Ravivihje: Toto64 Axevalla 20.4.2021 – 157 524 euroa ekstraa

11 Stepping Moneyboy ei ole tehnyt huonoa juoksua aikoihin ja ruuna on tuntunut saaneen vielä yhden pykälän lisää kengättömyydestä. Färjestadin ja Årjängin voittonsa se otti samalla kaavalla. Keulaan, vauhti pois ja kovassa lopetuksessa pitänyt helposti ykköseksi. Nyt keulaan ei välttämättä liene asiaa, mutta Carl Johan Jepsonin ajokki osaa tulla yhtä lailla selästäkin. Vastus on illan koitoksessa oikeinkin sopivan näköinen kolmatta peräkkäistä voittoaan ja kaikkiaan seitsemättä peräkkäistä totosijaansa hakevalle Stepping Moneyboylle. Ruuna tuntuukin vaikealla kierroksella kohteiden todennäköisimmältä voittajalta ja aamupäivän 35 prosentin kannatuksella kelpaa mainiosti systeemien ainoaksi läpivarmaksi.

Viimeksi perisyntiinsä laukkaan pilannut 6 Trollhunter oli hyvä Axevallassa, jossa kierros jäljellä toiselle ilman vetoapua noussut ruuna marssi varmaan voittoon. Sitä ennen Åbyn kurassa se sitkisteli keulasta positiivisesti toiseksi. Juoksuradan paikaltaan 4-vuotias voisi päästä keulaan.

2 Anxious To Mattersin tulosrivistössä ei näy kaksarisijoja, mutta ruuna on juossut kivikovissa ikäluokkalähdöissä, joissa on pystynyt kepittämään koviakin hevosia. Paljon ongelmista kärsinyt 4-vuotias tuskin on letkeimmillään yli kahdeksan kuukauden tauolta.

3 So Superb lopetti Birissa pirteästi loppumetrit saadessaan myöhään kiritilat. Tamma palasi tuohon kisaan lähes vuoden tauolta, joten startti saattoi viedä kovastikin eteenpäin. Voitokasta norjalaisvierasta ei kannata unohtaa mikäli suosikkia varmistelee.

9 A Deal Is A Deal lienee perusluokaltaan tässä sakissa kolmen parhaan joukossa eikä heikko tulosrivistö tee mitään oikeutta sen kyvyille. Färjestadissa pitkältä tauolta palanneen ruunan rytmi katosi viimeisellä takasuoralla, kun se joutui hiljentämään väsyneen vastustajan takia ja laukkasi. Keskipitkä matka on iso etu, kaikki kengätkin riisutaan tähän starttiin ja aamupäivän kahden prosentin kannatus on liian vähän.

Juoksunkulku: Trollhunter on niukasti todennäköisin keulahevonen. Jepson saattaa ajaa tapaansa mukaan Stepping Moneyboylla aktiivisesti ja suosikki voi saada keskipitkällä matkalla kunnioitusta keulapaikan muodossa.

Pelijakauma: Stepping Moneyboy (35%) on arkisessa porukassa liian vähän pelattu. Anxious To Matters (18%) tuntuu pitkä tauko huomioiden liikaa pelatulta. So Superb (6%) ja A Deal Is A Deal (2%) ovat suosikin haastajista kiinnostavimmat merkit.