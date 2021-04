Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Jägersro 21.4.2021

Toto86-1 Talvitauosta huolimatta 4 Emoji on selvä suosikki illan 86-avauksessa, eikä syyttä. 4-vuotiskausi sujui pääosin mainiosti, vaikka Derbyssä onnistumista ei tullutkaan. Myös kauden viimeisessä startissa parantamisen varaakin jäi, vaikka nihkeästi matkalla takana mennyt ori kulkikin viime metrit mukavasti. Virettä on hiottu jo 16-vauhtisen harjoituslähdön kautta ja kenkien pois ottaminen kielii myös heti kilpailukykyisestä suorituksesta. Vuosi sitten Flemming Jensen ajoi avauskisassa heti päättäväisesti ja voitto irtosi johtavan rinnaltakin tyylikkäästi. Sarja on toki nyt rahallisesti aivan toinen. Emojin lähtönopeus on hieman vaihdellut, mutta parhaana päivänä 5-vuotias voi olla nopeasti keulassakin. Silloin voitto olisi liki, mutta varaudutaan myös toisenlaiseen suoritukseen ja otetaan muutama muukin kupongille.

5 Apapmandilla on kosolti suosikkia enemmän rutiinia tämänkaltaisista rahasarjoista. Kärkisijoilla kautensa aloittaneen oriin viime sijoitus 75-lähdössä jäi takapareista vaatimattomaksi, mutta tehtäväkin oli neljännen radan kiertelyineen erittäin vaikea. Nyt juoksupaikka voisi löytyä taas lähempää kärkeä, jos toki suosikin ohi pääseminen alussa ei ole helppoa.

Alustavien prosenttien valossa lähdön kiinnostavin tapaus on 9 Adde S.H. Kauden avauksessa Sören Boel joutui pakittelemaan sillä kolmosradalta kovassa seurassa hännille, josta ruuna ei enää ymmärrettävästi yltänyt kultadivisioonahevosia vastaan kärkeen. 6-vuotiaan olemus oli silti hyvä ja viimeiset 400 metriä se pisteli takana 10,0-vauhdilla. Peter Untersteinerin valmennettava on jatkossa hopeatasollakin potentiaalinen voittaja, joten miksei se voisi juoksun onnistuessa pärjätä jo tässäkin?

Ranskassa talvella vaille suurempaa menestystä jäänyt 6 Gina Mearas aloitti Ruotsissa heti voitolla, joka ilman Milady Gracen laukkaa olisi toki jäänyt kuolemanpaikalta tulematta. Esitys oli kokonaisuudessaan hyvä, eikä kärkisija ole tässäkään mahdoton ajatus, vaikka lähtöpaikka tanskalaisten ulkopuolella hankaloittaakin.

8 Zio Tom Jet ei saanut Jägersron 75-kisassa toiselta radalta lopussa kunnon mahdollisuutta ja voimia säästyi. Sopivalla selkäjuoksulla silläkin olisi eväitä korkealle, mutta sellaisen hankkiminen ulkoradalta vaatii hieman onneakin. Vähän pelattuna sekin on silti merkin arvoinen.

Nopea 1 M.T.Mighty Winner on siirtynyt viime startin jälkeen Joakim Lövgrenille. Ruuna saanee kyllä juoksun kärjen välittömässä läheisyydessä, mutta vanhemmiten ruuna on profiloitunut mailin hevoseksi.

Juoksunkulku: M.T.Mighty Winner on nopein ensi metreillä, mutta luopuu täydellä matkalla paikastaan. Emoji osaa lähteä kovaakin ja on ykkössuosikki keulaan. Jos se käynnistyy tahmeammin, on Apapmand seuraava vaihtoehto tuulenhalkojaksi. Zio Tom Jet omaa myös nopeutta, mutta käytetäänkö sitä ulkoradalta alkuun, jää nähtäväksi.

Pelijakauma: Gina Mearas (20%) ja M.T.Mighty Winner (7%) ovat keränneet liikaa kannatusta. Edullisia ovat Adde S.H. (6%) ja Zio Tom Jet (4%).

Ranking: A) 4 B) 5, 9, 6, 8, 1 C) 3, 7, 2, 10 IS-pelisuositus - Toto86-1 Pieni: 4, 5, 9, 6, 8 Suuri: 4, 5, 9, 6, 8

Toto86-2 Alessandro Gocciadoro tuo Solvallan kohteisiin kaksi mielenkiintoista menijää, joista ensimmäisenä tositoimissa on 4 Zoara's Club. St Michel- ja Sweden Cup-voittaja Owen's Clubin pikkusisko on jättänyt Italian-kilpailuissaan varsin vahvan vaikutelman, mutta joka kerta tyyli ei enää loppumetreillä ole ollut aivan paras mahdollinen. Maaliskuun alussa 6-vuotias eteni johtoon avauspuolikkaan jälkeen ja piti varmaan voittoon. Kengittä kilpaileva tamma avaa melko hyvin ja keulasta Mika Forssin ajokki on luonnollisesti normaalisti vahva voittajaehdokas. Gocciadoron hevosten vire jäi loppuviikon ensimmäisten starttien perusteella pohjolassa vielä hieman hämärän peittoon, joten täysin ei tähänkään uskalla vielä luottaa.

Toisena hevosena lapulle nostetaan erinomaisia otteita kahdessa viime kilpailussaan näyttänyt 7 Big Shot. Solvallassa voitto irtosi 2. ulkoa onnistuneen reissun päätteeksi helposti, viimeksi ruuna paikkasi erittäin pahan lähtölaukkansa mainiosti nousemalla vielä toiseksi. Sisärataa pitkin päätösringillä edennyt 5-vuotias leikkasi ulos maalisuoralla ja teki vielä tehokkaan loppuriuhtaisun. Paikka on nyt toki hieman kimurantti, mutta jos Magnus A. Djuse välttää suurimmat kiertelyt, voisi Katja Melkon valmennettava haastaa suosikin.

Lauantaitasolla mukavasti viime kaudella onnistunut 11 Royce Rolls kuuluu hevosena lähdön parhaisiin, mutta suoraan tauolta voittoon nouseminen takaa ei tunnu kovin helpolta tehtävältä, ainakaan ilman kärjen hurjastelua. Ensimmäistä kertaa pikamatkaa testaava 1 Danilo Brick ei normaalisti pysty puolustamaan keulapaikkaa alussa, mutta hyvällä juoksulla kelpo virettä osoittanut ruuna voi tietysti venyä tässäkin kärkipäähän.

Yllättäjistä mainittakoon 3 Ingemar Palema, joka kulki Halmstadissa takaa ihan juosten perille ja voi nopeana lähtijänä hankkiutua esimerkiksi johtavan kantaan. Ei totosija siinä tapauksessa täysin poissuljettu olisi.

Juoksunkulku: Ingemar Palema pystynee ohittamaan sisäpuolelta lähtevät, mutta tuskinpa Ole Johan Östre alkaa Zoara's Clubille vastaamaan, mikäli tämä on nopeasti kupeella. 6 Lord Horse voi sotkea kiihdytystä ulompaa, mutta selkäjuoksu on sillekin ykkösvaihtoehto.

Pelijakauma: Zoara's Club (33%) noussee vielä selvemmäksi suosikiksi, mutta Big Shot (13%) voi jäädä edulliseksi. Royce Rolls (22%) on vielä liikaa pelattu, samoin 5 Fuel Burn (8%).

Ranking: A) 4, 7 B) 11, 1, 3, 5, 6, 9, 10 C) 2, 8 IS-pelisuositus - Toto86-2 Pieni: 4, 7 Suuri: 4, 7

Toto86-3 Jägersron matalin 86-sarja ei ole tasoltaan häävi. Parhaita otteita osallistujista on kauttaaltaan esittänyt 3 Remburs R.D., joka on toissa kertaa lukuun ottamatta ollut hyvä. Alkuvuoden kolmessa ensimmäisessä kisassa ruuna punnersi kärkisijoille johtavan rinnalta. Viimeksi Svend Dyhrbergin 4-vuotias marssi päätöskierroksen alussa samalta paikalta keulaan, mutta tuli maalisuoralla yhden ohittamaksi sisäkautta. Täydellä matkalla ruuna voisi olla potentiaalinen varmakin, mutta ensimmäinen maili on enemmän vahvalle menijälle vielä pieni arvoitus, vaikka toki vastustajien keskinäinen kilvanajo voi hyvinkin sataa tässä suosikin laariin.

Juoksun keulapaikka ratkaistaan 7 Bucefalo Giellen ja 5 Hector de Sajanin kesken, joista ensin mainittu on selvästi suoritusvarmempana kakkosmerkki. Sillä ei ole Ruotsissa lyhyttä matkaa vielä ajettu, mutta toissa startissa italialainen käynnistyi auton takaa reippaasti tullen lopussa parin ohittamaksi. Viimeksi 4-vuotias joutui taipumaan aavistuksen kuolemanpaikalta. Talliraportit ovat positiivisia, eikä voittokaan yllättäisi.

Ravatessaan Hector de Sajan voi kuitenkin olla edellä mainitun keulapaikan tiellä. Serbialaisoriin suoritukset takaa eivät ole olleet hääppöisiä, mutta keulasta se voisi viedä lähtöä perille saakka, kuten kahdesti Ruotsissa on aiemmin tehnyt. Ei 4-vuotias voittostarteissa mitään supervaikutelmaa ole tosin jättänyt, mutta vähän pelattuna se on kuitenkin kiinnostava. Epäonnistumisriskikin on toki suuri, sillä kahdella viime yrityksellä auton takaa eturivistä on tullut laukka jo ennen linjaa.

12 Nibalin asetelmat tuntuvat vaikeilta, mutta kyseessä on tähän seuraan kilpailukykyinen hevonen ja kengät on tarkoitus riisua ensimmäistä kertaa. Toisessa kaarteessa viimeksi laukannut ruuna aloitti vuoden kahdella asiallisella suorituksella takaa.

Myös 2 Delma nousee mukaan lapulle, vaikkei viime startissa ihmeempiä esittänytkään ja alustavat peliprosentit ovat yläkantissa. Tammalla on tarkoitus kokeilla ensimmäistä kertaa jenkkikärryjä ja paikka puoltaa.

Viimeisenä merkkinä systeemeihin 9 O.M.Highstep, jonka rahkeet eivät riittäneet keulasta selvästi tätä kovempia hevosia vastaan. Kauden avauksessa puolestaan tehtävä takaa oli vaikea kärjen lopetellessa 12-kyytiä. Etukengittä sijoitus voisi nyt selvästi parantuakin.

Juoksunkulku: Hector de Sajan ottaa ravatessaan suurella todennäköisyydellä johtopaikan, mutta laukkariski on myös ilmeinen. Sen konkretisoituessa keulaan porhaltaa luultavasti Bucefalo Gielle. 1 Sweet Lane voi juosta johtavan kannassa. Remburs R.D. ottaa alun tasaisesti, mutta hivuttautuu hiljalleen toista rataa pitkin kohti kärkeä.

Pelijakauma: Remburs R.D. (46%) on aivan liian selvä suosikki, myös Delma (13%) on ylipelattu. Hector de Sajan (6%), Nibali (4%) ja O.M.Highstep (2%) ovat aliarvostettuja.

Ranking: A) 3, 7, 5 B) 12, 2, 9, 4, 10 C) 1, 8, 11, 6 IS-pelisuositus - Toto86-3 Pieni: 3, 7, 5, 12, 2, 9 Suuri: 3, 7, 5, 12, 2, 9

Toto86-4 Solvallan toinen kohdelähtö on vielä ensimmäistäkin enemmän italialaisväritteinen. Gocciadoron tallin 6 Benedetto O.P. on heti suuri suosikki ja tammikuun lopun Vincennesin juoksua lukuun ottamatta 4-vuotiaan esitykset ovatkin olleet erinomaisia. Ranskassa kolmannen kautta keulaan edennyt ori antautui loppukaarteessa. Maaliskuun alussa Torinossa voitto irtosi johtavan rinnalta aivan pitelemällä ja samanlaisena muut saattavat olla hankaluuksissa sen kanssa tässäkin.

Niin ikään Ruotsissa aloittava 3 Zolder As on mennyt saapasmaassa myös mukavasti. Marraskuussa keulasta hallitun voiton napannut ori oli takaa pehmeämpi joulun alla, mutta ratkaisi tammikuun alussa taas varmasti noustuaan sisältä puolimatkassa toisen radan vetäjäksi. 16-vauhtinen hiitti alla tallikommentit ovat erittäin positiivisia, joten huippusuoritus ei yllättäisi senkään kohdalla. Jotta kummallakaan olisi jatkossa tekoa rahakkaammissa lähdöissä, kuuluu niiden tietysti pärjätäkin tässä, sillä vastus on pääosin melko heppoinen.

Yksi huippuvireinen, lähes pelaamaton hevonen nostetaan kuitenkin niiden lisäksi systeemeihin, vaikka lähtöasetelmat ovatkin tukalat. 12 Digital Literacy on tullut lopun vahvasti kaikissa tämän kauden kilpailuissaan, eivätkä asemat sinänsä ole sille uudet. Viimeksi 6. sisällä ravannut tamma kiri lopun alle 11-vauhtia. Ylivauhtisessa juoksussa, joka ei oppilaslähdössä ole poissuljettua, Julia Smedmanin ajokki voisi nousta kärkimatsiin.

Kapasiteettinsa puolesta lähimmäs suosikkeja pääsee varmasti 10 Gilmore Trot, mutta kauden avausstartit asettavat kysymysmerkin vireen ylle. Syksyllä ruuna nousi suuryllättäjänä Breeders Crown -finaaliin ja meni siinäkin sisärataa pitkin varsin hyvin perille.

1 Al's Raging Ace on juossut viime starttinsa talvisilla radoilla, joten kenkien riisumisen myötä luvassa voi olla tuntuvakin ennätysparannus. Sitä toki tarvitaankin, mutta asetelmat ovat nopealle lähtijälle suotuisat. Kärkirintaman taakse viimeksi voimissaan pussiin jäänyt 4 All In a Dream pyrkii myös hyviin asemiin, eikä ole totokamppailusta täysin pihalla.

Juoksunkulku: Al's Raging Ace pyrkii puolustamaan johtopaikan niin ikään hyvin lähteviä 2 Frodo Vipia ja All In a Dreamia vastaan. Italialaiset eivät ole näyttäneet aikaisemmin erityisen räjähtävää nopeutta, mutta eiköhän kummallakin ajeta silti heti eteenpäin. Nopeampi niistä voikin olla kärjessä avauspuolikkaan täyttyessä.

Pelijakauma: Benedetto O.P:n (63%) ja Zolder Asin (17%) ero prosenteissa on liian suuri. Digital Literacy (1%) on liian unohdettu.

Ranking: A) 6, 3 B) 12, 10, 1, 4, 5, 8 C) 9, 7, 2, 11 IS-pelisuositus - Toto86-4 Pieni: 6, 3, 12 Suuri: 6, 3, 12

Toto86-5 Pitkästä kilpailutauosta huolimatta 7 Halo Am jää rivien tukipilariksi viidennessä kohteessa. Vaikka muutamia kelpo menijöitä vastassa onkin, tuntuu Jerry Riordanin talliin siirtynyt lahjakas 4-vuotias silti vastustajiaan sen verran paremmalta, että kausi voi alkaa heti voitolla. Ori aloitti kahdella tyylikkäällä keulavoitolla vuosi sitten ja teki kakkossijaan päättyneessä kisassakin samalta paikalta hyvän suorituksen Fire n'Furya vastaan. Viimeisimmissä starteissa tehtävä takaa ikäluokan kärkeä vastaan oli liian vaikea. Reipasvauhtinen hiitti ja isot odotukset alla Max Karlssonin ajokki voi kukistaa vastustajansa viimeistään kiripuolikkaalla.

5 Oche Trot on alustavasti pelattu ykkössuosikiksi, eikä tamman esityksissä olekaan ollut sinänsä vikaa. Molemmat voitot ovat tulleet johtopaikalta ja toissa kerran loppuveto taaempaa oli myös reipas. Keulaan selviäminen ei ole tässä sanottua, sillä myös 4 Namur avaa hyvin. Takaa maksimisijoitukseen viime kerralla seurannut ruuna voitti Halmstadissa johtavan rinnalta. Myös kauden ensimmäinen startti samalta juoksupaikalta oli positiivinen.

Mahdollinen menestyjä on myös kauden avauksen jälkeen tallia vaihtanut 9 Versace Broline, joka jäi viimeksi voimissaan pussiin. Åbyssä ori kulki johtavan rinnalta juosten maaliin asti, vaikka toiseksi jäikin. Myös 8 Lexington Zon ja 6 Evolution On Track voivat vireensä ja kapasiteettinsa puolesta omata onnistuneella reissulla saumat totokamppailuun.

Juoksunkulku: 1 Sir M.M. ja 3 Jåkupp Erik lähtevät hyvin, mutta keulapaikasta kiinnostuneempia lienevät Namur ja Oche Trot. Niistä ensin mainittu voi onnistua hankkimaan kärkipaikan. Halo Am ei ehkä ole terävin aivan ensi metreillä, mutta voi tehdä tarvittaessa ratkaisuja jo matkan varrellakin.

Pelijakauma: Halo Amin (25%) kuuluisi olla selvä suosikki Oche Trotin (31%) sijaan.

Ranking: A) 7 B) 5, 4, 9, 8, 6 C) 1, 3, 10, 2 IS-pelisuositus - Toto86-5 Pieni: 7 Suuri: 7

Toto86-6 Pelihevoset erottuvat melko selkeästi tasoitusajona ajettavassa kuudennessa kohteessa. Moni asia puoltaa kuitenkin 1 Erv Zetin koko matkan johtoa ja ruuna jää varmaksi. Sen kausi alkoi hallitulla kirivoitolla 3. ulkoa Eskilstunassa, mutta viimeksi rinnalla painostanut Mellby Imperial oli olosuhteisiin nähden reippaassa lopetuksessa etevämpi. Muut jäivät melko kauas. Auton takaa viime kerralla riuskasti käynnistynyt ruuna puolustanee ykkösradalta johtopaikan ja saanee tehdä oman juoksun, jolloin voitto on tiukasti ulottuvilla.

10 Max Håleryd on viime keskiviikon suorituksen perusteella kovin vastustaja. Björn Goopin ajama 5-vuotias otti keulasta hallitun voiton, vaikka sai matkalla vähän aikaa haastettakin. Lopussa ruuna tyyli ei kylläkään enää ollut ihan notkein, joten lyhyt starttiväli ei välttämättä ole pelkkää plussaa.

3 M.T.On Target oli Örebrossa vielä varsin tasainen tauon jäljiltä, vaikka kolmanneksi kipusikin. Startti kropassa varustemuutoksilla luvassa lienee vetreämpi suoritus ja suosikin kannasta kärkipään sijoitus on ulottuvilla. Myös 4 Sassy Since Birth pystyy totokahinoihin, sillä kengät on tarkoitus riisua ensimmäistä kertaa. Juosten sisältä Åbyssä lopun pistellyt tamma jäi yhdestä startista pois maaliskuun alussa, mutta on saanut sittemmin reippaan hiitin alle.

Visbyssä viime vuoden kaksarisijansa saalistanut 6 Happy Socks Sisu tulee sen sijaan kauden avaukseen hieman maltillisten kommenttien saattelemana, joihin nähden alustava peliosuus tuntuu turhan korkealta. Hevosena se on toki riittävä.

Juoksunkulku: Erv Zetillä ei ole kilpailukokemusta voltin eturivistä, mutta nopeus riittänee kärkipaikan puolustamiseen, sillä erityisen räjähtäviä avaajia eivät ole muutkaan paalun hevoset. M.T.On Target on kakkosvaihtoehto keulaan. Max Håleryd voi avata hyvin takamatkan juoksuradalta, mutta pyrkinee välttämään kuolemanpaikan.

Pelijakauma: Erv Zet (40%) voisi olla hieman enemmänkin pelattu.

Ranking: A) 1 B) 10, 3, 4, 6 C) 5, 7, 9, 2, 8 IS-pelisuositus - Toto86-6 Pieni: 1 Suuri: 1

Toto86-7 6 Four Guys Dream on duon avauskohteen selvästi paras hevonen, mutta talvitauon jäljiltä kyvykkään ruunan vireen yllä on vielä jonkinlaisia kysymysmerkkejä. Sen suoritustaso on eri syistä hieman heitellyt, mutta parhaimmillaan ollessaan 5-vuotiaassa olisi edellytyksiä aina ykköstasolle asti. Viime kauden päätteeksi se esitti Axevallassa takapareista erittäin vinhan loppuvedon, mutta joutui jäämään pari viikkoa myöhemmin pois ja sen jälkeen on keskitytty treenaamiseen. 10,9-tulos syntyi viime heinäkuussa kylläkin suoraan paussilta, mutta silloin alla oli jo kova ratahiitti. Sisäpuolen hevosten kilvanajo voi auttaa sen tehtävää tässä ja pienempään systeemiin Stefan Perssonin ajokki jää yksin.

Haastajajoukko on erittäin tasainen. 5 Peakadilly eteni Ålborgin tauolta paluussaan aina kärkeen saakka ja piti niukasti pintansa. Parempaakin voi olla luvassa ja kolmen vuoden takainen derbyfinalisti kuuluu huomioitaviin.

1 Tony Afrika on pitänyt helmikuun niukan keulavoiton jälkeen taukoa, mutta samalla taktiikalla ollaan luultavasti liikkeellä nytkin. Kengät otetaan pois. 3 Mamban ravi ei ole aina parasta mahdollista ja viimeksikin se oli loppukaarteessa suurissa vaikeuksissa parantaen taas suoralla. Kenkien riisumisen vaikutus voi olla myös negatiivinen, mutta parhaana päivänään ruuna ottelee voitosta.

Vähemmän pelatuistakin löytyy potentiaalia aina kärkeen saakka. 2 Hennesy Boko kilpailee rahallisesti hieman ylisarjassa, mutta vire vaikuttaa kaksi starttia alla vahvasti nousujohteiselta, sillä viimeksi ruuna latoi sisärataa varsin virkeästi. 4 Gambit Brodden voitot ovat käyneet viime vuosina harvinaisiksi, mutta viime vuoden ainoa täysosuma tuli juuri kun kengät riisuttiin ensimmäistä kertaa. Samaa yritetään nytkin.

Myös 9 Victory Lee ja 8 Quite Special mahtuvat avojaloin mukaan isoon systeemiin. Ensin mainittu voi saada kelpo asemat, jälkimmäiseltä löytyy tarvittaessa lähtönopeuttakin.

Juoksunkulku: Neljältä sisimmältä radalta avataan hyvin, ehkä Tony Afrika on niukka keulasuosikki. Juoksunkululle on kuitenkin useampia erilaisia mahdollisuuksia. Suosikki ottanee alun tasaisemmin.

Pelijakauma: Mamba (18%) on liikaa pelattu. Hennesy Boko (3%) on turhan unohdettu.

Ranking: A) 6 B) 5, 1, 3, 2, 4, 9, 8 C) 10, 7 IS-pelisuositus - Toto86-7 Pieni: 6 Suuri: 6, 5, 1, 3, 2, 4, 9, 8

Toto86-8 Kierros päättyy huippumielenkiintoiseen Solvallan lyhyeen ryhmään, jossa viivalla saatetaan nähdä useampiakin tulevia Elitloppet-hevosia. Tauosta huolimatta 2 Missle Hill on jättisuosikki, ja kakkosradalta koko matkan johto onkin täysin mahdollinen. Vuosi sitten Elitloppetissa viidenneksi yltänyt jenkki oli syyspuolella vielä parempi kirien mm. Jubileumspokalenin voittajaksi. Kun toukokuun viimeinen viikonloppu on jo suhteellisen lähellä, on ori varmasti saanut reipasta liikettä jo kotona, eikä pienikokoinen hevonen vaadi startteja alle pystyäkseen huippusuoritukseen.

Yhden kaverin suosikki kuitenkin saa lapulle, sillä 5 Milliondollarrhymen avaus pari viikkoa sitten oli erittäin makea. Ecurie D:n voittamassa lähdössä 3. sisällä matkannut ruuna latasi lopun terävällä otteella ja voisi nousujohteisella käyrällä laittaa Missle Hillinkin tässä tiukalle. Toki ulkopuolella oleva lähtöpaikka ei takaa onnistumista. Viime vuoden suoritukset olivat varsin vaihtelevia, mutta ainakin treenitalvi on sen osalta sujunut nyt paremmin.

6 Forfantone Amin esitys viimeksi samaisessa lähdössä oli äkkiseltään katsottuna pieni pettymys lupaavaan avausstarttiin peilaten, mutta tosiasiassa vauhti loppusuoralla oli vain niin äärettömän kovaa, ettei Torbjörn Janssonin ajokki ehtinyt kunnolla kärkiparin kyytiin. Takakengätkin napataan nyt pois, mutta juoksun onnistuminen on sille vielä Milliondollarrhymeakin suurempi kysymysmerkki, sillä lähtönopeus ei ole ollut aivan terävimpien avaajien veroinen.

Positiivisten kommenttien saattelemana kautensa avaa 4 Hachiko de Veluwe, jonka viime kausi jäi vain muutaman kuukauden mittaiseksi, mutta suoritukset kultadivisioonatasolla olivat silti mallikkaita. Kenkien mahdollinen riisuminen ja jenkkikärryjen ripustaminen perään kielivät siitä, että luvassa voi olla väkeväkin esitys suoraan paussilta.

Färjestadissa keulasta 09,8-tuloksen huiman kovalla lopetuksella hurjastellut ja Don Fanucci Zetin takanaan pitänyt 10 Click Bait metsästää myös Elitloppet-tikettiä, mutta takarivistä lisänäytön antaminen on työlästä. Kuntonsa puolesta 5-vuotias on lähdön ykköskastia.

Rapakon takana ikäluokan kärkipäähän kuulunut 1 Chestnut Hill aloittaa Ruotsissa ja Stefan Melanderin systeemin tietäen aivan maailmanluokan juoksua ei ehkä vielä tässä nähdä. Hyvät asemat 4-vuotias voi silti saada.

Juoksunkulku: Chestnut Hillin pitäisi olla melko hyvä avaaja, joten Missle Hillin selkä voi olla mahdollinen. Milliondollarrhyme pystyy avaamaan keskeltä reippaasti, mutta suosikin ohittaminen ei normaalisti onnistu. Hachiko de Veluwellakin ollaan luultavasti aktiivisia heti alusta alkaen.

Pelijakauma: Missle Hill (65%) on hieman liian suuri suosikki. Milliondollarrhyme (9%) on aliarvostettu, myös Forfantone Am (2%) ansaitsisi hieman isomman kannatuksen.

Ranking: A) 2 B) 5, 6, 4, 10, 1 C) 9, 7, 3 IS-pelisuositus - Toto86-8 Pieni: 2, 5 Suuri: 2, 5

IS-pelisuositus Pieni

Toto86-1: 4, 5, 9, 6, 8

Toto86-2: 4, 7

Toto86-3: 3, 7, 5, 12, 2, 9

Toto86-4: 6, 3, 12

Toto86-5: 7

Toto86-6: 1

Toto86-7: 6

Toto86-8: 2, 5

Hinta: 10,80 €



Suuri

Toto86-1: 4, 5, 9, 6, 8

Toto86-2: 4, 7

Toto86-3: 3, 7, 5, 12, 2, 9

Toto86-4: 6, 3, 12

Toto86-5: 7

Toto86-6: 1

Toto86-7: 6, 5, 1, 3, 2, 4, 9, 8

Toto86-8: 2, 5

Hinta: 86,40 €



