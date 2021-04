Ravivihje: Toto64 Romme 16.4.2021

9 Helluva Amin ainoa särö muuten täydelliseen tulosrivistöön tuli tammikuun lopun Eskilstunan 75-lähdössä, jossa taipui johtavan rinnalta hännille. Tuossa kisassa Katja Melkon treenattava ei muutenkaan tainnut olla terve. Solvallassa parin kuukauden tauolta palannut tamma näytti miksi se on voittanut viisi kertaa viimeisessä kuudessa startissaan. Helluva Am näytti olevan johtavan rinnalta jo pahemminkin vaikeuksissa loppukurvissa, mutta hienoa juoksupäätä osoittaen runnoi ykköseksi. Sarjat nousevat koko ajan, mutta ainakaan vielä tämän illan tehtävä ei näytä pahalta. Aamupäivän yli 70 prosentin peliosuus tuntuu kuitenkin liian kovalta lukemalta. Mailin voltit ovat herkkä laji ja vastassa on muutama hyvä kilpasisar. Jorma Kontion ajokki saakin varmistuksia isompaan systeemiin.

4 Hundredprocentup on piristynyt kenkien riisumisen myötä. Toissa kerralla Rommessa se sai johtavan takaa myöhään kiritilat ja ehti silti kovalla spurtilla ykköseksi. Viimeksi tämänkertaista kovatasoisemmassa Rommen Diamantstoet-lähdössä tamma oli toisesta ulkoa hyvä neljäs. Claes Eskilssonin suojatti jatkaa tänäänkin kengittä ja on suosikin ykköshaastaja.

6 Edrica on ollut hyvä parissa viimeisessä Bollnäsin kisassaan. Toissa kerralla se voitti heikkotasoisen lähdön keulasta pystyyn ja viimeksi kamppaili johtavan rinnalle kierrettyään totoon. Alustavan tiedon mukaan tammalta raapaistaan ensimmäistä kertaa tällä kaudella kengät pois ja se ainakin aiemmin on tuonut lisätehoja huomattavastikin. 3 Ella Pace on ollut kaukana parhaastaan viime starteissa, mutta luokka on olemassa ja se on ennenkin osannut ailahdella. Juuri mailin voltti sopinee tamman ominaisuuksille loistavasti.

Lapulle vielä pari täysin pelaamattomaksi jäänyttä jättiyllätyshakua.

Paalun yksinäisellä 1 Miss Brilliancella saisi olla huomattavasti enemmän taistelutahtoa, mutta se voi keikkua kärkikahinoissa yllättävänkin pitkään. Niin monta kertaa on nähty mikä etu mailin volteissa on 20 metrin etumatkalla. Kommenttien mukaan Miss Brilliancelle saatetaan laittaa pitkästä aikaa jenkkikärryt perään. Se on volttilähdöissä sallittua vielä kesäkuuhun asti. 10 Denali N.O. olisi voinut olla viime viikon Örebron startissa yllättävänkin korkealla ilman viimeisen takasuoran laukkaa, eikä kuuluisi olla vain 0,2 prosenttia pelattu.

Juoksunkulku: Miss Brilliance lähtee vetämään joukkoa. Helluva Amilla ajetaan aktiivisesti kohti kärkeä.

Pelijakauma: Helluva Am (71%) on liian iso suosikki. Edrica (6%) ja Ella Pace (5%) ovat maistuvia merkkejä. Kuten myös jättiyllätys-osaston Miss Brilliance (1,8%) ja Denali N.O. (0,2%).