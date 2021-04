Ravivihje: Toto75 Bergsåker 17.4.2021

2 Who's Whon kauden aloitus sujui mallikkaasti ja Pasi Aikion suojatti ehti melko kaukaakin kaikkien edellä juosseiden ohi tehokkaalla loppusuoran vedollaan. Startti alla oriilta nähtäneen vielä parempaa ja suosikkiasema Paralympiatravetin toiseen osalähtöön on perusteltu. Voittaakseen Örjan Kihlströmin on tällä kertaa osoitettava kylläkin aktiivisuutta luultavasti jo aiemmin matkan varrella.



Kun keulaan menee suurella todennäköisyydellä vauhtikone 4 Disco Volante, ei voitto ole Who's Whollekaan aivan läpihuutojuttu. Solvallassa Stefan Melanderin ruuna piti vauhtia yllä, eikä Sorbetista ja Handsome Bradista ollut sille uhkaajiksi lopussa, vaikka tahti maalisuoralla tasaantuikin. Koko matkan johto ei ole mahdottomuus tässäkään.



Loppukauden 2020 ykkösnimi 11 Very Kronos on talvitauolta takaa hankalan tehtävän edessä, vaikka oriin vire lienee heti mallillaan. Disco Volante keulassa ja Who's Who parijonossa etupuolella aikaisen hyökkäyksen mahdollisuutta ei oikein ole olemassa ja voittotaiston suhteen kirilenkille voi jäädä liikaa tavoitettavaa. Tämän päivän tuloksesta riippumatta Very Kronoksella on jo paikka Paralympiatravetin finaaliin.



Vähemmän pelatuista kapuloita suosikkien rattaisiin voisivat lähinnä heittää 5 From The Mine ja 1 Antonio Trot, viime mainittu tosin vasta lopussa. From The Mine vaikutti heti kauden avauksessa yllättävän virkeältä ja voimiakin jäi Chapuyn takana varastoon. Usein ulkoratoja kierrellyt Antonio Trot välttyy nyt ylimääräisiltä metreiltä, mutta lähtönopeus ei kuitenkaan riitä aivan kärkiporukkaan.



Juoksunkulku: 3 Västerbo Grosbois avaa ohi sisempää starttaavien ja luovuttaa tahtipuikon heti Disco Volantelle. Myös From The Mine lähtee riuskasti, muttei pääse edellä mainitun ohi. Alun rauhallisemmin ottava Who's Who kiertyy puolimatkassa toisen radan veturiksi.



Pelijakauma: Very Kronos (21%) on selvästi liikaa pelattu.



Ranking: A) 2, 4 B) 11, 5, 1 C) 9, 8, 7, 3, 12, 10, 6