Ravivihje: GS75 Årjäng 18.4.2021

Päivän Duon avauksessa 6 Global Wonderful on kerännyt alustavassa jakaumassa rankan pelikannatuksen. Magnus Jakobssonin suojatti palasi Rättvikissä tauolta terävässä iskussa ja spurttasi elokuvajuoksun jälkeen johtavan takaa ykköseksi. Rakentava kisa vei virettä varmasti eteenpäin ja rivakka avaaja on tällä kertaa todennäköinen keulanimi lähtöön. Uran keulajuoksutilasto on sen kohdalla vähintään mielenkiintoinen, kun aiemmat yhdeksän yritystä ovat poikineet vain yhden voiton, mutta peräti viisi kakkossijaa. Varmistukset paikallaan.

9 Almond Paste on kapasiteetiltaan vähintään suosikin veroinen hevonen ja kunto on rajussa nousussa. Solvallassa Ole Johan Östren suojatti taivalsi koko matkan johtaneen Sparkling Diamondin rinnalla ja kamppaili 12,3-vauhtisella päätösringillä tiukasti loppuun asti voitosta. Lyhyt matka ja lähtöpaikka hitaan avaajan takana on toki hankala yhdistelmä, mutta vähänkään sujuvalla juoksulla hevonen kirii lopussa lähelle voittoa.

Mielenkiintoinen yllätyshaku lähtöön voisi olla 3 Arc en Ciel, joka jäi viimeksi Färjestadin Diamandstoet-karsinnassa kaikki voimat tallella pussiin. Sofie Karlssonin valmennettava on aiemmin osoittanut riittävänsä varsin hyvin näissä tammasarjoissa ja vire voi olla edelleen nousussa kolmanteen starttiin tauon jälkeen. Autolähtö kasvattaa jonkinverran laukkariskiä, mutta ehjällä juoksulla pärjääminen ei saa yllättää.

11 Quicky S.W. juoksee tällä kertaa ilman kaikkia kenkiä ja jenkkikärryillä. Bengt Bergin suojatti on juossut tuolla balanssilla kahdesti aikaisemminkin, joista saldona on voitto ja 75-lähdön viides sija. Färjestadin 75-tehtävässä se esitti neljännestä sisältä terävän loppuvedon, joten kunto on nousussa.

12 Loes on kapasiteetiltaan lähdön parhaimmistoa, mutta tehtävä ei ole kadehdittava lyhyellä matkalla ja suoraan tauolta. 8 Merci Bråten kilpailee yllätysalttiissa vireessä, mutta lähtöpaikka vie senkin kohdalla paljon mahdollisuuksia. Örebrossa tamma oli vuoden tauolta heti lähellä voittoa. 7 My Golden Eye palasi pirteässä vireessä tauolta ja seuraili johtavan takaa totoon. Tamma tarvitsee menestyäkseen tarkan sisäratareissun.

Juoksunkulku: Global Wonderful ja My Golden Eye kiihtyvät parhaiten. Ensin mainittu on lopullinen keulanimi. Almond Paste hyökkää aikaisin kolmannelle radalle.

Pelijakauma: Global Wonderful (66%) on selvästi liikaa pelattu. Arc en Ciel (3%) on maistuva yllätyshaku, samoin Quickly S.W. (2%).