän Duo-avauksessa voi hyvinkin olla luvassa suomalaisjuhlat. Breeders Crownin kakkossijaan 3-vuotiskautensa päättänyt 7 Manny Muscle aloitti uuden sesongin heti arvovoitolla, kun se hallitsi Solvallassa 300 000 kruunun ykköspalkinnolla ajettua Margaretas Unghästserie-lähtöä keulasta miten tahtoi. Vastassa ei ollut likikään parhaita ikätovereita, mutta Manny Musclen olemus oli varsin vakuuttava. Hannu ja Mikko Laakkosen omistamalla orilla kävi sikäli tuuria, että tämä vaikuttaa selvästi heikkotasoisimmalta Kungapokalenin karsinnoista. Erik Adielssonin ajokki saanee kunnioitusta keulapaikan muodossa ja on siitä paha ohitettava. Kierroksen todennäköisimpänä voittajana Manny Muscle jää molempien systeemien ainoaksi läpivarmaksi. 4 Jacoby Keeper on juossut helpompia lähtöjä, mutta niin hyvä se on ollut, että ruunassa lienee ainesta kovempiinkin tehtäviin. Jotain kertoo, että Torbjörn Janssonin ajokki hakee jo kymmenettä peräkkäistä kaksarisijaansa. Jacoby Keeper juoksee tänään ensimmäistä kertaa ilman kenkiä. 5 Hemispheren vähäinen voittosumma ei tee mitään oikeutta kyvyille, niin lupaavia otteita ruuna väläytteli 3-vuotiaana. Se aloitti kautensa Solvallassa hyvällä esityksellä kiriessään parijonosta toiseksi, mutta viimeksi Örebrossa kaikki ei ollut kohdallaan, sillä ravissa oli sanomista jo pitkään ennen laukkaa. 2 Staro On The Rocks ei ole niin huono kuin tulosrivistö antaa ymmärtää. Viimeksi Örebrossakin ruuna jäi umpipussiin. Frode Hamren valmennettava on saanut loistopaikan ja on niukasti todennäköisin hevonen pääsemään suosikin taakse toiseen sisälle. 10 Hennessy Am oli vielä tasapaksuhko kauden avauksessaan Örebrossa. Ori parantaa varmasti ja nyt siltä riisutaan kengät pois ja laitetaan jenkkikärryt perään. Jotain luokasta kertoo, että kyseessä on lyhyen matkan E3-finaalivoittaja. 1 Bandido Gar on kyvyiltään todella kova, mutta Färjestadin kisan perusteella raviongelmat eivät olleet hävinneet mihinkään talvitauon aikana ja Jorma Kontion ajokki onkin nyt iso arvoitus. Juoksunkulku: Tulinen kiihdytys, jonka päätteeksi Manny Muscle etenee keulaan. Staro On The Rocks, Jacoby Keeper tai Hemisphere pääsee johtavan taakse. Kovan alun jälkeen matkavauhti rauhoittunee oleellisesti. Hennessy Amilla voidaan kiertää johtavan rinnalle. Pelijakauma: Ei isompia. Manny Muclen (67%) prosenteissa ei ainakaan nousun varaa enää ole. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 7 Suuri: 7

Toto64-6 2 Bank Wise As aloitti 4-vuotiskautensa varsin lupaavalla esityksellä Örebron kovatasoisessa Breeders Crownin alkuerässä. Tamma juoksi ensimmäiset 600 metriä kolmatta kunnes pääsi laskeutumaan johtavan rinnalle. Siitä se tuli todella sitkeästi perille ollen toinen keulasta voittaneen Eagle Eye Sherryn jälkeen. Reijo Liljendahlin treenattava palasi tuohon kisaan viiden kuukauden tauolta, joten oletettavasti parannusta lienee yhä luvassa ja tähän kisaan Italiassa syntyneellä tammalla on taatusti satsattu. Loistopaikaltaan Bank Wise As juoksee joko keulassa tai johtavan takana. Ideasuosikki. Kovan luokan omaava 5 Honey Mearas aloitti Daniel Redénin treenistä voitolla Axevallassa, mutta siitä kisasta on vaikea vetää johtopäätöksiä, niin sunnuntaihölkkää tamma sai vetää. Örjan Kihlströmin ajokki laukkasi lämmityksessä, eikä näyttänyt täysin priimalta pruuvissakaan, joten mahdollisuuksien mukaan alleajot kannattaa seurata erityisellä tarkkuudella. Voittaja todennäköisesti löytyy suosikkikaksikosta. Yksi jättiyllättäjä otetaan kuitenkin kolmantena merkkinä kuiteille. 7 Globalizer laukkasi Örebrossa ensimmäiseen kurviin kauden avauksessaan, eikä senkään jälkeen suuremmin säkenöinyt. Nyt tammalta raapaistaan kengät pois ja jotain Jerry Riordanin treenattavan kyvyistä kertoo, että se voitti viime kesänä lyhyen matkan E3-finaalin ajalla 10,9aly. Ei lähdön raharuhtinatar saisi olla vain kahta prosenttia pelattu. 1 Helluva Am & 3 Chablis Ribb ovat keränneet paljon peliä. Ensin mainittu on toki voittanut kuusi kertaa viimeisestä seitsemästä startistaan, mutta nyt rima nousee huomattavasti aiemmasta. Chablis Ribbin pitää parantaa paljon Axevallasta, jossa ei pysynyt unelmareissulla Honey Mearaksen peesissä loppusuoralla. Juoksunkulku: Bank Wise As avaa keulaan. Jos Honey Mearas iskee lujaa päälle, niin keulapaikka voi olla sille tarjolla. Matkavauhti lienee kohtuullisen rauhallinen. Pelijakauma: Honey Mearas (37%) ja Bank Wise As (19%) ovat yhteensä keränneet yhteensä 56 prosenttia lähdön merkeistä. Lukema voisi olla paljon isompikin. Bank Wise As saisi olla tuplatenkin enemmän pelattu. Helluva Am (18%) ja Chablis Ribb (11%) ovat liikaa pelattuja, Globalizer (2%) liian vähän. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 2, 5, 7 Suuri: 2, 5, 7

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 5, 3, 9, 8, 2

Toto64-2: 6, 3, 7, 1

Toto64-3: 1

Toto64-4: 1

Toto64-5: 7

Toto64-6: 2, 5, 7

Hinta: 6,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-04-23&track=Aby&race=4&pool=T64&selections=[5,3,9,8,2],[6,3,7,1],[1],[1],[7],[2,5,7]&stake=0,1&price=6



Suuri

Toto64-1: 5, 3, 9, 8, 2

Toto64-2: 6, 3, 7, 1

Toto64-3: 1, 2, 3

Toto64-4: 1, 5

Toto64-5: 7

Toto64-6: 2, 5, 7

Hinta: 36,00 €



Tästä kupongille:

https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2021-04-23&track=Aby&race=4&pool=T64&selections=[5,3,9,8,2],[6,3,7,1],[1,2,3],[1,5],[7],[2,5,7]&stake=0,1&price=36

