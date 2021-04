Ravivihje: Toto64 Bollnäs 22.4.2021

Toto64-1 Daniel Redénin laatutallin 5 Erin Zet ei ole ainakaan vielä toistaiseksi esittänyt mitään huippuhevosen otteita, mutta kelpo kilpurista 4-vuotiaassa on kyse. Toissa kerrallakin Åbyn hyvätasoisessa 75-lähdössä tamma sitkisteli johtavan rinnalta positiivisesti kuudenneksi ja samanlaisena Örjan Kihlströmin ajokki olisi tässä sakissa korkealla. Kauden avauksen Örebrossa se voitti nappijuoksun jälkeen erittäin helposti. Kuten viimeksi Axevallassa nähtiin, voltin vitosrata tuo laukkariskiä. 4 Peony ei ole onnistunut kauden kummassakaan startissa. Halmstadissa se laukkasi lähtöön ja Solvallassa kaikki meni pieleen. Alussa tamma jäi roikkumaan kolmannelle ja lopussa jäi voimissaan rintaman taakse pussiin. Yleensä Björn Goopin hevoset ovat etenkin vielä aamupäivän prosenteissa järjestään rapsakkaasti ylipelattuja. Peony on poikkeus, sillä alustava kahdeksan prosentin kannatus on liian vähän. Niin hyvältä 4-vuotias Solvallassa näytti. 11 Valuta E.W. ei suuremmin puhutellut Mantorpissa taipuessaan keulasta, mutta toki suoraan tauolta avauskin meni turhan reippaaksi. Startti vei varmasti eteenpäin ja voitokas tamma on perushevosia tähän lähtöön. 14 Krakas ei voinut olla terve parissa viime juoksussaan ja palaakin nyt kuuden viikon paussilta. Luokaltaan tamma on porukan ehdotonta eliittiä ja merkki vaikuttaa olevan ainakin sikäli päällä, että kengät riisutaan ensimmäistä kertaa sitten viime kesäkuun. Silloin Krakas paineli ennätysnumeronsa 12,7aly. 10 Joyness ei ole parissa viime startissa suorittanut aivan tasollaan, mutta ennakkoinfon mukaan se menee vaihteeksi ilman kaikkia kenkiä. Viimeksi kyseisellä balanssilla juostessaan vahva tamma voitti Rommessa oikeinkin jykevän esityksen päätteeksi lähdön, joka ei ainakaan tämänkertaista kevyempi ollut. 2 Cobol Eternity teki Gävlessä väkevän alkulaukan paikkauksen suoraan pitkältä tauolta. Siihen nähden tamma oli Rommessa pettymys, kun nappijuoksun jälkeen oli vain tasapaksu neljäs. Tänään 4-vuotiaalta raapaistaan ensimmäistä kertaa uralla kaikki kengät pois. 8 Ideås Make It B.S. oli Gävlessä huono neljän kuukauden tauolta, mutta ei sitä tee mieli jättää pois lapulta vain kolme prosenttia pelattuna, niin hyvä tamma oli viime syksynä. Kohde pyritään selvittämään edellä mainitulla seitsikolla, vaikka suurempikin revitys voisi olla paikallaan stereotyyppisen tasaisessa tammavoltissa. Esimerkiksi 7 Wait What esitti 3-vuotiaana varsin lupaavia otteita ja parantaa taatusti kauden avauskilpailustaan. 13 First Mel Hope voitti viimeksi helpon lähdön Bollnäsin raskaissa olosuhteissa pystyyn johtavan rinnalta. Juoksunkulku: 6 Merrie Mistique tai Wait What leiskauttaa aluksi keulaan. Jatkossa tuulenhalkojaksi etenee Peony tai Erin Zet. Pelijakauma: Peony (8%) on kohteen kiinnostavin merkki. Myös Krakas (4%) ja Ideås Make It B.S. (3%) saisivat olla luokkaansa nähden enemmän pelattuja. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 5, 4, 11, 14, 10, 2, 8 Suuri: 5, 4, 11, 14, 10, 2, 8

Toto64-2 2 Cavatappi juoksi 3-vuotiaana kolme kertaa voittaen sekä Örebrossa että Solvallassa tyylikkäästi johtavan rinnalta. Ainoa huti tuli Rommessa, jossa juoksu meni täysin vihkoon. Timo Nurmoksen treenattava on kommenttienkin mukaan kehittynyt talven aikana ja on hyvin todennäköinen voittaja varsin sopivan näköisessä porukassa. Pienempään systeemiin varmaksi. Suurempaan jättiyllätyksen toivossa kolme täysin pelaamattomaksi jäänyttä varmistusta, sillä Cavatappi palaa kuitenkin puolen vuoden tauolta ja ruunan ravi ei ainakaan 3-vuotisstarteissa näyttänyt kovin sulavalta. Varmistukset ovat alle kaksi prosenttia pelattuja. 7 Maharani R.J. voitti toki Rommessa helpon lähdön, mutta niin hienolla tyylillä karkasi 12-lopetuksessa maisemiin, että tamma on huomioitava tapaus. Viimeksi Bollnäsin todella raskaissa olosuhteissa 7-vuotiaalle taisi jäädä hieman jossiteltavaa, sillä täysin vapaasti se ei päässyt loppumetrejä tulemaan. 8 Capone Vox on ollut parissa viime startissaan aiempaa huomattavasti parempi. Rättvikissä näyttävän näköinen ruuna kiri sisäpareista tilaa saatuaan terävästi toiseksi. Bollnäsissä olikin jo uran avausvoiton vuoro, kun se leiskautti toisesta ulkoa helposti kärkeen. Surkea lähtöpaikka toki heikentää osakkeita tuntuvasti. Neljäntenä merkkinä mukaan 11 Borups Ultra, joka ei vaikuttanut vielä 3-vuotiaana täysin valmiilta kilpahevoselta, mutta sukutamma on voinut kehittyä talvitauon aikana vaikka kuinka paljon. Bollnäsin kauden avauksessa vire jäi hämärän peittoon, sillä laukan jälkeen Googoo Gaagaan tyttärellä ajettiin turhankin kova spurtti todella raskaissa olosuhteissa ja se näkyi lopussa. Kivitalon kokoinen 5 Cinzano Frontline olisi ihan kyvykäs hevonen tällaiseen lähtöön, mutta epävarmuus riivaa. Tänään ruuna saa kyytiinsä ensimmäistä kertaa todellisen ammattimiehen, kun puikkoihin hyppää Örjan Kihlström. Toki se näkyy korkeahkona peliosuutenakin. Juoksunkulku: 3 Jack And Ginger, 6 Sara K.M.E. tai Maharani R.J. avaa ensiksi keulaan. Cavatappi lähtee ensimmäistä kertaa siivekkeen takaa ja Björn Goopilla tuskin on muutenkaan tarvetta satsata lähtöön, keulapaikka lienee myöhemminkin tarjolla. Pelijakauma: Cavatappi (68%) on turhankin iso suosikki. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 2 Suuri: 2, 7, 8, 11

Toto64-3 Toto64-kohteiden ainoassa kylmäverilähdössä selväksi suosikiksi kohoaa on hirmuvireeseen äitynyt 7 Ard. Rommessa ori karkasi jo ensimmäisessä kurvissa muilta voittaen murskaavasti. Viime lauantain Bergsåkerin 75-sarjassa se eteni takamatkalta keulaan jo noin 150 metrin juoksun jälkeen ja irtosi lopussa kirimerkin saatuaan näyttävästi omille teilleen 22-vauhtisessa lopetuksessa. Ole Johan Östren suojatti ei samanlaisena ole tätä lähtöä häviämässä. Jopa yllättävän vähän pelattuna Ard jää systeemien läpivarmaksi. Jos jotain uhkakuvia pitää hakea, niin ori juoksee jo kolmannen starttinsa 13 päivään ja sellainen voi näkyä otteissa. Pahimmat vastustajat ovat paalun tammat 2 Osen Prinsessa & 4 Sundbo Nova. Tosin ensin mainittu ei ole kauden kolmessa startissaan ollut samanlainen kuin parhaimmillaan. Sundbo Nova palaa puolestaan viiden kuukauden tauolta. 11 Månremus kiri Gävlen 75-lähdössä aivan joukon hänniltä kelvollisesti loppua ja oli kahdeksatta sijaansa parempi. Tulos 23,8ly on kovaa valuuttaa tähän porukkaan. 12 Rutbo Roffe avasi kautensa Gävlessä voittamalla helposti montelähdön. Runsaasti ongelmista kärsinyt ruuna pääsee kerrankin juoksemaan hieman lyhyemmällä starttivälillä. Juoksunkulku: Sundbo Nova on alussa vikkelin. Ard etenee takamatkalta nopeasti kärjen kimppuun ja voi päästä jälleen aikaisessa vaiheessa keulaan. Pelijakauma: Ard (52%) voisi olla enemmänkin pelattu. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 7 Suuri: 7

Toto64-4 Neljättä perättäistä ykkössijaansa jahtaava 3 Poppy Fighter on tehnyt niin ison vaikutuksen, että sarjat eivät ole ihan äkkiä tulossa vastaan. Viimeksikin Bergsåkerissa 4-vuotias leiskautti toisesta ulkoa omille teilleen ja meni tuloksen 14,2aly täysin pidellen. Ruuna juoksi tuon kisan ensimmäistä kertaa takakengät riisuttuna ja niin on tarkoitus jatkaa tänäänkin. Nicklas Westerholmin ajokki saa ykkösvihjeen ja jää maltillisesti pelattuna pienemmän systeemin ideavarmaksi. Selvähköksi suosikiksi luotettu 5 Longines on toki kova vastus. Timo Nurmoksen treenattava mankeloi viimeksi Solvallassa hyvällä tyylillä ykköseksi johtavan rinnalta. Vaikka voittomarginaali ei suuri ollutkaan, niin ainakin sellainen vaikutelma jäi, että tulokseen 15,4ake jäi varaa. 1 Jojo Keeper esitti 3-vuotiaana varsin lupaavia otteita, vaikka ykkössijoja ei debyyttistartin jälkeen tullutkaan. Esimerkiksi tulosrivistössä näkyvissä Solvallan kakkossijaan päättyneissä starteissa se hävisi vain lupaaville Keira De Veluwelle ja Launch'emille jättäen kyseisissä kisoissa taakseen sittemmin 75-lähdöissäkin pärjänneitä hevosia. Bergsåkerin debyyttistartti Robert Berghin tallista meni täysin pieleen. Ruuna painoi uusitulla yrityksellä niin rankasti ohjille, että kokematon kuski oli helisemässä, ja jatkoi samaa myös hyväksytyssä yrityksessä. Kierros jäljellä se joko tukehtui tai masentui niin pahoin pitelemiseen, että joutui keskeyttämään. Nyt on uusi päivä, kaikki kengät riisutaan, lähtöpaikka on loistava ja kuski vahvistuu merkittävästi, kun kyytiin hyppää Magnus A Djuse. Neljäntenä systeemeihin 2 First Mover, joka ei ole vielä urallaan voittanut, mutta paremmilla tuureilla niitä voisi olla nyt kolmekin putkessa. Bergsåkerissa ja Umåkerissa se olisi ollut liki voittoa ilman laukkoja ja viimeksi Hagmyrenissa sai myöhään kiritilat tullen kaikki voimat tallella maaliin. Vastus on nyt kova, mutta ei ruuna saisi olla vain kahta prosenttia pelattu. Juoksunkulku: Jojo Keeper pitää keulat ja niitä tuskin luovutetaan korkeintaan kuin suosikkikaksikolle. Pelijakauma: Poppy Fighter (26%), Jojo Keeper (12%) & First Mover (2%) ovat maistuvia merkkejä. Longines (41%) on liian iso suosikki. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 3 Suuri: 3, 5, 1, 2

Toto64-5 Illan kliimaksi on avoimen luokan lämminveristen mailin pyrähdys. Kuumimpiin Elitloppet-suosikkeihin lukeutuva 4 Don Fanucci Zet teki loistoesityksen kauden avauksessaan Färjestadissa, vaikka toiseksi jäikin. Johtavan rinnalta oli vaikea voittaa, kun keulassa Click Bait latasi päätöspuolikkaan 06,8-kyytiä. Örjan Kihlströmin ajokki kulki viimeisen kierroksen 08,9-vauhdilla ja noteerasi seitsemän kuukauden tauolta tuloksen 09,9aly. Erityisen positiivista oli, että viime kaudella toisinaan raviongelmista kärsinyt ori ravasi nyt moitteettomasti, joten kaikki on kohdallaan Elitloppetia ajatellen. Varsin sopivan näköisen lähdön pitäisi olla kaiken järjen mukaan suupala Daniel Redénin silmäterälle, vaikka jäisikin taas johtavan rinnalle, ja Don Fanucci Zet jääkin systeemien toiseksi tukipilariksi. Ykkösvarmistus olisi lähdön raharuhtinas 3 Diamanten, joka teki varsin lupauksia herättäneen kauden avauksen Halmstadissa kiriessään kaukaa porukan hänniltä viimeiset 700 metriä 08,5-vauhtia. Viidettä sijaa korkeammalle oli vaikea nousta niistä asemista. On mielenkiintoista nähdä Björn Goopin taktiset ratkaisut, pelaako upporikasta ja rutiköyhää ajamalla keulasta Don Fanucci Zetia vastaan vai tyytykö sen selkään ja todennäköisiin kakkosrahoihin. Viiden kuukauden tauolta palaavan 8 Brother Billin 4-vuotiskausi oli pieni pettymys, vaikka yli miljoona kruunua juoksikin. Raviongelmista kärsineen ruunan tähtihetki osui Breeders Crownin finaaliin, jossa kiri kolmannesta ulkoa vahvasti toiseksi Hail Maryn jälkeen. Kasiradalta juoksun onnistuminen on iso kysymysmerkki. Hauska tilastoknoppi on, että vuonna 2016-syntyneiden parhaimmistoon kuuluvat Don Fanucci Zet ja Brother Bill juoksivat molemmat ikäluokkalähdöistä yli viiden miljoonan kruunun tienestit, mutta kohtaavat vasta nyt ensimmäistä kertaa urallaan. Jos voitto karkaa suosikkikolmikon ulkopuolelle, niin puhutaan jättiyllätyksestä. Juoksunkulku: Diamanten leiskauttaa keulaan ja täysin ei saa yllättää mikäli siitä ajettaisiin Don Fanucci Zetia vastaan. Todennäköisintä on, että suosikki pääsee keulaan. Pelijakauma: Don Fanucci Zet (69%) ei ole ainakaan liikaa pelattu. Brother Billin (12%) ja Diamantenin (8%) prosentit voisivat olla päinvastoin. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 4 Suuri: 4

Toto64-6 Päätöskohde on hieman hankalan oloinen pelipähkinä ja asiaa ei yhtään auta, että lähdön luokaltaan parhaimpien yllä leijuu kysymysmerkkejä. 9 Lyckans Star olkoon niukka suosikki. Ruuna oli mainio Rommessa voittaessaan ihan tasokkaan porukan keulasta ajamatta ja Umåkerissa harasi keulasta hyvin Balotelli Crownia vastaan. Viimeksi Bergsåkerissa se oli rehellisen heikko jääden hännille ja palaakin nyt kuukauden huililta. 6 Xanthis Coktail otti tammikuun Bergsåkerin voittonsa ilmavalla tyylillä keulasta ja samanlaisena olisi nytkin vahvoilla. Rommen 75-lähdössä se taipui raskaan juoksun jälkeen hännille ja palaa tähän kisaan parin kuukauden paussilta varsin maltillisilla kommenteilla. Todella lupaavilla otteilla uransa aloittaneen 3 Fire Of Noan 4-vuotiskausi meni täysin vihkoon, kun se pääsi starttaamaan vain kolmesti laukaten jokaisessa. Örebrossa oli näkyvissä jälleen valoa tunnelin päässä, kun ruunalla kierrettiin kierros jäljellä johtavan rinnalle, josta kamppaili toiseksi. Björn Goopin suojatti parantanee saatuaan startin alle ja on todennäköisin keulahevonen. 1 Glide Devie ei ole viime starteissa yltänyt aivan kärkisijoille, mutta ruuna on tehnyt vähintään kelvollisiä esityksiä pahoilta lähtöpaikoiltaan. Nyt asetelmat ovat liki parhaat mahdolliset ja parhaimmillaan ollessaan Mats E Djusen ajokki pystyy kevyesti menestymään tässä porukassa. 10 Västerbo Cobber on pelimielessä lähdön mielenkiintoisin hevonen. Ori juoksi viime kaudella paljon kovia ikäluokkalähtöjä tehden niissä muutaman kerran oikeinkin hyvän esityksen. Se vaihtoi talven aikana Nicklas Westerholmin talliin, josta debytoi viime viikolla Bollnäsissä. 4-vuotias laukkasi 1100 metriä ennen maalia paikaten erheensä nousemalla kevyessä porukassa asiallisesti toiseksi. Viime kauden näyttöjen perusteella kyseessä on luokaltaan aivan lähdön parhaimmistoon kuuluva hevonen ja keskipitkä matka on suosiva tekijä. Kolmen prosentin kannatus onkin liian vähän. Jättiyllättäjänä lapulle mukaan 2 B.G. Arne, joka on hurjasti tauluaan parempi. Onnistumista ei vaan tahdo tulla millään. Viime viikollakin Gävlessä kuudenneksi sijoittunut ori kiri takajoukoista terävästi loppua. Lähtöön tekisi mieli revittää enemmänkin merkkejä. 13 Gazoline Mearas ei häviä perusluokkansa puolesta tässä yhdellekään vastustajalle, mutta vaikka viimeksi Solvallassa 11,6aly-tuloksen menikin, niin edelleenkin ruuna vaikuttaisi olevan kaukana parhaastaan. 7 Messiah kiri viime viikolla Eskilstunassa neljännestä ulkoa hyvin loppua ja noteerasi uudet ennätysnumeronsa 12,3aly. Vastus on nyt tuota starttia helpompi. Juoksunkulku: Fire Of Noa lähtee vetämään joukkoa. Pelijakauma: Xanthis Coktail (35%) on liian paljon pelattu. Västerbo Cobber (3%) on kohteen kiehtovin merkki. B.G. Arne (2%) ei saisi olla ihan unohdettu. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 9, 6, 3, 1, 10, 2 Suuri: 9, 6, 3, 1, 10, 2

