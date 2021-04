Ravivihje: Toto64 Mantorp 19.4.2021

Toto64-1 Avauskohteessa suosikkikaksikko erottuu selvästi edukseen. Aikanaan Timo Nurmokselta voitokkaasti aloittanut 3 Mas Credit on löytänyt taas parempaa ruutia otteisiinsa heikon viime kauden jälkeen ja silloin hevosen kapasiteetti riittää pitkälle näissä sarjoissa. Mantorpissa ruuna oli johtopaikalta oikein sitkeä tasokkaassa lähdössä joutuen antautumaan loppumetreillä vain kyvykkäälle Launch'emille. Eskilstunan kevyessä pistelähdössä se lopetti keulasta viimeiset 800 metriä 12,7-kyytiä ja irtosi ylivoimavoittoon. Vastus on jälleen sopiva ja kärkisijoille hyvät saumat. Vihjesysteemien toinen merkki 5 Jewel River oli Solvallassa turhan paineissaan uran ensimmäisessä autolähdössä ja kilpailu päättyi epäonnistumiseen. Toissa startissa se paranteli Marion Fouty Bonin voittamassa ikäluokkalähdössä kolmannesta ulkoa asiallisesti neljänneksi. Nappistartilla Anders Erikssonin ajokki voi päästä hakemaan alkumatkasta johtopaikkaa ja sieltä sen ohittaminen ei olisi helppoa. Paalun 1 Boke Palema voisi kykyjensä puolesta kamppailla lähdön voitostakin, mutta ruunan suoritustaso on heikosti sujuneiden viime kisojen jälkeen suuri arvoitus. Ennakkokommenttien mukaan hevosen kengitystä kevennellään tähän kilpailuun. Reilun kuukauden tauolta palaava 2 Mäster Sauron sijoittuu tarkoilla juoksuilla tasaisesti totosijojen tuntumaan ja lähtöasemat suosivat jälleen. Ennakkoilmoituksen mukaan hevoselta otetaan takakengät pois ensimmäistä kertaa. 10 Teton Happy paransi viimeksi huimasti avojaloin kilpaillessaan ja kamppaili johtavan rinnalta kakkoseksi. Ennakkoilmoituksen mukaan kengät ovat takaisin jalassa, eikä se tällä balanssilla niin pelimielessä kiinnosta. 6 Up To Joylta riisutaan kenkiä pitkästä aikaa ja sekin voi nappijuoksulla kamppailla totosijoista. Voitto yllättäisi. Juoksunkulku: Boke Palema lähtee vetämään joukkoa, mutta sillä ei välttämättä ole suurempaa hinkua puolustaa johtopaikkaa, mikäli suosikit iskevät voimalla kimppuun. Suosikit ovat lähtönopeuksiltaan tasaisia, joten parempi lankulle osuminen ratkaisee. Pelijakauma: Suosikkikaksikko voisi erottua selvemminkin. Boke Palema (18%) ja Mäster Sauron (14%) ovat liikaa pelattuja. IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 3, 5 Suuri: 3, 5

Toto64-2 Toinen kohde on ympäripyöreä lyhyen matkan kilpailu, jossa monella on mahdollisuutensa juoksunkulusta riippuen. Aloitetaan ranking takarivin 10 S.G.Kingstonella, joka kellotteli Eskilstunassa tällä matkalla 11,8-tuloksen, mutta sekään ei riittänyt korkkaamaan uran voittosaldoa. Viimeksi Solvallassa hevonen oli aivan hyvä neljäs kovavauhtisessa lähdössä ja tehtävä on nyt vastuksen puolesta selvästi sopivampi. Kyvykäs 9 Goodlookin Pepper on sekin onnistunut kuin ihmeen kaupalla välttelemään vielä avausvoittoa. Ruuna juoksee tällä kertaa ilman kaikkia kenkiä ja jenkkikärryillä ja on todella vaarallinen, jos kunto on yhtään kohdillaan parin kuukauden hengähdystauon jälkeen. 6 Teton Game of War ja 4 Lancelot Laday käyvät alussa tiukimman keulakamppailun ja johtopaikka on lyhyellä matkalla aina kullanarvoinen. Ensin mainittu voitti Örebrossa tyylikkäästi koko matkan johdon jälkeen. Viimeksi esitys jäi hieman tasaisemmaksi neljännestä ulkoa. Lancelot Ladayn uran toistaiseksi ainoa voitto tuli Gävlessä keulasta selvällä marginaalilla. Viimeksi se oli johtavan takaa lopussa vähän pehmeä. 1 Bradbee avasi kauden tyylikkäällä keulavoitolla pitäen lopussa kurissa hyvän Kenzoki Bokon. Viimeksi hevonen ei ottanut valmentajansa ajamana oikein missään vaiheessa vauhtia ja tuon startin voinee unohtaa. Ruuna kiihtyy reippaasti ja hyvällä juoksulla kaikki on mahdollista. 7 Con Te Partiron kapasiteetti riittäisi heittämällä tähän porukkaan, mutta oriilla on ollut ravin kanssa suuria vaikeuksia viime kilpailuissa. Sopivalla juoksunkululla Pasi Aikion suojatti voi kiriä lopussa kärkikamppailuun. Jättiyllättäjinä mukaan vielä reippaasti avaava ja ilman etukenkiä juokseva 2 Fiona Pavlova, sekä kengittä ja jenkeillä kilpaileva 11 Fauntleroy. Juoksunkulku: Räväkkä avaus, jossa ainakin Lancelot Laday ja Teton Game of War tavoittelevat tiukasti johtopaikkaa. Myös Bradbee ja Fiona Pavlova avaavat satsatessa lujaa. Ylivauhtinen juoksu ei yllättäisi. Pelijakauma: Lancelot Laday (35%) ja Bradbee (24%) ovat ylipelattuja. Teton Game of War (5%) ja Con Te Partiro (2%) ovat maistuvimmat merkit. IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 10, 9, 6, 7 Suuri: 10, 9, 6, 4, 1, 7, 2, 11

Toto64-3 8 Hierro Bokolta irtoaa parhaimmillaan todella myrkyllinen loppuveto ja tässä porukassa se voi hyvinkin tuoda voitokkaan lopputuloksen. Viimeksi ruuna jäi roikkumaan kovassa 75-kisassa pitkään kolmannelle radalle ja tuon startin voi unohtaa. Åbyssa se kellotteli viimeisen tuhannen 11,2-kyytiä ja pisteli open-stretchiä pitkin porukan kovinta kyytiä maaliin. Ruuna kilpailee tuon startin tapaan ilman kaikkia kenkiä ja sopivalla selkäreissulla se on kirivaiheessa vaikeasti pideltävissä. 7 Pinto Bob on kapasiteetiltaan todella rankka hevonen tähän lähtöön, mutta ruuna on kaikkea muuta kuin helppo veikattava heikon viime kauden ja alkuvuoden Ranskan turneen jälkeen. Robert Berghin suojatin viimeisin voitto on peräisin syyskuulta 2019, jolloin se nitisti hurjia hevosia Zarenne Fasin johdolla. Samana vuonna se selvitti tiensä muun muassa Derbyn finaaliin. Tällä kertaa juoksumatka ei ole vahvalle hevoselle ihan optimaalisin ja kilpailutaukoa on kertynyt kaksi kuukautta. Pakkorasti silti. Kolmantena merkkinä systeemeille paalun 3 Flexible Launcher, joka ei ole mikään yksinkertainen tavoitettava takamatkalaisillekaan ja Mantorpin lyhyt loppusuora suosii Linda Sedströmin ajokkia. Ruuna teki hyvän juoksun Solvallan 75-finaaleissa, vaikka aivan viimeisellä satasella vetoköysi johtavan takaa hieman katkesikin. Sopivalla vauhdinjaolla voittokaan ei yllättäisi. 1 Takata muistetaan viime vuoden maaliskuun 75-finaaleista, jolloin se kiri jättiyllättäjänä ykköseksi. Sen jälkeen ruuna on kilpaillut harvakseltaan ja palaa jälleen pitkältä tauolta. Voitto yllättäisi. 4 Get Ready on Tour ei ole vielä tällä kaudella saanut pyörää pyörimään aivan odotetusti, mutta kapasiteettia olisi parempaankin. Mantorpissa ruuna seuraili maksimisijoitukseen sisäratajuoksun jälkeen. 9 Leonas Sami tuli samassa lähdössä kolmannesta ulkoa tasaisesti perille. Totosija olisi hyvä onnistuminen huonosti istuvassa sarjassa. Juoksunkulku: Flexible Launcher lähtee vetämään tasaisen reippaalla vauhdilla. Pinto Bobilla voidaan tehdä aikaisia ratkaisuja. Hierro Boko iskee vasta kirissä. Pelijakauma: Ei suurempia vääristymiä. IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 8, 7, 3 Suuri: 8, 7, 3

Toto64-4 Neljännessä kohteessa kilpailee rivin suurin suosikki 3 Bandit Frontline. Ruunan ura on käynnistynyt tuloksellisesti varsin mukavasti ja viimeksi Mantorpissa Jan Gustavssonin suojatti esitteli hieman piilossa ollutta kovaa vauhtireserviään. Tuolloin paha alkulaukka pudotti hevosen porukan hännille, josta se kellotteli loppumatkan alle 13-kyytiä läpi ja paranteli vielä ryminällä neljänneksi. Tällä kertaa vastus on erittäin sopiva ja likikään vastaavanlaisilla vauhdeilla se olisi mahdoton pideltävä tässä porukassa. Alustava peliosuus on karannut kuitenkin sen verran käsistä, että otetaan varmistuksiakin mukaan. Ykköshaastaja 1 Midsomermeren otteet ovat kohentuneet selvästi ruunan siirryttyä kauden alussa Andreas Forsbergin valmennukseen. Kahdessa viime kisassa se on napannut vuorenvarmat keulavoitot ja vastaavanlainen taktiikka lienee tässäkin taustavoimien toiveissa. 9 Niras Donatello oli Kalmarissa aivan asiallinen johtavan takaa hieman kovemmassa lähdössä ja voi startti kropassa vielä terävöityä. Stefan Persson tavoittelee ajokillaan vastaavanlaista reissua tässäkin, eikä totosijat yllättäisi. 4 Digital Carpet on vaihtanut tallia Stefan Melanderilta huomattavasti pienempiin ympyröihin ja tehtävä on kokonaisuutena huomattavasti Solvallan kisoja sopivampi. Helmikuussa tamma saalisti johtavan takaa hyvän kakkosen jättäen taakseen muun muassa kyvykkään Love Affairin. Malin Bergströmin suojatilta voi odottaa startti alla ja jenkkikärryt perässä hyvää suoritusta ja suursuosikin epäonnistuessa voittokaan ei ole mahdoton ajatus. 5 Espri Launcher seuraili viimeksi maksimisijoitukseen johtavan takaa. Tamma avaa reippaasti ja pyrkii jälleen tarkkaan reissuun kärjen tuntumassa. Juoksunkulku: Midsomermere on todennäköinen keulanimi ja tuskin luopuu paikastaan. Bandit Frontlinen lähtönopeus on arvoitus auton takaa. Espri Launcher avaa myös hyvin. Pelijakauma: Bandit Frontline (73%) on liian suuri suosikki. Niras Donatello (3%) ja Digital Carpet (1%) ovat kiinnostavia yllätyshakuja. IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 3 Suuri: 3, 1, 9, 4, 5

Toto64-5 Päivän Duon avauksessa rata-arvonta oli suosiollinen 6 Miss Silverille ja se nousee rankingin kärkeen. Robert Berghin suojatti avasi kauden Jägersrossa suoraan 75-lähdöstä ja kiri heti lupauksia herättävästi neljänneksi. Ennakkoilmoituksen mukaan tammalle lyödään pitkästä aikaa jenkkikärryt perään, mikä voi tuoda mukanaan vielä lisänapsun ekstraterävyyttä. Nopea kiihdyttäjä on aktiivisella ajolla lähellä keulajuoksua ja kamppailee sieltä tiukasti lähdön voitosta. 8 Love No Painin menestysputki katkesi Rommen laukkaan, mutta kunnossa tuskin on suurempia muutoksia tapahtunut. Örebrossa tamma oli johtavan rinnaltakin suorastaan ylivoimainen, joten Janne Soronen voi ajaa vaikealta lähtöpaikalta monipuolisella taktiikkakirjalla. Vastustajat ovat kovia, joten liikoja tasoituksia juoksunkulun suhteen ei voi antaa. 10 Asa Ready To Glide kilpailee rahallisesti varsin epäsopivassa sarjassa, mutta kanukkitamman rahkeet riittänevät tässäkin. Färjestadissa hevonen joutui peruuttelemaan alussa aivan hännille, mutta kiri lujaa maaliin. Myös Halmstadin ja Örebron kisoissa se esitti lähtöjen kovimmat loppuvedot. Vähänkään ylivauhtisessa juoksussa sen kiri voi olla muille myrkkyä. 4 Opalis kerää alustavassa jakaumassa paljon peliä, mutta Sybille Tinterin suojatti onnistuu odotuksiin nähden melko harvoin. Rättvikissä hevonen suoritti johtavan rinnalta vain tasaisesti ja vailla loistoa. Ei maistuvimpia nyt korkealla peliosuudellaan. Nelikon takana tulee selkeä rako seuraaviin. 11 Ryssebo la Reine on luokaltaan kova hevonen, mutta voitto olisi hurja suoritus pitkältä tauolta ja ankealta lähtöpaikalta. 7 Hickomisschampagnen viime kilpailut ovat menneet juoksujen osalta täysin pieleen, eikä juoksunkulusta ole mitään varmuutta tälläkään kertaa. Jenkkikärryt plussa. Juoksunkulku: Indian Front ja Cikoria Frazer avaavat parhaiten, mutta molemmille kelpaa selkä eteen. Miss Silver hakee jatkossa keulapaikan. Love No Painilla saatetaan kiertää rinnalle. Pelijakauma: Miss Silver (17%) on kiinnostavin merkki. Opalis (32%) ei maistu. IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 6, 8, 10 Suuri: 6, 8, 10

Toto64-6 Kierros päättyy mielenkiintoiseen ja suosikkien osalta varsin tasokkaaseen lähtöön. Vihjesysteemeissä tähän otetaan selvä kannanotto ja luotetaan alustavassa jakaumassa selväksi kakkosuosikiksi jäänyt 7 Dream Creation varmaksi. Svante Ericssonin suojatti on luokaltaan lähdön ehdotonta eliittiä ja startti kropassaan rajusti nousukuntoinen. Eskilstunassa ori ylitti maalilinjan terävällä potkulla ja jätti kirissä taakseen kovia nimiä Ready Docin ja The Bald Eaglen johdolla. Viime kaudella hevonen saavutti parhaan menestyksensä juuri tällä keskipitkällä juoksumatkalla nappaamalla kaksi Solvallan voittoa. Kokeillaan rohkeasti varmaksi. Reima Kuislan omistama 1 Mandela Zon ihastutti Solvallan 75-finaaleissa kirimällä toisesta ulkoa niukkaan voittoon. Tätä lähtöä punnitessa kannattaa huomioida, että nelivuotias sai tuosta onnistumisesta paljon rahaa tililleen, eikä näin kovaa tehtävää voi enää mitenkään pitää helppona nakkina Pekka Korven suojatille. Nopea avaaja pyrkii alussa johtopaikalle ja vetäisi siitä pitkään. 8 Powerbank on lähdön kolmas kova ja mielenkiintoinen seurattava kausidebyytissään. Lars-Åke Söderholmin suojatti kehittyi loppuvuodesta suurin harppauksin ja kauden päättänyt Gävlen voitto oli jo todellinen myrskyvaroitus tämän vuoden ikäluokkakisoja silmälläpitäen. Taktiikka voi olla hieman passiivisempi kauden avausstarttiin ja silloin näin kovassa lähdössä voi olla vaikea ehtiä aivan voittoon asti. 2 Carotene sai Eskilstunasta pitkästä aikaa kunnon onnistumisen, mutta toki vastuskin oli eri luokkaa. Totosijoitus ei tässäkään yllättäisi hyvältä paikalta ja ilman kaikkia kenkiä. 6 Omega Superstar on lahjakas, mutta äärimmäisen epävarma kilpailija. Näin kovassa lähdössä sen täytyy liikkua koko ajan aivan riskirajoilla ja onnistuminen ei tunnu kovinkaan todennäköiseltä. 3 M.T.Magic Dream kiri Eskilstunassa niukkaan voittoon huomattavasti kevyemmässä tehtävässä. Pierre Nyströmin ajokki jatkaa kengittä, mikä on selvä plussa. Juoksunkulku: Carotene voi ohittaa alussa Mandela Zonin, mutta luopunee suosiolla paikastaan. Dream Creation ja Powerbank avaavat myös hyvin, jos niillä halutaan satsata. Dream Creation kiertää jossain vaiheessa vähintään johtavan rinnalle. Pelijakauma: Dream Creation (18%) on jäänyt liikaa suosikin varjoon ja maistuu varmaksi asti. IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 7 Suuri: 7

